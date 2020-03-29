DHA YURT BÜLTENİ-10 Testi pozitif çıkan 8 aylık hamile öğretmen, bebeğini kaybetti KOCAELİ'de resim öğretmenliği yapan 8 aylık hamile olan Şeyma Batmaz'ın (25) koronavirüs testi pozitif çıktı.

Testi pozitif çıkan 8 aylık hamile öğretmen, bebeğini kaybetti

KOCAELİ'de resim öğretmenliği yapan 8 aylık hamile olan Şeyma Batmaz'ın (25) koronavirüs testi pozitif çıktı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğuma alınan Şeyma Batmaz'ın bebeği yaşamını yitirirken, genç kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi'nde oturan 8 aylık hamile resim öğretmeni Şeyma Batmaz, rahatsızlanması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Koronavirüs belirtilerinin görülmesi üzerine test yapıldı. Şeyma Batmaz'ın yapılan testler sonucu koronavirüs testi pozitif çıktı. 32 haftalık hamile olan Şeyma Batmaz doğuma alındı. Sezaryenle yapılan doğumda bebek kurtarılamadı. Şeyma Batmaz'ın ise hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. İzmit'te bir fabrikada çalışan Baturhan Batmaz eşi Şeyma Batmaz'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu:

"Arkadaşlar eşimin Kovid 19 testi maalesef pozitif çıktı. Bizle temasta olan arkadaşlar dikkat etsinler. Belirti varsa hemen sağlık kuruluşuna gidin. 112 çalışanları ile hastaneye geçeceğiz. Tek isteğim evinizde durun, dua edin."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Sebahattin AYDIN/İZMİT (KOCAELİ), -

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Nöbet geçiren epilepsi hastasına çevredekiler müdahale etti MARDİN'de yolda yürürken nöbet geçiren epilepsi hastasında çevredekiler müdahale etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, merkez Artuklu ilçesindeki Vali Ozan Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen epilepsi hastası, yolda yürüdüğü sırada nöbet geçirip, yere yığıldı. Olayı fark eden çevredekiler, hastaya müdahale ederek, sağlık ekiplerine haber verdi. Epilepsi hastası gelen ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada vatandaşların hastaya müdahale anı, bölgedeki bir binada oturan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Çevredekilerin hastaya müdahalesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Nezir GÜNEŞ-Kamera: MARDİN,

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Gaziantep'te 'gerçek dışı' toplu mezar paylaşımına 3 gözaltı GAZİANTEP'te, koronavirüs salgını nedeniyle toplu mezar hazırlandığı iddiasıyla sosyal medyada video paylaşan 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te, dün bir kişi annesinin koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini ve alınan tedbirler kapsamında görevliler tarafından defnedildiği Yeşilkent Mezarlığı'nda salgın nedeniyle bölgede çok sayıda mezar kazıldığını iddia eden video paylaştı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan paylaşımın ardından harekete geçen polisler, paylaşımı yapan 3 kişiyi gözaltına aldı.

VALİLİK İDDİAYI YALANLADIGaziantep Valiliği, Yeşilkent Mezarlığı'nda daha önceden açılan mezarların yeni açılarak koronavirüs salgınında ölenlerin defnedilmesi için hazırlandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, videoyu paylaşan kişinin annesinin vefat nedeninin de koronavirüs olmadığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Annesi vefat eden Saime D. isimli bir vatandaş, Yeşilkent Mezarlığı'nda daha önceden belediye tarafından hazırlanan sıra mezarları cep telefonu ile çekerek, bu mezarların koronavirüs vakalarından hayatını kaybedenler için hazırlandığı, vatandaşların kandırıldığı, ölüm vakalarının koronavirüs nedeni ile çok olduğu şeklinde şahsi yorumlarla sosyal medya hesabından yayınlamıştır. Videoda yer verilen yorumlar gerçeği yansıtmamakta olup, koronavirüs salgını nedeniyle toplumsal hassasiyetlerin yüksel olduğu bir dönemde vatandaşlarımız arasında yanlış bir algı oluşmaması açısından konuyla ilgili açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. Saime D., isimli şahsın annesi olan 1932 doğumlu Emine D., rahatsızlanarak 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne 27 Mart tarihinde getirilmiş, kendisi, acil müdahale esnasında kardiyopulmoner arreste girip yapılan tüm canlandırma işlemine rağmen 18.45'te vefat etmiştir. Söz konusu vatandaşımızdan muayene ve tetkikler esnasında tedbir amaçlı Kovid 19 enfeksiyonuna yönelik numune alınmış ve yapılan test henüz sonuçlanmadan vefat olayı gerçekleşmiştir. Emine D., şüpheli vaka olarak değerlendirilirken ölüm gerçekleştiği için ölüm raporuna 'doğal ölüm' yazılmasına rağmen tedbiren koronavirüs hastası gibi işlem yapılmış ve defin işlemi de alınan tedbirler eşliğinde gerçekleşmiştir. Emine D.'nin kızı olan Saime D. ise bu defin işleminin gerçekleştiği sırada bu videoyu çekerek yayınlamıştır. 2 milyonun üzerinde bir nüfusa sahip olan ilimizde günlük 15 civarında vatandaşımız değişik sebeplerden vefat etmekte olup, görüntülerde yer alan kazılmış mezarlar koronavirüs vakaları için değil, normal vefat eden ve aile mezarı olmayan vatandaşların toprağa verildiği sıra mezarlığının görüntüsüdür. Günlük defin işlemi yapılırken olumsuzluklarla karşılaşmamak için önceden mezarlar kazılarak hazır hale getirilmektedir. Bununla birlikte vefat etmeden önce kendisine koronavirüs testi yapılan Emine D., isimli vatandaşımızın testi de negatif çıkmıştır. Yani Emine D., koronavirüs hastası değildir."

SAVCILIK: 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDICumhuriyet Başsavcılığı da sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından 3 kişinin halkı korku ve paniğe sevk ettiği için gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, "28.03.2020 günü Gaziantep'te koronavirüs nedeniyle vefat edenler için toplu mezarlar hazırlandığı yönünde sosyal medyada gerçek dışı paylaşımlarda bulunarak halkı korku ve paniğe sevk ettiği tespit edilen S.D., G.B.O., ve A.K., isimli şahıslar hakkında eylemlerine uyan TCK 213. maddesi uyarınca soruşturma başlatılmış olup, soruşturma işlemleri devam etmektedir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Sosyal medyada paylaşılan videoMezarlarGenel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI- Kamera: -GAZİANTEP-DHA

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'Vatandaş maske kullanımını yanlış anladı' ERCİYES (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Benhur Çetin, maske kullanımıyla ilgili olarak, "Vatandaş maske kullanımını yanlış anladı. Maskeleri yıkayarak ya da üstüne kolonya, alkol veya tuzlu su sürerek yapısını bozmayalım" dedi.

ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Benhur Çetin, koronavirüs salgınından sonra artan maske kullanımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgi kirliliği nedeniyle, birçok kişinin maske kullanımında hataya düştüğünü belirten Çetin, özellikle sağlık çalışanlarının kullanması gereken N95 türü maskelerin, dışarıda kullanılmaması gerektiğini söyledi. Çetin, farklı tipte maskeler olduğunu hatırlatarak, "Cerrahi ve tıbbi maske olarak algıladığımız ve ameliyathanelerde rutin cerrahların giymiş olduğumuz var. Bunun dışında N95 diye tabir ettiğimiz sadece riskli teması olan ya da yoğun virüs ile karşılaşma ihtimali olan sağlık çalışanlarının kullanması gereken maskeler var. Bu, sağlık çalışanlarının kullanması gereken maskeleri vatandaşlarımızın alıp kullandığını ve bunların çok yüksek fiyatlara satıldığını görüyoruz. Vatandaşlarımızın bu maskeleri kullanmasına gerek olmadığı gibi, sağlık çalışanlarını da sıkıntıya sokabilecek biçimde buna tenezzül etmemesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'MASKELER TEK SEFER KULLANILIP ATILMALI'Maske kullanımında yapılan en ciddi hatanın ise, maskelerin su, alkol ya da kolonyayla yıkanarak tekrar tekrar kullanılması olduğuna dikkat çeken Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem Dünya Sağlık Örgütü hem Amerikan Hastalık Kontrol Merkezi'nin önerilerinde bu maskelerin tekrarlayan kullanımlarında asla yıkanmaması lazım. Bu maskeler yıkandığı zaman filtre edici özellikleri bozuluyor. Vatandaş maske kullanımını yanlış anladı. Gözle görülmemiş küçük partikülleri süzmekle görevli olan bu maskeler yıkandıkları takdirde yapısı bozulduğundan dolayı koruyucu özelliğini yitirmektedir. Maskeleri yıkayarak ya da üstüne kolonya, alkol veya tuzlu su sürerek yapısını bozmayalım. Bakanlık ve sağlık otoritelerinin önerileri doğrultusunda maske kullanmaya özen gösterelim. Maskeler kullanıldıktan sonra belirli koşullarda tekrar kullanılabilir ancak biz bunu yalnızca sağlık çalışanları için uyguluyoruz."

'MASKELERİN DIŞ YÜZEYİ VİRÜS VE BAKTERİ YUVASI'Maskelerin hatalı kullanımının, istenenin aksine enfeksiyon riskini artıracağını vurgulayan Çetin, "Enfeksiyon için maskeyi kullandığınız zaman havayı filtre ediyor ve filtre etme işlemini yapan dış yüzeyi virüs ve diğer bakteriler açısından kirli hale gelebiliyor. Siz maskeyi çıkartırken özellikle dış yüzeyine ellerseniz o mikroplar elinize geçebilir. O nedenle maskeyi çıkarırken mümkünse dış yüzeyine dokunmadan atmak lazım. Olur da dış yüzeyine dokunursanız mutlaka elinizi dezenfekte etmeniz gerekiyor. Aynı şekilde maskeyi çıkarırken dış yüzeyi kıyafetlerimize değebiliyor, bu da yine virüs ve bakterilerin kıyafetlerimize bulaşmasına neden oluyor. Bundan dolayı maske kullanırken asla elimizle dış yüzeyine dokunmayacağız. Çıkartırken de dış yüzeyine dokunmadan atmaya özen göstereceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Dr. Öğr. Üyesi Benhur Çetin ile röportaj-Vatandaşlar ile röportaj-Muhabir Selma Kara'nın anonsu-Diğer detaylar

Haber: Selma KARA Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ

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Kayseri'de kelle paça işletmeleri 'nöbet' sistemine geçti KAYSERİ'de faaliyet gösteren kelle paça işletmecileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yalnızca paket servis yapmaları nedeniyle kelle paçaya talebinin azalmasının ardından ortak bir karar alarak nöbet sistemine geçiş yaptı. Her gün yalnızca bir kelle paça işletmesinin açık olduğu semtte diğer esnaf sıraları gelene kadar iş yerlerini açmama kararı aldı.

Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge sonrası lokantaların yalnızca paket servis yapmalarına izin verilmesinin ardından Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi'nde bulunan kelle paça salonları 'nöbet' sistemine geçiş yaptı. Yalnızca paket servis yapmalarına izin verilmesi sonrası işlerinde düşüş yaşandığını belirten işletmeciler bir araya gelerek, günde yalnızca bir esnafın hizmet vermesini kararlaştırdı. Her işletme sırası geldiğinde işletmesini açıyor. Başka işletmelere giden müşteriler dükkanların camlarına asılan 'Nöbetçi kelleci' yazılı yönlendirme yazıları ile o gün açık olan esnafa yönlendiriliyor.

'ORTAK BİR KARAR ALDIK'Uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren 15 yıllık kelle paça ustası Serkan Karadaş, "Koronavirüsle mücadele önlemeleri kapsamında son çıkan genelge ile servislerimiz kapandı. Sadece paket servis yapıyoruz. İşletmemizde müşteri ağırlayamadığımız için işlerimiz biraz düştü. Bizde nöbet sistemini geliştirdik. Komşu esnaflarımızla bir olduk ve ortak bir karar aldık. Kelle paça bağışıklık sistemini güçlendirdiği için sağlığına önem verenler özellikle gelip, paket yaptırıp gidiyorlar. Kellenin pişme süreci ve temizliği çok önemli. Bol soğan ve sarımsakla beraber tüketilmesi çok önemli. Nöbet sistemi duraksayan işlerimize bir nebze katkı sağladı" dedi.

'NÖBET SİSTEMİNİ GELİŞTİRDİK'İşletme çalışanlarından Barış Bal ise, "Devletimizin virüsle mücadele önlemleri kapsamında nöbet sistemine geçtik. İşletmemize komşu olan diğer kelleci esnafı ile bir araya gelerek, 2 günde bir nöbet değişimi yapıyoruz. 2 gün işletmemiz kapatılırken, 3'üncü gün salonumuzu açıyoruz. Her gün farklı bir esnaf nöbet tutuyor. İşlerimizde de doğal olarak bir düşüş meydana geldi. Biz de bu yüzden nöbet sistemini geliştirdik. Evde kaldığımız sırada dışarı çıkmıyoruz. Evde kitap okuyarak, çocuklarımızla zaman geçiriyoruz. Ailemize biraz daha fazla zaman ayırıyoruz. 1 haftadır hijyene daha fazla önem vermeye başladık" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Nöbetçi kelleci afişinden görüntüsüKelle paça ustasından kelle hazırlama aşamasından görüntüPaket servis alan müşterilerden görüntü-DHA muhabiri Samed Aydın SUN'un anonsuKelle paça ustası Serkan Karadaş ile röportajİşletme çalışanlarından Barış Bal ile röportaj-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/ KAYSERİ,

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Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, erkek arkadaşı Sedat Kumaş'ı bıçakla yaralayan Hazal Mesudiyeli (26), polis tarafından gözaltına alındı.

Bir dönem Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi olan, iş insanı Cengiz Mesudiyeli'nin kızı Hazal Mesudiyeli., Ortakent Mahallesi'ndeki bir evde, dün gece, erkek arkadaşı Sedat Kumaş ile tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine Hazal Mesudiyeli, 3 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Kumaş'ı bıçakla bacağından yaraladı. Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kumaş, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis., ifadesinin ardından Hazal Mesudiyeli'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mesudiyeli, burada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben bir şey yapmadım" dedi. Hazal Mesudiyeli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Hazal M.'nin (Mesuduyeli) adliyeye sevk edilmesinden görüntü

Haber-Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla), DHA

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Kaynak: DHA