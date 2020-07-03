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Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama (3)'110 TON CİVARINDA PATLAYICI, HAVAİ FİŞEK'Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili olarak, "Öncelikle hem ülkemize, hem Sakarya'mıza geçmiş olsun. Saat 11.10 sularında şiddetli bir patlama oldu.

DHA YURT BÜLTENİ - 10
03.07.2020 13:34 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:38

Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama (3)

'110 TON CİVARINDA PATLAYICI, HAVAİ FİŞEK'

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili olarak, "Öncelikle hem ülkemize, hem Sakarya'mıza geçmiş olsun. Saat 11.10 sularında şiddetli bir patlama oldu. Tabii burası bir havai fişek fabrikası ve deposu en büyük olan fabrika. Deposunda da 110 ton civarında patlayıcı, havai fişek olduğunu değerlendiriyoruz. Şu anda patlamalar devam ediyor. Bütün ekiplerimiz burada, sağlık, UMKE, AFAD, jandarma, arama kurtarma, itfaiye, bütün ekiplerimiz burada. Patlamalar devam ettiği için şu anda arkadaşlar müdahale edemiyor. Kurumda 190 çalışan var." dedi.

Vali Kaldırım sabotaj gibi bir bulguya rastlamadıklarını belirterek, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Fabrika sahibinden teyit aldığımız bilgi, içeride de 100'ün üzerinde insan olduğunu değerlendiriyoruz. Çok şükür şu ana kadar bize intikal eden, içeriden çıkanlarda da bir can kaybı yok. İnşallah da olmaz. Biz tüm ekiplerimizle sahadayız. Olay yerindeyiz. Patlamalar durduğu anda da zaten müdahaleyi yapacağız. İnşallah dediğim gibi bir can kaybı olmaz. Buranın denetimleri de en son 3'ncü ayda yapılmış, sürekli denetleniyor. Ama böyle bir patlama meydana geldi. Herhangi bir nedenle patlamanın nasıl meydana geldiği konusunda araştırmalar devam ediyor. Herhangi bir sabotaj gibi bir bulguya daha rastlamadık. Şu anda arkadaşların çalışması devam ediyor. Süreçle ilgili, gelişmelerle ilgili biz de buradayız. Bütün ekiplerimiz burada. Kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şu anda 2-3 kişi sevk edildi. Kendiliğinden çıkanlar olduğunu söyledi arkadaşlarımız."Jandarma ekipleri yeni patlama ihtimaline karşı bölgede bulunan vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Patlamanın ilk zolarak stok deposunda çıktığı öğrenilirken, patlamanın nedeni belirlenemedi.  

41 YARALI VARSakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya hesabından, "Devletimiz bütün imkanlarıyla Hendek'te. Olay yerindeyiz. İlgili bütün birimlerimiz sahadalar, gerekli müdahaleleri yapıyorlar. Şu ana kadar 41 yaralıyı hastanelerimize intikal ettirdik, can kaybımız yok şükür. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun" diye açıklama yaptı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

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Başkale'de 2 mahalle ve 1 mezra karantinaya alındı 

VAN'ın Başkale ilçesinde 2 mahalle ile bir mezra, koronavirüs vakaları tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Karar üzerine mahalleler ile mezra giriş-çıkışlara kapatıldı.

Başkale ilçesine bağlı Yanal ve Esenyamaç Mahalleleri ile Sulatı mezrasında yapılan filyasyon çalışmaları kapsamında, koronavirüs vakaları tespit edildi. Bunun üzerine 2 mahalle ile 1 mezra karantinaya alındı. Karar üzerine jandarma ekipleri, mahalleler ile mezraya giriş-çıkışları kapattı.

Başkale Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yanal ve Esenyamaç Mahalleleri ile Sualtı mezrasında, koronavirüs vakalarının olması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 2 Temmuz 2020 günü saat 00.00'dan itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

Manşet

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