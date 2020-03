DHA YURT BÜLTENİ - 10 Yozgat Şehir Hastanesi'ne koronavirüs harici hasta kabulü durduruldu YOZGAT Şehir Hastanesi'ne normal hasta kabulünün durdurulduğu, sadece koronavirüs vakalarına bakılacağı bildirildi.

YOZGAT Şehir Hastanesi'ne normal hasta kabulünün durdurulduğu, sadece koronavirüs vakalarına bakılacağı bildirildi.Hastanenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Yozgat Valimiz Sayın Kadir Çakır tarafından alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında Yozgat Şehir Hastanemizde randevulu, randevusuz ve acil alanında normal hasta kabulü yapılmayacaktır. Hastanemizde sadece koronavirüs vakalarına bakılacaktır. Koronavirüs şüphesi olanlar pandemi polikliniğimizde muayene edilecektir" denildi.Açıklamada ayrıca, normal poliklinik hastalarının Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde muayene edileceği belirtildi.Karar sonrası, Yozgat Şehir Hastanesi'ne gelen normal hastalar özel güvenlik görevlileri tarafından Bozok Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Koronavirüs testi için gelen hastalar ise, acil serviste kurulan pandemi polikliniğine yönlendirildi.

Düştüğü yerden 2 gün yardım bekledi, itfaiye ekibi kurtardı

ADANA'da, yalnız yaşadığı evinde düşerek, 2 gün boyunca yardım bekleyen Nebile Zihinli'yi (89), itfaiye görevlisi kapıyı kırarak kurtardı.Olay, Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs salgınının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan ve evden dışarı çıkmaları yasaklanan 65 yaş üzeri hasta kişileri kontrol etmek için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, Nebile Zihinli'nin evine geldiğinde yaşlı kadının yardım istediğini fark etti. Ayağı kayıp yere düştükten sonra yerinden kalkamayan Zihinli'yi kapı kilitli olduğu için kurtaramayan görevliler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye görevlisi, evin kapısını tekme atarak kırdı. Kapının açılmasıyla içeri giren sağlık ekipleri, 2 gündür yardım bekleyen yaşlı kadını kurtardı. Zihinli daha sonra, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Çiftçinin tarlasından Roma dönemine ait kaya eserler çıktı

BURDUR'da bir çiftçinin sürdüğü tarlasında, Roma dönemine ait tarihi nitelikte işlemeli kaya eserler bulundu. Kayaların, MS 2'nci yüzyıla ait olduğunu belirlendi. Tarlanın sit alanı ilan edilmesi için de çalışma başlatıldı.Burdur merkez Büğdüz köyünde oturan Abdullah Candan (48), Baba Deresi mevkisindeki tarlasını sürerken sabanın sert bir cisme dokunduğunu fark etti. Burayı kazan Candan, tarihi nitelikte olabileceğini düşündüğü kaya bloklar buldu. Candan hemen durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri tarlayı şeritle çevirerek korumaya aldı. Tarlada inceleme yapan Burdur Müze Müdürlüğü ekipleri, kayaların MS 2'nci yüzyıl Roma dönemine ait olduğunu belirledi. Müze Müdürlüğü tarlanın sit alanı ilan edilmesi için çalışma başlattı. Abdullah Candan, "Alt taraftaki tarla da benim. Burayı aynı seviyeye getirmek için çalışırken bu taşlar çıktı. Değerli bir taş olduğunu fark edince jandarmaya bildirdim. Geldiler, koruma altına aldılar. Küp kırıkları ve temel çıkıyor. Durumu yetkililere bildirdim. Müze Müdürlüğünden geldiler, burayı sit alanı ilan edeceklerini söylediler" dedi.

Antalya'da çocuk pazarcılar iş başında TÜRKİYE'da, koronavirüs önlemleri kapsamında, birçok ilde çocukların pazar ve market yerlerine alınması yasaklanırken, Antalya pazarlarında ise çocukların çalışması dikkat çekti.İstanbul ve Ankara'da, valilik kararıyla vatandaşların çocuklarıyla beraber pazar ve market yerlerine girişi yasaklandı. Antalya'da böyle bir sınırlamanın henüz gelmemesine rağmen vatandaşın bu kurala uyduğu gözlenirken, pazarda çalıştırılan küçük çocuklar ise pes dedirtti. Bazıları ürünleri poşetleyerek müşterilere verirken, bazıları ise meyve ve sebzeleri temizleyerek, ailesine yardım etti.YASAK GELİRSE EVDE DURACAKPazarda tezgah başında duran Mustafa Çamlı (13), salgından dolayı büyük illerde pazara girişlerin yasaklandığını yeni duyduğunu belirtti. Fuat Tuğrul (13) ise maydanoz sattığını ve ev bütçesine katkıda bulunduğunu söyledi. Tuğrul, "Babam hasta, ben çalışıyorum o yüzden evi geçindiriyorum" dedi.Yanında yeğeni çalışan pazarcı İsmail Tuğrul ise "Burada henüz bir yasak yok, o yüzden yanımızda olmasını istedik. Yasak çıkarsa gelmeyecek ve evde duracak" diye konuştu.VATANDAŞIN SEÇME ISRARIVatandaşların pazar yerlerine eldiven ve maskeyle geldikleri, alışverişlerini hızlıca yaptıktan sonra evlerine döndüğü gözlendi. Pazar esnafı da alınan tedbirlere uymaya çalışırken, bazı vatandaşların meyve ve sebzeleri ısrarla seçmek istemesine tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ısrarla ürünleri seçerek poşetlerine doldurdu.GİYİM TEZGAHLARI AÇILMADIPazar yerlerinde daha önce İçişleri Bakanlığı'nın, tedbirler kapsamında semt pazarlarında giyim, oyuncak ve benzeri maddelerin satışına izin verilmeyeceğini duyurmasının ardından Antalya'daki pazarlarda bu tarz ürünler satanlar stant açmadı.

Marmaris'te deniz tutkunları yatlarında izole yaşam sürüyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde denizciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşamlarını marinalarda demirli yatlarında izole yaşayarak devam ettiriyor. Kaptanlar ve yat sahipleri, ihtiyaçlarını karşılamak haricinde karaya ayak basmayarak, günlük işlerini sürdürüyor.Akdeniz ülkelerine geçiş noktasında önemli bir yere sahip olan Marmaris'in dünyaca ünlü özel marinalarında deniz tutkunları, milyon dolarlık özel yatları ve özel yapım mavi tur teknelerinde koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlerini aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle 2 milyon ila 20 milyon dolar değerinde lüks yatların sıralandığı özel donanımlı yüzen saraylarda yaşam, izole edilerek sürdürülüyor. Marmaris ilçe merkezi ve 13 kırsal mahallesinde 6 özel marina ve burada karada ve denizde bağlı 4 bin 350 lüks yat ile yelkenli bulunuyor. Bağlı bulunan yat ve yelkenlilerin 3 bini yabancı uyruklu kişilere ait olduğu, çoğunluğunun ülkelerinde bulunduğu öğrenildi.Uluslararası sularda mavi tur düzenleyen 40 metrelik lüks guletin sahibi ve kaptanı Hasan Kopuz (57), "30 yıldır denizlerdeyim. Yaşanan salgın sonrası personelimle beraber kendimizi guletimize kapattık. Zaruri ihtiyaçlar harici dışarı çıkmıyoruz, kimseyi de kabul etmiyoruz. Günlük temizliğimizi yapıyoruz. Temizlik ve bakım çalışmaları sonrası tekne başında oturarak, içeceğimizi alarak zamanı geçiriyoruz. Dışarı çıktığımızda maske ve eldiven takıp mesafeyi koruyarak, ihtiyaçlarımızı giderip hemen geri dönüyoruz" dedi.18 metrelik lüks yatın kaptanı Birol Kaya (44) ise, "Salgın tedbirleri kapsamında hiçbir şekilde karaya ayak basmıyoruz. Market ve çeşitli ihtiyaçlarımızı internetten sipariş ederek alıyoruz. Ben ve ekibim tüm hijyen ve çeşitli tedbirlerimizi aldık. Yatın sahibi yurt dışında evinde izole şekilde bekliyor. Bizler de yatın günlük bakım ve temizliklerini yerine getiriyoruz. Yat içinde personelimizle mesafeli şekilde çalışıyoruz. Umarım bir an önce bu beladan kurtuluruz, işimize devam ederiz" dedi.

Adıyaman'da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

ADIYAMAN Belediyesi ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri. kentin farklı bölgelerinde koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yaptıklarını anlatan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım, "Koronavirüsün çıktığı ilk günden itibaren dezenfekte çalışması yapıyoruz. Her gün kent genelinde cadde ve sokakları köpüklü ve tazyikli suyla temizliyoruz" dedi.Yıldırım, ekiplerin dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini belirtirken, vatandaşlara salgın riskine karşı evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Dükkanlarını kapatan esnafa Feke Belediyesi'nden yardım eli

ADANA'nın Feke ilçesinde koronavirüsü tedbirleri doğrultusunda bazı işyerleri kapandı. Yaklaşık iki haftadır kapalı olan işyeri sahiplerine Feke Belediyesi yardımda bulundu.İlçede faaliyet gösteren birçok işyeri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapandı. İşletme sahipleri ve yanlarında çalışan yüzlerce kişinin ekonomik olarak zorluk çekmemesi için Feke Belediyesi devreye girdi. Belediye Başkanı Ahmet Sel'in talimatıyla hazırlanan yardım paketleri, görevliler tarafından esnafın evlerine tek tek dağıtıldı. Yardımların 3 ay süreceğini belirten Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, "Bilindiği üzere devletimizin virüsten koruma uyarıları kapsamında, zamanımızın büyük bir bölümünü evlerde geçiriyoruz. Ancak bu sürede insanların evlerine ekmek götürmesi gerekiyor. Her şeyi devletten bekleyemeyiz. Gün dayanışma günüdür. Yerel yönetimler, iş adamları, esnaflar üreticiler, en önemlisi komşular olarak, bu zor günlerde devletimizin ve milletimizin yanında olmak zorundayız. Bu memleketin evlatları, her daim elini taşın altına koymuştur. Bu günde hiç tereddüt etmeden koymaya da devam etmektedir. Ben ve mesai arkadaşlarım Feke de bu krizin en az zararla atlatılması için taşın altına elimizi değil gövdemizi koyuyoruz. Feke Belediyesi olarak, bu krizden etkilenecek işsiz kalan evine ekmek götüremeyen vatandaşlarımıza yardım kolilerini dağıtmaya başlıyoruz. Belediye ekiplerimiz 7 gün 24 saat ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın her konuda yanında olmaya devam edeceğiz. Başımızdaki bu virüsü birlikte yeneceğiz. Evinde kal Türkiye" dedi.Berberlik yapan Mesut Ünal, "Virüs başladığından beri evdeyiz. Başkanımız Ahmet Sel'den Allah razı olsun ne zaman darda kalsak yardımcı olur" dedi. Serap Bozkır ise, "Korona virüsü sebebiyle dükkanlarımız kapatıldı. Yaptığı yardımlardan dolayı Feke Belediye başkanımız sayın Ahmet Sel'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

