DHA YURT BÜLTENİ - 10

07.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:01

BAKAN SOYLU DEPREM BÖLGESİNDE İNCEMELEDE BULUNDU

Bakan Soylu: Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 143 bini aştı (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ AFAD İl Müdürlüğü'nde Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı'nın ardından deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile birlikte Doğukent ve Kırklar mahallelerinde kurulan konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret etti, sorun ve talepleri dinledi.

Konteyner kentteki ziyaretinin ardından Bakan Soylu, daha sonra Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan Dilek Apartmanı'nın yerine inşa edilen alanda incelemede bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Soylu, deprem bölgesindeki incelemelerinin tamamlamasıyla İdlib'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun'un ailesine taziye ziyaretine bulunmak üzere Baskil ilçesine bağlı Karaali köyüne hareket etti.

Görüntü Dökümü

--------Doğukent mahallesi ziyaretiÇocuklarla toplu fotoğrafKırklar mahallesi ziyaretiinşaat alanı ziyaretiŞehit ailesi ziyaretiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ ELAZIĞ,

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Samsun'da yan bakma kavgasında tartıştığı kişiyi vurdu

SAMSUN'da Burak A. (27) yan bakma meselesi yüzünden tartıştığı Orhan Kuruoğlu'nu (24), tabanca ile ayağından vurarak yaraladı.

Olay, saat 15: 30 sıralarında İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre otomobiliyle seyir halinde olan Orhan Kuruoğlu trafiğin durduğu sırada yol kenarındaki çay ocağının önünde oturan bir grupla yan bakma meselesinden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu Burak A., park halindeki aracından aldığı tabancısı ile Orhan Kuruoğlu'na ateş etti. Kurtoğlu, sol bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kuruoğlu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaya olarak kaçan şüpheli Burak A. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü: ----------------------Olay yerinden detaylar-Ambulansın gidişi-Polis ekiplerinden detay

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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Sahte döviz satan suç örgütüne: 14 tutuklama

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde piyasaya sahte döviz süren örgüte düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 14'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ceylanpınar ve Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı suç örgütlerince piyasaya sahte döviz sürüldüğü ihbarı üzerine polis harekete geçti. Şüphelilerin, sahte dövizleri piyasaya sürdükleri bilgisine ulaşıldı. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 4 tabanca ve 6 uzun namlulu tüfek ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Şubeden çıkarılan şüpheliler

- Polis aracına bindirilen şüphelilerGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA/ DHA)

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Çocukların oyun parkındaki kavgasına aileleri katıldı: 7 yaralı

DÜZCE'de, çocukların oyun parkındaki kavgasının ardından ailelerinin de katıldığı kavgada bir kişinin silahını ateşlemesi sonucu 4'ü kadın 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.Olay öğle saatlerinde Düzce Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Dün, mahallede bulunan bir sitenin bahçesinde oynayan çocuklar, oyun alanında kavga etti. Çocukların kavgasına büyükleri de dahil olunca taşlı sopalı kavga çıktı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerinin araya girmesi ile kavga sonlandırıldı. Bugün öğle saatlerinde tekrar tartışma yaşanınca Okan K. evinde bulunan av tüfeğini alarak ateş etmeye başladı. Kavgada 4'ü kadın, 2'si çocuk olmak üzere 7 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.Polis, Okan K.'yi gözaltına alırken, mahallede güvenlik önlemlerini arttırdı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜOlayın yaşandığı mahalleden görüntüYaralı yakınının gazetecilere tepki göstermesi ve yaralıyı ambulansta tutmaya çalışması detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Hastanın bulunduğu ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobille çarpışan ambulanstaki 1'i hasta diğerleri sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 11.45 sıralarında, Aydın- Denizli Karayolu üzerindeki Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Ali T. yönetimindeki 19 UC 595 plakalı otomobil, Hayrettin Çakmak (25) yönetimindeki 09 HG 791 plakalı ambulansla çarpıştı. Kazada ambulanstaki hasta Mehmet Kaymakçı (55), ambulans şoförü Hayrettin Çakmak (25), sağlık görevlileri Pelin Tok (30) ve Eylem Asli Eren (36) çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar çağrılan sağlık ekiplerince, ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Olay yerinden görüntüKazaya karışan ambulanstan görüntü Kazaya karışan otomobilden görüntü Kaza bölgesinde polis ekiplerinin incelemelerinden görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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Define şantiyesi şaşırttı

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesi Efendi köyünde, define için 100 metre derinlikte, 40 metre uzunlukta tünel kazan ve gözaltına 6 kişinin sorgusu sürüyor. Köylüler, çadırda soba yakarak soğuktan korundukları belirlenen şüphelilerin kazı alanında kurduğu şantiyeyi görünce şaşkına döndü.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün köy mezarlığının yakınında devriye gezerken, terk edilmiş mandıranın karşısındaki dağın eteğinde kazı yapıldığını fark etti. Kazı yapılan alana baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 6 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. F.K, S.K, E.Ö, Y.S, Y.A. ve M.D, gözaltına alındı.

ŞANTİYE GİBİŞüphelilerin, ilk etapta kepçe ile kazı yaptığı, daha sonra kazma ve küreklerle yerin 100 metre altına indikleri belirlendi. Göçük riskine karşı maden ocaklarında olduğu gibi ahşap direklerle tahkimat kurarak tünel açan şüphelilerin, ahşap merdivenle aşağıya inip, mezarlığın altına doğru da 40 metre ilerledikeri saptandı. Kazı alanında adeta şantiye kuran şüphelilerin, yakalanmamak için hava karardıktan sonra çalıştığı, soğuktan korunmak için de çadır kurdukları ve burada soba yaktıkları belirlendi. Uzaktan bakıldığında dağın eteğinde oyuk alanda fark edilmeyen şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.'ŞAŞKINA DÖNDÜK'Köy sakinlerinden Adem Duru, kazı yapılan alanı görünce şaşkına döndüklerini söyledi. Duru, "Biz açıkçası şaşırdık. Burdan gelip geçerken hiç dikkat etmiyorduk, olayı jandarmadan öğrendik. Bu bölgede kral mezarlarının olduğu söyleniyordu. Bu söylenti, bu kazıyla doğrulanmış oldu. Jandarma ekipleri ihbar üzerine gerekeni yapmış, açıkçası şaşkınız" diye konuştu.Öte yandan kaçak kazı yaparken gözlatına alınan kişinin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Muhabir anonsu-Kazı alanı-Tünel-Çadır ve soba-Kazı platformu-Köy sakinleri ile röp.

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Hakan Taşıyan'dan hayranlarına yeni single ve albüm müjdesi

KAHRAMANMARAŞ'a gelen sanatçı Hakan Taşıyan'dan hayranlarına single ve albüm müjdesi geldi. Bir aya kadar 2 şarkılık bir single, yaza doğru da tam albüm çıkaracağını belirten Hakan Taşıyan, 47'inci doğum gününü de 27 gün erken kutladı.Bir eğlence mekanında sahne almak için Kahramanmaraş'a gelen Hakan Taşıyan ve Emrah İzoğlu, paçacıda yaptığı kahvaltı ile güne başladı. İl Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran, işletme sahiplerinden Murat Sünbül ile gazetecilerle birlikte Maraş Paçası'nı tadan Taşıyan, paçayı beğendiğini söyledi.Kahvaltının ardından soruları yanıtlayan Hakan Taşıyan, 10 yılı aşkın bir zamandan sonra Kahramanmaraş'a ikinci defa geldiğini söyledi. Maraş Paçası'nın çok farklı bir lezzeti olduğunu belirten Taşıyan, "Ben sakatatla büyüdüm, çorbacıyım, sabahları sakatat çorbası içerim normalde. Maraş Paçası çok değişik lezzet, kardeşlerimin ellerine sağlık gerçekten çok değişik ve güzel bir lezzet. Seviyorum Maraş'ı, güneydoğuyu seviyorum. Maraş'ın sıcak insanlarını seviyorum, onlar beni seviyor. O yüzden mutluyum" dedi.ŞEHİT ANNELERİNİN KADINLAR GÜNÜ'NÜ KUTLADIÇok yakında hayranlarının karşısına albümle çıkacağını da belirten Taşıyan, "Bir aya kadar inşallah 2 şarkılık bir single ile çıkacağım, yaza doğru da tam albüm düşünüyoruz kısmet olursa. Yani bir single bir tam albüm gibi düşünüyoruz. Şu an çalışmalarındayım, repertuarım da hazır. Çalışıyoruz, yazı bekliyoruz kısmet olursa. Ayrıca yarın Dünya Kadınlar Günü. Bu vesileyle başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Allah'ım onları başımızdan eksik etmesin, şiddete hayır diyoruz" diye konuştu.DOĞUM GÜNÜ PASTASINI 27 GÜN ERKEN KESTİHakan Taşıyan ve Emrah İzoğlu daha sonra Akdo Dondurma Esentepe Şubesi'ne geçti. 1 Nisan 1973 doğumlu olan Halan Taşıyan'a burada doğum günü sürprizi yapıldı. 47'inci yaşının pastasını 27 gün önceden önünde görünce şaşıran Taşıyan, Akdo Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Davarcıoğlu'na teşekkür etti. Taşıyan, mumlarını orada bulunan çocuklarla birlikte üfleyip pastayı birlikte kesti.Hakan Taşıyan ve Emrah İzoğlu daha sonra satırla Maraş Dondurması kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Hakan Taşıyan ve Emrah İzoğlu paçacı daTaşıyan ile röp.Taşıyan ve İzoğlu'nun fotoğraf çektirmesiDoğum günü pastasının gelmesiHakan Taşıyan'ın teşekkür etmesiMumları çocuklarla üfleyip kesmesiTaşıyan'ın konuşması

Taşıyan'ın satırla Maraş Dondurması kesmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: DHA