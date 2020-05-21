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Yedikleri yemekten zehirlenen 4 işçi hastaneye kaldırıldıAKSARAY'da çiftliklerde ve tarlalarda gündelik işlerde çalışan 4 kişi dün akşam yedikleri yemekten zehirlenmeleri üzerine bugün sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı.

DHA YURT BÜLTENİ - 10
21.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:24

Yedikleri yemekten zehirlenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı

AKSARAY'da çiftliklerde ve tarlalarda gündelik işlerde çalışan 4 kişi dün akşam yedikleri yemekten zehirlenmeleri üzerine bugün sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı. 

Gaziantep'te oturan Seyfettin Demir (45), Haşim Demir (50), Ali Demir (30) ve Hasan Demir (38) 15 gün önce tarla ve çiftliklerde çalışmak için Aksaray'a geldi. Dün akşamda  Ağaçören ilçesi Avşar köyünde minibüslerinde yemek yapıp yedi.  Sabah kalktıklarında bir çiftlikteki koyunları kırkmaya başlayan işçilerde mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı.  Akşam yedikleri tavuktan zehirlendikleri şüphelenilen  4 işçi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.  Yemeği kendilerinin yaptığını belirten Haşim Demir, "Minibüsümüz Avşar köyünde arıza yaptı. Bizde aracımızda tavuk yemeği yapıp yedik. Sabah ise  ağıla gidip koyun kırkımına başladık. Sonra yediğimiz yemekten zehirlendik.ö diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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