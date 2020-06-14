DHA YURT BÜLTENİ -10 Tatil yolunda kaza: Aynı aileden 6 kişi öldü BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 6 kişi yaşamını yitirdi.

Tatil yolunda kaza: Aynı aileden 6 kişi öldü

BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 6 kişi yaşamını yitirdi.

Kütahya'dan Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bulunan yazlıklarına gittikleri öğrenilen Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu (64) idaresindeki 43 HP 003 plakalı otomobil, saat 12.00 sıralarında Dursunbey karayolu Bağtepe mevkisindeki bulunan köprü korkuluklarına çarptı. Kazada Mustafa Bedii Hüseyinbaşoğlu, babası Mehmet Naci Hüseyinbaşoğlu (90), sürücünün eşi Nesrin Hüseyinbaşoğlu (62), kızı Elif Nur Şirinoğlu (38), torunları İsmail Ediz (15) ve İbrahim Ilgaz Şirinoğlu (9) olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenazeler, Kepsut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil çekici ile çıkartılarak, otoparka çekildi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Alper ÇOBANOĞLU/KEPSUT(Balıkesir),

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'Gürültü' kavgasında bıçaklanan genç öldü, 2 üniversiteli gözaltında (DÜZELTME) KÜTAHYA'da, evlerinde ders çalışan üniversite öğrencileri Umut Y. ile Emirhan İ., sokakta gürültü yaptığı iddia edilen 2 kişiyle tartıştı. İki grup arasında çıkan kavgada karnından bıçaklanan Metin Koyun (19), hastanede hayatını kaybederken, 2 üniversiteli gözaltına alındı.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Gaybiefendi Mahallesi Bekiravlupınar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında gürültü yaptığı ve alkollü olduğu öne sürülen Metin Koyun ile Enes İşsiz'e, evlerinde ders çalışan üniversite öğrencileri Umut Y. ile Emirhan İ. pencereden sessiz olmaları için uyarıda bunundu. Sokağa inen üniversite öğrencileri, elinde bıçakla gelen Metin Koyun'un saldırısına uğradı. İki grup arasındaki kavgada Metin Koyun ve Enez İşsiz yaralandı. Evlerine kaçan üniversite öğrencileri, kapıyı kilitleyerek, polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karnından bıçaklanan Metin Koyun ile hafif yaralanan arkadaşı Enes İşsiz, sağlık görevlilerince ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Metin Koyun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

2 ÜNİVERSİTELİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınan üniversite öğrencilerinden Umut Y.'nin, polislere olayı anlatarak, "Ben bıçaklamadım. O, bıçağı düşürdü, ben yerden aldım. Kim, bilmiyorum. Bana o hengamede kafa attılar, sendeledim, bıçak benim elimdeydi. Sonra hemen eve kilitledik kendimizi, polisi arayıp, yardım istedikö dediği öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen üniversite öğrencileri, işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay yerindeki polis ekiplerinin görüntüsü-Metin Koyun'un ambulansta müdahale edilmesi-Şüpheli Umut Yılmaz'ın polislere olayı anlatması-Metin Koyun'un acil servise getirilmesi-Genel görüntüler

Haber-Kamera Oğuzhan KILIÇKÜTAHYA,

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İslahiye'de 11 evde uygulanan karantina sona erdi GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 58 kişinin yaşadığı 11 evde karantina uygulaması sona erdi.

Gaziantep'te fabrika işçisi A.K., sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yanına gidemediği Şerikanlı Mahallesi'nde yaşayan ailesine gecikmeli bayram ziyaretine gitti. Bu sırada daha önce yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkınca A.K. tedaviye alınırken, filyasyon çalışması ile gecikmeli bayram ziyaretinde 62 kişi ile temas kurduğu belirlendi. Bunun üzerine Şerikanlı Mahallesi'nde yaşayan 62 kişi, oturdukları 12 evde 1 Haziran'da karantinaya alındı. 14 günlük gözlem süresinin dolmasının ardından 58 kişinin yaşadığı 11 evde karantina sonlandırıldı.İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, A.K.'nin 4 yakınının yaşadığı evdeki karantinayı ise 3 gün daha uzattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Şerikanlı MahallesiFilyasyon ekibiJandarmanın devriyesiKarantinası devam eden evde şerit çekmeMuhtar Hakkı Demirel ile röp-Jandarmanın karantina anonsu-Genel ve detay görüntülerHaber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA)

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Maskeli ilk sınav sona erdi

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında yapılan ilk sınav olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sona erdi. İzmir Ege Üniversitesi'nde de sınava giren öğrenciler maskeli bir şekilde ve sosyal mesafeli sıralarda sınava girdi.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 451 bin 272 adayın katılımıyla sona erdi. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınava alınmadı. Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan ilk sınav olan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda öğrenciler, maske takıp ve sosyal mesafeli sıralarda sınava girdi. Ege Üniversitesi'nde sınava girenlerden Halil İbrahim Kocabaş (18) sınavdaki sıraların sosyal mesafe kuralına uygun olmasıyla sınavın daha kontrollü olduğunu belirtip, "Sınavda sosyal mesafeli oturduk, Bu da bizim daha kontrollü olmamızı sağladı. Güvende hissettik" dedi. Sınav sırasında maskesinin dikkatini dağıttığını dile getiren Emre Güngör (18) ise, "Sınav esnasında dikkatim maskeden dolayı dağıldı. Maskeyle soru çözmekten sıkıldım ancak sıkı tedbirli bir sınavdı" dedi.

'EVDE MASKELİ DENEME YAPTIM'Sınava hazırlanırken maske takarak soru çözdüğünü söyleyen Nedim Köseoğlu (19) da, "Evde maskeyle soru çözmüştüm. Denemeler yapmıştım. Ama burada bambaşkaydı. Kalabalık bir ortamdı. Bunun da etkisi olabilir. Sınavım pek iyi geçmedi. Matematik çok zordu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Sınavdan çıkan öğrencilerle röportaj-Sınavdan çıkan öğrencilerden görüntüler-Ege Üniversitesi'nde genel ve detay görüntüler-Genel ve detay görüntüler

Haber: Gökçe ADAR-Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Dedesini ziyarete geldi, mahalle karantinaya alındı

Yalova'dan Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Sivriler köyündeki dedesini ziyarete gelen kadın ve 3 akrabasının koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından 60 hanenin olduğu mahalle karantinaya alındı.

Yalova'da yaşayan M.K. adlı kadın, annesiyle birlikte Kozlu ilçesine bağlı Sivriler Köyü Dere Mahallesi'nde yaşayan dedesini ziyarete geldi. M.K., evde rahatsızlanınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.K. ile birlikte test yapılan babaannesi, annesi ve kuzeninde Kovid-19 tespit edildi. M.K. ve babaannesi Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alındı. Annesi ile kuzeni ise evde gözlem altına alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı filyasyon çalışmasının ardından 650 nüfuslu Sivriler köyünün 60 haneli 150 kişinin yaşadığı Dere Mahallesi'nin karantina altına alınmasına karar verildi. Özellikle M.K. ile temas ettiği belirlenen 3 evde yaşayan 20 kişi başta olmak üzere tüm mahallede karantina sürüyor. Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapattı. Vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek gruplarınca karşılanmaya başlandı.

Sivriler Köyü Muhtarı Şenol Taşkın, Yalova'dan dedesinin yanına gelen bir kadın ile yanındakilerinin rahatsızlanmalarının ardından hastaneye başvurduğunu anlatarak, "Bu kişilerin testleri pozitif çıkmış. Temaslı oldukları kişilerle birlikte mahallede karantina uygulaması başladı. Mahallede bulunan 60 haneye giriş çıkışlar yasaklandı" dedi.

Kaynak: DHA