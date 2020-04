DHA YURT BÜLTENİ - 10 4'üncü kattan düşen 2 yaşındaki ikizler, öldüŞANLIURFA'da, 2 yaşındaki ikizler Ravza ve Rümeysa Demir, 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşerek, hayatlarını kaybetti.

Olay, Narlıkuyu Mahallesi'ndeki 5 katlı Çağlayan Apartmanı'nda yaşandı. İddiaya göre, 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden bakan Revza ve Rümeysa Demir adlı ikizler, bir anda dengelerini kaybedip, beton zemine düştü. Çocukları fark eden komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri Ravza Demir'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan Rümeysa Demir ise ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Rümeysa da doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Ölümleriyle yakınlarını yasa boğan ikizlerin cenazeleri, ailelerine teslim edildi. Polis, olayla ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------İkizlerin düştüğü binaOlayın yaşadığı 4. kattaki açık pencereMorg önünde bekleyen aileAcil servisten görüntüYerde çocukların bulunduğu fotoğrafGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK - Kamera: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA

==========================

Annesinin maaşını çekmek için karantinadan kaçan şüpheli yakalandı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Kayseri'nin Bünyan ilçesi Akmescit Mahallesinden annesinin maaşını çekmek için kaçan Ahmet S. (55), jandarmanın çalışması sonucu yakalandı.Akmescit Mahallesi'ne, bir yakınının cenaze töreni için geçen 10 Mart'ta Fransa'dan gelen kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesine başvurdu. Hastanede test yapılan gurbetçi vatandaşın koronavirüs hastalığına yakalandığı belirlendi. Bunun üzerine 600 haneli mahalle, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 gün önce karantina altına alındı. Jandarma ekipleri önlem alarak mahalleye giriş ve çıkışları kapattı. 14 gün boyunca gözlem altında tutulması kararı verilen mahallede yaşayan Ahmet S. annesinin maaşını çekmek için karantinadan kaçarak, 20 kilometre uzaklıktaki Tomarza ilçesine gitti. Burada durumundan şüphelenilen Ahmet S., jandarma ekipleri tarafından sorgulandı. Kimlik kontrolünde karantina altındaki Akmescit Mahallesinden kaçtığı belirlenen Ahmet S'nin evine götürülmesi için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Ambulansla olay yerine gelen ekipler, Ahmet S'nin ateşini ölçtükten sonra ikamet ettiği eve bıraktı. Jandarma ekipleri, Ahmet S'ye karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle 3150 TL para cezası kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Jandarma ekiplerinden görüntü-Karantinadan kaçan Ahmet S'nin getirildiği ambulanstan görüntü-Muhabir Olcay DÜZGÜN anons-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ

=========================

Kız arkadaşı, 4 kişiyle 40 bin lirasını gasbetmeye çalıştı

BURSA'da, geçirdiği iş kazası nedeniyle açtığı davayı kazanan M.O.'nun (29) aldığı 40 bin lira tazminatı, kız arkadaşı E.B, 4 arkadaşıyla birlikte başına silah dayayıp gasp etmeye kalktı. Kaçarak kurtulan M.O.'nun şikayeti üzerine E.B. ile biri kız 4 arkadaşı yakalandı. E.B.'nin, M.O. ile birlikte yaşadığı aparta çağırdığı suç ortaklarının gelişi, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Olay, geçen perşembe gecesi Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. M.O., çalıştığı iş yerinde geçirdiği kazanın ardından açtığı davayı kazanıp 40 bin TL tazminat aldı. M.O.'nun bir apartta birlikte yaşadığı sevgilisi E.B., kız arkadaşı S.G. ile parayı çalmak için plan yaptı. Başarılı olamayınca da 2 kız, S.E., F.Y. ve T.A. adlı erkek arkadaşlarından yardım istedi.Yapılan plan doğrultusunda olay gecesi, M.O.'nun uyumasının ardından E.B., suç ortaklarını aradı. 4 kişi, gizlice eve girdi. Ancak tüm aramalarına rağmen parayı bulumadılar. Bunun üzerine M.O.'yu uyandırıp, kafasına tabanca dayadılar. E.B. ve arkadaşları, M.O.'nun cep telefonu ile cüzdanındaki 400 TL'yi aldı. Daha sonra ise 40 bin TL'nin yerini sordu. M.O., paranın resepsiyonda olduğunu söyledi. Bunun üzerine gaspçılar, M.O. ile birlikte resepsiyona indi. Şüpheliler parayı ararken, M.O. kaçarak, polis sığındı. Hemen çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri E.B. ile suç ortakları S.G. S.E.,F.Y. ve T.A.'yı yakaldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, T.A. serbest bırakıldı. Şüphelilerin aparta girişleri güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Güvenlik kamerası görüntüleri-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Haber: -Kamera: Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA,

=========================

Depoda yaşayan aile, barınma merkezine yerleştirildi KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, depoda yaşayan aile, barınma merkezine yerleştirildi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1,5 yıl önce Şanlıurfa'dan Karamürsel'e göç edip, bir depoda yaşamaya başlayan İbrahim Sar ve ailesine yardım eli uzattı. Biri 4 diğeri 8 aylık 2 çocuğu olanolan aile, İzmit'te bulunan barınma merkezine yerleştirildi. Baba İbrahim Sar, çocuklarıyla ev ortamında yaşayacakları için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Artık yeniden hayata tutundum. İnşallah bundan sonra yeni bir sayfa açılacak bizim için" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Aileninin yaşadığı yerden görüntüler-Belediye görevlilerinin aile ile görüşmesi-Ailenin barınma merkezine yerleştirilmesi

HABER: İZMİT (Kocaeli),

=========================

23 Nisan için evlerinde İstiklal Marşı'nı çalıp klip hazırladılar

SAMSUN'da Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için evlerinde estrümanlarıyla İstiklal Marşı'nı çalıp video klip hazırladı. Kentte, koronovirüs tedbirleri kapsamında evlerinde bulunan öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması için özel bir klip hazırladı. Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören 15 öğrenci, evlerinde estrümanlarıyla İstiklal Marşı'nı çalıp, bu anları ise video kliple ölümsüzleştirdi. Klipte, çocukların anne ve babaları da üzerinde 'evde kal' yazan pankartlar ve Türk Bayrakları taşıdı. Müzik öğretmeni Ufuk Gökcan'ın öncülüğünde hazırlanıp, sosyal medyada paylaşılan klip, beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------------Öğrencilerin hazırladığı klip

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER/SAMSUN,

=========================

Yarım asırlık evliliğe, sürpriz kutlama MERSİN'in merkez Toroslar ilçesinde, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesine evden çıkmalarına kısıtlama getirilen çiftin 53'üncü evlilik yıl dönümleri, belediye tarafından gönderilen pasta ile kutlandı.Toroslar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan Mehmet Ali Arıcan (70) ve eşi Dürdane Arıcan'ın (70), 53'üncü evlilik yıl dönümlerinde pastayla sürpriz yaptı. Çağdaşkent Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Arıcan, Toroslar Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi olan "Büyüklere Vefa, Haydi Onları Ara' hattını arayarak 53'üncü evlilik yıl dönümlerinde eşine sürpriz yapmak istediğini söyledi. Arıcan ile görüşen çağrı merkezi görevlileri, bu talebi Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a iletti. Birim müdürlerine talimat veren Başkan Yılmaz, evlilikleri yarım asrı geçen çifte pasta hazırlanması talimatı verdi. Çiftin yaşadığı evin önüne giden belediye görevlileri, müzik eşliğinde ve komşularının şahitliğinde anons yaparak evlilik yıl dönümlerini kutladı. Belediye görevlilerini, ellerindeki pastayla evlerinin önünde gören çiftin mutluluğu ise gözlerinden okundu. Çift, 53'üncü evlilik yıl dönümlerine özel hazırlanan pastayı üfleyerek teşekkür etti.'İNŞALLAH SİZDE 53 YILLIK EVLİLİĞE İMZA ATARSINIZ'Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını belirten Arıcan çifti, Başkan Yılmaz'ın kendilerini unutmayarak duyarlılık gösterdiği için onur duyduklarını ifade ederek, "Allah hepinizden razı olsun. İnşallah sizler de bizim gibi 53 yıllık evliliklere imza atarsınız" dedi.İlçedeki 65 yaş ve üstü kişilerin her zaman yanında olduklarını söyleyen Başkan Yılmaz ise, "Büyüklerimizin yüzlerindeki mutluluk ve yüreklerindeki sevgi her şeye bedel. Evlerinden çıkma kısıtlaması olan büyüklerimizin kendilerini yalnız hissetmemeleri ve her zaman yanlarında olduğumuzu bilmeleri için başlattığımız "Büyüklere Vefa, Haydi Onları Ara" sosyal sorumluluk projemizin böyle güzel anlara şahitlik etmesi bizler için gurur verici. Milletimiz zor bir dönemden geçiyor. İnşallah bu süreci en kısa zamanda dayanışma ile atlatacağız. Arıcan çiftine bu süreçte bir nebze olsun moral verdiysek ne mutlu bize. Kendilerini kutlar, sağlıklı bir ömür dilerim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Zabıta görevlilerinin araçtan anons yapması-Araçtan çalınan müzik-Balkonda toplanan vatandaşlar-Görevliler çiftin kapısında hazırlık yaparken-Görevlilerin kapıyı çalması-Kapının açılması-Dürdane Arıcan kapıya çıkması-Görevlinin Dürdane Arıcan ile konuşması-Dürdane Arıcan mumları üflemesi-Görevlilerin alkışlaması-Çiftin görüntüsü-Dürdane Arıcan'ın konuşması-Genel ve detay

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN;

========================

Piyade Tugay Komutanlığı'nda üst düzey koronavirüs önlemleri

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda koronavirüs önlemleri üst seviyede alınıyor. Tugaya gelen askerler, ateşleri ölçüldükten sonra alınırken, birlikte sosyal mesafe kurallarına uygun halde eğitimler yapılıyor .Üsteğmen Aybüke Bulut Yılmaz, "Erbaş ve erlerin toplu olarak faydalandığı Mehmetçik gazinosunda koronavirüs kapsamında tedbirlerin alınmış ve düzenli bir şekilde uygulanmaktadır. Personelin farkındalığını artırmak, koronavirüsle ilgili bilgilendirici afişler kapılara ve duvarlara asılmıştır. Kantinde sosyal mesafeye dikkat edilmesi için uyarılar yapılmıştır" dedi.Çorlu ilçesinde bulunan 3'üncü Kolordu Komutanlığı'na bağlı 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda koronavirüs salgınına karşı önlemler en üst seviyede alınıyor. Komutanlıkta alınan koronavirüs tedbirleri bugün basına tanıtıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında birliğe gelen erler önce sosyal mesafe konusunda uyarılar yapıldıktan sonra termal kamera ile ateş ölümleri yapılıyor. Daha sonra ise birliğe gelen erlere maske ve dezenfektan dağıtımı yapılıp, görevli doktorlar tarafından kontrolleri sağlandıktan sonra bölüklerine gönderildi. Tugay içerisinde koğuşların ilaçlanıp dezenfekte ediliyor. Erlerin koğuşa girmeden önce kurulan botlarının el değmeden temizlenmesi için kurulan sistemle temizliğini yapıyor. Koğuşlarda ise ranzaların arası sosyal mesafe nedeniyle ayrıldı.Tuvaletlerde bulunan lavabolar arasına birer boşluk bırakıldı. Yemekhane, gazino ve diğer yerlerde de sosyal mesafe kurulalı gereği tedbirler alındı. Nöbet kulübelerine el sabunu, dezenfektan konularak burada da sosyal mesafe kuralı uygulandığı belirtildi. Tugay karargahında aynı zamanda rehberlik ve danışma merkezinde psikolojik sorunu bulunan erbaş ve erler ile rütbeli personele destek sağlanıyor.GAZİNOLARDA MASALAR AZALATILDIÇorlu 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Mehmetçik gazinolarında gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Üsteğmen Aybüke Bulut Yılmaz, "Erbaş ve erlerin toplu olarak faydalandığı Mehmetçik gazinosunda koronavirüs kapsamında tedbirlerin alınmış ve düzenli bir şekilde uygulanmaktadır. Personelin farkındalığını artırmak, koronavirüsle ilgili bilgilendirici afişler kapılara ve duvarlara asılmıştır. Kantinde sosyal mesafeye dikkat edilmesi için uyarılar yapılmıştır" diye konuştu.66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Topçu Alay Komutanı Yarbay Abdullah Sağır, eğitimlerde de tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Koronavirüs kapsamında uyguladığımız bütün faaliyetleri arazi eğitimlerimizde titizlikle takip etmekteyiz. Fırtına obüslerinin toplam mürettebatı 5 kişiden oluşmaktadır. Ancak azaltılmış personelle eğitim kapsamında. Sadece obüs kısım komutanı ve sürücünün sosyal mesafe kuralına uyarak ve gerekli koruyucu tedbirleri alarak intikal eğitimini sağlıyoruz" dedi.Tugayda bulunan askeri zırhlı araçlarda araç sürücüleri tarafından dezenfekte edilip içinde ilaçlama yapıldı.Araca sosyal mesafe gereği sürücü ile birlikte üç personel biniyor. Birlikteki tüfek gibi silahlarında temizlikleri sosyal mesafe kapsamında yapılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------------Birliğe gelen askerlerin karşılanması-Termal kamera ile ateş ölçülmesi-Askerlerin kontrolden geçmeleri-Koğuş ve yatakhane dezenfekte edilmesi-Askerlerin tedbir kapsamında hijyen kurallarını uygulaması-Nöbet kulübesi-Mehmetçik gazinosu açıklama yapılması-Gazinoda televizyon izleyen askerler-Er tarafından alınan tedbirlerin anlatılması-Tüfek bakım-Askeri zırhlı araçların temizliği-Eğitimdeki obüslerdeki askerlerin tedbirleri-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

=======================

Bursa'da vatandaşlar, yasak öncesi et ve süt ürünleri satan dükkanlara akın etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Bursa'da, vatandaşlar yasak öncesi et ve süt ürünleri satan iş yerleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

4 günlük sokağa çıkma yasağı açıklamasının ardından vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti. Yasağın başlamasına 2 gün kala Bursa'da vatandaşlar, et ve süt ürünleri satan iş yerlerine akın etti. Bazı vatandaşların sosyal mesafeye yer yer uymadığı kuyruk yaklaşık 100 metreyi buldu. Yoğunluğun yaşandığı bir kasapta da içeriye aynı anda 5 kişiden fazla alınmaması kuyruğun uzamasına neden oldu.

Kaynak: DHA