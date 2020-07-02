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ESKİŞEHİR'DE, KAYIP IRAKLI YUSUF'UN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI; BABA ACI HABERLE BAYILDIEskişehir'de, kayıp Iraklı Yusuf'un cansız bedenine ulaşıldı (2)BABA ACI HABERLE BAYILDIEskişehir'de DSİ'nin sulama kanalında cansız bedeni bulunan Iraklı Yusuf Gurubi'nin cenazesi, savcılık ve polis...

DHA YURT BÜLTENİ - 10
02.07.2020 14:04 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:12

ESKİŞEHİR'DE, KAYIP IRAKLI YUSUF'UN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI; BABA ACI HABERLE BAYILDI

Eskişehir'de, kayıp Iraklı Yusuf'un cansız bedenine ulaşıldı (2)

BABA ACI HABERLE BAYILDI

Eskişehir'de DSİ'nin sulama kanalında cansız bedeni bulunan Iraklı Yusuf Gurubi'nin cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede küçük Yusuf boğularak öldüğü tespit edildi. Baba Muhammed Gurubi, oğlunun acı haberini alınca morg kapısında baygınlık geçirdi. Polis, komşuları ve morg görevlilerinin yardımıyla içeri alınan acılı baba güçlükle kendine getirildi. Morgda işlemleri süren oğlunun son kez yüzünü görmek istediğini söyledi.

İÇ SAVAŞTAN KAÇIP ESKİŞEHİR'E GELMİŞLEREskişehir'de kaybolduktan 41 saat sonra DSİ'nin sulama kanalında cansız bedeni bulunan Esra ve Muhammed Gurubi'nin 3 çocuğundan biri olan 10 yaşındaki otizmli Yusuf Gurubi'nin ailesinin 5 yıl önce Irak'taki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı. Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde oturan ailenden Esra Grubi'nin ev hanımı, baba Muhammed Gurubi'nin ise bir kuaförde çalıştığı öğrenildi. Gurubi ailesinin komşusu olan ve kayıp ihbarını sosyal medyadan paylaşan Furkan Gündüz, Irak'ın Selahattin bölgesinde oturan ailenin iç savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek Eskişehir'e geldiğini söyledi.HERKES ARADI AMA BULUNAMADIAcı haberin ardından ailesinin çok üzgün olduğunu ifade eden Gündüz, "Aile, yaklaşık 5 yıl Irak'ın Selahattin bölgesinden iç savaştan kaçarak Eskişehir'e gelmişler. Yaklaşık 5 yıldır burada yaşıyorlar. Benimde 2 yıldır Şirintepe Mahallesi'nde kapı komşum. Üç gün önce Yusuf'un kaybolduğunu öğrendik. Ben sosyal medyadan duyulması için paylaşımlarda bulundum. Ancak bu sabah maalesef ölüm haberini aldık. Şuanda otopsi işlemlerinin bitmesini bekliyorum. Yusuf Eskişehir'de toprağa verilecek. Sosyal medyada paylaşım çok etkili oldu. Görenler oldu, ihbar edenler oldu ama bulamadık. Polisin yanı sıra herkes aramaya katıldı, herkes aradı ama bulamadık. Kamera görüntülerini incelediler, görüldüğü yerlerde arama yapıldı. Göletli parka doğru gittiğini gösteren kamera kayıtları var. Sonrasında o parktaki insanlardan da ihbarlar geldi. Oradalar da yapılan aramalarda bulamadık. Bende polislerle olan aramalara katıldım. Ailesi için tabi çok zor. Yusuf'un annesi evde, babası şuan burada işlemleri bekliyoruzö dedi.Iraklı Yusuf Gurubi'nin cenazesi ikindi namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Morg dış detay-Babanın kapıda bayılması-Ambulans gelişi-Furkan Gündü röp.-Cenaze aracı geliş-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,

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2 kızını öldürüp intihar eden babanın cenazesini, olay sırasında kaçıp kurtulan oğlu aldı (2)YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Kozan ilçesinde tartıştığı Kader (22) ve Hüsne Cengiz'i (20) av tüfeğiyle öldürüp, eşi Zahide'yi (40) de yaraladıktan sonra aynı silahla intihar eden Fatih Cengiz ile kızlarının cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Kozan ilçesine getirildi. Baba Fatih Cengiz ile kızları Kader ve Hüsne Cengiz, Evşen Sokak'taki evlerinde helallik alınmasının ardından Ağlıboğaz Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. 2 kız kardeş, yan yana defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Omuzlarda taşınan cenazelerMezarlığa götürülmesiCenaze anamazından görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/ KOZAN, Adana

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Ormanlık alanda 2 bin 221 kök hint keneviri ele geçirildi

HATAY'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda 2 bin 221 kök dişi hint keneviri ile ağaçlara asılarak kurutulmaya bırakılmış kenevirlerin arasında paketleme yapmak için terazi ele geçirildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Arsuz ilçesi Beyköy Mahallesi'nde bir tarlaya baskın düzenledi. Ekipler, ormanlık alan içerisindeki tarım arazisinde boyları 2,5 metre civarında 2 bin 221 kök dişi hint keneviri ele geçirdi. Ağaçların arasında yetiştirilen hint kenevirlerine damlama sistemiyle sulamanın yapıldığı saptandı. Ayrıca kurutulmak için ormanlık alan içerisindeki çam ağaçların dallarına asılan hint kenevirleri paketlemeye hazır hale geldiğinde de yine tarla içerisinde bulunan terazi ile de tartılarak paketlenip, alıcısına ulaştırılmak üzere gönderildiği öğrenildi. Polisin baskın yaptığı entegre uyuşturucu üretim tarlasında ele geçirilen kurutulmaya bırakılmış 12 kilo 750 gram esrar maddesi de bulundu. Öte yandan talep edenlere satışı yapılmak üzere yetiştirilmiş saksı ve kasalarda  ekili hint kenevirleri de ele geçti. Ormanlık alan içerisindeki hint kenevirlerini yetiştirdikleri belirlenen E.G. ve H.G.'nin  ikametlerinde polisin yaptığı aramada 1 adet 7.65 mm tabanca ve bu tabancaya ait 7 mermi, 1 adet kırma av tüfeği, 1 adet otomatik av tüfeği ve bu tüfeğe ait 13 adet mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen dişi hint kenevirleri bulunduğu yerde yakılarak imha edildi.

Kaynak: DHA

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