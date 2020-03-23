DHA YURT BÜLTENİ -10 Şimuni Diril'in cenazesi, askeri helikopterle alındıŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, eşi Hürmüz Diril ile birlikte 11 Ocak'tan bu yana kayıp olan ve 3 gün önce ölü bulunan İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in annesi Şimuni Diril'in (65) cansız bedeni, hava şartları nedeniyle...

Şimuni Diril'in cenazesi, askeri helikopterle alındı

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, eşi Hürmüz Diril ile birlikte 11 Ocak'tan bu yana kayıp olan ve 3 gün önce ölü bulunan İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in annesi Şimuni Diril'in (65) cansız bedeni, hava şartları nedeniyle askeri helikopter ile köyden alınıp, yakınlarına teslim edildi. Halen kayıp olan Hürmüz Diril'i (71) bulmak için çalışmalarını sürdüren ekipler ise, yer yer 7 metreyi aşan karı, iş makineleriyle temizleyerek köye ulaşmaya çalışıyor.

İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in, Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan annesi Şimuni ile babası Hürmüz Diril, 11 Ocak Cumartesi günü kayboldu. Yakınları, tüm çabalara rağmen çifti bulamayınca, jandarmaya haber verdi.

Çiftin bulunması için Jandarma Özel Harekat ve AFAD timleri, iz takip köpekleri ile insansız hava araçlarıyla (İHA) arama çalışması başlattı. Ancak karı-kocanın izine rastlanamadı.Şimuni Diril'in cansız bedeni ise, 20 Mart günü, köyün 1.5 kilometre kuzeybatısında vatandaşlar tarafından bulundu. Bölgede çığ tehlikesi bulunması ve karayolunun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı ekipler, köye ulaşamadı. Diril'in cenazesi bugün askeri helikopter ile köyden alınarak Mardin'e götürüldü. Ön otopsisinde herhangi darp ya da yara izine rastlanmayan Şimuni Diril'in cenazesi yakınlarına teslim edildi. Diril'in cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.EKİPLER KÖYE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORÖte yandan ekipler, halen kayıp olan Hürmüz Diril'i bulmak için köye ulaşmaya çalışıyor. Köy yolunu kapatan ve yer yer 7 metreyi bulan kar, iş makineleriyle temizlenmeye çalışıyor.

Görüntü Dökümü---------------Karlı gölgeden kar görüntüleriÇığ altında kalan yolun görüntüleriİş makinesi yol açma görüntüleriKardan temizlenen yol görüntüsüRöportajGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/ BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak),

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Hafta sonu tıklım tıklımdı, bugün bomboş

ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, olta balıkçılarının uğrak yeri olan liman iskelesi kapatıldı. 'Evde kalın' uyarılarına rağmen hafta sonu sosyal mesafeye uymayan ve birbirlerine yakın olan bir çok olta balıkçısı iskelede balık tutarken, bugün ise iskele bomboş kaldı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronovirüs salgını, Türkiye'de de yayılmaya devam ederken, 'evde kal Türkiye' sloganıyla vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısı her seferinde yenileniyor. Ancak vatandaşların bir çoğu bu uyarılara aldırmadan dışarı çıkmaya devam ediyor. Özellikle hafta sonu liman iskelesinde oltayla balık tutan kalabalık dikkat çekmişti.

Görüntülerin medyaya yansıması üzerine kapısı kapatılan Çanakkale'de olta balıkçılarının uğrak yeri olan liman iskelesi bügün bomboş kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Liman iskelesinde balık tutan vatandaşların arşiv görüntüsü.-Yasak sonrası boş olan liman iskelesinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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TIR sürücüleri, Sakarya'da yurda yerleştirildi

SAKARYA'nın Karasu ilçesindeki limana gemi ile getirilen 88 Türk TIR sürücüsü koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözetim altında tutulmak üzere yurda yerleştirildi. Yurt dışında bulunan Türk TIR sürücüleri Odessa Limanı'ndan Ro-Ro gemisiyle alınarak Sakarya'nın Karasu ilçesindeki limana getirildi. Limana yanaşan gemiden inen TIR sürücüleri sağlık kontrolünden geçirildi. TIR sürücüleri daha sonra otobüslerle Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu'na getirildi. Yurda girişleri sırasında ateşleri ölçülen ve bilgileri alınan 88 sürücü, kontrollerin ardından ayrı ayrı odalara yerleştirildi. 14 gün boyunca karantina altına alınan sürücülerin sağlık durumlarının devamlı kontrol edileceği ve bir sorun olmaması durumunda 14 gün sonra evlerine gönderileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYurt önü hazırlıkları detay TIR sürücülerinin otobüslerden inmesi Yurt içine sokulması Sağlık kontrolü Detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),

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Yurt dışından gelen 360 kişi Tekirdağ'daki yurtlara yerleştirildi

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen aralarında öğrenci ve iş insanlarının da bulunduğu vatandaşlardan 360'ı Tekirdağ ve Çorlu ilçesindeki yurtlara yerleştirdi. 4 gün boyunca karantinada kalacaklar vatandaşların tüm ihtiyaçları burada karşılanacak.

Dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin uçuş yasağı koyduğu ülkelerde bulunan büyük çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmeleri sürüyor. Kazakistan ve İran'da yaşayanların ülkeye getirilmeleri önceki geceden itibaren başladı. Uçakla geldikleri İstanbul'dan kara yolu ile önceki Çorlu'ya getirilen 175 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 14 gün karantina kalacakları Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.Çorlu'nun ardından Tekirdağ il merkezinde bulunan Süleymanpaşa Yurt Müdürlüğü'ne getirilen 185 kişi de sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra özel giysili görevlilerce 14 gün karantina altında tutulacak yurda alındı.

Tekirdağ ve Çorlu'da toplam 360 kişinin yerleştirildiği yurt ve çevresinde, polis, UMKE, AFAD ekipleri görevlendirildi. Karantina altında bulunanları ziyaret etmek isteyen yakınlarına ise görüş izni verilmedi.

ÇOCUKLARA OYUNCAK VE KİTAP

Yurtlarda kalan vatandaşların gıda ihtiyaçlarını Kızılay, temel ihtiyaçlarını ise AFAD'ın karşıladığı belirtildi. Türk Kızılay'ı Çorlu Şube Başkanı Alican Yılmaz, " Yaşanan bu süreçte ilçemize gelen ve yurda yerleştiren vatandaşlarımızın Kızılay olarak gıda ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Aynı zamanda burada bulanan küçük çocuklara da zaman geçirmeleri için hem oyuncak hem de okumaları için çocuk kitapları veriyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜTEKİRDAĞ-Yurttan genel görünüm-Yurt tabela-Otobüslerin yurda gelişi-Otobüstekilerin yüzündeki maskeler-Polisin bariyerleri-Önlem alan polis ekipleri-Otobüsten inan insanlar-Yurt binasına girişleri

ÇORLU-Yurttan görüntü-Polisin devriye gezmesi-Kızılay ekiplerinin malzeme getirmesi-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN/ÇORLU (Tekirdağ), -

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Sokağa çıkan 65 yaş üstüne para cezası

MERSİN'in Tarsus ilçesinde koronavirüs ile mücadele kapsamında polis, yaptığı denetimlerde tüm uyarılara rağmen sokağa çıkan 20 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesti.Tarsus ilçesinde 65 yaş üstüne getirilen kısıtlama nedeni ile polis kent merkezinde denetimlerini yoğunlaştırdı. Polis, koronavirüs ile mücadele kapsamında denetimleri arttırarak evde kalmaları yönünde anonslar ve kimlik kontrolleri yaptı. Tüm uyarılara rağmen 65 yaş üstü 20 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince 392'şer TL ceza kesildi. Toplam da 7840 TL cezanın kesildiği yaşlılar ve polis arasında da zaman zaman ilginç diyaloglar da yaşanması dikkat çekti. Polis, bankada para çekmeye çalışan yaşlılara da yardım etmeyi de ihmal etmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Polis aracından yapılan anons

- Ekipler yaşlı bir vatandaşı uyarması

- Banka önünde bekleyenleri uyaran polis

- Polis para çekmeye çalışan bir yaşlıya yardım etmesi

- Genel ve detay görüntü

SÜRE: 2'20" BOYUT: 262 MBHaber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),

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Niğde'de banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu, polis uyarıda bulundu

NİĞDE'de parka ve çarşıya çıkan ve bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, polisler tarafından uyarıldı. Bazı vatandaşlar, ekipler tarafından evlerine kadar bırakıldı.Kentte polis ekipleri, banka ATM'leri önünde sırada bekleyen vatandaşlara sosyal mesafelerini korumaları yönünde uyarıda bulundu. Polis ekiplerine '64 yaşındayım' diyen bir kişinin yapılan kimlik kontrolünde 65 yaşında olduğu ortaya çıktı. Polis, bankadan para çekmesine yardım ettiği vatandaşı, ekip otosuyla eve bıraktı. 84 yaşındaki bir başka kişi ise, polis ekiplerine, "Para çekmeye geldim. Çekip hemen gideceğim. Her şeyin farkındayım" dedi. Bankadan para çeken vatandaş, polis ekipleri tarafından evine bırakıldı. Niğde Belediyesi de hoparlörden anons geçerek, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını istedi.

Görüntü Dökümü------------------------Banka önündeki kalabalıktan görüntü-Polislerin sıradaki vatandaşları uyarması-Polislerin yaşlı birine kimlik sorması-Para çekmesine yardım etmesi-Ekip otosu ile eve götürülmesi-Polis ile para çekmeye gelen vatandaşın arasında geçen konuşmalar

Süre: 03'49" Boyut: 427 MBHaber-Kamera: Ali Kadı/NİĞDE,

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Camilerden yapılan anons bile bazı vatandaşları durduramadı

DENİZLİ'de koronavirüs salgını nedeniyle mecbur olmadıkça 'evde kal' çağrısına uymayan vatandaşlar, cadde ve sokakları doldurdu.

Koronavirüs salgını tüm Türkiye'de korku salarken, mecbur olunmadıkça 'Evde kal' çağrısına çok sayıda vatandaş uymadı. Cadde ve sokaklar koronavirüs salgını tehlikesine aldırış etmeyen kişilerle doldu taştı. Denizli'nin en yoğun olan Bayramyeri meydanı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarındaki insan kalabalığı dikkat çekti. Camilerden "Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdikleriniz sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" anonsları yapıldı. Ancak bazı vatandaşlar, bu uyarıları dikkate almadı. Özellikle bankaların önlerindeki uzun ve vatandaşların birbirlerine yakın temas halindeki kuyruklar dikkat çekti. Bayramyeri Meydanındaki seyyar satıcılar da, polis ve zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Camiden yapılan anons görüntüsü-Banka önlerindeki kuyruklardan görüntüler-Polisin ve zabitanın seyyar satıcıları kaldırtmasından görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: DHA