DHA YURT BÜLTENİ - 10

Karantina süreci tamamlanan 361 vatandaş memleketlerine uğurlandıSuudi Arabistan ve Fransa'dan özel uçaklarla Afyonkarahisar'a getirilerek Bacım Sultan Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük karantinaya alınan 361 Türk vatandaşı memleketlerine uğurlandı.

Karantina süreci tamamlanan 361 vatandaş memleketlerine uğurlandı

Suudi Arabistan ve Fransa'dan özel uçaklarla Afyonkarahisar'a getirilerek Bacım Sultan Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük karantinaya alınan 361 Türk vatandaşı memleketlerine uğurlandı. Yurt çıkışında lavanta fidanı verilen vatandaşlar Zeybek gösterisiyle memleketlerine gönderildi.

Koronavirüs salgınının ardından yurt dışında mahsur kalan Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında Suudi Arabistan ve Fransa'dan özel uçaklarla Türkiye'ye getirilen 361 Türk vatandaşı, Afyonkarahisar Bacım Sultan Yurdu'nda karantinaya alındı. 14 günlük karantina süreci tamamlanan 361 kişi evlerine gönderildi. Sağlık kontrolleri yapılan vatandaşları çıkış işlemleri tamamlandı.

Tek tek yurttan eşyalarıyla çıkan vatandaşlara Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü tarafından lavanta fidanı verildi. Vatandaşlar dezenfekte edilen otobüslere bindiği sırada Afyonkarahisar Belediyesi Efeler Ekibi de davullu zurnalı Zeybek gösterisi sundu. Bazı vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla efeler ekibinin müzikli gösterisine tempo tuttu. Kendilerine sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, yurt personeli, AFAD, Kızılay ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.'ERDOĞAN BİZİ FRANSA'DA BIRAKMADI''Bizi Fransa'da bırakmayan devlete kurban olurum' diye bağırarak yurttan çıkan Kahramanmaraşlı Ali Köse, "En büyük Türkiye. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Sağlık çalışanlarımızı alkışlıyorum. Sosyal mesafenizi koruyun. Bu olay çok ciddi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizi Fransa'da bırakmadı. Senin ellerinden öpüyorum. Ölümümüz bile belirsiz olacaktı. Burada ekmeğimizi, aşımızı ve her şeyimizi verdin. Çocuklarımıza kavuşturdun. Senin gözlerinden öpüyorum. Allah ömrümden alsın ömrüne versin. Türkiye Cumhuriyeti'nde takdir etmeyenlerin dilleri tutulsun" dedi. 'HİÇBİR SORUN OLMADAN YOLCU EDİYORUZ'Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Buldan, Covid-19 tedbirleri kapsamında 23 Nisan'da Suudi Arabistan ve Fransa'dan getirilen 361 kişinin 14 günlük izleme ve gözleme süresinin tamamlandığını söyledi. Bugün de 18 otobüsle 46 şehre tahliyelerinin gerçekleştirildiğini aktaran Buldan, "Afyonkarahisar Valiliğimizin koordinasyonunda bütün kurumlarımız ve Türk Kızılayı ile birlikte yurtta kalan vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştık. Bugüne kadar da hiçbir sorun yaşanmadı. Misafirlerimiz de bu konuda memnuniyetlerini bizlere dile getirdi. Gözlem altında tutulan misafirlerimizin sağlık durumları da gayet iyi. Hiçbir sorun olmadan yolcu ediyoruz. Pek çok vatandaşımız da bugün içerisinde evlerinde olacak. Yine evlerinde de izleme ve gözleme süreçleri devam edecek.Otobüslerine binen vatandaşlar, efeler ekibince davullu zurnalı bir şekilde memleketlerine uğurlandı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Karantina süresi dolan vatandaşların yurttan çıkış anı detaylarıOrman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lavanta fidanı hediye edilmesiAfyon Belediyesi Efeler ekibinin gösterisiBagajlara eşyaların yerleştirilme anı detaylarıKahramanmaraşlı vatandaş Ali Köse'nin açıklamalarıAFAD Müdürü Mehmet Buldan'ın açıklaması

HABER-KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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Koronavirüs, araç kiralama sektörünü etkiledi

KAYSERİ'de, koronavirüs salgını nedeniyle araç kiralama sektöründe işler durma noktasına geldi. Araç kiralama şirketi sahibi Alpaslan Abakay (45), "120 aracımızdan büyük bir kısmı kapımızın önünde bekliyor. Günde 1 araç kiralayabiliyorsak şükrediyoruz" dedi.Koronavirüs salgını nedeniyle etkilenen sektörler arasında araç kiralama şirketleri de yer aldı. 13 yıldır araç kiralama hizmeti veren Alpaslan Abakay, koronavirüs salgınını en yakından hisseden sektörlerden biri olduklarını belirterek, "Koronavirüs nedeniyle şehirlerarası yolculuk yapmak yasak olduğu için insanlar büyük şehirlere gidemediği için, aynı zamanda şehir içi de bir panik olduğu için araçlarımız kapımızın önünde bulunuyor. Hiç çalışan arabamız yok. Kendi bünyemizde 120 araç var. Günde 1 aracı kiralayabilirsek şükrediyoruz. Daha önce 160-170 arasında araç kiralıyorduk. Şu an en fazla 100 liraya araç kiralıyoruz. Kiraladığımız araçlar kendini kurtarmıyor. Masrafı çok oluyor. Şu ortamda araç kiralamamak daha iyi diye düşünüyorum" dedi.'VİRÜS NEDENİYLE ARAÇ KİRALAYAMIYORUZ'Turizm faaliyetlerinin durmasından da etkilendiklerini ifade eden Alpaslan Abakay, "Erciyes Kış Turizmi ve Spor Merkezi'ne gelen misafirler araç kiralamak isterdi. Koronavirüsten dolayı sezonun erken kapanması, iç ve dış pazardan gelen turist sayısının bir anda durması nedeniyle bu durumdan biz de etkilendik. Aynı zamanda hemen yanı başımızda yer alan Kapadokya'ya da çok sayıda araç kiralıyorduk. Virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte oraya da araç kiralayamıyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından normalleşmeye doğru gideceğimizi düşünüyorum. İnşallah virüsün etkisini kaybetmesi ile birlikte bir hareketlilik olacaktır. En önemlisi sağlık. Allah devletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Araç kiralama işletmecisi Alpaslan Abakay ile röportaj-Genel ve detay görüntüler

Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

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Anne- babasının yatağından düşen 7 aylık Suriyeli bebek öldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 7 aylık İbrahim Ahmad, Suriye uyruklu anne ve babasının yatağında oynarken, yere düştü. Başında şişlik oluşan İbrahim Ahmad, fenalaşınca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Arabayatağı Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Ahmad Nour Mahfouz Mısri ile Fatma Mahmoud çiftinin kendi yataklarında oynayan 7 aylık bebekleri İbrahim Ahmad, iddiaya göre, oyun oynarken yere düştü. Çift, uzun süre ağlayan çocuklarının başının şişmeye başladığını fark etti. Sakinleştirilmeye çalışılan İbrahim Ahmad, fenalaşınca anne ve babası tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan İbrahim Ahmad, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Minik İbrahim Ahmad'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bebeğin ölümünün ardından Suriyeli çiftin evinde ise inceleme yapıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ahmad Nour Mahfouz Mısri ile eşi Fatma Mahmoud'un savcılık talimatıyla mağdur olarak ifadeleri alındı.'İLK ÇOCUĞUMDU'

Baba Ahmad Nour Mahfouz Mısri'nin, ifadesinde, "Çocuk, yatakta kendi kendine oynuyordu. Bir anda düşme sesi geldi. Gidip, baktığımızda yerdeydi ve ağlıyordu. Hemen kucağımıza alıp, sakinleştirmeye çalıştık fakat o sırada başı şişti. Sakinleşmeyince ve fenalaşınca hastaneye götürdük. Orada yoğun bakıma alındı ve öldü. Benim ilk çocuğumdu" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA