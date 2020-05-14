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Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar dolduKORONAVİRÜS salgını nedeniyle bugüne kadar 19 kişinin hayatını kaybettiği Ordu'da, dün yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadığının açıklanmasının ardından kentte bugün cadde ve sokaklar doldu.

DHA YURT BÜLTENİ - 10
14.05.2020 14:41 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:41

Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle bugüne kadar 19 kişinin hayatını kaybettiği Ordu'da, dün yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadığının açıklanmasının ardından kentte bugün cadde ve sokaklar doldu.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, dün twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte önceki gün yapılan koronavirüs testlerde vakaya rastlanmadığını duyurdu. Yeni vaka görülmeyen kentte bugün ise sokaklarda yoğunluk olduğu gözlemlendi. Bazı vatandaşların maskeleriyle dışarı çıktığı görülürken, bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydıkları görüldü. Kentin en yoğun bölgelerinden olan Köprübaşı Meydanı ile Süleyman Felek Caddesi'nde kabalıklar oluştu. 

'15 DAKİKA ÖNCE BURADA KİMSE YOKTU'Sokağa çıkan vatandaşlardan Recep Çakar, "Ben 15 dakika önce caddede yürüyordum. Burada kimse yoktu. Şimdi burası biraz kalabalık oldu. Sosyal mesafe kuralına herkes dikkat etmeli" dedi.'SOKAĞA ÇIKMAMAMIZ LAZIM'Recai Öziş de acil işler dışında sokağa çıkılmasını doğru bulmadığını ifade ederek, "Vatandaş da kendine göre haklı ama aslında yanlış, çıkmamamız lazım. Çok acil bir işimiz olmadığı sürece sokağa çıkmamızı doğru bulmuyorum. Fakat biz halk olarak böyle bir yapıya sahip değiliz. Sıkıntıya gelemediğimiz için kendimizi sokağa atıyoruz" diye konuştu.'KURALLARA DİKKAT EDERLERSE PROBLEM OLMAZ'Ahmet Yılmaz da, insanların dikkat ettiği sürece dışarı çıkmalarının bir problem oluşturmayacağını kaydederek, "Vatandaşlar sokağa çıksa da mesafe kuralına dikkat ederlerse bir problem olacağını düşünmüyorum. İnşallah bundan dolayı kötü bir sonuç çıkmaz. Şu an baktığımda birçok insan maskeli. Arada tek tük maskesiz olanlar var. Baktığımda da kurallara uyuyorlar diye görüyorum" ifadelerinde bulundu.Aşkın ise, "Burada biz birbirimizle mesafeyi korursak daha iyi olur. İnsanları fazla da evde sıkmayla pek iyi olacağını zannetmiyorum. Ara ara böyle dışarı çıkıp da iç içe girmeden, kendimizi koruyarak gezmekte fayda vardır" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Süleyman Felek Caddesi'nden görüntü-Köprübaşı Meydanı'ndan görüntü-Vatandaş röportajları

Haber/Kamera: Mustafa KIRLAK/ ORDU

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Ağrı'da çocuklar için parklar dezenfekte edildi

AĞRI Belediyesi haftada bir gün sokağa çıkabilecek cocuklar için oyun parklarını dezenfekte etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen çocuklara haftada bir gün izin verilmesi sonrası Ağrı Belediyesi harekete geçti. Sokağa çıkmalarına izin verilen 0-14 yaş grubu çocukların kendilerine oyun alanı olarak parkları seçmeleri üzerine belediye ekipleri, kent merkezindeki çocuk parkları dezenfekte etti. Ekipler, haftada bir gün 11.00-15.00 saatleri arasında izinli olan çocuklar için parkları sağlıklı hale getirdi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Ekiplerin parklardaki oyun alanlarını dezenfekte etmesi-İlaçlama çalışmasından genel ve detay

Haber-Kamera: Ramazan DEMİR/ AĞRI,

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Gaziantep'te çarşıda yasak öncesi yoğunluk yaşandı

GAZİANTEP'te, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi çarşı ve meydanlarda yoğunluk yaşandı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanacağı illerden biri olan Gaziantep'te Karagöz ve Gaziler Caddeleri'nde yoğunluk oluştu. Maskesiz girişlere izin verilmeyen caddelerde, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.Polisler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve evde kalmaları yönünde anonslar yaparak, uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Çarşıdaki kalabalıkÇarşı girişindeki kontrollerHasan Kırmızıtaş'ın anonsuGenel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP

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Kapı kırılarak içeriye girilen evde, baygın halde bulundu

SİVAS'ta 4 katlı bir apartmanın en üst katında yalnız yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Kadir Demirhan (70), kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri tarafından yarı baygın halde bulundu. 

Olay, saat 13.00 sıralarında Esentepe Mahallesi TOKİ Evleri CY-4 blokta meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katında yalnız yaşayan Kadir Demirhan'dan bir süredir haber alamayan komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kapının kilitli olması nedeniyle Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine de bilgi verildi. Defalarca zili çalınmasına kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Ekipler hidrolik ayırma aletini kullanarak kapıyı esnetip açtı. Demirhan içeriye giren ekipler tarafından yarı baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Ekiplerin yaptığı çalışmayı mahallede toplanan çocukların da izlediği görüldü.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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