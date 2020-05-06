DHA YURT BÜLTENİ - 10

Muğla Valiliği, Özdil'in villası için müfettiş talep etti MUĞLA Valiliği, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil üzerine olan, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan Bodrum'daki villayla ilgili iddiaların araştırılması ve görev yaptığı dönemde inşaat izni verdiği...