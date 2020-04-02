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Koronavirüs ölümlerinde 6'ncı sıradaki Zonguldak'ta önlemler arttırıldıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle açıkladığı en çok ölümün yaşandığı iller arasındaki Zonguldak'ta önlemler arttırıldı.

02.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:19
DHA YURT BÜLTENİ- 10

Koronavirüs ölümlerinde 6'ncı sıradaki Zonguldak'ta önlemler arttırıldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle açıkladığı en çok ölümün yaşandığı iller arasındaki Zonguldak'ta önlemler arttırıldı. Artan tedbirler sonrası kent merkezi boşaldı.

Zonguldak, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle en çok ölüm görülen iller arasında 5 ölümle 6'ncı sırada yer aldı. 10 il arasında büyükşehir olmayan tek kent olan Zonguldak'ta vaka sayısı ise 112 oldu. Zonguldak Valiliği, ölümlerin açıklanmasının ardından kentte denetimlerini arttırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, kentin farklı noktalarında denetim noktaları oluşturdu.  Alınan tedbirler kapsamında kentte araç trafiğine kısıtlama getirildi. Polis noktalarında araçlar durdurularak sürücülerine acil ihtiyaçları olup olmadığı sorulmaya başlandı. Zaruri ihtiyaçları olanlara izin verilirken bunun dışında kalanların kent merkezinden geçmelerine izin verilmedi. Tedbirler sonucu kent merkezi boşaldı. Boş caddeler drone ile havadan görüntülendi. Ekipler, denetimlerinin artarak devam edeceğini belirtti.

"HALKIN KENT MERKEZİNE İNMEMESİ İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan tedbirleri daha da arttıracaklarını söyledi. Halkın sağlığı için ellerinden gelen gayreti yaptıklarını söyleyen Alan, şöyle dedi:

"Vatandaşların tedbirlere uymama konusunda ısrarı bizleri üzüyor. Cumhurbaşkanlığımızın, bakanlıklarımızın genelgelerine karşı bizlerde elimizden gelen katı kurallarla halkın kent merkezine inmemesi için gayret gösteriyoruz. Şu anda Zonguldak'ta ne yazık ki 100'ün üzerinde vaka var. Ne yazık ki 5 can kaybımız var. Bir pozitif vaka olan bir vatandaşımız sosyal mesafe kurallarına uymayınca farkında olmadan ister istemez en başta yakınları akrabaları olmak üzere, onlarca insanımızı enfekte ederek salgını daha da sıkıntı hale getiriyor Zonguldak'ımızda. Ricamız, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız tüm ihtiyaçları için bizleri arasınlar. Tabi kronik rahatsızlıkları olmayan, şu an çalışamayan, iş yerleri kapanmak zorunda kalan vatandaşlarımızın da emrindeyiz. İhtiyaçlarınız için bizleri arayabilirsiniz."

Görüntü Dökümü-Polisin denetim yapması-Detaylar-Zonguldak Belediye Başkanı ile röp.-Drone fotoğrafları

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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Uyarılara rağmen sosyal mesafe kurallarına uymadılar

SAMSUN'da, Sosyal Yardım Fonu'ndan yardım almak için PTT önünde sıraya giren vatandaşlar, kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar, polis ekiplerince uyarıldı. 

Samsun'da, Sosyal Yardım Fonu'ndan yardım almak isteyen vatandaş, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan PTT şubesi önünde sıraya girdi. Kalabalık, sosyal mesafe kurallarına uymadan sırada bekledi. Bazı vatandaşlar ise sırada bekleyenlere tepki gösterdi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de vatandaşlara sosyal mesafe kuralı hatırlatması yaptı. Ancak kalabalık uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymadan sırada beklemeyi sürdürdü. 

Görüntü Dökümü: -----------------PTT sırasından detaylarRahmi Pehlivan isimli vatandaşın uyarmaya çalışmasıVatandaşların polis otosundan anons edilerek uyarılmasıDetaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Mardin'de koronavirüsten ölen 2 kişi toprağa verildi

MARDİN'de, koronavirs testlerinin pozitif çıkmasının ardından tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitiren Nuri Ercan (66) ile Rıdvan Kaya (70) son yolculuklarına uğurlandı.Sağlık Bakanlığı verilerine göre 34 koronavirüs vakasının tespit edildiği Mardin'de, 2 kişi yaşamını yitirdi. Bir süre önce umreden dönen Nuri Ercan, 1 hafta önce koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Mardin Devlet Hastanesi'nde gözlem altına alındı. Hastanede tedavisi süren Ercan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.Koronavirüs testi pozitif çıkan merkez Artuklu ilçesinde yaşayan Rıdvan Kaya da bir süre önce tedaviye alındı. Kaya, dün gece saatlerinde tedavi gördüğü Mardin Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesini yitirdi. Ercan ve Kaya'nın, Mardin'de özel kıyafet giyen görevliler tarafından toprağa verildikleri öğrenildi. Koronavirüsten hayatını kaybeden Ercan ve Kaya'nın yakınları da gözlem altına alındı. 

Görüntü Dökümü--------Nuri Ercan'ın sedye üzerinde hastaneden çıkarılmasıOğlunun babası ile Kürtçe olarak helalleşmesiSedyenin ambulansa bindirilmesiRıdvan Kaya'nın cenazesinin getirilmesiToprağa verilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MARDİN

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Kayseri'de otobüslerde koronavirüse karşı brandalı önlem

KAYSERİ'de, halk otobüslerinin sürücü kabinleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında şeffaf branda ile kapatıldı.Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Ulaşım A.Ş, kentte toplu taşıma araçlarındaki koronavirüs önlemlerini artırdı. Bu kapsamda faaliyet gösteren 610 otobüsün sürücü kabinleri şeffaf branda ile kapatıldı. 220'si Ulaşım A.Ş., 390'ı özel halk otobüsü olmak üzere toplam 610 otobüste uygulanan sistem, şoförler ve yolcular tarafından memnuniyetle karşılandı.Ulaşım A.Ş. İşletmeler Direktörü Mehmet Akif Edoğan, salgının yayılmasını önlemek için tedbir almaya devam ettiklerini belirterek, "Bize düşen burada izolasyonu sağlamak ve sosyal mesafeye uymak. Toplu taşımda şoförlerimiz fedakarca görev yapıyorlar. Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar görevlerinin başındalar. Hem vatandaşımızı korumak hem de şoförlerimizin sağlığını korumak ve izolasyonlarını sağlamak için böyle bir proje geliştirdik. Şoförlerimizin sürüş kabinlerine şeffaf plastik malzemeden yaptırdığımız koruma kabinlerini uyguladık" dedi.Otobüs şoförleri tarafından da uygulamanın memnuniyetle karşılandığını belirten Erdoğan, "Vatandaşlarımız da olumlu tepkiler verdi. Hem personelimizi korumak adına hem de vatandaşımızı korumak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Özel halk otobüslerinde de bu uygulama yapılıyor. Yolcu ve personel güvenliği açısından bu uygulamayı devam ettireceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: Otobüslerden görüntüSürücü bölümünün muşamba ile kapatılmış alanlarından görüntüOtobüs işletmesi yetkilisi ile röportaj Belediye otobüsü sürücüsü ile röportajOtobüslerin dezenfekte edilmesi -Diğer detaylar

Süre: 6.17 Boyut: 704 MBHaber-Kamera: Yasin DALKILIÇ-Samed Aydın SUN/KAYSERİ - DHA

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Muş'ta karantina altındaki 4 köyde sıkı tedbirler alındı

MUŞ'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler kapsamında karantinaya alınan dört köyde, sıkı tedbirler alındı.    Muş'ta yeni tip koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında dün dört köy karantina altına alındı. Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehir merkezine bağlı Yazla ve Alagün köyü başta olmak üzere Bulanık İlçesi'ne bağlı Yazbaşı Köyü ile Korkut İlçesi'ne bağlı Güneyik Köyü giriş çıkışlarını kapattı. Köylere giriş çıkışa izin vermeyen jandarma ekipleri, sıkı tedbirler aldı. Sağlık ekiplerinin köy içerisinde sağlık taraması çalışması yaptığı kaydedilirken, sağlık ve diğer ihtiyaçlar konusunda her türlü tedbirin alındığı öğrenildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yazla Köyü'nün girişinin kapatılmasından detay-Jandarma ekiplerinden detaylar-Karantina altındaki köyden detaylar-Jandarma ekibinden yakın detay-Komuy köyde yaşayan Ercan Demir ile röp

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL, (MUŞ),

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Karadenizliler memleketlerine dönüyor, kent girişlerinde yoğunluk arttı 

TÜRKİYE'de koronavirüs salgını vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'dan, Karadeniz illerine doğru göçler sürüyor. Çay ve fındık hasat sezonu hazırlıkları için memleketlerine dönenler, kent girişlerindeki arama noktalarında yoğunluk oluşturuyor.  

Koronavirüs salgını vakasının en çok görüldüğü İstanbul başta olmak üzere diğer büyükşehirlerden ayrılan Karadenizliler, memleketlerine dönüyor. İç Anadolu Bölgesini geçerek özel otomobilleri ile Karadeniz'e giriş noktası Samsun'a ulaşanlar, kent girişinde oluşturulan arama noktalarında durduruluyor. Samsun kent merkezine giriş noktalarında polis ve sağlık ekiplerince yapılan denetimlerle sürücü ve araçlarda bulunanların ateşleri ölçülüyor, gittikleri iller ve adresleri kayıt altına alınıyor. Ölçümde ateşi yüksek çıkanlar ise ayrıntılı sağlık kontrolünden geçiriliyor. Çay ve fındık hasat sezonu hazırlıkları için memleketlerine dönenler, kent girişlerindeki arama noktalarında yoğunluk oluşturuyor.  

'TARIM ÜRÜNLERİNİN BAKIMINI YAPACAĞIZ'

İstanbul'dan Ordu'ya giden Salih Genç, "Gittiğimizde önce kendi sağlığımız için sonra yakınlarımız için kendimizi karantinaya alacağız. Kolonyamız, maskemiz eldivenimiz mevcut tedbirlerimizi alıyoruz. Mevsim itibariyle tarım ürünlerine bakım yapmamız da gerekiyor" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte Düzce'den Giresun'a giden Reşit Durdu ise, "Polislerimiz kontrol yaptılar ateşimizi ölçtüler. Çok güzel bir uygulama. Evden kimse dışarı çıkmasın. Bizim işimiz olduğu için mecbur dışarı çıktık. Yoksa herkes evinde kalsın" şeklinde konuştu. 

Serdar Ömür Durdu da maske takarak koronavirüse karşı tedbir aldıklarını belirterek "Ailemle Giresun'a gidiyoruz. Samsun girişinde polis uygulamasında tüm araçları durdurdu polis. Ateşimizi ölçtüler. Çok güzel bir uygulama. Tüm vatandaşlarımızın tedbirlere uyması gerekiyor" dedi. 

Görüntü Dökümü: -----------------------Polis noktasındaki uygulamadan detay-Vatandaşların ateşinin ölçülmesi-Vatandaşlarla röportaj-Muhabir anonsu-Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN,  

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Merdiven altı imalathanede 2 milyon liralık dezenfektan ele geçirildi  

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, kaçak maske ve dezenfektan üretimi yapılan merdiven altı 2 imalathaneye baskın düzenlendi. Baskında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan dezenfektan ele geçirildi. Bursa'nın Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, gelen ihbar üzerine dün gece, Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki bir imalathaneye baskın düzenledi. Baskında piyasa değeri 2 milyon TL'yi bulan tonlarca dezenfektan malzemesi ele geçirildi. Piyasaya sürülmek için hazırlanan dezenfektanlara el konuldu.  Ekiplerin baskın yaptığı ikinci adres ise Hüdavendigar Mahallesi'nde oldu. Merdiven altı imalathanede kaçak üretilen binlerce maske bulundu. İş yeri sahibi, kendisini"İznim yok, deneme aşamasındayım" diyerek, savunmaya çalıştı.GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ, FIRSAT TANIMAYACAĞIZ'Koronavirüs nedeniyle toplum sağlığının kritik bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşın hem parasına göz dikip hem de sağlığını tehdit edenlere fırsat tanımayacaklarını söyledi.

Görüntü dökümü;-Operasyondan detaylar

Haber: Cansel ORUÇ/BURSA, - Kamera: BURSA,

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Bodrum'da koronavirüs sessizliği

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbir kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyulmasıyla cadde, sokak ve sahiller bomboş kaldı.

Yaz aylarında binlerce turisti ağırlayan Muğla'nın turizmdeki lokomotif ilçesi bodrum, tarihinin en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından Bodrum'da yaşayanlar ve az sayıdaki tatilci, 'evde kal' çağrılarına uydu. Restoran, kafeterya ve barların da kapalı olduğu ilçe sessizliğe gömüldü. Havadan görüntülenen Bodrum'un dünyaca ünlü plajlarının ise bomboş olduğu görüldü. Sahillerin yanı sıra cadde ve sokaklarda da çok az sayıda insan olduğu dikkati çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Sahiller ve sokaklardan drone görüntüsü-Genel ve detay görüntülerHaber- Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),

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Yozgatlılar eve kapandı, cadde ve sokaklar boşaldı YOZGAT'ta, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar evden çıkmayınca, sokaklar büyük oranda boşaldı.

Türkiye genelinde görülen koronavirüs salgını nedeniyle Yozgat'ta vatandaşların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmadıkları görüldü. Kentin cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu büyük oranda azaldı. Kentin en yoğun noktalarından Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü.

Polis, koronavirüs önlemleri kapsamında ATM önlerine sosyal mesafenin korunması amacıyla bariyer yerleştirdi. ATM'lerde işlemlerini yapmakta zorluk yaşayan vatandaşlara ise polis yardım etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Cumhuriyet Meydanından görüntü -Saat kulesi ve çevresi-Banka şubelerinin önlerine konulan polis bariyerleri-ATM lerde işlem yapanlara polisin yardımı-Bağkur pirimi yatırmak isteyen vatandaş-Kapalı işyerinin camında yazan "Yasa gereği bir süre kapalıyız yazısı"-Boş cadde ve sokaklar

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, -

 


Kaynak: DHA

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