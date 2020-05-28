DHA YURT BÜLTENİ- 10 Adı uyuşturucuyla anılan karantina altındaki mahallede gerginlikANTALYA'da, koronavirüs karantinasına alınan mahallede yaşayanlar, gıda ürünlerine ulaşmakta güçlük çektikleri iddiasıyla eylem yapmak istedi.

Adı uyuşturucuyla anılan karantina altındaki mahallede gerginlik

ANTALYA'da, koronavirüs karantinasına alınan mahallede yaşayanlar, gıda ürünlerine ulaşmakta güçlük çektikleri iddiasıyla eylem yapmak istedi. Engellemeye çalışan polis ile mahalleli arasında gerginlik çıktı. Emniyet yetkilileri, 'uyuşturucu satışının merkezi' olarak anılan Zeytinköy semtindeki mahallede bazı fırsatçıların, halkı galeyana getirdiğini belirtti.

'Covid-19' testleri pozitif çıkanlar ile temaslı olanların farklı sokaklarda oturması nedeniyle karantinaya alınan Yeşildere Mahallesi'nde, uygulamanın 14'üncü gününde gerginlik yaşandı. Gıda ürünlerine ulaşmakta güçlük çektiklerini ve pahalıya aldıklarını öne süren mahalleli, karantina sınırındaki bariyerlere kadar geldi. Aralarında çocukların da bulunduğu 100'den fazla kişinin karantina bölgesinden çıkmasının engellenmesi için bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Uzun süre karantina şartlarına itiraz eden kişiler ile polis ekipleri arasında gerginlik çıktı. Mahalleli, daha sonra emniyet yetkililerinin gerekenin yapılacağı sözünü vermesi üzerine dağıldı.

ADI UYUŞTURUCUYLA ANILIYORÖte yandan gerginliğin çıktığı Yeşildere Mahallesi ile Gebizli Mahallesi'nin bulunduğu, 'uyuşturucu satışının merkezi' olarak anılan Zeytinköy'e, 15 Mayıs gecesi uyuşturucu almaya gelen yaklaşık 10 kişi, bölgenin polis tarafından giriş- çıkışa kapatılmasıyla mahsur kalmıştı. Bu kişilerin, demir bariyerlerle çevrili alandan dışarı çıkamadığı, mahallelerdeki evlerde konakladığı ihtimali üzerinde durulmuştu.MADDE BAĞIMLISI, RÖGAR KAPAĞINDAN ÇIKARILMIŞTIMahalleye 19 Mayıs günü öğle saatlerinde girmeye çalışan uyuşturucu madde bağımlısı Aziz G., karantina altındaki bölgeye ulaşabilmek için kanalizasyona girmiş, 500 metre kala kanalizasyonda mahsur kalmıştı. Yardım isteyen Aziz G.'in sesini duyanların bildirmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edilmiş, Aziz G., rögar kapağından merdivenle çıkarılmıştı. Aziz G., polisin nasıl girdiğine yönelik sorusuna ise "Uyuşturucu bağımlısının giremeyeceği yer yok" karşılığını vermişti.Emniyet yetkilileri, 'uyuşturucu satışının merkezi' olarak anılan Zeytinköy semtindeki Yeşildere Mahallesi'nde bazı fırsatçıların, halkı galeyana getirdiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Karantina sürecine isyan eden mahalle halkının görüntüsüPolislerin görüntüsüKalabalığı yatıştırmaya çalışanların görüntüsüPolis amirlerinin vatandaşlarla konuşup ikna etmeleriBağırarak isyan eden kadınların görüntüsüİkna sonucu dağılan mahalle sakinlerinin görüntüsüTakviye gelen çevik kuvvet ekibinin görüntüsüPolislerin görüntüsüSokaktan genel görüntüSokakta yürüyen kadınlardan görüntü

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Karlıova'da dün geceden beri gök taşı arıyorlar

TÜRKİYE'nin değişik bölgelerinde olduğu gibi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de görülen ışık hüzmesinin meteor olabileceği tahminleri üzerine ilçede bazı vatandaşlar yollara düşerek geceden beri buldukları siyah taşları gök taşı umuduyla yanlarına alıyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün gece görülen ışık hüzmesinin meteor olabileceği tahminleri üzerine bazı vatandaşlar dün gece yollara düştü. Gece saatlerinden beri buldukları siyah taşları meteor olabilir diye yanlarına alan vatandaşlar iyi para kazanacaklarını düşünüyor. Geceden beri dağlarda gezdilerini belirten Kenan Kanat, "Bulduğumuz taşlara daha önce bu dağlarda hiç denk gelmedik. Bu taşlar dün akşam düşen meteor taşı olabilir. Bunları saklayıp buralara araştırmaya gelen bilim adamlarına göstereceğiz. İnşallah bulduğumuz taşlar göktaşlarıdır. Eğer göktaşıysa iyi bir paraya satacağız" dedi.

Kaynak: DHA