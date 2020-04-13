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DHA YURT BÜLTENİ-10

Pazara alışverişe geldiler, 'sosyal mesafe' gözetmedilerBursa'nın İnegöl ilçesinde kurulan pazar yerine vatandaşlar akın ederken, sosyal mesafenin gözetilmemesi dikkat çekti.

13.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:34
DHA YURT BÜLTENİ-10

Pazara alışverişe geldiler, 'sosyal mesafe' gözetmediler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kurulan pazar yerine vatandaşlar akın ederken, sosyal mesafenin gözetilmemesi dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Bursa'da bugün kurulan pazarlarda yoğunluk meydana geldi. İnegöl ilçesinde kurulan pazara alışverişe gelenler, 1 metrelik sosyal mesafe kuralına uymadı. Zabıta ekipleri ise, esnaf ve vatandaşlara maskesiz ve eldivensiz bulunmamaları konusunda uyarılar yaptı. Pazar yerinin girişinde ise maske dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Pazar yerinden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Kamyona çarpan motosikletli trafik polisi ağır yaralandı

İZMİR'in Balçova ilçesinde, bir kamyona arkadan çarpan motosikletli trafik polisi Yasin Ö. ağır yaralandı.

Kaza bugün saat 12.30 sıralarında İzmir-Çeşme çevre yolunda meydana geldi. Çeşme'den Gaziemir yönün giden trafik polisi Yasin Ö., kullandığı 35 A 5742 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet 35 AGG 465 plakalı kamyona arkadan çarptı. Polis memuru Yasin Ö., yaralandı. Yaralı polis memuru, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin çağırdığı ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yasin Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, Karayolları ekiplerinin yoldaki motosiklet parçalarını kaldırıp, temizlemesinin ardından trafik tekrar normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Olay yerinden görüntü-Polis ekiplerinden görüntü-Motosikletten görüntü-Polis araçlarından görüntüHaber: Tolga TAHÇI - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

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7'nci kattan havalandırma boşluğuna düştü, duvar kırılıp kurtarıldı

AKSARAY'da  çalıştığı inşaatın 7'nci  katından havalandırma boşluğuna düşüp mahsur kalan işçi Zeki Kozan (58),  mesai arkadaşları tarafından duvar kırılıp kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kozan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Şifahane Mahallesi 3180 Sokak'ta yapımı devam eden inşaatta  meydana geldi. Binanın 7'nci katında çalışan Zeki Kozan,  iddiaya göre, havalandırma boşluğunun üzerine koyduğu tahtaya basması sonucu dengesini kaybedip, zemin kata düştü.  Düştü yerden mahsur kalan Kozan, mesai arkadaşlarının duvarı kırması sonucu kurtarıldı. İhbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kozan'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.  Soruşturma sürüyor.  

Kaynak: DHA

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