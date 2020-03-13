DHA YURT BÜLTENİ - 10 Minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralıKONYA'nın Ereğli ilçesinde minibüsün, TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazara Suriye uyruklu Sabah Şuaib (61) adli kadın yaşamını yitirdi, aynı araçtaki 3 kişi yaralandı.

Minibüs, TIR'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde minibüsün, TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazara Suriye uyruklu Sabah Şuaib (61) adli kadın yaşamını yitirdi, aynı araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.50 sıralarında Ereğli- Ulukışla karayolu Çakmak mevkiinde meydana geldi. Suriye uyruklu Mahmud Nehle (35) yönetimindeki 03 BF 821 plakalı minibüs, önündeki Muharrem Kopan'ın kullandığı 33 AUE 84 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücünün yanında oturan ve emniyet kemeri takılı olmayan Sabah Şuaib, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Nehle ve aynı ülke vatandaşı Ayşe Arbaş (55), Abir Elmısri (40) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü Nehle'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. TIR şoförü Muharrem Kopan da kazadan yara almadan kurtuldu. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------Olay yerinden detayPolisin inceleme yapması Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA/ EREĞLİ, KONYA

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Gaziantep'te yankesicilik şüphelileri tutuklandı

GAZİANTEPte, 3 ayrı yankesicilik olayına karıştığı güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.Güneş, Cengiz Topel ve Karşıyaka Mahallesi'nde son bir hafta içerisinde 3 ayrı yankesicilik olayı meydana geldi. Yankesicilik mağdurlarının şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışma sonunda yankesicilik şüphelisi 4 kişi tespit edildi. Kimliği de belirlenen şüpheliler, polis operasyonuyla adreslerinde gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine konulurken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORGAZİANTEP,

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Adıyaman'da, annesinin boğduğu 1 günlük bebek aranıyor

ADIYAMAN'da, eşi cezaevinde olan, yasak ilişki sonucu dünyaya getirdiği ve hastaneden döndükten sonra evde ağzını bezle kapatarak, ölümüne neden olan F.U.'nun çöpe attığı 1 günlük kız bebeğini arama çalışmaları sürdürülüyor. Tutuklanan F.U.'nun 2 çocuğu ise korumaya alındı.Bahçecik Mahallesi'nde oturan, eşi cezaevinde olan 2 çocuk annesi F.U., iddiaya göre, yasak ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldı ve pazar günü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kız bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrası eve dönen F.U., bebeğinin ağzını bezle kapattı. Nefessiz kalan 1 günlük bebek, yaşamını yitirdi. F.U., bebeğini poşete koyup, çöpe attı.Pazartesi günü F.U., topuk kanı taraması yapılması için bebeğiyle birlikte hastaneye çağrıldı. F.U.'nun hastaneye gitmemesi üzerine polise haber verildi. Evine giden polis, bebeğin olmadığını görünce kadını gözaltına aldı. Emniyete götürülen F.U., ifadesinde, ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldığını, bebeğinin ağzını bezle kapatarak, öldürüp, çöpe attığını söyledi. Suçunu itiraf eden F.U., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.ÇOCUKLARI KORUMAYA ALINDIÖte yandan F.U.'nun 7 ile 9 yaşındaki 2 çocuğu ise olayın ardından korumaya alınarak, Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Sevgi Çocuk Yuvası'na yerleştirildi.2 ŞÜPHELİ SERBEST Olayın ardından tutuklanan F.U.'nun yasak ilişki yaşadığını söylediği 2 kişi de gözaltına alındı. İsimleri açıklanmayan ve sorgularında kendilerine yöneltilen suçlamayı reddeden 2 şüpheli, sevk edildikleri savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.ÇÖPTE YAKMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİASIF.U.'nun oturduğu Bahçecik Mahallesi'nde yaşanlar ise olaya şaşırdıklarını söyledi. Mahalle sakinlerinden biri, F.U.'nun, pazar günü çöp konteynerinde bulunan kağıtları tutuşturarak, yakmaya çalıştığını iddia etti. Birçok komşusu ise mahalleye 4 ay önce taşındığını söylediği F.U. ile irtibatının olmadığını kaydetti.Mahallede bulunan 2 katlı evin üst katına 4 ay önce taşınan F.U.'nun kimseyle iletişim kurmadığını belirten alt komşusu Neriman Tilki, "Eşi cezaevinde olduğu için F.U., kamu ve sosyal kuruluşlardan aldığı destek ve yardımlarla geçimini sağlıyordu. 4 ay önce taşındılar ve fazla irtibat kurmadık. Karnı dümdüzdü, hamile görünümü yoktu. Bize de hiç bahsetmedi, olayı duyunca çok şaşırdık" diye konuştu. F.U.'nun komşularından Zahide Polat ise "Buraya yeni taşınmışlardı sadece bir kez gördüm. Ne hamile olduğunu gördük ne de bebeğini. Olanları duyunca da şok geçirdik" dedi.BEBEĞİ ARAMA ÇALIŞMALARINA YAĞMUR ENGELİÖte yandan Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün sabahtan itibaren Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan şehir çöplüğünde, polisler gözetiminde 40 kişilik temizlik ekibiyle arama çalışmaları başlatıldı. Dün tüm gün sürdürülen ancak sonuç alınamayan çalışmalar, bu sabah saatlerinde sağanak nedeniyle gerçekleştirilemedi. Yetkililer, öğleden sonra yağmurun durmasının ardından arama çalışmalarına yeniden başlanacağını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Adıyaman Eğitim ve Araştırma HastanesiŞüphelinin polis aracıyla getirilmesiŞüphelinin sağlık kontrolüne götürülmesiŞüphelinin polis aracına bindirilmesiÇöplükte bebek aranmasıŞüphelinin eviŞüphelinin komşuları ile röportajGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

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Alanya'da koronavirüs önlemleri

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçede koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları başlattı.Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de de 2 kişide görülmesinin ardından alınan önlemler ve dezenfekte işlemleri artırıldı. Antalya'nın Alanya ilçe belediyesi de dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. İlçenin Güllerpınarı Mahallesi, Recepli Sokak'ta bulunan Emine Hacıkura Kütüphanesi, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Dezenfekte çalışmalarında Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş ile Alanya Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal da hazır bulundu. Özel kıyafet ve maske takan ekipler dezenfekte cihazlarıyla kütüphanenin tüm alanlarını dezenfekte etti. ÖNCELİK KRİTİK ALANLAR Dezenfeksiyon çalışmaları hakkında bilgi veren Sevda Erdoğmuş, çalışmalara kütüphaneden başladıklarını söyledi. Erdoğmuş, "İlk durağımız Emine Hacıkura Kütüphanesi'ydi. Kurduğumuz ekiplerle beraber etkili dezenfektanlarla kütüphanenin tüm yüzey alanları, masa, yer, kitap rafları, korkuluklar, insanın temas edebileceği, elin dokunabileceği tüm alanları ve kritik bölgelerin dezenfeksiyon çalışmasını yaptık. Tüm belediye binalarımız, hizmet alanlarımız, vatandaşın girip çıkıp kullandığı tüm hizmet binalarımızda bu uygulamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın özellikle el hijyenine dikkat ederek sık sık el yıkamasını, çok kalabalık ortamlara girmemesini, Sağlık Bakanlığı'nın tedbirlerinin devam etmesini tavsiye ediyoruz. Biz de Alanya Belediyesi olarak kendi hizmet alanlarımızda insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.'TALİMATLARA UYACAĞIZ'Tüm hizmet alanları ve kamuya açık bölgelerde dezenfekte işlemlerinin süreceğini anlatan Erdoğmuş, "Belediye hizmet alanlarımızın her birinde kapı girişlerinde el dezenfektan hizmeti de var. Girişlerde ve çıkışlarda el dezenfektanını da vatandaşlarımız ücretsiz kullanabilecek. Belediyeye bağlı tüm kurumlarımızda el dezenfektanını da bulabilecekler. Sağlık Bakanlığı'nın uyarı ve talimatlarına göre biz de şehrimizde gerekli önlemleri alacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------Dezenfekte işlemlerinden görüntü Ekiplerin kütüphane içerisinde çalışmasından detay görüntüler Sevda Erdoğmuş röp.

Haber: Engin ANAK - Kamera: Burcu MUTLU/ALANYA,

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Niğde otobüs terminalinde yoğunluk devam ediyor

NİĞDE'de üniversitelilerin koronovirüsü tedbirleri kapsamında 3 hafta tatil edilmesi nedeniyle otobüs terminalinde yoğunluk devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından Niğde'de şehirler arası otobüs terminalinde yoğunluk yaşandı. Bu nedeniyle birçok firma ek sefer düzenledi. Akşam bilet bulamayan öğrenciler firmaların ek sefer çıkarmasıyla memleketlerine döndü.Terminal İşletme Müdürü Mahmut Körkoca, öğrenciler mağdur olmaması için her firmanın 20'ye yakın ek seferi çıkarttığı söyledi. Körkoca, "İşletmemiz gerekli tedbirler alındı. İlave servislerimiz yapıldı. Şuan hiçbir öğrencimiz mağdur olmayacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Terminalde bekleyen öğrenciler-Bavullarıyla otogara gelen öğrenciler-Otobüse binen öğrenciler-Detay görüntüler-Terminal İşletme Müdürü Mahmut Körkoca'nın açıklaması

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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Karabük'te zabıta fiyatları kontrol etti

KARABÜK'te zabıta ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle bazı ürünlerde fiyat artışları olduğu yönündeki şikayetler üzerine market, eczane ve medikal ürün satan iş yerlerinde denetimlerde bulunarak, fiyatları kontrol etti.Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle temizlik ve dezenfektan ürünleri, kolonya, maske ve bazı ürünlerin fiyatlarında fahiş artışlar olduğu yönündeki şikayetler üzerine denetim yaptı. Zabıta ekipleri, market, eczane ve medikal ürünler satan iş yerlerinde denetimde bulunarak, fiyatları kontrol etti. Medikal ürünler satan Fahrettin Sivri, "Piyasada fiyatlar yüksek, ürünler gelse bu sefer de zabıta ile uğraşacağız. Fiyatlar yüksek, neden yükselttiniz diye. 20 liraya sattığımız ürünü bize 150 liraya teklif ediyorlar. 200 liraya satsak müşteri ile karşı karşıya kalacağız ki satamıyoruz ürün yok" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Market, eczane ve medikal ürün satan iş yerlerinde denetimFahrettin Sivri ile röp.

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Şehitler için yürüyen gazi torunu, Çanakkale'ye ulaştı

Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılı nedeniyle şehitler anısına İstanbul'dan yola çıkan Çanakkale Savaşı gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale'ye ulaştı.Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yılı nedeniyle şehitler anısına İstanbul'un Bağcılar ilçesinden Bağcılar Belediyesi'nin desteğiyle elinde büyük bir Türk bayrağı ile yola çıkan ve eski dönem askeri kıyafet giyen Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale'ye geldi. Çanakkale ulaşan Saffet Gümüş Truva Atı önünde vatandaşları bayrak dağıtarak, fotoğraf çektirdi.'ŞEHİTLER YOLUNDA 510 BİN ADIM ATTIK'Çanakkale Savaşı gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, 2 Mart'tan beri yollarda olduğunu belirterek, "Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'dan almış olduğum Türk bayrağıyla 400 kilometre yürüyerek, 510 bin adım atarak bugün Çanakkale'ye geldik. Şehitler yolunda 510 bin adım attık. Çanakkale bir şehir adı değildir. Çanakkale, Türkiye'nin kurtuluşu, varoluşu demektir. Çanakkale Türkiye'nin anası, Türkiye'nin varoluşudur. Ben gazi torunuyum. Dedem 57'nci Alay'da savaşmış gazi oldu. Çanakkale duygusal yer. Kaderinin, kıymetini bilmemiz gerek. Çanakkale'yi gençliğe iyi anlatmak gerek. Bundan 105 yıl önce 7 düvel bir olmuş bizi bölmek, parçalamak, bayrağımızı indirmek, bizi yönetmek için. Şunu söylüyorum bizi bölemeyeceksiniz, parçalayamayacaksınız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Saffet Gümüş'ün Truva Atı önünde yürümesinden görüntü-Saffet Gümüş Truva Atı önünde vatandaşları bayrak dağıtması ve fotoğraf çekilmesinden görüntü-Çanakkale Savaşı gazisi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş'ün konuşması

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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Lise öğrencileri günlük 30 ton dezenfektan üretiyor

KÜTAHYA'da, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, koronavirüs önlemleri kapsamında okul ve resmi kurumlarda kullanılması amacıyla günlük 30 ton yüzey dezenfektanı üretiyor.Otomasyon, itfaiyecilik, bilişim ve kimya bölümlerinin yer aldığı 300 öğrencisi bulunan Prof. Dr. Necmettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Kimya bölümü öğrencileri, koronavirüs önlemleri kapsamında okul ve resmi kurumlarda kullanılması amacıyla yüzey dezenfektanı üretimine başladı. Üretim hakkında bilgi veren okul müdürü Mustafa Özünlü, günlük 30 ton üretim yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Okul olarak yaklaşık 100 çeşit temizlik ürünü ve boya üretiyorduk. Koronavirüs çıkınca olağanüstü bir hale geldik. Sonuçta bu devlet, millet meselesi. Öğrencilerimizin bu virüsten etkilenmemesi adına diğer ürünlerin üretimini durdurduk ve hipoklorit esaslı yüzey dezenfektan üretimine başladık. Kütahya dışındaki illere de ürünlerimizi gönderiyoruz. Şu anda günlük 30 ton üretim yapıyoruz. Bu kapasitede üretim yapan böyle bir okul ve tesis hiçbir yerde yok. Üretimimize 7 gün, 24 saat boyunca devam ediyoruz. Ham maddede ve bidon konusunda herhangi bir eksiğimiz yok. Vatandaşımızın korkmasını gerektirecek bir durum da yok. Dezenfektan üretimimiz en hızlı şekilde devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, okulların da tatil olmasıyla temizliğe başladılar. Biz de üretimimizi ona göre hızlandırdık. Okullardan kamu kurumlarına kadar her yerde bu dezenfektan kullanılıyor. Devletimiz bu işin üzerine çok fazla düşüyor"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Üretim atölyesinden detaylar-Dolum ve paketleme işlemleri-Okul müdürü Mustafa Özünlü ile röp

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA

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Kaynak: DHA