DHA YURT BÜLTENİ - 10

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Hakkari'de PKK'ya ait patlayıcı ve el bombaları ele geçirildiHAKKARİ merkez ve Yüksekova ilçesinde jandarma ve polisin düzenlediği operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı, el bombaları, av tüfekleri ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

Hakkari'de PKK'ya ait patlayıcı ve el bombaları ele geçirildi

HAKKARİ merkez ve Yüksekova ilçesinde jandarma ve polisin düzenlediği operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya ait el yapımı patlayıcı, el bombaları, av tüfekleri ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Korucuları'nın katılımıyla 7 Mayıs'ta PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Kavaklı-3 Operasyonu başlatıldı. Ekiplerin, merkeze bağlı Taşbaşı ve Çimenli köyü ile Yüksekova'nın Akpınar Köyü kırsalında yaptıkları arazi aramalarında tespit edilen bir mağarada 7 EYP (el yapımı patlayıcı), 2 el bombası, çok sayıda örgütsel doküman ve 57 av tüfeği ele geçirdi.Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

Kaynak: DHA