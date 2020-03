DHA YURT BÜLTENİ - 10 Munzur Nehri'nde eğitim yapan JAK timinin botu devrildi: 1 asker kayıpTUNCELİ'de Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botu devrildi.

TUNCELİ'de Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botu devrildi. Suya düşen 4 askerden 3'ü kurtulurken, biri akıntıyla kayboldu. Kayıp askerin bulunması için bölgeye ekip sevk edilirerek çalışma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Tunceli- Ovacık karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Munzur Nehri'nin Anafatma mevkisinde eğitim yapan İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin kullandığı bot devrildi. Devrilen bottaki 4 asker suya düştü. Askerlerden 3'ü kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, biri ise akıntıya kapılıp gözden kayboldu. İhbarla bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderildi. Ekipler, kayıp askerin bulunması için çalışma başlattı.

Kesik kol olayında fidye isteyen veteriner iki yıl önce borç para istemiş

MANİSA'nın Soma ilçesindeki baraj gölü kenarında bulunan kesik insan koluna ait cansız bedeni arama çalışmalarına devam edildi. Kesik kolun, 9 gün önce kırsal Bayat Mahallesi'nden kaçırılan Özcan Eren'e (22) ait olduğu tahmin edilirken, Özcan'ın dedesi Şaban Eren (72), fidye isteyen veterinere 2 sene önce borç verdiğini söyledi.Sevişler Mahallesi'nde baraj gölü kıyısında, geçen 14 Mart'ta öğleden sonra, çevredekiler tarafından omuzdan kesik insan kolu bulundu. Durum hemen güvenlik güçlerine bildirildi. Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, olay yerinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Bir erkeğe ait olduğu belirlenen kesik kol muhafaza altına alınıp, DNA incelemesi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Güvenlik güçleri, kolun 9 gün önce kırsal Bayat Mahallesi'nden kaçırılan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Özcan Eren'e ait olabileceği şüphesi üzerine yoğunlaştı. EREN'İN DEDESİNDEN 450 BİN LİRA FİDYE İSTENMİŞJandarma ve polis ekipleri, ilçedeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden, bekar olan Eren'in en son ilçe çıkışında veteriner kliniği işleten Mehmet Tahta'nın (33) otomobilinde olduğunu belirlendi. Yine görüntülerden ilçede veteriner kliniği işleten Tahta'nın, dönüş yolunda yalnız olduğu tespit edildi. Ayrıca Tahta'nın cep telefonu ile en son görüşmelerinin de Sevişler Baraj Gölü çevresinden yapıldığı belirlendi. Güvenlik güçleri, kaçırılan Eren'in dedesinden 450 bin lira fidye istendiği bilgisine de ulaştı. Bunun üzerine jandarma ve polis, ortak operasyonla veteriner hekim Tahta'yı evinde yakaladı. Çelişkili ifadeleri üzerine Tahta, gözaltına alındı. Tahta, jandarmadaki ifadesinde, Özcan Eren'in dedesine gönderilen fidye mektubunu kendisinin yazdığını itiraf etti ancak cinayeti kendisinin işlemediğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen Tahta, tutuklandı.ARAMA ÇALIŞMALARINI AİLESİ DE İZLEDİKesik kola ait cesedin bulunması için bugün saat 11.00'den itibaren Sevişler Baraj Gölü'nde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden gelen 1'i dalgıç 5 kişilik ekip, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birliğinden 60 personel, AFAD ve polis ekipleriyle birlikte arama çalışmalarına devam edildi. Dalgıç polis, tüple dalış yaparak gölette yaklaşık 1 saat arama yaptı. AFAD ekipleri ise botla su yüzeyinde, komando ve polis ekipleri ise göl kenarında kayalıkların arasında arama çalışması yaptı. Ancak, bir sonuç alınamadı. Arama çalışmalarını Özcan Eren'in annesi Hatice Eren (52) ile maden işçisi olan babası İsmail Eren (50) ve dedesi Şaban Eren de izledi. Oğlunun ölü veya diri bir an önce bulunmasını isteyen baba Eren, "Eğer oğlumun başına bir şey geldiyse bunun da sorumlularının en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.Anne Hatice Eren de, "Şayet oğlum öldürüldüyse, lütfen öldüren kişi yerini söylesin. Lütfen, bir an önce bana oğlumu ölü veya diri bulun" diyerek, acısını dile getirdi. Arama çalışmalarına bir süre ara verildi.'DEDESİ MEKTUBUN DETAYLARINI ANLATTI'Endişe içinde arama çalışmalarını izleyen dede Şaban Eren, kaçırılan torunu Özcan Eren için kendisine fidye mektubu gönderildiğini belirtip, şunları anlattı: "Torunum halen kayıp olarak aranıyor. Şu an Sevişler Barajı'nda arama çalışmalarını yürütüyorlar. Torunum kaybolmasından 1 hafta sonra mektup geldi. Günlerden çarşambaydı. Saat 17.00 sıralarıydı. Ben içeride oturuyordum. Eşim bana kapıdan ses geldiğini söyledi. Kalktım baktım. Yerde bir kağıt vardı. Açtım baktım, mektupta, 'Torununuz emin ellerde. Kendisine zarar gelmeyecek. Eğer 450 bin lira getirmezseniz, torununuzu bir daha ömür boyu göremezsiniz. Size bir hafta süre veriyoruz' yazıyordu" dedi.Dede Şaban Eren, mektupta ayrıca, kendisi ve oğlunun telefon numarasının da yazılı olduğunu söyleyerek, '"Size bu numaralardan ulaşacağız, kimseye bir şey söylemeyin' yazılı bir de not vardı. Hemen polise gidip, şikayetçi oldum. Soruşturma başlattılar. Soruşturma sonucunda 7-8 senedir hayvanlarıma bakan veteriner tutuklandı. O veteriner 2 sene evvel de benden borç para istemişti. O zaman 60-70 bin lira vermiştim. Gerçi, geri ödedi. Bir sorun yaşamadık. Ben de para olduğunu o biliyordu. Mektubu da zaten kendisinin yazdığını jandarmadaki ifadesinde itiraf etmiş. Şu an çaresiz bir şekilde torunumun bulunmasını bekliyoruz" dedi.

Balığa çıkarak kaybolan 3 kişi için endişeli bekleyiş sürüyor

MUĞLA'NIN Marmaris İlçesi'nde, fiber tekneyle balık avına çıkan ancak dönmeyen Metin İnce (57), halasının oğlu Erdoğan İnce (60) ve arkadaşları Özkan Akıncı için sahil güvenlik ile jandarma ekiplerince arama çalışmaları devam ediyor. Kaybolan kişinin arkadaşları, üçlünün balık tutmayı sevdiklerini ve her hafta sonu balığa çıktıklarını söyledi.Marmaris İlçesi'nin kırsal Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu'ndan geçtiğimiz hafta Pazar sabahı saat 08.00 sıralarında 4,25 santim fiber tekneyle balık avına çıkan Metin İnce, halasının oğlu Erdoğan İnce ve arkadaşları Özkan Akıncı geri dönmeyince yakınları kayıp ihbarında bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri 3 bot, 1 uçak, 1 helikopter, 2 mobil radar timi ile denizden, karadan ise 50 kişilik jandarma ekibi ile arama kurtarma köpekleri arama başlattı. Dün akşamüstü saatlerinde karadan yapılan aramada Metin İnce'nin kıyafetleri bulundu. Dün havanın kararması ve şiddetli rüzgar nedeniyle aramalar sona erdi. Bugün rüzgarlı havaya rağmen aramalar devam etti. Yapılan aramalarda fiber tekne ve üç arkadaş ile ilgili bir bulguya rastlanılmadı. Metin İnce ve halasının oğlu Erdoğan İnce'nin yakın akrabalarının Ayın Koyu çevresinde arama kurtarma çalışmalarından gelecek umutlu haberi beklemeye devam etti. Güvenlik yetkilileri, kıyı ve karada yapılan aramada fiber tekne ve üç kişinin izine rastlanılmadığını, açık denize çıkma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu belirti.HER HAFTA BALIĞA ÇIKARLARDIArama çalışmalarını takip eden Metin İnce'nin yakın arkadaşlarından Taner Avcı, "Metin ağabey Marmaris Sanayii'nde kokoreççilik yapardı. Çevresi tarafından sevilen biri. Kendisi veya arkadaşlarıyla her hafta Pazar günü küçük teknesiyle balığa çıkardı. Denizi ve balık avlamayı seven biri idi. Yüzme biliyor mu bilmiyorum. Merakla beklemekteyiz. Umarım kısa sürede bulunur, hepimiz çok üzülüyoruz" dedi. Erdoğan İnce'nin arkadaşı Ahmet Çakar, "Aramaları yakından takip ediyorum. Tek görünen yüzeyden değil deniz dibinden de aramalar artırılmalıdır. İnşallah sağ olarak bulunur ve kaldığımız yerde okey oynamaya devam ederiz" dedi.

Koronavirüs nedeniyle işyerleri kapandı, sokaklar boşaldı

KORONAVİRÜSÜNE karşı alınan önlemler kapsamında birçok işyerinin kapanmasının ardından, İzmir'de sokaklar boşaldı. İzmir'de vatandaşların en yoğun olduğu yerlerden Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi oldukça tenhalaşırken, birçok işyeri de faaliyetlerini durdurdu.Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan, sosyal hayatın kısıtlanması kararlarının ardından, İzmir'de sokaklar boşaldı. Vatandaşların, boş vakitlerini değerlendirmek için genellikle tercih ettiği ve 7 gün 24 saat boyunca yoğunluğun hiç azalmadığı Kıbrıs Şehitleri Caddesi tenha görünümüyle dikkat çekti. Semtteki birçok işyeri de faaliyetini durdurdu. Bazı kafeteryalar, bahçelerdeki masa ve sandalyelerini toplarken, bazılarının ise malzemelerini toplamadığı ve işyerine bekçilerin refakat ettiği görüldü.'SÖZ KONUSU SAĞLIK'Vatandaşlardan Nihat Nebil Altıner, alınan önlemleri yerinde bulduğunu belirterek, "Aslında herkes sağlığına ve hijyenine dikkat etse, böyle kararların alınması bile gereksizleşir. Ancak, demek ki bizim insanımız bazı kurallara uymuyor ki böyle bir karar alma gereği duyulmuş. Tabii bu kısıtlamalar daha ilerlerse bazı problemler ortaya çıkabilir. Söz konusu sağlık, yapacak bir şey yok" dedi.Cadde üzerindeki bir giyim mağazasının müdürü Gönül Özer de, işlerinin durma noktasına geldiğini, ancak alınan kararın da yerinde olduğunu söyledi. Özer, "Keşke bu karar daha önceden alınsaydı. Çünkü şimdiye kadar yurt dışından birçok vatandaş girdi. Esnafın halini düşünüyorum. Kiralar nasıl ödenecek, döngüler nasıl sağlanacak. Etrafta kimse kalmadı, zararlar çok büyük. Umarım bunlar telafi edilir" dedi.

Borç yüzünden yeğenini öldürdü

KONYA'da Hüseyin Ö. (32), iddiaya göre ablası K.Ö.'nün yaklaşık 5 bin liralık kozmetik harcaması borcu yüzünden çıkan tartışmada yeğeni Tunahan Ö.'yü (19) bıçaklayarak öldürdü, yeğeninin arkadaşı Ömer U.'yu (19) yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin Ö. ve olaya karıştığı öne sürülen ağabeyi Adem Ö. (39) adliyeye sevk edildi. Olay, dün saat 22.00 sıralarında Şeker Mahallesi Leylak Hasan Dede Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Ö., iddiaya göre yeğeni Tunahan Ö.'yü telefonla arayıp, "Ablam, annemin üzerinden 5 bin liralık kozmetik harcaması yapmış. Borçta, annemle birlikte yaşadığımız için bize geldi. Annenin borcunu öde." dedi. Tunahan Ö.'nün tepki göstermesi üzerine dayı- yeğen arasında tartışma çıktı. Tunahan Ö., tartışmanın ardından aralarında Ömer U.'nun da bulunduğu 5 arkadaşıyla birlikte anneannesiyle birlikte yaşayan dayısı Hüseyin Ö.'nün evine gitti. Yeğenin geldiğini gören Hüseyin Ö. de ağabeyi Adem Ö. ile birlikte evin önüne çıktı. Dayı-yeğen arasında burada da devam eden tartışma, kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Hüseyin Ö., yeğeni Tunahan Ö. ve Ömer U.'yu göğüslerinden bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan 2 kişi, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Tunahan Ö., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavi altına alına Ömer U.'nun da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan Hüseyin Ö. ile olaya karıştığı öne sürülen Adem Ö., adliyeye sevk edildi.

Tokat esnafından koronavirüs tedbiri

TOKAT'ta esnaflar koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerine "Sağlığınız ve sağlığımız için bir süreliğine el sıkışmıyoruz. Sadece selamlaşıyoruz" yazıları astı.Çin'in Vuhan kentinde başlayıp dünyaya yayılan ve 6 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açın koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından alınan sıkı önlemlere Tokat esnafı da destek verdi.Kentte, Bağkur iş hanında bulunan esnaflar dükkanlarına, "Sağlığınız ve sağlığımız için bir süreliğine el sıkışmıyoruz. Sadece selamlaşıyoruz" şeklinde yazılar astı.Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirlere destek olmak ve virüsün yayılmasını önlemek amacı ile müşterileriyle tokalaşmadıklarını söyleyen Reklam ajansı işletmecisi Ahmet Demirağ, "Bu konuda uyarı yazısı astık. Biz devletimize destek olabilmek ve hastalığın yayılmasını önlemek için yapıyoruz. Malum Sağlık Bakanımız'ın bir açıklaması var. Bu açıklamalardan sonra biz de destek olabilmek için bir nevi bulaşıcı hastalığı yenmeye çalışıyoruz. Müşterilerimiz ile eski usulde, elimizi kalbimizin üzerine koyarak selamlaşıyoruz" dedi.Market işletmecisi Yunis Çam ise "Sağlık Bakanımızın uyarıları doğrultusunda, el sıkışmayacağız geçici bir süre. Bu virüsü hep beraber el birliği ile yeneceğiz" diye konuştu.Müşteriler ise uygulamadan memnun olduklarını ve alınan tedbirleri desteklediklerini söyledi.

