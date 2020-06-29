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RİZE'DE YIKIMI YAPILAN BİNA ANİDEN ÇÖKTÜ; O ANLAR KAMERADARİZE'de, tünel çalışmaları kapsamında kamulaştırılan binaların yıkımı sürüyor.

DHA YURT BÜLTENİ - 10
29.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:21

RİZE'DE YIKIMI YAPILAN BİNA ANİDEN ÇÖKTÜ; O ANLAR KAMERADA

RİZE'de, tünel çalışmaları kapsamında kamulaştırılan binaların yıkımı sürüyor. Yıkımı yapılan bir binanın kısmen çöktüğü anlar kameraya yansıdı. 

Rize'nin kuzeyi ile güneyini en kısa güzergahta birbirine bağlamak ve ulaşımı kolaylaştırmak amasıyla başlatılan 2.9 kilometrelik çift tüplü Salarha Tüneli projesi kapsamında kamulaştırılan binalarda yıkım çalışmaları sürüyor. Dalyan Mahallesi'nden tahliye edilen Başoğlu Apartmanı'nın yıkımına başlandı. Yıkım sırasında bina kısmen çöktü. Toz bulutu çevreyi kaplarken iş makinesi operatörü de zor anlar yaşadı. O anlar kameraya yansıdı. 

Kaynak: DHA

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