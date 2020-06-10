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DHA YURT BÜLTENİ - 10

Çalışanın testi pozitif çıktı, İŞKUR il müdürlüğü kapatıldıKAHRAMANMARAŞ İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü'nde çalışan bir kişinin Covid-19 testi pozitifi çıktı.

DHA YURT BÜLTENİ - 10
10.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:22

Çalışanın testi pozitif çıktı, İŞKUR il müdürlüğü kapatıldı

KAHRAMANMARAŞ İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü'nde çalışan bir kişinin Covid-19 testi pozitifi çıktı. Test sonucu mesaisi sırasında öğrenen personel, durumu hemen yönetimle paylaştı. Bunun üzerine tüm çalışan ve vatandaşlar çıkartılarak, bina boşaltıldı. Müdürlük binası dezenfekte edilmesi için kapatılıp, bazı çalışanlar 14 gün izole olmaları için eve gönderildi.

İŞKUR İl Müdürlüğü'nde görevli erkek bir personel, cuma günü yüksek ateş şikayetiyle aile sağlığı merkezine gitti. Burada rahatsızlığının soğuk algınlığı olduğu belirtilen personel, şikayetlerinin devam etmesi üzerine dün de özel bir hastaneye başvurdu. Personeli muayene eden doktor, koronavirüs belirtileriyle benzerlik göstermesi üzerine test için numune aldıktan sonra, personel eve döndü.

AYNI ODADAKİ 4 KİŞİ EVE GÖNDERİLDİ, BİNA DEZENFEKTE EDİLDİKoronavirüs testi yaptıran personel, bugün sabah tekrar işine gelirken, kısa süre sonra Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendi. Personelin konuyu yönetimle paylaşması üzerine İŞKUR İl Müdürlüğü'ndeki tüm personel ve işlem için bekleyen vatandaşlar dışarıya çıkartıldı. Testi pozitif çıkan personel tedavisi için Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan çalışanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Öte yandan personelle aynı odada çalışan 4 kişi de 14 gün boyunca kendilerini izole etmeleri için evlerine gönderildi. Dezenfekte edilen İŞKUR İl Müdürlüğü girişine kırmızı şerit çekilip, kapısına da bir personelin testinin pozitif çıktığı yazısı ve geçici süre hizmet verilemeyeceği yazıldı. İŞKUR İl Müdürlüğü'nün dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar hizmet vereceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------İŞKUR binasıVatandaşın İŞKUR'a alınmamasıBoş olan bina içinden detayPersonellerin masalarına çekilen kırmızı şeritlerBina içinden detayİŞKUR kapısında kırmızı şerit fotoğrafıKapıda uyarı yazısının fotoğrafıBinanın dezenfekte fotoğrafları

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Antalya Havalimanı'nda ilk yurt dışı uçak heyecanı

*- SEYAHAT yasağının kaldırılmasının ardından Antalya Havalimanı'na ilk yurt dışı uçak seferi Almanya'dan gerçekleştirildi. Yolcular detaylı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra pasaport kontrolüne alındı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir uygulanan yurt dışı seyahat yasağı bugün itibarıyla kaldırıldı. Turizm kenti Antalya'ya ilk yurt dışı uçak seferi ise Almanya'dan oldu. Özel bir havayolu tarafından düzenlenen 6 seferin ilki Münih'ten, ikincisi ise Düsseldorf'tan gerçekleştirildi. Münih'ten gelen uçak saat 11.40'ta havalimanına iniş yaparken Düsseldorf'tan gelen uçak ise 12.20'de indi. İlk iki seferde çoğunluğu gurbetçi toplam 200 yolcu, havalimanında detaylı sağlık kontrolünden geçirildi.UÇAKTA HASTA VARSA NE OLUYOR?Yolcular havalimanı dış hatlar terminalinin 113 numaralı kapısından tek tek içeri alındı. Ağızlarında maskeyle havalimanına giriş yapan yolcular, pasaport kontrolü öncesinde sağlık ekipleri tarafından detaylı kontrolden geçirildi. Fiziki mesafe kurallarının uygulandığı sağlık taramasında yolculara, iki termal kameradan geçtikten sonra 14 gün karantinada kalacaklarına dair form imzalattırılıyor. Almanya'da tüm kontrolden geçtikten sonra uçakla seyahat sırasında koronavirüs vakası görülen yolcuya ise uçak kabin ekibi tarafından müdahale ediliyor. Yolcu uçağın en arkasında bu türden olaylar için ayrılan, etrafı boşaltılmış koltuğa alınıp orada izleniyor. Havalimanına iniş yapıldığında kapı açılmadan önce yer hizmetlerine bilgi verilerek koronavirüs şüphesi taşıyan yolcu aprondan ambulansla hastaneye sevk ediliyor.'ALMANYA'DA MAHSUR KALDIK'Gurbetçi olduğunu anlatan Ali Öztürk, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi. 4 aydır Türkiye'ye gelmek için beklediklerini anlatan Öztürk, sağlık için detaylı kontrole katlanmak zorunda olduklarını söyledi. Hanife Öztürk ise detaylı muayenenin uzun sürdüğünü, ancak sağlık için bu uygulamaya razı olduklarını ifade etti.Köpeğiyle birlikte Almanya'dan gelen Didem Görmez, 3 aydır Almanya'da mahsur kaldıklarını söyledi. Uçaktaki uygulamanın kendisini tedirgin ettiğini ifade eden Görmez, "Uçak yolculuğu boyunca kontrol sıkı değildi. Herkes maskesini çıkardı, sürekli bir şeyler yiyip içtiler. Bu durum beni tedirgin etti. Havalimanında detayı muayeneden geçirildik. Almanya'da mahsur kalmıştım. Evcil hayvanım olduğu için kurtarma uçuşlarına almadılar" dedi.Gün boyu uçuş seferlerinin devam edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Havalimanı dış plan görüntüYolcuların Körükten çıkıp sağlık kontrolüne gelişleriANONS 1Yolcuların sağlık kontrolünde görüntüleriANONS 2RÖP 1: Ali ÖztürkRÖP 2: Hanife ÖztürkRÖP 3: Didem Görmez

Detaylar

HABER: Alparslan ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkma yasağı başladı

DİYARBAKIR'da, son günlerde artan koronavirüs vakası ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle kent genelinde bugünden itibaren maske kullanma zorunluluğu getirildi.

Koronavirüs vakalarının artışıyla gündeme gelen Diyarbakır'da, maskesiz dolaşmak yasaklandı. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda bugünden itibaren Diyarbakır genelinde maske kullanma zorunluğu getirilmesinin ardından denetim başlatıldı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde 50 polisin katımıyla yapılan denetimde yayaların, sosyal mesafe kurallarına uymalarını istenirken, maskesiz dolaşanlara da idari para cezası verildi. Kent genelinde yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve otobüslerde ise 'Valilik talimatıyla toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu bindirilmeyecektir' yazısı asıldığı görüldü.

'TEDBİRLERİ ALIYORUZ VE KARARI DESTEKLİYORUZ'

Kent sakinlerinden Özkan Demirkıran, maske kararını desteklediklerini ifade ederek, "Şehrimizde son günlerde vakalarda artış oldu. Bundan dolayı tedbirlerin artırılması gerekiyor. Biz de tedbirlerimizi alıyoruz ve maske kullanma kararını destekliyoruz" dedi.

Denetimlerin yapıldığı Ekinciler caddesindeki esnaf Adem Pusat ise vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uymaları için çağrıda bulundu. Pusat, salgının kontrol altına alınması amacıyla alınacak tüm tedbirlere destek vereceklerini söyledi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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