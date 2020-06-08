DHA YURT BÜLTENİ-10 Boşandığı eşini ayağından vurup evde rehin alan eski eşi polis ekipleri ikna etmeye çalışıyorZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Ü.A., çocuklarını göremediği iddiasıyla eski eşini rehin aldı.

Boşandığı eşini ayağından vurup evde rehin alan eski eşi polis ekipleri ikna etmeye çalışıyor

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Ü.A., çocuklarını göremediği iddiasıyla eski eşini rehin aldı. Polisin ikna etmeye çalıştığı Ü.A.'nın eşini ayağından vurduğu ve sağlık ekiplerinin eve girmesine izin vermediği öğrenildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklarını göremediğini iddia eden Ü.A., eski eşinin yaşadığı eve gitti. Evin önünde gördüğü kızıyla eski eşi A.A.'nın evinin kapısına giden Ü.A., zorla içeri girdi. Ü.A. eşini ve evde bulunan 3 çocuğu ile komşusunun 2 çocuğunu rehin aldı. Komşularının haber vermesiyle eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ü.A. bu sırada eski eşi A.A.'yı tabancayla ateş ederek ayağından vurdu. Polislerin iknası sonucu evde 5 çocuğu serbest bırakan Ü.A., sağlık ekiplerinin eve girmesine ise izin vermedi.

Polis ekipleri, Ü.A.'yı ikna etmek için çalışmasını sürdürüyor. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumloğlu da olay yerine gelerek Ü.A.'yı ikna etmeye çalışıyor.

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ZONGULDAK - DHA

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Erzincan'da yaz ayları ile birlikte yaylalar şenlendi

ERZİNCAN'da havaların ısınmasıyla birlikte küçükbaş hayvancılık ile geçinen vatandaşların yayla göçü de başladı. Beş yaşındaki Şirin Neva'nın yeni doğan bir kuzuyla annesinin sırtında yaptığı yayla göçü izleyenleri gülümsetti.

Havaların ısınması ile birlikte koyun sürüleri, yaylalara çıkarılmaya başladı. Yaklaşık bir hafta sürecek yolculuğun ardından sürüler yaz aylarını Munzur Dağı yaylalarında geçirecek. Tulum peyniri üretimi yapan küçükbaş hayvan üreticilerinin 2 Bin rakımlı Munzur ve Keşiş Dağları göçüne sahne oluyor. Göç sırasında beş yaşındaki Şirin Neva'nın yeni doğan bir kuzunun annesinin sırtında yaptığı yayla göçü sosyal medya da büyük ilgi gördü. Bir süre kuzu ile kızını sırtında taşıyan anne, daha sonra iki miniği yere indirerek seviyor.

Kaynak: DHA