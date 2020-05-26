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DHA YURT BÜLTENİ-10

TIR'ların çarpıştığı kazada meyve ve sebzeler yola saçıldı KOCAELİ'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu geçişinde, polis uygulaması için yavaşlayan TIR'a arkadan gelen TIR çarptı.

DHA YURT BÜLTENİ-10
26.05.2020 15:40 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:40

TIR'ların çarpıştığı kazada meyve ve sebzeler yola saçıldı

 

KOCAELİ'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu geçişinde, polis uygulaması için yavaşlayan TIR'a arkadan gelen TIR çarptı. Kazada çarpan TIR'ın sürücüsü Hüseyin Çakıroğlu yaralanırken, TIR'ın dorsesinde bulunan meyve ve sebzeler yola saçıldı. Kaza, öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Gebze Şekerpınar Gişeleri öncesinde kurulan polis uygulama noktasında meydana geldi. Kocaeli'den İstanbul'a geçiş yapanların seyahat izin belgelerinin kontrol edildiği polis noktasının girişinde Hüseyin Çakıroğlu yönetimindeki 07 ABC 740 plakalı TIR, önünde yavaşlayan Mehmet Irmak'ın kullandığı 33 UT 434 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kontrol noktasındaki polislerin kazayı görerek telsizden bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve acil sağlık ekipleri gönderildi. Kazada hasar gören TIR'ın içinde sıkışan Hüseyin Çakıroğlu, itfaiye tarafından kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çakıroğlu, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada Hüseyin Çakıroğlu'nun kullandığı TIR'ın dorsesindeki sebze ve meyveler yola döküldü. Polis ekipleri bölgede önlem alarak araç trafiğinin tek şeritten devam etmesini sağladı. Yoldaki meyve ve sebzeler Karayolları ekipleri tarafından kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:  Yaralının ambulansa götürülmesi Kaza yerinden görüntüler İtfaiyenin çalışmaları Detay 

HABER-KAMERA: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),

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Lastiği patlayan saman yüklü TIR yandı; sürücü yaralı

ŞANLIURFA'da, seyir halindeyken lastiği patlayan ve alev alan saman yüklü TIR'ın sürücüsü Ramazan Açar yaralandı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Olay, öğle saatlerinde, Şanlıurfa- Birecik yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Ramazan Açar yönetimindeki 63 NB 374 plakalı saman yüklü TIR, arka sağ lastiğinin patlaması sonucu bir anda alev aldı. Alevler, TIR'da bulunan saman balyalarına da sıçradı. TIR'ın her yerini saran yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. TIR'ın kullanılamaz hale geldiği yangında sürücü Ramazan Açar ise yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Açar, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Saman yüklü TIRYanan samanlara müdahale eden itfaiye ekipleri  Soğutma çalışması yapılmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA

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Diyarbakır'da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı, balkonlardan izlediler DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, kaldırıma bırakılan şüpheli valiz fünye ile patlatıldı. Yapılan incelemede valizin boş olduğu belirlendi.

Diyarbakır'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi'nde evlerinin balkonlarında oturan vatandaşlar kaldırıma bırakılmış valizi fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yolu trafiğe kapatırken, çevredekiler de evlerinin pencere ve balkonlarından olayı izlemeye devam etti. Bomba imha uzmanı, güvenlik önlemlerinin ardından valizi fünye ile patlattı. Valizin boş olduğu anlaşılınca yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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