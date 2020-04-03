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Koronavirüs, Karantina, Jandarma, Sivas, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 10

Karantina uygulanan köylerde ihtiyaçları, jandarma karşılıyor SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 10 köyde yaşayanların ihtiyaçlarını jandarma ekipleri karşılıyor.

03.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:15
DHA YURT BÜLTENİ - 10

Karantina uygulanan köylerde ihtiyaçları, jandarma karşılıyor

 

SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 10 köyde yaşayanların ihtiyaçlarını jandarma ekipleri karşılıyor.Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas'taki 6 ilçede 10 köy, karantinaya alındı. Bu köyler arasında yer alan, Yıldızeli ilçesine 26 kilometre mesafedeki 95 kişinin yaşadığı Üyük köyünde jandarma ekipleri, 24 saat nöbet tutup, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılıyor. Köydeki bir kişinin ilacı, jandarma ekiplerince eczaneden alınarak, yakınlarına teslim edildi.Öte yandan karantina altındaki Akıncılar ilçesi Şenbağlar köyünden ayrılan 2 kişi, merkezdeki Fikret Tekin Caddesi'nde jandarma tarafından yakalandı. İkiliye "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet' kapsamında toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Üyük köyünden görnütü-Jandaranın aldığı önlemler-Bir hastaının ilacının yakınlarına teslimi-Detaylar

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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Muş'ta sosyal mesafe önlemi

Muş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları amacıyla kaldırım ve yollara bariyerler kuruldu.İl Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını kesintisiz olarak devam ettiriyor. Özellikle şehir merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı PTT binaları, bankalar ve ATM'lerin önlerine sprey boyayla işaretleme yapan polis ekipleri, ayrıca kaldırım ile yollara bariyerler kurdu. Sosyal mesafe kuralına uyulması noktasında çalışma yürüten ekipler, vatandaşların bu kurallara riayet etmesini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kaldırımdaki bariyerlerden detay-Kaldırıma bariyer kurulmasından detaylar-Yol ve kaldırımdaki bariyer ile şeritlerden detaylar-Vatandaş Cengiz Demir Röp.

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

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Datça'da 100 TL'lik nakdi yardım paraları evde teslim ediliyor

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik nakdi yardımları, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzerindeki kişilere evlerinde teslim ediliyor.Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine verilen 1000 TL'lik nakdi yardımların dağıtımına Datça'da başlandı. PTT şubeleri aracılığıyla dağıtımı yapılan nakdi yardımlardan yararlanmaya hak kazanan, ancak 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları oldukları gerekçesiyle sokağa çıkamayan kişilere nakdi yardımları evlerinde elden teslim ediliyor. Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ve PTT Bank görevlileri tarafından sürdürülen uygulama kapsamında, ilçe genelinde 219 ihtiyaç sahibine nakdi yardımlarının evlerinde teslim edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Datça'da, Polis ve PTT Bank görevlilerinin ihtiyaç sahibi bir yaşlıya 1000 TL'lik sosyal yardım parasını teslim etmesinden görüntü

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Merdivenden düşen yaşlı kadın öldü ADANA'da, Fatma Sönmez (77) evinin bulunduğu 3 katlı binada merdivenden düşerek hayatını kaybetti.Seyhan İlçesi Tellidere Mahallesi'nde yaşanan olayda, 3 katlı binada oturan Fatma Sönmez merdivenlerden ineceği sırada ayağı kayıp düştü. Yaşlı kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Evden genel ve detay görüntüEvin önündeki ambulans

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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Belediye sözünü tutmadı, muhtar yol yapımına kendi başladı ADANA'nın Kozan ilçesindeki 5 mahalleyi, ilçe merkezine bağlayan yolun belediye tarafından yapılmaması vatandaşı çileden çıkardı. Ferhatlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Akça da kendisine ait iş makinesi ile yol genişletme ve onarım çalışmasına başladı.Bucak, Ferhatlı, Çobanpınarı, Acarmantaş ile Ilıca mahallelerini, ilçe merkezine bağlayan yol, yıllardır yapılmadı. Dar ve çukur dolu olan yolda onlarca kazanın meydana geldiğini söyleyen vatandaşlar, Adana Büyükşehir Belediyesi ile Kozan Belediyesi'ne başvurmalarına rağmen bir sonuç alamadı. Ferhatlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Akça da kendisine ait iş makinesine binerek yol genişletme ve onarımın çalışmasına başladı. Akça'ya diğer mahalle muhtarları ile vatandaşlar da destek veriyor.'ONLARCA KAZA OLUYOR'Adana Büyükşehir Belediyesi ile Kozan Belediyesi tarafından yol yapılacağına dair verilen sözlerin tutulmadığını belirten Muhtar Akça, "Beş mahalleyi birbirine bağlayan yol burası. Her gün kaza oluyor, vicdanım el vermiyor. Büyükşehir yollarımıza bakmıyor. Biz de kendi imkanımızla yollarımızı yapmaya başladık.  Geçtiğimiz günlerde burada yaşanan kazada bir ablamız gözünü kaybetti" dedi.'YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM GELMEDİ'Çalışmalara destek olan Çobanpınarı Mahallesi Muhtarı Ramazan Bozkurt da "Türkiye'nin en önemli narenciye üreten mahallelerinden birinde yaşıyoruz, ama nasıl yaşıyoruz? Burada kazalar oluyor. Yolların yapılması için illa bir insanın ölmesi mi gerek? Burada tesislerimiz var. Vatandaşlar hafta sonunu geçirmeye buraya geliyor, bu yoldan geçip doğru sanayiye gidiyor, çünkü ya aracı bozuluyor ya lastiği patlıyor. Biz neden üvey evlat muamelesi görüyoruz anlamış değilim. Kozan Belediyesi'ne 8 defa gittim. 'Haftaya gel muhtarım, yarın gel muhtarım' diyorlar. Ama bir türlü bize dönüş yapmıyorlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Ferhatlı Mahallesi muhtarı Mustafa Akça ile röp.Akça'nın iş makinesi ile yol çalışması yapmasından detaylarÇobanpınarı Mahallesi muhtarı Ramazan Bozkurt  ile röp.Yoldaki çukurlardan detaylarAraçlarınz çukurlu yoldan geçmeye çalışmasıÇalışmalardan genel ve detaylarBucak yolundan yukarıdan pan görüntü

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/ KOZAN(Adana), 

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Lise öğrencilerinden 'Evde kal' klibi

SİVAS'ta Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri hazırladıkları video klip ile evde kal çağrısı yaptı.Koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesiyle çalışmalarını öğretmenlerinin hazırladığı ders programı kapsamında evde sürdüren Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi müzik ile resim bölümünde eğitim gören öğrenciler piyano, gitar, keman gibi müzik aletleri ve ellerinde fırçalarıyla kamera karşısına geçti. Öğrenciler hazırladıkları videoda hayatın resim ve müzik ile eve sığacağının mesajını vererek koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla 'evde kal' çağrısı yaptı.

Görüntü Dökümü:

-Öğrencilerin hazırladığı klip

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,  

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Kaynak: DHA

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