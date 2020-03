DHA YURT BÜLTENİ - 10 Eski eşini, mutlu olmasını hazmedemediği için öldürmüş (2)TUTUKLANDIİzmir'in Tire ilçesinde, 1.5 ay önce boşandığı eski eşi Melek Dağyel'i (61) bıçaklayarak öldüren Ercüment A. (Akbaşoğlu) (66), sevk edildiği adliyeye tutuklandı.

Eski eşini, mutlu olmasını hazmedemediği için öldürmüş (2)

TUTUKLANDI

İzmir'in Tire ilçesinde, 1.5 ay önce boşandığı eski eşi Melek Dağyel'i (61) bıçaklayarak öldüren Ercüment A. (Akbaşoğlu) (66), sevk edildiği adliyeye tutuklandı.

Yiğit SOYLU/ TİRE (İzmir),

Koronavirüs İzmir'de kolonya satışlarını artırdı

TÜRKİYE'de de 'koronavirüs' vakasının görüldüğünün açıklanmasının ardından, kolonya ve el dezenfektanı satışları arttı. İzmir'de birçok kişinin maske taktığı görülürken, eczanelerdeki dezenfektan ve kolonya satışlarında da artış gözlendi.

Türkiye'deki ilk 'Koronavirüs' vakasının görülmesinin ardından, İzmir'de vatandaşlar virüsten korunmak için kolonya ve el dezenfektanı almak için satış yerlerinin kapısını çaldı. Toplu ulaşım araçları ile şehrin kalabalık noktalarında, birçok kişinin maskeyle gezdiği gözlendi. Virüsten korunmak için maskeyle gezinmeye başladığını belirten Mahmut Aslan, "Korunmak, sadece kendini korumak demek değildir. Aynı zamanda başkalarını da bu şekilde korumuş oluyoruz ve bir salgın oluşmasının önüne geçmiş oluyoruz. Ellerimi sürekli sabunlu suyla yıkıyorum ve mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyorum. Çıktıkça da maske takıyorum" dedi. Vatandaşlardan Yılmaz Öztürk ise, "Haberlerde izlediklerimi uygulamaya çalışıyorum. Sürekli olarak ellerimi sabunlu suyla yıkayıp, kolonya sürüyorum. Şu an eczaneden geliyorum. Maske, dezenfektan ve eldiven almak istedim ama çoğu eczanede bittiğini söylüyorlar, şimdi başka bir eczaneye gidip bakacağım. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.Kolonya bulmak için İzmir'in Kemeraltı Çarşısı'na gelenler toptan ve perakende satış yapan alışveriş noktalarında yoğunluk oluşturdu. Virüs konusunun kendilerini tedirgin ettiğini belirten Nuri Ersoy, "Tedarikte sıkıntı var. Herkes kolonya derdinde. Buraya gelmeden önce kaç yere sordum ama bulamadım" dedi. İnci Lal ise "Kolonyayı virüs bulaşmasın diye arıyorum. Normalde taşımazdım çantamda. Ama hijyeni arttırdığını duydum. Başka yerlerde bulamadım, buraya geldim" diye konuştu. Müşteri Akile Kabaca da "Virüse iyi gelir diyorlar. Elimizi ayağımızı yüzümüzü yıkıyoruz. Kolay bulamadım. Burada da istediğimi bulamadım. Limon yoktu beyaz zambak aldım" dedi. Virüs nedeniyle okula giden çocuğu açısından büyük tedirginlik yaşadığını ifade eden vatandaşlardan Zeynep Üstün ise şunları söyledi: "Koronavirüs salgını nedeniyle hepimiz panikteyiz. Korku içindeyiz. Çocuğumun okulundaki mesaj grubunda açıklama yapıldı. En iyi çarenin kolonya olduğunu duyduk. Çocuklarımıza da okulda ellerini sabunlamaları gerektiğini söyledik. Okullar da tatil olabilecekmiş. Ben de kolonyamı aldım tedbir amaçlı. Metroya binerken eldiven takıyorum. Hemen aklıma Kemeraltı'nda bulabileceğim geldi. Buraya geldim. Herkes 4-5 kutu alıyor."'ÖĞLENE KADAR 2 KOLİ SATTIM'Türkiye'de koronavirüse rastlandığı haberinin gece saatlerinde verilmesine rağmen sabah itibariyle satışlarda ani bir artış yaşadıklarını söyleyen satıcı Orhan Gümüş de, "Kolonya satışlarında patlama var. Önemli olan içindeki alkolün 80 derece olması. Onlar daha iyi dezenfekte ediyor. Sabahtan öğlene kadar 2 koli sattım. Bir kolide 12 tane kolonya var. Fiyatı 15 liradan sattım. 80 derece olanlardan daha lüks markalar 20 liraya kadar çıkıyor" diye konuştu. Bir diğer satıcı Arda Karagöz de şöyle devam etti: "Kolonyalar tükendi, stoklarımız bitti. Hazırlıksız da yakalandık. Televizyonda birden virüs söylendi. Stoklar yeterli değildi. Şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Sadece 60 derecelik kolonyalar var. Onlardan satmaya çalışıyoruz. Ama herkes 80 dereceye rağbet gösteriyor. Olan arkadaşlar fiyatları yükseltti. Ürün alabileceğimiz hiçbir yer telefonları açmıyor. Aynı maske olayına benzedi."FIRSATÇILAR TÜREDİKemeraltı Çarşısı'nda toptan kolonya satışı yapan Güven Karanfil de "Sabahtan beri 'Koronavirüs' açıklaması nedeniyle sabahtan beri yoğun talep var. Özelliklede 80 derece limon kolonyası soruyorlar. Elimizdeki stoklar ölçüsünde kimseyi geri çevirmemeye çalışıyoruz. Bugün 100 koli isteyen oldu. Ama zaten elimizde o kadar yok geri çevirdik. Fırsatçılar bizden alıp birkaç gün beklettikten sonra iki katı fiyatına satmayı planlıyor. Bizim tedarik ettiğimiz yerlerin de elinde kalmayacak. Zaten daha önceden alkol fiyatlarında ciddi yükseliş var. Bu üretici firmaların elinde de ürünün kalmayacağını gösteren bir durum" dedi.EL DEZENFEKTANLARI DA YOK SATIYOREczanelerdeki dezenfektan ve kolonya satışlarında da artış gerçekleşti. Eczacı Selami Şimşek, Koronavirüsten önce az sayıda dezenfektan sattıklarını, ancak son dönemlerde satışların oldukça arttığını belirterek, "Bakanımızın dünkü açıklamasının ardından, bu sabah çok daha fazla bir yoğunluk oluştu. Elimizde maske ve dezenfektan kalmadı, yeni sipariş ettik. Kolonya satışlarımızda da çok fazla bir yükseliş söz konusu. İmalathanelerde durum nedir bilmiyorum, ama maske bulmak zorlaştı" dedi.Eczaneci Erhan Gülbahar da şunları söyledi: "Açıklamadan sonra satışlarımız patladı. Piyasada şu an dezenfektan bulmak çok güç. Herkes dezenfektan ve maske arıyor. Gelen müşteri sormadan alıyor. Ne kadar koruyuculuk olduğunu çok net bilmiyor. Bizim elimizde hiç dezenfektan kalmadı depolar da elimizde az sayıda vardı tükendi diyor tekrar gelecek diyor. Firmalar da yetişemiyor. Gelen müşteriler geri döndü."

Haber: Davut CAN - Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ- Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Belediyeden koronavirüse dezenfeksiyonlu çözüm

AFYONKARAHİSAR Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından koronavirüse yönelik halk otobüslerine dezenfeksiyon işlemi yapıldı.Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde hizmet veren şehir içi halk otobüslerinde dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. Belediye ekipleri, yürütülen ilaçlama çalışmaları kapsamında, özel kıyafetler giyip, maske takarak dezenfekte işlemini gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler kapsamında vatandaşların virüslerden olabildiğince uzak tutulması hedeflendiği belirtilirken, bu kapsamda Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından halk otobüslerinin ilaçlandığı, çalışmaların periyodik olarak devam edeceği kaydedildi.Veteriner İşleri Müdürü İsmail Atlı, coronavirüse karşı önlemleri aldıklarını belirterek, "Son günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs gündemde. Biz de ilimizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi üst seviyeye çıkardık. Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda ve toplu taşıma araçlarımızda, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini artırdık. Önümüzdeki günlerde kamu binalarında, banka ATM'lerinde otobüs durakları vb toplu kullanım alanlarını dezenfeksiyon işlemlerini düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz" dedi.

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

Gülistan Doku'dan 67'nci günde de iz yok

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21), arama çalışmaları 67'nci günde de sürdü.Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine başvurması üzerine arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.Arama çalışmaları, 67'nci gün olan bugün, Sarısaltuk Viyadüğü'nden Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin yer aldığı kapakların olduğu 10 kilometrelik alanda devam etti. Baraj gölüne akan Munzur ve Pülümür nehirlerinden gelen kar sularının çamurlu olması, görüş uzaklığını olumsuz etkiledi. Baraj gölünde su altı görüş uzaklığı olmadığı için dalgıçlar su altı araması yapamadı.Arama çalışmalarına Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı arama kurtarma polisleri, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD görevlilerinin yanı sıra gönüllü arama ekipleri de katılıyor. Ekipler botlarla su yüzeyi ile kıyıda arama çalışmalarını sürdürürken, Gülistan Doku'ya ait bir ize ulaşılamadı.

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

Erdemli Sahili'ne kum zambağı dikildi

MERSİN'in Erdemli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan bin adet kum zambağı dikildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan kum zambağı projesi kapsamında Erdemli Çamlığı'na kum zambakları dikildi. Etkinliğine Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli İlçe Şefi Mevlüt Çetin ve Debi Akademi'den 100 öğrenci katıldı.Erdemli protokolü ile birlikte öğrenciler sahilde tohumları kumlara dikerek, kum zambaklarının çoğalması için katkıda bulundu. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Erdemli Belediyesi olarak doğayı koruma ve güzelleştirme adına elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Erdemlimiz doğası ve tabiat dokusu ile çok güzel bir ilçe. Her yerde olmayan kum zambaklarının çoğalması için öğrencilerimiz ile birlikte dikim gerçekleştirdik" dedi.KUM ZAMBAĞI KOPARMANIN CEZASI 120 BİN LİRADoğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli şefi Mevlül Çetin ise, "İlçemizde bulunan ve Türkiye'de bir ilk olan Deniz ve Orman okulunda öğrencilerimiz ile birlikte bin adet kum zambağı dikimi gerçekleştirdik. Soğangillerden olan ve nesli tükenmekte olan kum zambağının koparılmasının cezası 60 bin tl. Ama kum zambağı eğer tabiat parkına ait bölgede koparılırsa bu ceza ikiye katlıyor ve 120 bin lira para cezası veriliyor. Onun için halkımız kum zambaklarını korusun ve koparmasınlar" diye konuştu

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),

Erdemli'de İdlib şehitleri anısına fidan dikildi

MERSİN'in Erdemli İlçe Belediyesi tarafından İdlip'de hava saldırısı sırasında şehit olan 36 askerin anısına 36 fidan dikildi. Erdemli Salip Parkı'nda düzenlenen etkinliğe İdlip'de şehit olan İbrahim Tüzel'in ailesi, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun yanı sıra Afrin şehidi Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine belediye tarafından yaptırılan ve şehidin ismini taşıyan kreşte eğitim gören öğrenciler katıldı. HER ŞEHİT İÇİN BİR FİDANFidan dikim töreninde konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Bu ülkenin bekası için, bu ülkenin geleceği için bu ülkenin özgür yaşaması için kanlarını canlarını veren şehitlerimizi yad etmek adına onları inşallah kıyamete kadar adlarını burada korumak adına, bu güzel mekanda, Erdemli sahilinde İdlib'te verdiğimiz şehitlerimizin tamamı için birer fidan dikiyoruz" dedi.İDLİB ŞEHİDİNİN AİLESİ DE KATILDIİdlip'de şehit olan İbrahim Tüzel'in babası Şuayip Tüzel'de etkinlikte duygu anlar yaşadığı görüldü. Baba Tüzel, "Milletimiz vatanımız sağ olsun. Benim 3 oğlum daha var. Üçünü de feda ederim, kendimi de" dedi. Şehit annesi Gülten Tüzel ise, "Benim evladım şehit oldu. Acımızı içimize gömüyoruz. Dik durmamız lazım, beraber olma zamanı. Allah'ım güç kuvvet versin devletimize. Bizim Türkiye'miz cennet vatan, hiç kimse bölemez. Bizim evlatlarımız olduğu için, cesur bizim evlatlarımız. 3 tane oğlum var, hepsi de gidebilir. Hiç gözümü kırpmam. Ağlamayacağım, kahrolsun düşmanlar" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),

