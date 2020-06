DHA YURT BÜLTENİ - 10 Bakan Kurum, Bursa'daki selde meydana gelen hasarın boyutunu açıkladıÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'da hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Kestel, Orhangazi, İznik ve İnegöl'de 10 ağır hasarlı, 35 az hasarlı, diğer 192 yapı ve 10 fabrikamız da hasarsız...

Bakan Kurum, Bursa'daki selde meydana gelen hasarın boyutunu açıkladı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'da hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Kestel, Orhangazi, İznik ve İnegöl'de 10 ağır hasarlı, 35 az hasarlı, diğer 192 yapı ve 10 fabrikamız da hasarsız tespit edildiö dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmit'te Kocaeli Kongre Merkezi'nde sosyal mesafe kurallarına uyarak belediye başkanlarının katılımıyla toplantı yaptı. Kocaeli'de yapılacak projelerle ilgili ilçe belediye başkanları ile bir araya gelen Bakan Kurum, her ilçede mahalle mahalle konuları dinleyerek vatandaşların sorunlarına çözüm bulunması adına çalışmalar yaptı. Daha sonra Dilovası ilçesinde bulunan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'yle alakalı OSB yönetimi ile toplantı gerçekleştiren Bakan Kurum, Kömürcüler OSB'nin yerinin değiştirilmesi ile ilgili görüşmelerde bulundu.

Bakan Murat Kurum yaptığı açıklamada, "Manisa Saruhanlı ilçemizde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şu an itibariyle hamd olsun hiçbir can kaybımız söz konusu değil. Yaralımız yok. Bakanlığımızın ilgili ekipleri hemen olay yerine intikallerini gerçekleştiriyorlar ve hasar tespit çalışmalarına başlıyorlar. Aynı şekilde dün Van'da 5.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Burada da ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını 15 mahallede yapıyorlar. Şu an hızlı bir şekilde fiilen hem Bursa'da, hem İstanbul'da, Van'da, Manisa'da, Bingöl'de ekiplerimiz sahadalar ve vatandaşlarımızın yarasını en kısa sürede sarmak mahiyetinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz bu noktada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. En kısa zamanda da yaralarını saracağımızdan emin olmalarını ifade etmek istiyorum. Ülkemiz deprem bölgesi. Bugün bulunduğumuz Kocaeli geçmişte çok önemli acılar yaşadı. Birçok vatandaşımız hayatını yitirdi. Bu noktada, depreme hazırlıklı şehir çalışmalarını da o günden beri sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Kocaeli bu anlamda çok önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi. Hem Gölcük ilçesinde hem de diğer ilçelerimizde kararlı bir şekilde bu dönüşümü de yapıyoruz.ö dedi.Deprem ve iklim değişikliği konularında tüm ülkenin ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Kurum, "Bugün görüyoruz ki, ülkemiz iklim değişikliğinin etkilerini artık net bir şekilde hissetmektedir. Baktığınızda derelerin taşması, heyelanlar, seller, aşırı yağışlar sebebiyle de vatandaşlarımız bu noktada hayatlarını verecek kadar etkilenmektedir. Bize düşen, bu çerçevede topyekun hareket etmek durumundayız. Bu bir ilçenin, bir ilin tek başına yapabileceği bir çalışma değildir. Vatandaşımızla bugüne kadar hep birlikte hareket ettik. En son virüs sürecinde dünyaya örnek olacak bir tavır sergiledik. Ben deprem konusunda da, iklim değişikliği konusunda da aynı davranışı vatandaşımızdan, belediyelerimizden bekliyoruz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yapılması gereken destek neyse, bu destekleri inanın tüm ekibimizle birlikte gece gündüz vermeye gayret gösteriyoruzö diye konuştu.Bursa'da yaşanan sel felaketinin ardından hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Kurum, "Bursa'da hasar tespit çalışmalarımız tamamlandı. Kestel, Orhangazi, İznik ve İnegöl'de 10 ağır hasarlı, 35 az hasarlı, diğer 192 yapı ve 10 fabrikamız da hasarsız tespit edildi. Bursa'da olayın olduğu andan itibaren ekiplerimiz çalışmalarını süratli bir şekilde tamamladılar. Şu anda da Manisa ve Van'da ekiplerimiz aynı şekilde çalışmalarını yapacaklar. Diğer taraftan İstanbul'da yaşanan selde olay olur olmaz il müdürlüğümüzün ekipleri intikal ettiler. Bakan yardımcımız içişleri bakan yardımcımızla birlikte 2 gündür sahadalar. Burada da gerekli tahkikat hem hukuki yönde, hem de teknik yönde yapılmaktadır. Bu çerçevede imar kanununda iskan edilebilecek binaları net bir şekilde tariflemiş durumdayız. Kret kotunu 1,5 metre aşmak kaydıyla iskan edilebileceği, yine bodrum katlarda ilgili düzenlemeler var. Daha önce Samsun'da yaşanan bir sel vardı. Bu selden sonra imar yönetmeliğinde gerekli değişiklik yapıldı ve o çerçevede temel kotu da ancak 50 santim seviyesinde gömebiliyoruz. Diğer tarafta da eğer iskan edeceksek, herhangi bir taşkın riski yoksa geri kalan kısmını açmak durumundayız. İklim değişikliği ile ilgili eylem planlarımızı açıkladık. 7 bölgemizde de bu çalışmaları sürdürüyor olacağız.öBakan Kurum, Dilovası ilçesinde bulunan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi yönetimiyle yaptığı görüşmede ise bu alanda artık kömürcülük faaliyetlerine izin verilmeyeceğini ilettiklerini, Tavşancıl'ın üst kesimlerinde kamulaştırmalarla yeni bir alan için çalışmalara başlanacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜToplantı salonundan görüntüBakan Kurum'un açıklamasıDetay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

========================

Çanakkale'de 9 ayrı suçtan aranan kadın, yakalandı

ÇANAKKALE'de 9 ayrı suçtan aranan ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sevgi Y. (35) polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince içerisinde hırsızlık şüphelisi şahısların bulunabileceği değerlendirilen otomobili, saat 14.00 sıralarında il girişinde takibe aldı. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, ilden ayrılacağı sırada polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan incelemelerde M.B. adına düzenlenmiş kimliği ibraz eden kadının, asıl adının Sevgi Y. olduğu tespit edildi. Sevgi Y.'nin üzerinde yapılan aramada ise kapı kilidi dili düşürmede kullanılan aparatlar ele geçirildi. Ayrıca Sevgi Y.'nin 9 ayrı suçtan arandığı ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Sevgi Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İl Emniyet Müdürlüğü binasından genel, detay görüntü -9 ayrı hırsızlık suçundan aranan Sevgi Y.'nin emniyetten çıkarılmasından görüntü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

===============

YANLARINDA KALMASI İÇİN EVLERİNDE GETİRİYORLARMIŞ

Konya'da otomobil, takla attı: 3 ölü, 2 yaralı (3)

Konya'nın Akşehir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı.

Seydişehir ilçesinde oturan Necattin Karal'ın, eşi Bahide Karal, oğlu Emrah Karal ve komşusu sürücü Fevzi Karagöz ile birlikte, yanlarında kalması için evlerine getirmek istedikleri kayınvalidesi Hatice Bezciyarar'ı Tekirdağ'dan alıp, geri dönmek üzere oldukları öğrenildi. Kazada ölen Bahide Karal, annesi Hatice Bezciyarar ile komşuları sürücü Fevzi Karagöz'ün cenazelerinin yarın Seydişehir ilçesi Taraşçı Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor. Kaza ile ilgili soruşturma sürürken sürücü Fevzi Karagöz'ün direksiyon başında uyuduğu üzerinde duruluyor.

Haber: KONYA DHA))

=========================================

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılanmasına devam edildi

EDİRNE Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'ın, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, nitelikli cinsel saldırı' suçundan müşteki şüpheli olarak tutuksuz yargılandığı davaya devam edildi. Sanıkların ifadesinin alındığı duruşmada Gürkan'ın tutuksuz yargılanmasının devamına karar verildi.

Edirne'de yaşarken, 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak'tan cezaevinde tutuklu kalan ve aynı suçlardan hakkında başka davalar süren Şükrü Benli, tahliye kararı sonrası Bulgaristan'a kaçtı. Bulgaristan'da yaşayan Şükrü Benli 1 yıl önce, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında, avukatı aracılığıyla şikayette bulundu. Şikayet üzerine açılan soruşturma kapsamında Gürkan hakkında, müşteki şüpheli olarak, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, nitelikli cinsel saldırı' suçundan 50 yıla varan hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Konuyla ilgili savcılık tarafından ifadesi alınan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 75 bin TL teminat karşılığı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Davanın ikinci duruşması bugün 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya müşteki şüpheli sıfatıyla yargılanan Başkan Gürkan, avukatı ile tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada tutuklu sanıklar, O.K., Ş.G. ve S.A., tahliyelerini talep etti.

Basına kapılı olarak yapılan duruşmada, katılanlar sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde salona alındı. Yaklaşık 2 saat süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, Gürkan'ın tutuksuz yargılanmasının devamına, tutuklu sanıklar O.K., Ş.G. ve S.A'nın mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Ağustos'a erteledi.

Gürkan, duruşmanın ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarken herhangi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: DHA