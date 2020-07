DHA YURT BÜLTENİ - 10 Patlamada hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandıSAKARYA'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Muhammet Seyfi Çanakçı (56), Geyve ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Patlamada hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden evli ve 3 çocuk babası Muhammet Seyfi Çanakçı (56), Geyve ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Muhammet Seyfi Çanakçı'nın cenazesi Geyve ilçesinde bulunan Sinanbey Camii'ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çanakçı'nın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, cenaze namazını Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş kıldırdı. Çanakçı'nın cenazesi Geyve Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

-Camiden detay-Vali ve Başkanın gelmesi-Cenaze namazı kılınması-Detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/GEYVE (Sakarya),

===========================================

Bakan Pakdemirli, "Manisa'ya desteğe hazırız" TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Manisa'da, Valiliği ziyaret etti. Son kararname ile Manisa'ya atanan Vali Yaşar Karadeniz'e "Hayırlı olsun" dileğinde bulunan Bakan Pakdemirli, burada gazetecilere yaptığı açıklamada Manisa'ya her zaman desteğe hazır oldukları söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün sabah Ankara'dan havayoluyla İzmir'e geldi. Oradan da karayoluyla Manisa'ya geçen Bakan Pakdemirli, ilk olarak Manisa Valiliği'ni ziyaret etti. Burada protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Pakdemirli, sosyal mesafeli selamlaşmanın ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından Manisa'nın yeni atanan Valisi Yaşar Karadeniz'e "Hayırlı olsun" dileğinde bulundu. Bakan Pakdemirli burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Manisa'nın hem sanayi hem de bir tarım şehri olduğuna dikkati çekip, "Bu alanda, Bakanlığımız, ilgi ve alakasına giren her konuda hem de bir Manisalı olmamız hasebiyle, Manisalıların yanında oluyor. Manisa kendini cezbeden bir şehirdir. Gerçekten Türkiye'de az sayıdaki şehzadeler şehrinden bir tanesidir. Manisa son dönemde gerek belediyecilik gerekse diğer faktörler anlamında diğer illere göre daha farklı bir performans göstermiştir. Manisa'da halledilecek, çözülecek daha çok meseleler var. Bunlarında üzerine çok sıkı takiple gitmek, oldukça anlamlı ve isabetli olur. Bakanlık olarak, her zaman sizlerin yanınızdayız. 7/24 ne isterseniz Ankara'da emrinizdeyiz. Destek anlamında da her zaman yardıma hazırız" dedi.Bakan Pakdemirli, Valilik ziyaretinin ardından geçtiği Yunusemre ilçesindeki bir otelde öğle yemeği yedikten sonra beraberindeki heyetle, Ziraat Odası başkanları ve tarımla ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile toplantı yapmak üzere Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'na hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Tarım ve Orman Bakanı Pakdemir'linin valilik binasında karşılanması-Bakan Pakdemirli'nin Valilik defterini imzalanması-Bakan Pakdemirli'nin açıklamasından görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

=========================================

Hamamda karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde hamamda karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 2 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Başpınar Mahallesi'ndeki hamamda meydana geldi. Hamam çalışanı Alaattin Kayretli, odun ve kömür yakarak, hamam sistemini çalıştırdı. İddiaya göre tıkalı olan bacanın dumanı geri vermesiyle hamamın içi karbonmonoksit gazıyla doldu. Bu sırada hamam müşterisi Arif Sezenoğlu ile işyeri sahipleri İsmail Kaya ve Şahin Kaya ile çalışan Alaattin Kayretli hamama dolan gaz nedeniyle fenalaştı. Diğer çalışanların ihbarı ile olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 4 kişi ambulanlarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arif Sezenoğlu ile Alaattin Kayretli, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer iki kişi ise ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Cumhuriyet Savcısının hamam önünde incelemesinden detaylar-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/SUNGURLU, (Çorum),

=============================================

Bursa'da maske ve mesafe kuralına uymayanlara ceza kesildi

BURSA'da, koronavirüs vakalarında yaşanan artış sebebiyle açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Maske ve mesafe kuralına uymayanlara, polis ekiplerince 900 TL idari para cezası uygulandı.

1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmayınca, bazı illerde koronavirüs vakalarında artış yaşandı. Geçtiğimiz hafta, artan vaka sayılarıyla birlikte İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, Bursa genelinde maske takmak zorunlu hale geldi.

Polis ekiplerinin, pandemi sürecinden itibaren başlattığı denetimler, bugün de devam etti. Kentin farklı noktalarında denetim yapan polis ekipleri, araçlardan sık sık anons ederek, sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Polisin yaptığı denetim sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kimi vatandaş polis görünce maskesini taktı, kimi ise maskesini düşürdüğünü öne sürdü. Polis ekipleri, maske takmayanlara valilik emrine uymadıkları gerekçesiyle 900 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: DHA