DHA YURT BÜLTENİ- 10 Trabzon'da 'evde kal' çağrılarına uyuluyorTRABZON'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına vatandaşlar büyük oranda uyunca, kent meydanı ile caddeler, sessizliğe büründü.

Trabzon'da 'evde kal' çağrılarına uyuluyor

TRABZON'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına vatandaşlar büyük oranda uyunca, kent meydanı ile caddeler, sessizliğe büründü.

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yapılan 'evde kal' çağrıları ile 65 yaş ve üstü olanlara getirilen yasak, Trabzon'daki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Uzunsokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar Caddesi'nde en sakin günlerden birini yaşattı. Kentte, cadde ve sokaklara çıkan az sayıdaki vatandaşın ise maske ve eldiven takıp, sosyal mesafeye dikkat ettiği görüldü.

Atatürk Anıtı'nın yer aldığı Meydan Parkı'nda da sakinlik yaşanıyor. Trafik yoğunluğunun azaldığı kentte, pek çok mağazada girişlere uyarı yazıları asarken bazı işletmeler kapalı ise kapalı tutuluyor.

SAHİLLER DE BOŞALDI

Kentin sahil kesimleri ise tamamen boş kaldı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, meydanların yanı sıra sahil kısımları ile yürüyüş yollarında denetimlerini sürdürüyor.

HİJYEN SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR

Büyükşehir ve Ortahisar Belediyeleri'nce yürütülen çalışmalar kapsamında şehirdeki park, bahçe, cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor. Özel kıyafetli ekipler, dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Belediye ekiplerince, yürüyüş yolları ile insan yoğunluğunun yaşandığı alanlara 'Hayde Eve', 'Evde kal' ve 'Hayat evde var' yazılı levhalar yerleştirip, uyarılarda bulunuyor.

POLİSLER ANONSLA UYARIYOR

Polis ekipleri de ekip otolarından, "Değerli vatandaşlarımız, sizlerin ve tüm insanlığın sağlığı için sizlere evlerde kalmayı tavsiye ediyoruz" anonsları yapıyor. Anonslar cami hoparlörlerinden tekrarlanıyor.

Tedbirler kapsamında alınan yeni kararların ve bazı uygulamaların yerinde olduğunu belirten kent sakinleri, herkesi kurallara uymaya çağırıyor.

Trabzon'da yaşanan sakinlik drone ile görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Muhabir anonsu

- Drone görüntüleri

- Kent meydanından görüntüler

- Uyarı levhaları ve banklardan detaylar

- Cadde sokak ve sahil görüntüleri

-Detaylar

BOYUT: 650 MB.

HABER: Fatih TURAN KAMERA: Tolga SAĞLAM/TRABZON, -

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Gözetim altındayken hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi hayatını kaybetti

TOKAT Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesi ile tedavi gördüğü hastaneden kaçan ve tekrar yakalanarak tedaviye alınan A.Ü.(74) hayatını kaybetti.

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi ile bir süre önce gözlem altına alınan A.Ü. geçen hafta hastaneden izinsiz ayrıldı. Sağlık görevlileri ve polis ekipleri tarafından evinden bulunan A.Ü. tekrar hastaneye getirildi. Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde koronavirüs şüphesi ile tedavi gören A.Ü., dün hayatını kaybetti. Bir süredir aynı hastanede tedavi gören A.Ü'nün koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. A.Ü.'nün cenazesi yakınları tarafından sabah saatlerinde hastaneden alınarak merkeze bağlı Fırındere köyünde toprağa verildi. Eşi H.Ü'nün (70) de hastanede gözetim altında tutulduğu, yapılan testinin ise negatif çıktığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Hastaneden görüntüler-Morgun görüntüsü

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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İmamın 'koronavirüs' paylaşımı endişeye neden oldu

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde imam Murat Yılmaz, sosyal medya hesabından "Maalesef koronavirüs tahlilim pozitif çıktı' yazmak istemiyorsanız evde kalın' paylaşımı yaptı. Paylaşımı görenlerin tamamını okumadan imamın koronavirüse yakalandığını düşünmesi kısa süreli endişeye neden oldu. Bazı takipçilerin, mesajın tamamını okumayıp, panik yaşaması üzerine imam Yılmaz, paylaşımını kaldırırken, mahalle muhtarı Ali Yılmaz ise " Murat hocamız sağlıklı ve görevi başındadır. Halkımıza saygıyla duyurulur" paylaşımı yaparak yaşananlara açıklık getirdi.

İlçeye bağlı Kavaklı Mahallesi'nde bulunan Kavaklı Rahman Cami'nde görevli imam Murat Yılmaz, tüm dünyayı etkisi altına alınan koronavirüsle ilgili, sosyal medya hesabından, "Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki bugün şüphelendiğim için gidip yaptırdığım Covid19 koronavirüs testim pozitif çıktı. Şu anda hastanede karantina altındayım. Uzun bir süre aranızda olamayacağım hepiniz Allah'a emanet olun' diye bir paylaşım yapmamak ve sevdiklerinizi yalnız bırakmamak için #evdekalın! Lütfen" şeklinde paylaşımda bulundu. Paylaşımındaki yazıyı tam okumayan takipçileri, imam Murat Yılmaz'ın koronavirüse yakalandığı sanıp, panik yaşadı. Mahalle sakini birçok takipçinin endişe yaşadığını anlayan imam Yılmaz, paylaşımını kısa süre sonra sildi.

MUHTAR PAYLAŞIMA AÇIKLIK GETİRDİ

Kavaklı Mahallesi Muhtarı Ali Yılmaz ise, kişisel sosyal medya hesabından, bazı takipçilerin koronavirüse yakalandığına dair yorumlarda bulunduğu imam Murat Yılmaz'ın iyi olduğunu söyledi. Muhtar Yılmaz, yaptığı paylaşımda, 'Murat hocamız alınan tedbirler kapsamında vatandaşın dikkatli ve duyarlı olmasına vurgu yapmayı amaçladı. Mahallemizde şu ana kadar koronavirüs hastalığına yakalanmış kimse bulunmamaktadır. Murat hocamızın paylaşımı her gün hasta sayısının ve ölümlerin artmasına dikkat çekmeye yönelik. Bu nedenle zorunlu olmadıkça çocuklarımızın da dışarıya çıkmasına müsaade etmeyelim lütfen. Evde kalalım sağlıklı olalım. Murat hocamız sağlıklı ve görevi başındadır. Halkımıza saygıyla duyurulur" dedi. Muhtarın yaşananlara açıklık getiren paylaşımın ardından kısa süreli endişeye kapılan ilçe ve mahalle sakinleri de rahat bir nefes aldı.

'EVDE KAL YOKSA MALZEMELER HAZIR'

Öte yandan, din görevlisi Murat Yılmaz'ın geçen hafta, sosyal medya hesabından kasasında tabut yüklü kamyon fotoğrafının da yer aldığı, "Evde kal, yok malzemeler hazır" başlığıyla paylaşımı da dikkati çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Muhtar Ali Yılmaz konuşma

-Camiiden detaylar

-Mahalle sakinleri röpler

BOYUT: 546 MB.

HABER: Fatih TURAN KAMERA: Tolga SAĞLAM/TRABZON-DHA

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Manisa'da yurtta karantinaya alınan kişi sayısı 319'a yükseldi

ABD'den uçakla İzmir'e gelen 210 kişiden sonra Etiyopya'dan gelen 109 Türk vatandaşı da koronavirüs önlemleri kapsamında Manisa'daki öğrenci yurduna yerleştirildi. Yurda yerleştirilen kişilerin 14 gün boyunca burada kalarak gözetim altında tutulacağı bildirildi.

ABD'den dün akşam saatlerinde gelen 210 kişinin ardından Etiyopya'dan gelen 109 kişi de gece saatlerinde Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Muradiye Kız Öğrenci yurduna yerleştirildi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indikten sonra yapılan pasaport kontrolünün ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait dezenfekte edilmiş otobüslerle havalimanından alınarak Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Muradiye Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşların yurt girişinde tek tek ateşleri ölçüldü, sağlık kontrolünden geçirildi. Yurttaki odalara tek tek yerleştirilen vatandaşlara bireysel spor yapabilmeleri için spor malzemelerinin de bulunduğu odalarda Manisa mesir macunu ve kuru üzüm ikram edildi. Ayrıca vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri malzemeler de temin edildi. Son gelen kafileyle birlikte Manisa'daki yurtlarda misafir edilen Türk vatandaşı sayısı 319 oldu. Yurtdışından gelerek Manisa'daki yurtlara yerleştirilen Türk vatandaşlarının 14 gün gözetim altında tutulacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Yurt dışından gelenlerin otobüslerle yuroda getirilmesi-Yurdun drone görüntüsü-Karartina için getirilenlerin yurda girişinden görüntü-Yurttaki karantinaya alınacaklar için hazırlanan boş odalardan görüntü

Haber: Cemil SEVAL/ MANİSA, DHA)

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Eskişehir'de karantina süreleri dolanlar yurttan ayrılıyor

ESKİŞEHİR Kredi ve Yurtlar Kurumu Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük karantina sürelerini dolduran 254 kişiden koronavirüs test sonuçları negatif çıkan umre yolcuları, yurttan ayrılmaya başladı.

Suudi Arabistan'dan uçakla gelen aralarında umre yolcu ve Türk işçilerinin de bulunduğu 254 yolcu, 2 hafta önce Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na indikten sonra Sağlık Bakanlığı'nı koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüslerle Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Gündüzalp Öğrenci Yurduna yerleştirildi. 14 gündür yurtta kalan 254 kişiden koronavirüs testler negatif çıkanlar bugün yurttan ayrılmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren Eskişehir Valiliği ile Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda yapılan işlemlerin ardından umre yolcuları çıkış yaparak yakınlarıyla buluştu. Karantina yurdundan ayrılan Aziz Turhan, 14 gün süresinde çok iyi bakıldıklarını ifade ederek, "Devletimize çok teşekkürler, sağ salim, evimize gidiyoruz. Hiçbir şeyimiz yok. 14 günü burada tamamladık, şimdi 14 günde evde kalacağız. 14 gün çok güzel geçtik, çok güzel baktılar bize. Her şeyimiz ayağımıza geldi. Hiç canımız sıkılmadıö dedi.

Umre yolcuları öncelikle kendi imkanlarıyla yola çıkarken, umre ve hac organizasyonu yapan şirketlerin organize ettiği otobüslerle de test sonuçları negatif çıkanlar Bilecik ve Bursa'nın yanı sıra Malatya, Sivas, Şanlıurfa, Adana, Mersin ile İstanbul'a gönderilecek. Maddi imkanı olmayanlar ise Eskişehir Valiliği tarafından getirilen otobüslerle yaşadıkları şehirlere ve evlerine gönderilecek.

TESTLERİ POZTİFİ ÇIKANLAR TEDAVİYE

Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda kalan umre yolcularından koronavirüs testi pozitif çıkanlar ise Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Karantina boyunca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra yurtta UMKE ve AFAD ekipleri hazır bekletildi.

Görüntü Dökümü: -Gündüzalp Öğrenci Yurdu-Otobüslere şehir isimleri yazılması-Yurdun önünde bekleyenler-Polis ve görevliler-Görevlilerin valizleri çıkarması-Karantinadan çıkanlar-Yapılan işlemler-Dışarıya el sallamaları-Yurdun görüntüsü-Çıkan ailelerle röp.-Yurt görüntüsü-Evrakların hazırlanması-Çıkanların valizlerinin yüklenmesi-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-

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Raporda 'bulaşıcı hastalık' yazınca defnedilemeyen cenaze hastaneye teslim edildi (2)RAPOR DÜZELTİLDİ, CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ

Kalp krizi nedeniyle tedaviye alındığı özel hastanede hayatını kaybeden ve ölüm raporuna, ölüm nedeni olarak 'Bulaşıcı Hastalık (Doğal Ölüm)' yazıldığı için defnedilecek mezarlık bulunamayan Yasin İregöl'ün ölüm raporu, yeniden düzenlendi. İregöl'ün kesin ölüm nedeni yeni raporda 'kalp krizi' olarak belirtildi. Ailesi tarafından hastanenin morgundan teslim alınan İregöl'ün cenazesi Buruk Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına defnedildi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ölümün kalp krizinden olduğunu, koronavirüs ya da herhangi bir bulaşıcı hastalığın bulunmadığını belirterek, yeniden rapor düzenlendiğini bildirdi.

ADANA

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Osmaniye'de koronavirüse karşı 'yaya dezenfeksiyon tüneli'

OSMANİYE'de koronavirüs önlemleri kapsamında, belediye hizmet binası girişine 'yaya dezenfeksiyon tüneli' oluşturuldu. İşlemleri için belediyeye gelen vatandaşlar, tünel içerisinden geçip, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra binaya giriş yapıyor.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, vatandaşlara bir düzen içerisinde hizmet verebilmek ve sağlıklarını kontrol altında tutabilmek için dezenfeksiyon tünelini oluşturduklarını söyledi. Başkan Kara, "Bu dezenfekte yapıldıktan sonra, görevli arkadaşlarımız tarafından gelen vatandaşlarımızın aynı zamanda ateşleri ölçülüyor. Bu vesileyle, toplum bazında kendini bir şekilde izole etmemiş kişi, çarşıya çıkmak zorunda kalan ama sağlık durumu konusunda herhangi bir netlik bulunmayan vatandaşlarımız konusunda da belediye imkanlarımız ve görevli arkadaşlarımız tarafından gerekli çalışmayı yapmaya çalışıyoruz. Bu arada, belediyemizin girişinde hizmetleri aksatmayacak şekilde, bütün birimlerimizi birinci kata alarak, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Her birimde bir kişiye hizmet verecek şekilde planlamamızı yaptık" diye konuştu.

Koronavirüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla, tüm ofis girişlerine kırmızı şerit içerisinde 'Sağlığın için 1 metre mesafeni koru' yazıları da konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Osmaniye Belediyesi'ne gelen vatandaş-Vatandaşın dezenfekte tünelinden geçişi-Farklı açıdan belediye hizmet binası-Yaya dezenfeksiyon sistemi yazısı-Başkan Kadir Kara'nın tünelden geçişi-Ateşinin güvenlik görevlisi tarafından ölçülmesi-Vatandaşların tünelden geçip ateş ölçümlerinin yapılması-Hizmet binasına gelenlerin dezenfektan noktasına yönlendirilmesi-Başkan Kadir Kara'nın konuşması

BOYUT: 119 MB SÜRE: 03'45"

Haber: İbrahim EMÜL-Kamera: OSMANİYE,

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İskele üzerinde boya ve sıva yapan işçiler yürekleri ağza getirdi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, apartman ve otellerin dış cephesinde, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. Koronavirüsün önlenmesi kapsamında 'evde kal' çağrılarına da uymayan işçilerin bu konuda da hiçbir önlem almamış olmaları dikkati çekti.

Marmaris'in oteller bölgesi olarak bilinen Kemal Elgin Bulvarı'ndaki bir otel, Beldibi Mahallesi ile General Mustafa Muğlalı Caddesi'nde birer apartmanın dış cephesinde güvenlik halatı kullanmak, kask takmak gibi hiçbir önlem almadan canlarını hiçe sayarak boya ve sıva yapan işçiler, çevredekileri endişelendirdi.

Binaların dış cephesine kurulu iskelede hiçbir tedbir almadan katlar arasında inip, çıkan işçiler, yürekleri ağza getirdi. Bir apartmanın çatısında, birden fazla işçinin bir arada aynı iskele üzerinde korkusuzca sıva yapması 'pes' dedirtti. Kemal Elgin Bulvarı üzerinde bir otelin tadilatını güvenlik önlemi almadan bir arada boya yapan işçiler ise görüntülendiklerini farkedince, iskeleden inip, gözden kayboldu.

Öte yandan işçilerin, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmayın çağrıları yapıldığı bir ortamda, bu konuda da bir önlem almadan birarada çalışmaları da tepkilere neden oldu. Marmaris Belediyesi ekiplerinin konuyla ilgili inceleme yaparak, söz konusu işçiler hakkında cezai işlem başlatacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İskele üzerinde önlem almadan çalışan işçilerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

(Toplam: 2 dakika 8 saniye-155 MB HD görüntü)

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

Kaynak: DHA