DHA YURT BÜLTENİ-10 Dini nikahlı eşini öldürdü, adliye girerken 'Oğluma akülü araba alın' dedi (YENİDEN)AKSARAY'da iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yüzünden 3 çocuğunun annesi dini nikahlı eşi Rabia Ergin'i (36) tabancayla ateş ederek öldüren Ahmet Koyak (49), adliyeye sevk edildi.

Dini nikahlı eşini öldürdü, adliye girerken 'Oğluma akülü araba alın' dedi (YENİDEN)

AKSARAY'da iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yüzünden 3 çocuğunun annesi dini nikahlı eşi Rabia Ergin'i (36) tabancayla ateş ederek öldüren Ahmet Koyak (49), adliyeye sevk edildi. Koyak, adliye girişinde bekleyen yakınlarına "Oğlum Seyit Ali'ye akülü araba alın" diye seslendi.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Hasas Mahallesi 6645 Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Ahmet Koyak, dini nikahlı eşi Rabia Ergin ile evin mutfağında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Koyak, evdeki tabancayı alıp, Rabia Ergin'e 8 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Ergin, yaşamını yitirdi.

Evden çıkan Ahmet Koyak, gittiği Fatih Mahallesi'nde polisi arayıp, "Eşimi öldürdüm. Gelin beni alın" dedi. Gözaltına alınan Koyak, ilk ifadesinde eşiyle aralarında sürekli şiddetli geçimsizlik olduğunu, Rabi Ergin'in ilk eşinden olan 1 çocuğunun yanlarında kaldığını, çocukları istemediği için de Ergin ile sürekli tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Yapılan sorgulamasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Koyak, adliye önünde bekleyen amcasının oğlu Osman Koyak'a, "'Oğlum Seyit Ali'ye akülü araba alın" diye seslendi.

Kaynak: DHA