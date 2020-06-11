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Dolandırıcılık şüphelisi: Kimse bu tuzaklara düşmesinMERSİN'de kendilerini polis, savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 4 şüpheli yakalandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 10
11.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:36

Dolandırıcılık şüphelisi: Kimse bu tuzaklara düşmesin

MERSİN'de kendilerini polis, savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden M.K., gazetecilere, "Kimse bu tuzaklara düşmesin. Beni de kandırdılar" dedi

Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri 4 farklı dolandırıcılık ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Mağdurların ifadelerinden yola çıkarak olaylarla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimlikleri saptanan şüpheliler M.K. (42), A.A. (23), M.A. (27) ve M.S.'yi (28) gözaltına alındı.

POLİS KİMLİĞİ SORULUNCA KAÇMIŞLARMersin'de D.A.'dan (77) bin TL ile 9 çeyrek altın, 1 adet bilezik, 1 adet altın kolye, R.K.'den (71) 6 bin 220 TL ve 12 çeyrek altın, F.D. (40) ve M.D.'den (22) 100 bin TL değerinde ziynet eşyası dolandıran şüpheliler 71 bin TL'sini dolandırmak istediği A.K.'nin (71) kimlik sorunca panikleyip olay yerinden kaçtığı belirlendi.2 YIL SAHTE KİMLİKLE GEZMİŞŞüphelilerden 30 ayrı dosyadan 9 arama kaydı olan  M.K.'nin 2 yıldır sahte kimlikle yaşadığı ve yakalanmamak için araçta yaşadığı ortaya çıktı. İfadelerinin ardından şüpheliler adliye sevk edilirken M.K., gazetecilere, "Akçakalelilerden uzak durun. Kimse bu tuzaklara düşmesin. Beni de kandırdılar. Firari olduğum için sahte kimlik kullanıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Şüpheliler apartmana girerken-Şüpheliler içi para dolu poşet ile araca binip kaçarken-Şüpheliler emniyetten çıkartılırken-Adliyeye götürülürken

Haber-Kamera: Soner AYDINMERSİN,

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Takip edildiğini fark edince dolandırılmaktan kurtuldu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde emekli Mehmet Duymaz (72), telefonda, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcının talimatına uyup bankaya 30 bin lira kredi çekmeye giderken takip edildiğini fark edince dolandırılmaktan kurtuldu.İsmet İnönü Mahallesi'nde oturan Mehmet Duymaz'ı arayan telefon dolandırıcısı, kendisini polis olarak tanıttı. Dolandırıcı, Duymaz'a Diyarbakır'daki bir banka şubesinde kendi adına FETÖ üyelerinin kredi çekmek üzere olduğunu ileri sürdü. Şüpheliler, kendisini bu durumdan kurtarmak için 30 bin lira para istedi. Parasının olmadığını söyleyen Duymaz'dan bankadan kredi çekmesini önerdi. Dolandırıcıların ikna ettiği Mehmet Duymaz, bankaya doğru giderken yolda takip edildiğini fark edince şüphelendi. Duymaz, dolandırıcıyla telefondaki konuşmasını yarıda kesip, bir arkadaşını arayarak durumu anlattı. O da 'dolandırılıyorsun, hemen polise git' deyince kredi çekmekten vazgeçen Duymaz, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken son anda dolandırılmaktan kurtulan Mehmet Duymaz, "Polis ve savcılık olarak operasyon yapmaları gerektiğini söyleyip, kendilerine yardımcı olmamı istediler. Önce söylediklerini yaptım. Bankaya giderken de beni takip ettiklerini fark ettim. Çünkü benim yaptığım hareketleri telefonda anlatıyorlar, 'Mobese ile izliyoruz' diyorlardı. Şüphelenince arkadaşımı aradım o da polise yönlendirdi. Son anda dolandırılmaktan kurtuldum" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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