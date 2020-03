DHA YURT BÜLTENİ - 10 Fatma Şahin: Yurt dışından gelen kızıma rutin karantina uygulanıyor GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ABD'den gelen kızı Merve Şahin'e de koronavirüs tedbirleri kapsamında rutin karantina uygulandığını açıkladı.

Fatma Şahin'in ABD'de eğitim gören kızı Merve Şahin, koronavirüs salgınının ardından Türkiye'ye döndü. Dönüşünün ardından alınan tedbirler kapsamında Merve Şahin, karantina uygulamasına tabi tutuldu. Ancak, bazı sosyal medya kullanıcıları Fatma Şahin'in kızının, ABD dönüşünde karantina uygulamasından kaçtığı yönünde iddialarda bulundu. İddiaların sosyal medyada paylaşılmasının ardından Fatma Şahin, twitter hesabından açıklama yaptı. Kızının rahatsızlığının bulunmadığını ve rutin uygulamaya tabi tutulduğunu belirten Şahin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyada üretilen asılsız bilgiler de en az koronavirüs kadar hızlı yayılıyor. Kızımın yurt dışından geldiği doğru. Ama kendisinin herhangi bir rahatsızlığı yok çok şükür. ve yurt dışından gelenlere uygulanan rutin karantina neyse ona da o uygulanıyor. Bilginiz olsun."

Haber: GAZİANTEP,

İslahiye'de dilenci operasyonu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis ve zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik operasyon düzenlendi.Zabıta ve polis ekipleri, halkın yoğun olduğu caddelerde ve mahalle aralarında evlerin kapısını çalarak vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. İlçe merkezinin en işlek caddelerinde ve apartmanların kapılarını çalarak dilencilik yapan kişiler, ekiplerce yakalandı. Zabıta ekipleri dilenen kişileri, haklarında işlem yapılmak üzere karakola götürdü. Polis tarafından kimlik sorguları yapılan 11 dilenciden 9'u zabıta tarafından ilçe dışına çıkarıldı.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP

İznik Ovası'nı don vurdu

BURSA'daki İznik Ovası'nda dün akşam hava sıcaklığı eksi 6 dereceye kadar düşünce don olayı yaşandı. Başta erikler olmak üzere ovadaki mahsuller buz tuttu.Son günlerde düşen hava sıcaklığı dün akşam İznik ilçesinde eksi 6 derece kadar indi. Havanın soğumasıyla birlikte İznik Ovası'nda don olayı yaşandı. Don başta hasatı yaklaşan erikler olmak üzere ovadaki mahsullere zarar verdi.İznik Ziraat Odası Başkanı Vahit Mutlu, "Eriklerdeki buzlanma net bir şekilde görülüyor. Zararın hangi boyutta olduğu konusunda şu an bir şey söylemek mümkün değil. Görevli arkadaşların çalışmalarını tamamlamasının ardından zararın durumu netleşecektir" diye konuştu.Erik dışında bölgedeki kabak, fasulye, marul ve maydonoz ile şeftali ve zeytinde de zarar beklendiği ifade edildi.

Haber: Hayri ŞEN- Kamera: BURSA,

Kuşadası Belediye Başkanı Günel'den koranavirüs açıklaması

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel, koronavirüsün tüm dünyayı tehdit eden bir salgın hastalık olduğuna dikkati çekip, bu konuda Kuşadası'nda resmi olarak açıklanan bir vaka olmadığını söyledi. Başkan Günel, bu nedenle kaynağı ve ciddiyeti belli olmayan bilgilere itibar edilmemesini istedi.Kuşadası'nda kamuoyunu yanıltıcı asılsız bilgilerin sosyal medyada paylaşılması sonucu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kamuoyuna bir açıklama yaptı. Açıklamasında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüsü salgını sebebi ile alınabilecek tüm tedbirlerin alındığının altını çizen Başkan Ömer Günel, kişisel tedbir alınmasının da bu salgın hastalıkla ilgili mücadelenin en önemli unsurlarından biri olduğunun önemine değindi. Başkan Günel, Kuşadası'nın koronavirüse karşı tüm önlemleri çok önceden almaya başlamış ve bu yolda etkin bir mücadele yürüten bir ilçe olduğunu belirtip, "Tüm kamu alanlarının ilaçlanması bir yana zaman zaman özel alanlara da girmek kaydıyla tüm cadde ve sokakların dezenfekte edilmesine de devam ederek bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Kuşadası'nda bu konuda devletimizin uyarılarını, önerilerini, yerel yöneticilerimizin bu konudaki etkili girişimlerini hemşerilerimiz çok sıkı bir şekilde yerine getiriyorlar ve bu konuda gerçekten ciddi tedbir uygulamış bir ilçeyiz. Hiçbir koronavirüs vakası yaşamadan bu süreci inşallah el birliği ile atlatacağız. Kamu alanlarımız, kamunun birlikte olduğu cami gibi, cem evi gibi birçok alanda bu dezenfekte işlemlerimiz tamamlandı. Şu an Kuşadası'nın sokakları da dahil dezenfekte işlemi devam etmekte. Şu ana kadar hiçbir vaka ile karşılaşmadık. Hem Kuşadası'ndaki hemşerilerimiz hem de gelen misafirlerimiz tüm tedbirlere titizlikle uyuyorlar" dedi.KRUVAZİYER LİMANI'NDA DA ÖNLEMLER ALINDIKoronavirisün yayılmasının önlenmesi kapsamında kruvaziyer limanında da gerekli tedbirlerin alındığına dikkati çeken Başkan Günel, "Bu süreçte bir gemi geldi. Gerekli tedbirler çerçevesinde denetimi titizlikle yapıldı ve misafirlerimiz yolcu edildi. Uluslararası kruvaziyer şirketleri tarafından da şu an gemi seferleri 1 ay süreyle iptal oldu. Bu nedenle limandan şu an herhangi bir giriş gerçekleşmeyecek. Kuşadası'nda alınacak olan tedbirler adına süreç hem kaymakamımızın hem de diğer kamu kurumlarının başında olan yetkililerle sürdürülüyor. Biz sadece kamu alanlarını, kamunun yoğunluklu olduğu alanları değil talep halinde özel alanlarda da gerekli ilaçlamayı ve dezenfekteyi, yapıyoruz. Ancak bu arada birkaç yanlış ve özensiz girişimler oldu. O nedenle bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi dün gece yarısını hemen geçer geçmez ulusal bir TV kanalında koronavirisünden bir kişinin ölümüne dair Bakanımızın yaptığı açıklamanın arkasında bir Kuşadası fotoğrafını geçmiş olması sanki bu ölümü Kuşadası'nda gerçekleşmiş gibi bir etki yarattı. Ulusal basın kurum yetkilileriyle bu konuda gerekli bağlantıyı kurduk. Bu ölümün Kuşadası ile hiçbir ilgisi yoktur. Sadece haberin arkasında Kuşadası fonu kullanılmıştır" diye konuştu.Başkan Günel şöyle devam etti: "İkinci bir konu; bazı yerel basın mensubu olduğunu söyleyen arkadaşlarımızın sanki burada koronavirisünden bir ölümün gerçekleştiğini, 70'li yaşlarda gerçekleşen bu ölümün korona şüphesiyle Ankara'ya gönderildiği gibi kendi kendine uydurulmuş bir takım senaryolarla maalesef yine Kuşadası'nın ismini olumsuz şekilde ifade etmişlerdir. Bu da gerçek dışıdır. Kuşadası'nda yaşlı bir kişinin ölümü gerçekleşmiştir. Ama hiçbir şekilde koronavirüsü tespiti yoktur. Bu konuda Ankara'ya gönderilmiş herhangi hasta da yoktur. Başhekimimiz ve Kaymakamımız ile yaptığımız görüşmelerde ortaya atılan iddiaların tamamıyla gerçek dışı olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca bir ses kaydı paylaşılıyor. Sanki bu ölümün Kuşadası'nda gerçekleştiği ve bundan kaynaklı da bir tehdit varmış gibi anlatılmaya çalışılıyor. Günümüz dünyası, dijital dünya. Maalesef yanlış bilgi, yanlış kaynaktan çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Kesinlikle böyle bir vaka yoktur. Zaten Sağlık Bakanımız, devletimiz bu konuyla ilgili açıklamaları büyük bir titizlikle dakika dakika yapıyor. Gerçekleşen vaka olsaydı bu devlet makamlarınca zaten açıklanırdı. Kesinlikle Kuşadası'nda yaşanmış olan bir koronavirüs vakası yok. Bu konuda asılsız ve amacı belli olan haberlere, sosyal medya aracılığıyla yapılan paylaşımlara lütfen itibar etmeyin."

Haber-Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),

Trabzon meydanında koronavirüs sessizliği

TRABZON'da, koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması kararının ardından, meydanlar boşaldı.İçişleri Bakanlığı genelgesi ile koronavirüs önlemleri kapsamında bazı işletmeler, geçici süreyle kapatıldı. Trabzon'da birçok işletme sahibi, kepenklerini açmadı. Yasağın ardından kentin işlek caddelerinde yoğunluğun azaldığı gözlendi. Günün her saati insanlarla dolup taşan Atatürk Alanı da boş kaldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmeleri denetleyerek, esnafa uyarılarda bulunuyor.'EVDE DURAMIYORUM'Kent sakini Eyüp Çırak, meydanların sessizliğe büründüğünü belirterek, "Tedbir olarak elimizden gelenler belli, pek fazla tedbir alamıyoruz. Maske takmanın bazıları iyi olmadığını, evde kalınması gerektiği söylüyor. Biz de evde duramıyoruz işin gerçeği. Kendimizi kollamaya çalışıyoruz. Şu an Trabzon'a ve meydana bakıyorum; hiç eskisi gibi değil. Hayat durmuş gibi. Umarım bu sorun çözülür, hayat yeniden hareketlenir" dedi.Maske takarak önlem alan Yüksek Köroğlu, "Maske takıp önlem alıyoruz. Mümkün olduğunca insanlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Herkesin bakanlıkların söylediği uyarılara muhakkak uyması gerekir" diye konuştu.'HER TEDBİR YARINLARIMIZ İÇİN'Hasan Köroğlu da, "Her tedbir; bizim sağlığımız, geleceğimiz ve yarınlarımız için. Uyarılara hepimiz uymalıyız. Tüm bu kurallara uyarsak hepsi bizim menfaatimize olacak. Umarım en kısa sürede bu sorunun üstesinden geliriz" ifadelerinde bulundu.SAĞLIK BAKANINA TEBRİKSağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı tebrik ettiğini söyleyen kent sakini Abdullah Ulu ise "Sağlık bakanımızı her kesim tebrik ediyor. Ben de kendisini tebrik ediyorum. Önlem alırsak bir şey olmaz. Kim olursa olsun yakın temastan kaçınmalıyız" dedi.

HABER: Fatih TURAN KAMERA: Tolga SAĞLAM/TRABZON,

Gevaş Belediyesi, koronavirüse karşı maske üretimine başladı

VAN'ın Gevaş Belediyesi, tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle maske talebinde patlama yaşanınca, üst düzey koruma sağlayan çok kullanımlık, kumaş ve gazlı bezden maske üretmeye başladı. İlk etapta 2 bin adet üretilen maskeler, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ve zabıta ekipleri tarafından vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından, salgından korunmak için alınan önlemler arasında en önemlisi maske ve eldiven takmak. Uzmanlar maskeyi hasta kişinin takması gerektiğini belirtse de her türlü korunma sağlamak isteyenler, özellikle toplu taşıma, AVM gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını artırdı. Bunun üzerine maskede talep patlaması yaşandı. Van'ın Gevaş Belediyesi de fırsatçıların önünü kesmek için belediye bünyesinde kurulan atölyede maske üretimine başladı. Kumaş ve gazlı bezden üretilen maskeler, vatandaşlara ücretsiz dağıtılmaya başlandı. Belediye Başkanı Murat Sezer ve beraberindeki zabıta ekipleri ile birlikte ilçe merkezindeki esnafları tek tek ziyaret ederek, maske dağıttı.GEVAŞ BELEDİYESİ'NDEN ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMIVatandaşların koronavirüse karşı gerekli tüm önlemleri almasını isteyen Başkan Sezer, "Özellikle son zamanlarda fahiş fiyat uygulamaları nedeniyle bazı vatandaşlarımız, bilhassa ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız maske konusunda sıkıntılarını bize ilettiler. Piyasada maske bulamadıkları ile ilgili şikayetlerini bize ilettiler. Biz arkadaşlarımızla birlikte düşünüp böyle bir şeyin yapılması halinde vatandaşlarımızın sıkıntılarını giderebileceğimizi ve fırsatçılara, stokçulara bu müsaadeyi vermeyeceğimizi düşündük. Netice itibariyle belediye bünyemizde kurduğumuz atölyede her gün yaklaşık bine yakın maske üretiyoruz, vatandaşlarımıza bunları dağıtacağız. Şu ana kadar 2 bine yakın maske dağıttık" dedi.ÇOK OLUMLU GÖRÜŞLER ALDIKBaşkan Sezer, maske ile ilgili ciddi siparişler de aldıklarını kaydederek, "Fakat biz bunu satmıyoruz. Bunları ücretsiz olarak vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bunun ticaretini yapmıyoruz. Amacımız zaten vatandaşlarımızın ihtiyacını gidermek. Vatandaşlarımızın da çok olumlu görüşlerinin olduğunu gördük. Çok mutlu oldular. Özellikle devletimizin almış olduğu tedbirlerin çok yerinde olduğunu, bu tedbirlerle beraber belediyelerin de bu anlamda üzerlerine düşen vazifeleri yerine getirmeleri ciddi anlamda vatandaşı mutlu ediyor. Bu maskeler günübirlik değil. Vatandaşlarımız sürekli takabilir. Aynı zamanda yıkanabilir özelliği de var" diye konuştu.Maskeleri alan vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi.

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,

Erzurum'da koronavirüs sakinliği

ERZURUM'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında, okulların tatil olmasının ardından üniversite öğrencilerinin memleketlerine dönünce, vatandaşların da evlerinden çıkmayınca, caddelerde sakinlik yaşandı.Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirlerini açıklaması, İçişleri Bakanlığı'nın da yeni tedbirleri hayata geçirmesiyle şehir merkezlerinde sessizlik hakim olmaya başladı. Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören yaklaşık 100 bine yakın öğrenci memleketlerine döndü. Kent sakinleri de evlerine çekilip, ihtiyaçlarını görmek dışında evlerinden çıkmayınca, cadde ve sokaklar boş kaldı. Şehrin en işlek yeri olan Cumhuriyet Caddesi'nde az sayıda kişinin olduğu görüldü. Dışarıya çıkanlardan bir kısmının ise eldiven ve maske kullandığı gözlemlendi.Esnaf ise işlerin yüzde 70 oranında düştüğünü belirtti. Devletten ödemeler nedeniyle destek isteyen esnaf, koronavirüsün en çok kendilerini vurduğunu ifade etti.

Haber: Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

Kaynak: DHA