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Motosiklet, traktörün römorkuna çarptı: 1 ölüAKSARAY'da traktörün römorkuna çarpan motosiklet sürücüsü Yunus Emre Güneş (17) hayatını kaybetti.

DHA YURT BÜLTENİ - 10
02.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:22

Motosiklet, traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü

AKSARAY'da traktörün römorkuna çarpan motosiklet sürücüsü Yunus Emre Güneş (17) hayatını kaybetti. 

Kaza, saat 12.00 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun 48'inci kilometresinde meydana geldi. Yunus Emre Güneş yönetimindeki 68 ABL 957 plakalı motosiklet, Refik Topal'un (39) kullandığı 68 AAD 020 traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen motosikletteki kasksız sürücü Güneş, yola savruldu. Kazada yaralanan güneş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Traktör sürücüsü  Refik Topal ise gözaltına alındı.Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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