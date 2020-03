DHA YURT BÜLTENİ-10

02.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:51

Göçmenler, tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor

YUNANİSTAN'ın giriş ve çıkışlara kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede göçmenlerin, geçiş için bekleyişleri sürüyor.

Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye akın eden göçmenlerin Pazarkule Sınır Kapısı çevresindeki yoğunluğu her geçen artıyor. Pazarkule'nin karşısında bulunan Kastanies Sınır Kapısı'nı kapatan Yunanlılar, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Dün tampon bölgedeki göçmenlere, TOMA, gaz bombası, sis bombası ile müdahale eden Yunan güvenlik güçleri, bugün de tel örgülerin yakınlarındaki mültecilere müdahalede bulundu.

İki ülke arasındaki tampon bölgede günlerdir geçiş yapmak için bekleyen göçmenler, bugün de bekleyişlerini sürdürdü. Sessiz bir şekilde bekleyen göçmenler, sınır kapısı açılana kadar bölgede kalacaklarını söyledi.

Mert'in uyuşturucudan ölümünün ardından 2 kişi adliyeye sevk edildi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Mert Oktay'ın (20) uyuşturucu madde kullandıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.Ereğli'de, Mert Oktay, dün uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşarak Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalede bulunduğu Oktay, hayatını kaybetti. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, Oktay'ın ölümünün ardından soruşturma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Oktay'ın uyuşturucu temin ettiği ve birlikte uyuşturucu madde kullandığını tespit ettiği 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Oktay'a uyuşturucu temin ettikleri ileri sürülen A.K. ve Ö.T. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.TOPRAĞA VERİLDİİzmir'de çalışan Mert Oktay'ın askere gitmek için bir süre önce işten ayrıldığı ve memleketine döndüğü öğrenildi. Oktay'ın cenazesi Kepez Nur Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

İki katlı evde yangın ANTALYA'da henüz bilinmeyen nedenle iki katlı evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.Yangın, saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Ayanoğlu Mahallesi 1825 sokakta, Zafer Erkol'a ait iki katlı evde meydana geldi. Alevlerin kısa sürede tüm evi sardığı yangına müdahale için olay yerine Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık 45 dakikada söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Şehit dayısının aldığı askeri üniformayı üzerinden çıkarmıyor

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın (23) dün gerçekleştirilen cenaze töreninde verdiği asker selamı ile gündeme gelen yeğeni Turgay Can Ergün'ün (5) üzerinde bulunan asker üniformasını 6 ay önce kendisi alıp hediye ettiği ortaya çıktı. Küçük çocuk bugün de şehit dayısının aldığı asker üniformasını üzerinden çıkarmadı.Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı dün memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Rıdvan Paşa Camii'ndeki törende şehidin asker üniforması giyen yeğeni Turgay Can Ergün, dayısının tabutu başında asker selamı verdi. Küçük çocuğun, "Şehit yeğeniyim ben. Dayımı görmeye gidiyoruz. Vatan sağ olsun" sözleri yürekleri dağladı.ASKERİ ÜNİFORMASINI ŞEHİT DAYISI ALMIŞŞehit Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın yeğeninin üzerindeki asker üniformasını 6 ay önce hediye olarak kendisinin aldığı ortaya çıktı. Küçük çocuk şehit dayısının aldığı asker üniformasını üzerinden çıkarmadı. Dayısını çok sevdiğini söyleyen Turgay Can Ergün, "Dayım şehit oldu. Allah onu yanına almış. Asker kıyafetimi dayım aldı. Bende asker pilot olacağım. Çünkü dayımın ölmesine izin veremem" dedi.Şehidin eniştesi Hasan Ergün de, "Yaşadıklarımız tarif edilemez dile gelmez. Rabbim kimseye yaşatmasın. Bir taraftan da şehitlik mertebesi çok yüksek bir mertebe. Acılarımızı teselli eden de bu zaten. Şehidimizin Peygamberimize komşu gitmesi. Acımız çok büyük. Orada şuan görevi başında bulunan askerlerimiz şehidimizin silah arkadaşları. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Bize de bir şekilde görev düşse biz de aynısını yaparız. Vatanımız devletimiz sağ olsun" dedi.Oğlunun asker kıyafetini 6 ay önce izne gelen şehit Şehit Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın aldığını belirten Ergün, "Şehidimiz yeğenini çok severdi. Oğlum da dayısını çok severdi. Şehidimizi en son 1 ay önce izne geldiğinde görmüştük. Oğlum asker olmak istediğini hep söylüyor. Şehidimiz 6 ay önceki gelşinde de oğluma asker kıyafetini hediye etmişti. Dayısının bayrağını oğlum devralacak" diye konuştu.

Kocaeli'de 480 şişe kaçak içki ele geçirildi

KOCAELİ'de polisin bir iş yerinde ve evde yaptığı aramalarda 480 şişe kaçak içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kartepe ilçesinde bir iş yerine, İzmit'te ise bir eve baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 480 şişe kaçak içki ele geçirildi. Polis olayla ilgili Y.B., S.B. ve M.C.'yi gözaltına aldı. Haklarında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar'daki STK'lardan harekata destek açıklaması AFYONKARAHİSAR'da, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 30 meslek örgütü İdlib saldırısına tepki gösterirken, Bahar Kalkanı harekatına destek için ortak açıklama yaptı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de başlattığı Bahar Kalkanı harekatı devam ederken, 30 meslek örgütünün Afyonkarahisar temsilcileri ortak bir açıklama yaparak Suriye rejimine karşı hükümete destek verdi. Düzenlenen basın toplantısında meslek örgütlerinin ortak kararına ilişkin açıklamayı Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser okudu.'MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN'Serteser, "81 ilde Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu, hep birlikte bu açıklamayı yapıyoruz. Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz. Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet, eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.'BU ACININ BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEKLER'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, İdlib'de hem ülke sınırlarını hem de mazlumları korumak için bulunduğunu hatırlatan Serteser, şöyle konuştu: "Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz; karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk devleti ve ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı harekatıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır."'BİRİZ, BÜTÜNÜZ VE BİRLİKTEYİZ'Türk milletinin her türlü zorluğu aşmasını bilen bir millet olduğunu hatırlatan Serteser, şöyle dedi: "Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."Açıklamanın ardından ortak basın açıklamasına destek veren meslek odalarının temsilcileri toplu olarak Türk bayrağı önünde fotoğraf çektirdi.

STK'lardan Bahar Kalkanı'na destek

DENİZLİ'de bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Suriye'nin İdlib kentinde başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı dernek, oda sendika ve birlikler, İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için Denizli Ticaret Odası'nda bir araya geldi. Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, İdbib'te düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitiren Mehmetçiklere Allahtan rahmet, yaralılara ise şifa diledi.DTO Başkanı Erdoğan, Bahar Kalkanı harekatına destek verdiklerini ve Türk milletinin ordusunun yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Şehitlerin kanının yerde kalmayacağını belirten Erdoğan, "Gönüllerimiz ve duamız bir. Bizim için söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Muzaffer ordumuzun zaferden zafere koşması için üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız, emir biliriz. Şanlı ay yıldızlı al bayrağımız varsa bağımsızlığım var biz varız" dedi.Türk ordusunun dosta güven düşmana korku saldığını ifade eden Erdoğan, "Güçlü bir ordumuz varsa bu topraklarda huzur ve güven içindeyiz. Her Türk vatanı ve bağımsızlığı için canı dahil, neyi var neyi yoksa bir an bile gözünü kırpmadan verir. Türkün vatan sevgisi şüphe götürmez çünkü imandandır. Her Türk asker doğar. Unutulmamalıdır ki, Devletimiz varsa biz varız, milletimiz varsa biz varız, bayrağımız varsa biz varız, vatanımız varsa biz varız. Denizli olarak devletimiz ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız" diye konuştu.

Büyük halk ozanı Özay Gönlüm, unutulmadı

DENİZLİ'nin yetiştirdiği büyük halk ozanı Özay Gönlüm, ölümünün 20. yıl dönümünde törenle anıldı.Denizli'nin halk kültürünü ve ezgilerini tüm dünyaya tanıtan unutulmaz halk ozanı Özay Gönlüm'ün vefatının 20. yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.Usta sanatçının Çatalçeşme Oda Tiyatrosu önündeki anıt heykeli önünde yapılan törene, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Kızılcabölüklüler Vakfı Başkanı Osman Erkli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sanatçının anıt heykeline çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Konuşmasına İdlib'de meydana gelen saldırıda şehit düşen Mehmetçikler için başsağlığı dileyerek başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, "Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.'DENİZLİMİZİN GURURU; ÖZAY GÖNLÜM'2000 yılında vefat eden Özay Gönlüm'ün Denizli açısından çok özel bir şahsiyet olduğunu dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı Gökoğlan, "Kentimizin değerlerini unutmamak ve unutturmamak amaçlı her yıl ülkemizin, Ege'nin ve Denizli'nin gururu Özay Gönlüm'ü anıyoruz. Özay Gönlüm 60 yıllık hayatı içerisinde hem kendi memleketinin hem ülkesinin değerlerini ününü uluslararası alanlara taşıdı. Özay Gönlüm'ü rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.Evli, 3 çocuk babası Özay Gönlüm, akciğerindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 1 Mart 2000 tarihdre yaşamını yitirmişti.

Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan'ın konuşması

