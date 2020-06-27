DHA YURT BÜLTENİ - 10 Adıyaman şehidini uğurladıTÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kaplan Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'ün (29) toprağa verildi.

Adıyaman şehidini uğurladı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe-Kaplan Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'ün (29) toprağa verildi.

Tekirdağ'da görevli iken Pençe-Kaplan Harekatı'na katılmak üzere Irak'ın kuzeyine giden Piyade Teğmen Yunus Gül, dün sabah saatlerinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Adıyaman Havaalanına getirilen Şehit Piyade Teğmen Yunus Gül'ün cenazesi Yeni Mezarlık Cami morguna konuldu.

Babası Ali Gül ve annesi Rukiye Gül'ün 5'i erkek, 2 kız çocuğunun en küçüğü olan evli 2 aylık çocuğu olan şehit Piyade Teğmen Yunus Gül'ün cenazesi, Türk Bayrağı'na sarılı tabutu, helallik için baba evi Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine getirildi. Baba evinde helallik alınmasın ardından tekrardan Yeni Mezarlık Camiye getirildi.Şehit Gül için düzenlenen cenaze törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Hacı Erdengi, siyasi parti temsilcileri, TSK temsilcişleri, ailesi ve yakınları katıldı.İl Müftüsü Mehmet Taşçı, tarafından kılınan cenaze namazı ve okunan duanın ardından şehitlikte toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİMAHİR ALAN/ ADIYAMAN

========================

Kazada ölen 7 kişinin cenazeleri memleketlerine gönderildi

KONYA'nın Yunak ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 3'ü çocuk, 7 kişinin cenazeleri, memleketleri Şanlıurfa'ya gönderildi. Yaralıların tedavilerinin ise sürdüğü belirtildi.Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Altınözü Mahallesi Yunak- Polatlı kavşağında meydana geldi. Aralarında çocuklarında bulunduğu tarım işçilerini taşıyan Ahmet Okal yönetimindeki 14 M 0891 plakalı minibüs, kavşakta, Ufuk Demirtaş yönetimindeki kömür yüklü 42 RK 320 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, hepsi akraba olan, minibüs şoförü Ahmet Okal, yanındaki Fida Okal, Mehmet Kuş, Mehmet Okal ile çocuklar Medine Okal, Mehmet Okal ve İbrahim Okal (10) hayatını kaybetti. Derya Okal (1), Hülya Okal (37), Halil Okal (11), Emirhan Okal, Adile Okal, Nurcan Okal, Merve Okal (2), Hüseyin Kuş ve TIR şoförü Ufuk Demirtaş (36) ile Birsen Demirtaş (22) ve Zümra Demirtaş (1) olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Akşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİMevsimlik işçi olarak memleketleri Şanlıurfa'dan Konya'nın Akşehir ilçesine gelen ailelerin buradan da Cihanbeyli ilçesindeki başka bir tarlada çalışmaya gittikleri öğrenildi. Kazada ölen 7 kişinin cenazeleri, gece saatlerinde defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Görüntü dökümü: ----------------------------Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Atilla MEMİŞ/ AKŞEHİR, KONYA

=========================

Mucize bebek Ömer'in doğum anı ve sonrasında duygu dolu anlar yaşandı

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011'de dünyanın başarılı ilk rahim nakli yapılan Derya Sert (32), anne oldu. Kadavradan alınan rahimle hamile kalan Derya Sert, 4 Haziran günü erkek bebek dünyaya getirdi. Prof. Dr. Ömer Özkan'a teşekkür eden Sert ailesi, bebeğe de onun adını verdi.Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ameliyathanesinde sezaryan ile yapılan doğum, cep telefonu kamerasına da yansıdı. Prof.Dr. Özlenen Özkan ile birlikte 35 kişilik bir ekibin katıldığı doğumda, Ömer Özkan adlı bebek küvöze alındı ve sedye ile dikkatli taşındı. Doğum sırasında yaşananları ameliyat ekibi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Prof.Dr. Özlenen Özkan'ın ağlaması ve Prof.Dr.Ömer Özkan'ın duygu dolu anları da dikkat çekti.

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de kadavradan nakil yapılmıştı. 7 saat süren operasyon ve uzun süren tedaviler sonrası Derya Sert, 4 Haziran günü hamileliğin 28'nci haftasında 760 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirmişti.

Kaynak: DHA