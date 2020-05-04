DHA YURT BÜLTENİ -10
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ -10

DHA YURT BÜLTENİ -10
04.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:30

Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı VAN'ın Başkale ilçesinin Albayrak Mahallesi, bir ailede 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı

 

VAN'ın Başkale ilçesinin Albayrak Mahallesi, bir ailede 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. 

Başkale ilçesinin 340 hane, bin 440 nüfuslu Albayrak Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, bir ailede 6 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine sağlık ekipleri mahallede incelemelerini sürdürürken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alınarak, giriş- çıkışlar yasaklandı. Van Valiliği, kentteki koronavirüs durumu ile ilgili son bilgileri de paylaştı. 

Valilik, Başkale İlçesi Belliyurt, Ilıcak, Esenyamaç, Örmetaş Mahallesi ile Poyrazalan (Mezrası), Gürpınar ilçesi Günbaşı Mahallesi, Çaldıran ilçesi Salahane Mahallesi, İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi Ertuş Caddesi 1,2,3,4. Sokaklar, Cevdetpaşa Mahallesi Selçuklu Sokakta 1 apartman, Selimbey Mahallesi Üçevler Caddesinde 1 bina ile yine aynı mahalledeki Dabbağoğlu Sokak'ta karantinanın uygulandığını, Gürpınar ilçesinin Öveçli Mahallesi'ndeki karantinanın ise sonlandırıldığını bildirdi. 

Bu arada, Van'daki koronavirüs vaka sayısının 270, taburcu olan hasta sayısının 162, yoğun bakımda tedavisi süren hasta sayısının 5, karantina kapsamında gözlem altında tutulan kişi sayısının ise 37 bin olduğu belirtildi.  GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

VAN,

======================

Hırsızlar, üniversiteden 8 hurda klima motoru çaldı 

ANTALYA'da, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesine giren hırsız ya da hırsızlar, hurda halindeki 8 klima motorunu çaldı.

Hırsızlık, koronavirüs önlemleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde meydana geldi. Ziraat Fakültesi yerleşkesinde hurda malzemelerin bulunduğu depoya giren hırsız ya da hırsızlar, 12 bin ve 24 bin BTU'luk hurda klima motorlarından 8'ini çaldı. Bununla yetinmeyen hırsız ya da hırsızlar, 7'sini daha depodan çıkartıp, el arabasıyla otluk ve çalılık alana taşıdı.

Bugün sabah saatlerinde depoya gelen görevliler, durumu üniversite güvenliği ve polise bildirdi. İhbarın ardından soruşturma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden bölgeye girip çıkanları tespit etmeye çalışıyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var Haberler
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor Haberler
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de 'katil arı' paniği: İnsanları öldürebiliyor Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de şimdi de "katil arı" paniği: İnsanları öldürebiliyor
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Haberler
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Koronavirüste 'sahte şafak' tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Koronavirüste "sahte şafak" tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Ünlü iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık mirası paylaşılamıyor: Kardeşini 'FETÖ üyeliği' ile suçladı
Ünlü iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık mirası paylaşılamıyor: Kardeşini "FETÖ üyeliği" ile...
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor
Juventus, Dybala'nın sözleşmesini uzatıyor
Bu Ramazan, korona nedeniyle ziyaret edilemeyen Hırka-i Şerif'i Veysel Karani'nin torunu anlattı
Bu Ramazan, korona nedeniyle ziyaret edilemeyen Hırka-i Şerif'i Veysel Karani'nin torunu anlattı
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Günlük burç yorumları 4 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor
Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor
Eski Diyanet İşleri Başkanı: Büyük günahları Kur'an ve sünneti ele alarak güncellemek gerekiyor
Eski Diyanet İşleri Başkanı: Büyük günahları Kur'an ve sünneti ele alarak güncellemek gerekiyor
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Çin, Trump'ın suçlamalarını animasyon filmle alaya aldı
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Batman'da bir evi böcekler istila etti
Batman'da bir evi böcekler istila etti
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
İspanyol dermatologlar, koronavirüsle bağlantılı görünen 5 farklı deri sorunu tespit etti
İspanyol dermatologlar, koronavirüsle bağlantılı görünen 5 farklı deri sorunu tespit etti
Sivas'ta son 3 gün içerisinde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Sivas'ta son 3 gün içerisinde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fahrettin Koca Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mayıs Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ -10 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 15:55:08. #1.15#
title