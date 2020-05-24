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Şehit ailelerinden evlat nöbetindeki ailelere 'dik durun' mesajıADANA'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehit aileleri özel izinle şehitliklere giderek kabristan ziyareti yaptı.

DHA YURT BÜLTENİ - 10
24.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:55

Şehit ailelerinden evlat nöbetindeki ailelere 'dik durun' mesajı

ADANA'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehit aileleri özel izinle şehitliklere giderek kabristan ziyareti yaptı. Aileleri, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelere de 'teröre karşı dimdik ayakta durun' mesajı verdi.

Ramazan Bayramı'nda 81 ilde koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle mezarlık ziyareti yapmaları için şehit ailelerine dün olduğu gibi bugün de özel izin verildi. Şehit aileleri ve yakınları sabahın ilk ışıklarından itibaren kentte bulunan şehitliklere giderek şehitleri mezarı başında andı. Şehitliklerde bulunan İl Sosyal Hizmetler yetkilileri şehit ailelerini orada karşılayarak yanlarında oldu. Kısıtlamaya rağmen kabir başında şehitleri andıkları için mutlu olduklarını belirten aileler, maske takmayı da ihmal etmedi. Bazı aileler de günlerdir Diyarbakır'da terör örgütünden evlatlarını geri almak için nöbet tutan ailelere 'Teröre karşı dik durmaya devam edeceğiz' mesajı gönderdi.

Kaynak: DHA

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