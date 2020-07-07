DHA YURT BÜLTENİ-10 Patlamanın yaşandığı fabrikanın sahipleri gözaltına alındı SAKARYA'nın Hendek ilçesinde patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasının sahipleri Ali Rıza Coşkun ve oğlu Yaşar Coşkun gözaltına alındı.

Patlamanın yaşandığı fabrikanın sahipleri gözaltına alındı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasının sahipleri Ali Rıza Coşkun ve oğlu Yaşar Coşkun gözaltına alındı.

Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında geçen cuma günü 7 kişinin ölümüne neden olan patlamayla ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan fabrika müdürü H.A.V., ustabaşları E.Ö. ve A.A. ile fabrikanın sözleşmeli iş sağlığı ve güvenliği uzmanı A.B. dün adliyeye sevk edildi. 4 kişi gece saatlerinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Devam eden soruşturma kapsamında havai fişek fabrikasının sahibi Ali Rıza Coşkun ile oğlu Yaşar Coşkun da gözaltına alındı.

Güven HASBAŞ-Mehmet KAVİS/SAKARYA, -

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Kuvvetli rüzgar Kula'da bir evin çatısını uçurdu, duvarlarını yıktı

MANİSA'da dün gece saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur bazı ilçelerde sele neden olurken, Kula'da da bir evin çatısı uçtu, duvarları yıkıldı.

Manisa ve ilçelerinde dün gece etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde sele neden olan dolu ile karışık sağanak yağmur, Kula'ya bağlı kırsal Gökçeören Mahallesi'nde etkili oldu. Gökçeören Mahallesi Afyonlular sokak üzerinde hayatı olumsuz etkileyen fırtına ve sağanak yağmur, Yahya Esenlibınar'a ait evin çatısını uçurdu, duvarlarını yıktı. Esenlibınar sabah saatlerinde havanın aydınlanması ile evde meydana gelen maddi hasarı cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülerde, evin mutfak kısmının çatısının tamamen uçtuğu ve duvarların yıkıldığı görülüyor. Kuvvetli fırtınanın yaşandığı o sırada ise, evin çatısının uçtuğu ve duvarlarının yıkıldığı bölümde kimsenin olmaması, büyük bir faciayı önledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Çatısı uçan evin cep telefonu ile çekilmiş görüntüsüHaber: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),

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Sakarya'daki patlamada 'Çin mahallesi' iddiası

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasında yaşanan patlamada yaralanan Gülizar Erdoğan (48) facia anında yaşananları anlattı. Patlamanın 'muska' da denilen 'Çin mahallesi' isimli torpil çeşidinin depolarda ısınması nedeniyle yaşandığını belirten Erdoğan, "Patlayacağız diye herkese söyledik, bunun yapılmaması gerekirken devam edilmesi çok yanlış bir şeydi" dedi.

Hendek ilçesinde cuma günü havai fişek fabrikasında yaşanan patlamada ayağından ve başından yaralanan Gülizar Erdoğan, facia anında yaşananları anlattı. Patlama sırasında mutfak bölümünde çalıştığını belirten Erdoğan, patlamadan önce yetkilileri uyardıklarını ama sorunun çözümü için net bir şey yapılmadığını söyledi. Yaşanan patlamanın 'muska' diye tabir edilen bir torpil çeşidinden kaynaklandığını ve bu ürünün ambalajlandıktan 2 gün sonra kendi kendini ısıttığını ifade eden Gülizar Erdoğan, "Olay anında ben mutfaktaydım orada görevliydim o gün. Öğle yemeği çıkaracaktık tam su koymak için kovayı elime aldım, o anda bir titreşim hissettim. Hava titreşti ve patlamayla beraber bütün camlar ve pencereler üzerimize geldi. Zaten elimdeki kova göğsüme vurdu, fırladı gitti. İlk etapta ben yarayı kafamdan aldım, ayağımda hiçbir şey hissetmiyordum. Ayağımda bir şey yok diye düşünüyordum ben. Meğerse ayağıma parmak kalınlığında bir cam girmiş, kemiğe kadar saplanmış, çatlak olmuşmuş ama ben hiç bilmiyordum o anda. Yere düştüğümü hatırlıyorum, elektrikçi Recep Bey yere yatın diye bağırıyordu. Zaten yerdeydik kalkmanın imkanı yoktu o anda" dedi.

ARKADAŞINI KURTARDIDakikalar içerisinde başka bir noktada güçlü bir patlamanın daha yaşandığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Saniyeler içinde oldu her şey. Ondan sonra arkadaşlarımın yanına gitmek istedim. Daha güvenli bir yere de geçmeye çalışıyordum o anda bir patlama daha oldu. Başka bir yere savruldum ve önüme koca bir demir masa düştü. Daha sonra kalktım yine bilincim yerinde arkadaşlarıma yardım etmek istiyordum bir dahaki patlamada ben bir daha yere düştüm. Etraftaki insanlar benim öldüğümü düşündü, 'Abla, abla' dediler ve arkadaşlarım beni bırakıp gitti. Gazları kesmemiz gerektiği aklıma geldi, başka bir patlama daha olmasın diye gazları kestik. Mescidin penceresinden dışarıya atladık yanımdaki arkadaşıma 'Beni bekleme koş, bir daha patlarsa hepimiz ölürüz' dedim. Arkadaşım gitti, ben çıkmaya çalışırken başka bir arkadaşımı görmüştüm o arkadaşımın ayağı kopmuştu. Turnikesini yaptım, sırtıma aldım ve güvenli bir bölgeye götürdüm, yaralarını sardım ve ambulansa teslim ettim."

"PATLAMA MUSKANIN İLACI OLAN BÖLÜMDE YAŞANDI"Fabrikada üretilen ve yeni bir ürün olan 'muska' denilen torpilin depolanma aşamasında kendi kendini ısıttığını ve son derece tehlikeli olduğunu söyleyen Gülizar Erdoğan, şunları söyledi: "Muska dediğimiz ürün siyah bir kağıttan oluşuyor. İçine ilacını ve fitilini koyuyoruz, hafif bir şekilde tutkallayıp kapatıyoruz. Bunun içinde bir çay kaşığı kadar madde var. Bu madde kızışıyor, şişiyor ve kendi kendine patlıyor. Biz bunu yetkililere anlatamadık. Sanki tam olarak bilinçli değildiler. Bu muskanın şiştiğini ve kızıştığını biz üretildikten 2 gün sonra fark ettik ve yetkililere söyledik. Kendileri geldiler, boşalttırdılar kolileri. Bütün ilaçları etrafa saçtılar, paketleri açtık, güneşe serdik, kuruttuk ve yeniden ambalajlayıp, paketleyip, koliledik. Şimdi ilk patlama depodan değil, muskanın ilacı olan aşağıda bulunan bölümde yaşandı. Zaten ilk patlama orada olduğu için çok daha fazla ölü olmadı. İlk patlama, bizim işlem yaptığımız işçi arkadaşlarımın olduğu yerden patlamış olsaydı kesinlikle o bölümde çalışan 26 kişi hayatta yoktu. Orada 26-27 kişi çalışıyor. Bu madde imal ederken ısınmıyor. İşlem bitti, ürünün ambalajını kapattık ve bir iki gün sonra fark ediliyor. O anda hiçbir şey yok. O anda gayet normal bir şekilde işini yapıyorsun ama bir iki gün sonra o madde kendi kendini ısıtıp şişiyor. Ben şöyle düşünüyorum acaba jelatine ya da plastiğe karşı zıt bir madde miydi bilmiyorum. Çünkü bu işlemler olduktan sonra böyle şişmesi incelenmesi gereken bir şey."

"MUSKANIN ISINDIĞINI İLETTİK"İlk patlamanın, muska diye tabir edilen torpilin etken maddesinin üretildiği atölyede yaşandığını söyleyen Gülizar Erdoğan, "Muskanın ısındığını ilettik. Ustabaşımız da söyledi, biz de söyledik. Bize 'Hemen kolileri açın' dediler. Patlayacak korkusuyla boşalttılar. Hemen aldılar kolileri, bütün paketleri açtılar, güneşe serdiler ki bunların hepsi suç ve olmaması gereken şeyler. Daha sonra yeniden paket yaptık ve yerine koyduk. Ertesi gün patlama oldu. Bu patlama ilk olarak 'Çin mahallesi' dediğimiz muska adlı maddenin ilacının imalatında çıktı. O ilaç patlamış oldu ve bütün arkadaşlarımızı orada kaybettik" diye konuştu.

"TEDBİR OLSAYDI BELKİ DE BUNLAR YAŞANMAYACAKTI"Erdoğan işçilerin defalarca uyarmasına rağmen yetkililerin etkili bir önlem almadıklarını iddia ederek, şöyle konuştu: "Bu ürün yeniydi, onlar da acemi biz de acemiydik. Bunu yapmamalarını söyledik, bu böyle oluyor dedik, patlayacağız diye herkese söyledik ama buna önlem alınması artık bunun yapılmaması gerekirken devam edilmesi çok yanlış bir şeydi. Bu ürünün tehlikeli olduğunu anladıktan sonra bir taziyeye katılmıştım. O akşam gördüğüm herkesle helalleştim. Komşularıma 'Çok tehlikeli bir iş yapıyoruz. Her an ölebiliriz patlama olabilir, yarın akşam görüşmeyebiliriz" dedim. Dediğim gibi de oldu. Kesinlikle ihmal var, her şey göz göre göre oldu. Çünkü biz söyledik, haber verdik. Kendileri gelip görüler ve yapılmaması gereken şeyleri yaptılar. Bu işte ihmal var. Tedbir olsaydı, ihmal olmasaydı belki de bunlar olmayacaktı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Gülizar Erdoğan'dan görüntüler-Gülizar Erdoğan ile röportaj-Gülizar Erdoğan'ın muska denilen torpili kağıt peçete ile anlatması-Detaylar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/HENDEK(Sakarya), ==============================

İç çamaşırından hassas terazi, neşter ve uyuşturucu çıktı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan H.S.'nin (26) üzerinde yapılan aramada iç çamaşırından hassas terazi, neşter ve uyuşturucu madde çıktı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu ve uyuşturucu sattığı belirlenen H.S.'yi bir süre takip eden İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri genç kadını gözaltına aldı. Narkotik timleri tarafından üstü aranan H.S.'de ilk başta olumsuzluğa rastlanılmadı. Emniyete götürülen H.S.'ye cihazla yapılan detaylı aramada iç çamaşırına gizlenmiş 2 bin 900 TL para, 30 gram eroin, 20 gram metamfetamin, sigara paketine sıkıştırılmış neşter ile hassas terazi ele geçirildi. Sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen H.S. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA