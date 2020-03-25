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Koronavirüs, İzmir, Buca, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 10

İzmir'de, 14 bin sertifikasız maske ele geçirildiİZMİR'in Buca ilçesinde, sertifikasız üretilen 14 bin cerrahi maske ele geçirildi.

25.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:11
DHA YURT BÜLTENİ - 10

İzmir'de, 14 bin sertifikasız maske ele geçirildi

İZMİR'in Buca ilçesinde, sertifikasız üretilen 14 bin cerrahi maske ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın ikinci katında, sağlıksız koşullarda sertifikasız maske üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda, 7 koliye istiflenmiş toplam 14 bin maske ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili olarak H.U.  gözaltına alındı. Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin buradaki işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------Baskın yapılan binadan genel görüntüPolislerin kolileri açmasından görüntüKolilerin polis aracına yüklenmesinden görüntüGenel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

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Maske dağıtan 'Örümcek Adam' şaşkınlık yarattı

ANTALYA'da 'Spiderman' (Örümcek Adam) kostümüyle insanların sevgisini kazanan Burak Soylu (27), eczaneden aldığı maskeleri semt pazarı ve sokakları gezerek dağıttı. Maske dağıtan Örümcek Adamı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.Antalya'da bazen motosiklet üzerinde bazen de kırmızı otomobiliyle Örümcek Adam kostümü giyip sokakları gezen Burak Soylu, koronavirüse karşı kendi yöntemiyle mücadele ediyor. Kapalı semt pazarlarında koronavirüs salgının yaygın olabileceğini düşünen Soylu, eczaneden paketler halinde aldığı maskeyi pazarda dağıttı. Bir tanesini kendisi takan diğerlerini ise 'Maske takın hayatta kalın' diyerek semt pazarındaki vatandaşlara ve esnafa dağıtan Soylu'yu görenler ise şaşkınlıkla izledi. Bazıları maske almak yerine Soylu'nun maske dağıtmasını cep telefonuyla kayda almayı tercih etti.Kendine özgü dansıyla kısa sürede tüm pazarın ilgisini de çeken 'Örümcek Adam' Burak Soylu, daha sonra kentin değişik noktalarında da aynı eylemi sürdürdü. Kentin simge mekanlarından biri olan tarihi Üç Kapılar önündeki bankta oturan genç yaşlı tüm vatandaşlara maske dağıtan Soylu burada da ilgiyle karşılandı. Maskeyi alan vatandaşlar hemen takıp Burak Soylu'ya duyarlılığı için teşekkür etti.İnsanların kendisini sevdiğini ve bu sevgiyi onlara kolay yoldan mesaj ulaştırmak için kullandığını anlatan Burak Soylu, "Semt pazarları kalabalık yerler. Buralarda virüsün bulaşma riski yüksek. O nedenle maske dağıtmak istedim. İlgi yoğun ve güzeldi. İnsanlar bu virüse karşı korunmayı ciddi almalı" dedi.Soylu'nun maske verdiği Nersin Çal, Örümcek Adam'ın 'Maske takın' uyarısının yerinde olduğunu ve devamının gelmesi gerektiğini söyledi.Maske alan Hamdi Karakaya ise insanların uyarılara kulak vermesi gerektiğini belirterek özellikle yaşlıların maskesiz dolaşmaması uyarısında bulundu.Soylu'nun maske dağıtmasının güzel olduğunu belirten Kazım Durmuş ise "Bunu bir sponsor eşliğinde yapsa ve geniş kitlelere ulaşsa daha güzel olurdu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Pazarda dans ederken örümcek adamın görüntüsüMeraklı vatandaşların görüntüsüÖrümcek adam vatandaşa maske dağıtırken görüntüPazarda üçtane vatandaşla röp.Muhabir Alparslan Çınarın 2 Adet anonsu Örümcek adamla röp.Üçkapılarda Vatandaşa maske dağıtılırken görüntüİki tane vatandaşla röp.Detaylar 

HABER: Alparslan ÇINAR- İbrahim LALELİ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Doktor çift, çocuklarıyla sosyal mesafe sınırıyla görüşüyor

KONYA'da doktor çift Demet Acar ve  Mehmet Ali Acar, koronavirüs tedbiri nedeniyle,  2 çocuğunu annelerinin evine bırakıp, onlarla asansör kapısı önünden sosyal mesafe sınırı gözeterek konuştukları ana ait  paylaşılan video sosyal medyada ilgi gördü. Demet Acar, koronavirüs hastalarının tedavisiyle ilgilendiği için kendilerinin de enfekte olabileceği düşüncesiyle yaklaşık 10 gündür çocuklarıyla sosyal mesafe sınırını gözeterek  konuştuklarını söyledi.Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil  Tıp Uzmanı Dr. Demet Acar, yaklaşık 10 gün önce koronavirüs şüphesiyle hastanede gözlem altında tutulan hastaların tedavisiyle ilgilenmeye başladı. Bunun üzerine Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve  Travmatoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi eşi Doç. Dr. Mehmet Ali Acar da, doktor oldukları için kendilerinin de virüs nedeniyle enfekte olabilecekleri şüphesiyle çocuklarıyla evlerini ayırma kararı aldı. Ardından Demet Acar,  4 ve 14 yaşındaki 2 çocuğunu annesinin evine bıraktı. Acar çiftti, hastanedeki nöbetlerinin ardından annesinin evine gidip kendileri apartmandaki asansör kapısı yanına koydukları sandalyeye, çocukları da evin kapısının yanına koydukları  sandalye oturup, karşılıklı sohbet ediyor. Bu ana ait paylaşılan video sosyal medyada ilgi gördü.  Yaklaşık 10 gün önce yurt dışından Konya'ya gelen ve koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan hastaların tedavisiyle kendisinin ilgilendiğini  belirten Demet Acar, yaşananları şöyle anlattı: "İlk yurt dışından Konya'ya gelen hastalar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin  Yazır ek binasında karantina altına alındı. Bende 2 gün orada görevliydim. Sonra eşim, tedirgin oldu ve çocuklarla evi ayırmamız gerektiğini, sonuçta enfekte olabileceğimizi söyledi. Çocuklarla evi ayırdık. Annemin yanına bıraktım.  Ben nöbetten çıktıktan sonra eşimle birlikte, annemin evine gidip çocuklarımla asansörün önüne koyduğumuz 2 sandalyeye oturup sohbet ediyoruz. Onlarda anneannelerinin kapısının oraya sandalye de oturuyor. Evimizden demlediğimiz çayımızı da götürüp, çocuklarımızla  sosyal mesafeyi koruyarak oynuyoruz, el teması kesinlikle yapmıyoruz. Yaklaşık 10 gündür çocuklarımızla kesinlikle temas etmiyoruz, çocuklarımıza sarılamıyoruz, öpemiyoruz ve Türk halkımızı daha duyarlı olamaya davet ediyorum. Bizler fedakarlık yaparken onlarında kısa bir sürede olsa taşın altına eline koymalarını istiyoruz."Çocuklarıyla sohbet ettikleri anına ait videoyu  kardeşinin çektiğini belirten Acar, "Kardeşim anı olmasın için görüntüleri çekti. Annem ise sokağa çıkan insanların duyarlı davranmaları için ısrarla o videoyu twittere yayınlanmasını istedi. Samimi bir sağlık çalışanından kamu spotu olarak değerlendirilmesini istiyorum" dedi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------Sosyal medyada paylaşılan video Demet Acar röp. 

Haber- Kamera: KONYA

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Tokat'ta genelge dışında kalan bazı esnaflar da kepenk kapattı

TOKAT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede kapatılması zorunlu olduğu bildirilen yerlerin dışında kalan bazı iş yerleri de kepenk kapattı. Kapanan iş yerleri camlarına, 'Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı için kapalıyız' yazısı astı.İçişleri Bakanlığı tarafından kahve, restoran, kıraathane, lokanta, çay ocağı, berber, kuaför ve güzellik salonları gibi bir çok esnaf genelge kapsamında kepenk kapattı. Tokat'ta bu kapsamın dışında bulunan bir çok iş yeri de çalışanlarının sağlığı ve müşterilerinin sağlığı için camlarına yazı asarak gönüllü olarak kepenk kapattığını duyurdu. Geçici süreliğine dükkan kapatan esnaflar 'Dünya ve ülkemizde COVİD-19 salgını nedeniyle mağazamızda konuk ettiğimiz siz değerli müşterilerimizin, tüm çalışanlarımızın aile ve sevdiklerinin sağlıkları ve kaygılarını dikkate alarak mağazamız geçici olarak kapatıyoruz" yazısı astı.Duyarlılıklarından dolayı esnaflara teşekkür eden Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Fehmi Çankaya, "Biz esnaf sanatkarların temsilcileri olarak devletimizin gönderdiği genelge dışında kesinlikle kapatma yapılmasını tasvip etmiyoruz ama burada bazı firmalarımız güzel bir duyarlılık göstermiş. Çalışanlarının ve gelen müşterilerinin sağlığı açısından kapatmayı tercih edenler olmuş. Kimseyi kapattı ya da açtı diye sorgulama yapamayız. Ama ben duyarlılık gösterip önlem alan esnaflarımıza teşekkür ediyorum. İnsan sağlığı çok önemli. Gerçekten ekonomik olarak bizi etkiliyor ama sağlık olmayınca ekonomi hiç olmuyor" dedi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kapalı iş yerlerinden görüntüler-Camlardaki yazılar-Esnaf Odası başkanının açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Hırsızlık şüphelisi bekçilerin takibiyle yakalandı

HATAY'da mahalle bekçilerinin 'dur' uyarısında bulunduğu hırsızlık şüphelisi V.H., koşarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonrası gözden kaybolan V.H., ekiplerin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.Merkez Antakya ilçesinde Meydan Mahallesi Abdurrahman Melek Caddesi üzerinde devriye görevinde bulunan mahalle bekçileri, gece saat 04.00 sıralarında yüzü kapalı, kapüşonlu, kısa boylu bir kişinin etrafı gözetleyerek ilerlediğini fark etti. Bekçiler, şüpheliye 'dur' uyarısında bulundu. Kaçmaya başlayan şüpheli, kısa kovalamaca sonrası gözden kayboldu. Bölgede aramalarını sürdüren ekipler, Haraparası Mahallesi'nde eşkale uyan V.H.'yi yakaladı. V.H.'nin sorgusunda, 12 Mart'ta Haraparası Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden 13 bin TL çalınması olayını gerçekleştirdiği öğrenildi. V.H.'nin hırsızlık anına ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. V.H. gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Güvenlik Kamerasına yakalanan şüphelinin görüntüsü

Haber- Hüseyin BOZOK - Kamera: HATAY,

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Aksaray'da sağlık çalışanları için maske üretimi başladı

AKSARAY'da Gülağaç Halk Eğitim Merkezi'ndeki atölyede koronavirüs salgınına karşı mücadele görev yapan sağlık ve diğer kamu görevlileri için yıkanabilir maske üretmeye başladı.  Gülağaç Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde dikiş-nakış kurslarına katılan 20 kursiyer kadın, kurulan atölye de koronavirüs  salgını karşısında görev yapan sağlık ve diğer kamu çalışanları için maske üretiyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Uzun, günlük bin maske ürettiklerini belirterek, "Bu virüse karşı vatandaşların dirençlerini artırmak ve daha fazla yayılmasını önlemek adına maske üretmeye başladık. Gelen siparişleri yetiştiremedik. İkinci kursumuzu açtık. Her iki kursumuzda 20 kadın maske yapmaya devam ediyor. Günlük ortalama bin maskeyi üretiyoruz. Kumaşımız elyaf cinsinden. Günlük kullanıldıktan sonra tekrar yıkanıp kullanılabilir." dedi. Kursiyer Emine Teymen ise  "Burası dikiş- nakış kursuydu. Koronavirüs salgının ardından maske üretimine döndük. Günlük bin maske üretiyoruz." diye konuştu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------Gönüllü kadınların maske dikmesi-Maskeleri paketlemeleri-Halk Eğitim Müdürü Ahmet Uzun ve kursiyerler röp-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera:   ALTUNTAŞ/  AKSARAY

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Trafik ışıklarından 'evde kal' çağrısı 

BİLECİK'in Bozüyük ilçesinde, koronavirüse karşı trafik ışıkları ile dijital platformlara yansıtılan 'evde kal' yazısı ile vatandaşlar uyarılıyor.Bozüyük Belediyesi koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına kırmızı ışıkla destek verdi. Belediye ekipleri ilçenin çeşitli cadde ve sokaklarında bulunan sinyalizasyon sistemindeki kırmızı ışıklara 'evde kal' yazısını yansıttı. İlçenin merkezine yerleştirilen dijital saat ve derece göstergesine de 'evde kal' sloganıyla uyarılar yapıldı. Bozüyük'te gün boyu "Evlerinizde kalmanız, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için, hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayınızö anonsları yapılıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEKFatma Savaş İNAL/BOZÜYÜK(Bilecik),

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Yüksekova'da kaymakamdan 'evde kalın' uyarısı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerini gezerek, evde kalınması çağrısında bulundu. Yüksekova'da koronavirüs tedbirleri ile ilgili yapılan çalışmalar sürerken, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı da İlçe Emniyet Müdür Murat Güneş ile birlikte ilçe merkezinde gezerek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Cengiz Topel Caddesi'ndeki açık olan iş yerlerini de ziyaret eden Doğramacı, vatandaşlara evde kalmaları için uyarılarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kaymakamın cadde üzerindeki iş yerlerini ziyaret etmesi-Vatandaşları uyarması

-Genel detaylar

Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari),

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Kaynak: DHA

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