DHA YURT BÜLTENİ - 10 'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar (4)BAHÇEDE MOTORLA ÇAY HASADIBölgede üreticiler, daha hızlı hasat sağlayabilmek için çay motorlarıyla girdikleri bahçelerinde çay hasadı yapıyor.

'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar (4)

BAHÇEDE MOTORLA ÇAY HASADI

Bölgede üreticiler, daha hızlı hasat sağlayabilmek için çay motorlarıyla girdikleri bahçelerinde çay hasadı yapıyor. Çay üreticisi Ayhan Türüş, "Ailecek hasat yapıyoruz. İşçilik sorunu malum. Elimizdeki işlerin daha hızlı yürümesi için çay motorlarıyla bahçede hasat yapıyoruz. Bazılarımız ise makasla hasat yapıyoruz. Yaklaşık 50 ton civarında ürünü hasat etmeyi planlıyoruz" dedi.

'MOTORLA HER YER GÜZEL TOPLANMIYOR'Motorla çay hasadının daha hızlı olduğunu ancak bazı arazilerde bunun zor olduğunu anlatarak, "Ben daha çok makasla çay topluyorum. Motorla her yer güzel toplanmıyor. Bazı araziler buna elverişli değil. Çok dikkatli kullanırsa, çay motoruyla daha rahat hasat yapılıyor. Böylece de işçi sorununun önüne geçmiş olunabilir. 2 kişinin yapacağını bir tek makineyle yapabiliyoruz. Makine günde 700 kilogram civarı çay toplayabiliyor" diye konuştu.

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HABER KAMERA: Arzu ERBAŞ-Selçuk BAŞAR- Mehmet Can PEÇE/ RİZE

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Sivas'ta dünkü cinayetin şüphelisi adliyede

SİVAS'ta, husumetli olduğu Ferhat Şahin'i (35) tabancayla öldüren ve yanında bulunan Uğur A.'yı ise yaralayan Çağdaş Ö. (30) adliyeye sevk edildi. Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Paşabahçe Mesire Alanı'nda meydana geldi. Çağdaş Ö. ile alacek-verecek meselesi yüzünhden husumetli olduğu ileri sürülen Uğur A. ve Ferhat Şahin mesire alanında gezerken karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Çağdaş Ö. tabancayla Ferhat Şahin ile Uğur A.'ya ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ferhat Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, Uğur A. ise bacaklarından yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Uğur A., sağlık görevlilerince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Ferhat Şahin ise olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Otopsi işleminin ardından Ferhat Şahin, saat 12.30'da Yukarı Tekke Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerinden kaçan şüqpheli Çağdaş Ö., polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yakalandı. Ggözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesine başvurulan Çağdaş Ö.'nün işlemleri bugün öğle saatlerinde tamamlandı. Şüpheli, Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA