DHA YURT BÜLTENİ - 10 Edirne ve Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldıEDİRNE'de, belediye ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin en işlek yeri olan Saraçlar Caddesi ile parklarda bulunan bankları kaldırdı.

Edirne ve Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı

EDİRNE'de, belediye ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin en işlek yeri olan Saraçlar Caddesi ile parklarda bulunan bankları kaldırdı. Denizli'de de, banklar, belediye ekipleri tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında Edirne Belediyesi ekipleri, kentin en işlek caddesi olan Saraçlar Caddesi'ni özel solüsyonlarla dezenfekte etti. İnsanların bir arada bulunmasının önüne geçilmesi amacıyla caddedeki ve parklardaki banklar, geçici bir süreliğine ekipler tarafından kaldırıldı. Ayrıca kent merkezinde bulunan bebek bakım ve emzirme kabinleri de geçici süre kullanıma kapatıldı.

Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, "Her şey halkımızın sağlığı için. Yapılan tüm dezenfektan çalışmaları 3 hafta sonrasında tekrarlayacağız. Edirne Halkı için biz dışarıdayız, çalışıyoruz. Halkımızdan isteğimiz evlerinde kalmaları ve ellerini sık sık yıkamaları. Hep birlikte bir mücadele içerisindeyiz. Biz Edirne halkı için çalışıyoruz. Halkımız da bizim için evlerinde kalsınlar. Edirne Belediyesi, olarak önemli işler yapıyoruz. Önlemimizi çok önceden aldığımız için eldiven, maske ve dezenfektan sıkıntısı yaşamıyoruz. Sevgili Edirneliler, hem kendimizin, hem şehrimizin hem de Türkiye'nin sağlığı açısından ve bu salgından ülkemizin en az hasarla çıkabilmesi için lütfen evde kalın. Lütfen evden çıkmayın. Zaman öyle bir zaman. Bunu el birliğiyle yenmemiz lazım. Esnafımıza da şunu söyleyeceğim, 10 litre suya 1 litre çamaşır suyu karıştırarak, halkın çok dokunduğu noktaları bu şekilde dezenfekte edebilirlerö dedi.

DENİZLİ'DE DE KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA BANKLAR KALDIRILDI

DENİZLİ'de, Bayramyeri Meydanı'nda bulunan ve özellikle yaşlıların oturduğu banklar, belediye ekipleri tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırıldı.

Kentin en işlek noktalarından Bayramyeri Meydanı'ndaki bankların, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan uyarılara rağmen kullanıldığı görülünce belediye tarafından kaldırılmasına karar verildi. Özellikle yaşlıların kullandığı ve aralarına mesafe koymadan oturduğu 20 bank, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yerinden sökülüp, geçici süreliğine kaldırıldı.

Kentte yaşayan Mehmet Çıplakoğlu, "Koronavirüse karşı dikkatli olmalıyız. Bu bankların kaldırılması iyi oldu. Buraya oturan kişiler aralarına yeterli mesafe koymuyordu. Artık daha dikkatli olmalıyız. Hepimiz potansiyel bir virüs taşıyıcısı olabiliriz. Çevremizdeki diğer insanlara bulaştırmak için devletimizin uyarılarını yerine getirmeliyiz" dedi.

Kadriye Özarslan ise eşinin yüzde 70 bedensel engelli olduğunu, market alışverişi için dışarı çıktığını, yeteri kadar alışveriş yapıp, evden dışarı çıkmayacağını söyledi. Meydanda bulunan bankalara özellikle yaşlıların oturduğunu belirten Özarslan, "Evimize kapanıp sağlığımız için çıkmayacağız. Hepimiz birbirimize saygılı olmalıyız. Salgın en çok yaşlıları tehdit ediyor. Onların dışarı çıkmaması gerekiyor. Bankların kaldırılması iyi oldu. Toplum sağlığı için faydalı oldu. Yaşlılar banklarda değil, evlerinde otursun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: EDİRNE

Bankların sökülmesiAraçlara yüklenmesiDetay görüntülerEdirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu röp.Muhabir Ali can Zeray'ın anonsuSokaktan detayVatandaş ile röp.Farklı açılardan detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY- Ünsal YÜCEL- Olgay GÜLER/EDİRNE,

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: DENİZLİ-Meydandan detay görüntüler-Bankların yüklendiği kamyonetten görüntü-Vatandaşlardan detaylar-Mehmet Çıplakoğlu ve Kadriye Özarslan ile röportaj.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Tarsus'ta korkutan yangın

MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen ve paniğe neden olan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yeşilyurt Mahallesi 4041 sokak 12 nolu Evimtaş apartmanın 3'üncü katında meydana gelen yangında evde bulunan bir kişiyi Tarsus itfaiyesi ekipleri çıkarttı. Yangın alan Tarsus İtfaiye ekipleri olay yerine geldiğinde itfaiye aracı ile girilemeyen dar sokağa yüksek merdiven kullanarak ulaştı. Evde bulunan Bedriye Babitcu isimli kadını çıkartarak Tarsus devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------------İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken

SÜRE: 00'53", BOYUT: 100 MB

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS/(Mersin),

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İzmir'de, 2 ton sahte dezenfektan ele geçirildi

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, jandarmanın yaptığı operasyonunda, yaklaşık 2 ton sahte dezenfektan ile 19 bin 555 boş plastik şişe ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancılar Mahallesi Pancar karayolu üzerinde, bir kişinin sahte dezenfektan ürettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 ve 5 litrelik plastik şişelerde 2 bin 57 litre sahte dezenfektan ve çeşitli ebatlarda 19 bin 555 boş plastik şişe ele geçirdi. Şişelerin bir kısmı etiketlenmiş halde bulunurken, depodaki tüm malzemelere el konuldu. Olayla ilgili M.P. gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen M.P.'nin, buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Jandarmadan yapılan açıklamada, fırsatçılara izin verilmeyeceği vurgulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Depodan görüntüEle geçirilen malzemelerden görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,

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Osmaniye'de, tüm kamu binaları dezenfekte edildi

OSMANİYE Belediyesi, koronavirüse karşı önlem ve tedbir almak amacıyla, kent genelindeki dezenfekte çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm kamu binalarının yanı sıra, belediyeye ait bina ve tesisler, hastaneler, Aile Sağlık Merkezleri ve mahalle muhtarlıklarında dezenfeksiyon işlemleri tamamlandı. Bugüne kadar ise şehir merkezinde 50 adet banka ve PTT ATM'si, 60 adet çocuk parkı, 87 adet camii, tüm dolmuş durakları, 60 adet ambulans, 345 adet kamu hizmet aracı, 350 adet okul ve personel servisi, 195 adet şehir içi dolmuş ve 135 adet ticari taksinin dezenfeksiyon işlemleri tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda, dezenfeksiyon işlemlerinin belirli periyotlarda sürdürüleceği bildirildi.

Koronavirüs salgını ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarının çok önem arz ettiğini ve vatandaş olarak azami uyulması gerektiğini söyleyen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, "Ekiplerimizce şehrimizde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları tüm alanlarda dezenfeksiyon işlemleri büyük oranla tamamlandı. Dezenfekte işlemlerine hız kesmeden devam ederek kısa süre içerinde çalışmalarımızı bitireceğiz. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı tedbirlerimizi şehrimizde en üst düzeyde almaya gayret ediyoruz. Panik ortamı yaratmadan inşallah şehrimizde ve ülkemizde hep birlikte bu süreci atlatacağız. Şimdiye kadar hamdolsun vatandaşlarımızın sağ duyusu ve belediyemizin gayretli çalışmalarıyla tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı başarıyla yürüttük. Aynı kararlılıkla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Devlet Hastanesi bahçesinde dezenfekte çalışmasıHastanedeki tekerlekli sandalyelerin dezenfekte edilmesiPoliklinik önündeki oturakların dezenfekte edilmesiBelediye binası girişin yıkanmasıOkulların, sınıfların dezenfekten edilmesiVali Makamı girişinin, İl Sağlık Müdürlüğü girişinin dezenfekte edilmesiValilik toplantı salonunun dezenfekte edilmesi

BOYUT: 68.3 MB SÜRE: 02'10"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Eczacılardan koronavirüse karşı branda ve şeritli önlem

KIRŞEHİR'de bazı eczanelerde, koronavirüse karşı tezgah ile müşterilerin bulunduğu alan arasına şeffaf branda ya da şerit konularak önlem alındı.

Eczacı Musa Çubuk, kendilerini ve müşterilerini koronavirüsten korumak için tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ile ayırdı. Maske ve eldiven takan Çubuk ve çalışanları, müşteriler ile ilaç ve para alışverişini ise brandaya açtıkları deliklerden yaptı.

Kentte faaliyet gösteren çok sayıda eczane de tezgahlar önüne şerit çekerek, önlem aldı. Eczacı Fuat Cömertoğlu, bazı müşterilerin alınan önlemlerden memnun olduğunu, bazılarının ise rahatsız olduğunu söyledi. Halk sağlığı için böyle bir uygulamaya geçtiklerini belirten Cömertoğlu,"Sağlık il müdürlüğümüzün ve eczacılar birliğimizin göndermiş olduğu yazı ile çemberi oluşturduk. Bu uygulama hastalarımızın güvenliği için yapıldı. Günde 150 hasta ile muhatap oluyoruz. Biz onların sağlığı için uğraşıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü: -Brandalı eczaneden görüntü-Şerit çekilen eczaneden görüntü-Eczacı Fuat Cömertoğlu ile röportaj

-Genel detay

Süre: 186 MB

Haber-Kamera: Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,DHA

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Kaynak: DHA