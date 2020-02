DHA YURT BÜLTENİ-10

26.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:23

İran merkezli depremde Van'da ölenlerin sayısı 10'a çıktı

İRAN'ın Hoy kentinde 4 gün önce meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yıkıma yol açtığı Van'ın Başkale ilçesinde enkaz altından yaralı olarak çıkarılarak tedaviye alınan Emirhan Acar (14), yaşamını yitirdi. Emirhan'ın ölümü ile depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a çıktı.

İran'ın Hoy kentinde 23 Şubat'ta meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Gelenler, Güvenlik ve Kaşkol mahallelerinde yıkıma neden oldu. 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 60'tan fazla kişinini yaralı olarak kurtarıldığı depremde 255 konut ve 400 ahır yıkıldı, 600'ün üzerinde konut ağır hasar aldı. Gelenler Mahallesi'nde enkaz altından yaralı olarak çıkarılan Emirhan Acar, tedavi gördüğü Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bugün yaşamını yitirdi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken, şu anda hastanede tedavileri süren 2 kişinin olduğu belirtildi.

VAN,

İzmir'de 'Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması' gerçekleşti İZMİR'de iş insanları, futbol federasyon yöneticileri ile yazarlar 'Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması' etkinliğinde buluştu. Programda Şükrü Andaç, Mete Erovacıklı, Ali Ağaoğlu ve Zeynep Aktaş, Türkiye ve dünyanın güncel ekonomik durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de, 2020 yılında ekonominin büyüdüğünü söyledi.

İzmir Ticaret Odası ve Milliyet Gazetesi'nin işbirliğinde düzenlenen programa İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Turizm ve Kültür Müdürü Murat Karaçanta, Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş katıldı. Üç oturumdan oluşan panellerin ilk kısmına konuşmacı olarak Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Erovacıklı, Milliyet Gazetesi yazarları Ali Ağaoğlu ve Zeynep Aktaş katıldı. Ekonominin rotası, bölgesel gelişmeler, 2020'de yatırım tavsiyeleri, son 10 yılın ışığında ileriye dönük piyasa durumlarının konuşulduğu panelde ekonomiyle ilgili önemli noktalara değinildi.

'ÜLKEMİZİN FARKLI ALANLARINDAKİ DEĞERLENDİRMELER YAPILACAK'

Açılış konuşmasını yapan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, "Milliyet, Türk medyasında hem geleneği, hem de geleceği temsil eden yapıların başında geliyor. Ülkemiz basınında temel değerlerini korurken aynı zamanda ilkleri başaran lider kurumlardan biri. Bugün burada ortak değerleri ve vizyonu paylaşan iki kurumun bir araya geldiğini söylemek çok doğru bir tespit diye düşünüyorum. Çok zengin bir içerikle, ülkemizin farklı alanlardaki değerlendirmelerini ve gelecek projeksiyonlarını birbirinden değerli konuklarımızdan alacağız. İlk oturumumuzda dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmeler ışığında ekonomik ve sosyal değerlendirmeler aktarılacak. Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Sayın Mete Belovacıklı bölgesel gelişmeler ekseninde dünyanın nereye gittiği ile ilgili değerli görüşlerini paylaşacak. Kendisine özel bir teşekkürümü de sunmak istiyorum. Daha yıllar boyu sürmesini dilediğimiz bu özel etkinliği, kendisinin vizyonu ve çabaları olmasa gerçekleştiremezdik. Milliyet markasını farklı toplum gruplarıyla bir araya getirerek, barındırdığı bilgi ve deneyimden herkesin yararlanmasını sağlamak, önemli bir atılım. Aynı oturumda Milliyet Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç da ekonominin rotasını, yeni yılda fırsatlar ve riskler ışığında değerlendirecek" dedi.

İLK OTURUMDA EKONOMİ KONUŞULDU

Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç'ın moderatörlüğünde gerçekleşen ilk oturumda gündemdeki koronavirüsün Türkiye'de en çok turizm ve ihracatı etkileyeceğinden bahseden ekonomi yazarı Ali Ağaoğlu, "Koronavirüs meselesi hepimizin üzerinde durduğu bir konu. Sürekli olarak istatistik takip ediyoruz. Bunun arkasındaki temel sebep Çin'deki değişim. İlaç hammaddelerinin neredeyse yüzde 100'ü Çin'de üretiliyor. Çin'deki üretim aksayınca buradaki üretim aksıyor. Dünyada genel talep düşüşü var, tüm dünya ekonomisini olumsuz etkileyecek endişesi var. Dolar 7 lirayı görür, 6 liranın altını test eder. Normal ekonomik kurallar içinde 5.90'nın altını görmüyorum ben. Nisan 15 - Haziran 15 dönemini iş dünyasının dikkatle takip etmesini istiyorum. Bütçeyle ilgili endişeler çıkabilir, kritik bir zaman. 7.20'lik bir sıçrama beklemiyorum" dedi.

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, eğitimin önemine değinerek, "Gerek eğitim sisteminin dışında kalan, gerek ekonomik anlamda koruma altına alınamayan birçok Suriyeli çocuk şimdiden önlemler alınmazsa kriminal vakalar olarak karşımıza çıkacaklar. Giderek gettolaşan, kendilerine göre bir yaşam kültür oluşturan yapılar söz konusu olabilir. Özellikle bölgedeki savaş halinin devam etmesi sadece İsrail'i rahatlatıyor. Bu sayede İran üzerinden gelen saldırılarla mücadele etmek durumunda kalmadı. Eğitimle ilgili atılacak her adım Türkiye'nin bundan sonraki sürecini belirleyecek. Son 30 yıldır yapılmaya çalışılan düzenlemenin yeterince sonuç vermediğini görüyoruz. Bu Türkiye'nin hedeflerinden uzaklaşmasına yol açıyor" dedi.

'DOLAR KURUNDA SIÇRAMA OLMAYACAK'

2020'de ekonomide neler olacağını değerlendiren Milliyet Gazetesi yazarı Zeynep Aktaş ise, "Yeni yıl jeopolitik risklerin tırmanışı ile başladı. 2020'nin ilk iki ayı kabus gibi geçti. Sermaye piyasaları anlamında güvenli limanlara sığınma ihtiyacı altın ve doların değer artışına neden oldu. Son 10 yıla baktığımız zaman yüzde 505 seviyesinde, dolar kuru yüzde 296 değerinde yükseldi. Türkiye ekonomisinde sanayi üretiminde yüzde 8.6'lık bir yükseliş var. Büyümede 2020 yılındaki hedefimiz yüzde 5'i yakalamak. Tüketimin artmaya başlamasıyla büyüme hedefine doğru bir aşama kaydedilecek. Dolar kurunda tekrar bir sıçrama beklemiyorum, yönü yukarı olmaya devam edecek fakat marjları çok daha düşük olacak" diye konuştu.

Panel sonunda İZTO Başkanı Mahmut Özgener katılımcılara plaket takdim etti.

NİHAT ÖZDEMİR: 'EKONOMİDE KÖTÜ SENARYOLARIN HEPSİ GERİDE KALDI'

Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması kapsamından 'İş dünyasında neler oluyor?' başlıklı ikinci oturumuna Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ile Ekonomi Yazarı Servet Yıldırım katıldı. Panelde konuşan Özdemir, 2020 yılında ekonominin büyüdüğünü belirterek, "Biz 2018'den çok ümitliydik, iyi gidiyorduk. 2018 seçimlerin bol olduğu dönemdi. Dış mihraklı olduğu söylenen ekonomik savaşın içine girdik. Enflasyon zıpladı, dövizler fırladı. Herkeste ürkeklik vardı. Fabrikalarda iş yapan arkadaşlarla sıkıntıları yaşadık. Dolar 10-9 TL olacak, enflasyon yüzde 40'ları geçecek gibi çok kötü senaryolar yaratıldı. Bu dedikodularla iş yapmaya çalıştık. Endişeyle bu günleri geçirdik çok şükür" diye konuştu.

EKONOMİDE YÜZDE 5 BÜYÜME BEKLENİYOR

Yeni bir ekonomik bir programın yayınlandığını hatırlatan Nihat Özdemir, "2019 yılı dengeleme yılı oldu. 2020'de büyümeyi ön gören programdı. Maliyenin ve diğer bakanlıkların uyguladıkları çözümlerle hiçbir kötü senaryoyu yaşamadık. Benim ekonomide 3 unsurum var. Birincisi yaşadığımız ve yaşayacağımız enflasyon. İkincisi faiz ve üçüncüsü dövizdeki hareketlilik. Bu üçünün dengede olmadığı ekonomiye iyi diyemeyiz. Yeni ekonomik programda bu denge gözetilmiştir. Bu dengelemeyi iyi atlattık. 0.5 puanda olsa bir büyüme sağladık. 2020 yılının ise yüzde 5 büyümenin beklendiği bir yıl olarak yola çıktık" ifadelerini kullandı.

VİRÜS EKONOMİYİ TEHDİT EDİYOR

Umutlarla başladıkları 2020 senesinde büyük şanssızlıklar yaşandığını dile getiren Özdemir, şunları kaydetti: "2020'de bizim dışımızda çok kötü ve şanssız olaylar yaşandı. Elazığ ve Malatya depremi, Akhisar depremi oldu. İdlib'te 15 şehit verdiğimiz olaylar oldu. Ortak yatırımlarımızın olduğu Rusya ile ilişkilerin gerilmesi, Libya olayı ve koronavirüsü. 2020'de sıkıntılı geçirdiğimiz iki ayı geride bırakıyoruz. Bizim şirketimiz Kuveyt Havalimanı'nı yapıyor, Çanakkale Köprüsü'nü yapıyor. Köprünün ana kablosu Güney Kore'de ve Çin'de yapılıyor. Kuveyt Havalimanı'nın malzemelerinin bir çoğu Çin'den geliyor. Ben nasıl bu virüsten etkilenmeyeyim. Gece gündüz o ülkelerde durum nedir, onu düşünüyoruz. Çünkü fabrikaları kapatmışlar virüsün bulaşmaması için. Dış olaylar ekonomik olarak hepimizi tehdit edebiliyor. Çünkü dünyanın her yerinde Türk iş adamları, Türk yatırımcıları bulunuyor. Biz 18 Mart 2022 yılında Çanakkale Köprüsü'nü açacağız."

'HER MAÇIMIZA BEKLİYORUZ'

Özdemir, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Özgener'e teşekkür ederek, "Sayın Özgener'le İzlanda maçı öncesi burada bir araya gelmiştik. 100'e yakın yönetim kurulu üyesini İzlanda maçına davet etmiştik. O maçı berabere bitirip 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarına direkt katıldık. Bize uğurlu geldiler. Yönetim kurulu üyelerini yine her maçımıza bekliyoruz" dedi.

'İZMİR'E MİLLİ MAÇ VERMEK İSTİYORUZ'

Nihat Özdemir, en kısa zamanda İzmir'e milli maç verebileceklerini söyledi. Özdemir sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Ege'de ticaret var, ihracat var, en önemli limanlar var İstanbul-İzmir Otoyolu bir dünya projesi. Neredeyse 3.5 saate arabayla gidilebilir. Çanakkale Köprüsü'nün en büyük faydası Ege Bölgesi'ne olacak. Direkt olarak Bulgaristan ve Yunanistan'a bağlayan önemli bir güzergah olacak. Ege'nin sporda da bir zamanlar önemli yeri vardı, bir ara kayboldu. İzmir'de Altınordu mucizesi yaşandı. Mehmet Sepil gibi önemli biri Göztepe'ye katkı sağladı. Bugün Göztepe stadıyla, taraftarıyla Süper Lig'de önemli bir yere geldi. TFF Başkanı olarak, Sepil'e teşekkür ediyorum. 1. Ligde Altay iyi bir yola geldi. İzmirliler bizden bir milli maç istiyor. Şenol hocayla konuştuk. İzmir'e bir maç vermemiz gerektiğine inanıyorum. Milli takımların patronu Şenol hocamız burada, bu kararı vereceğiz. Futbolda da İzmir'e destek vereceğimize inanıyorum."

Diyarbakır'da, 'Güçlü kadınlar güçlü yarınlar' projesi DİYARBAKIR'da, Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından, 17 ilçede 17 bin kadını hedef alan 'Güçlü kadınlar güçlü yarınlar' projesi tanıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, 17 ilçede 17 bin kadına yönelik 'Güçlü kadınlar güçlü yarınlar' projesinin tanıtımı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu tarafından yapıldı. Programda konuşan Vali Güzeloğlu, kadınların her türlü beklentilerini en üst düzeyde karşılamak sorumluluğunun hissedilmesi gerektiğini ifade ederek, "Kadın değişirse, toplum değişir. Kadının merkez olduğu bir eksende anne olarak, eş olarak, kardeş olarak, arkadaş olarak çevresini değiştirme etkileme, belirleme gücü vardır. Bu nedenle kadınlarımızın değerini bilmeli, önem vermeli, eğitmeli ve onların her türlü beklentilerini, en süt düzeyde karşılamak sorumluluğunu hissetmeliyiz" dedi.

'Güçlü kadınlar güçlü yarınlar' projesinde, 17 ilçedeki aile destek merkezlerinde kadınlara istihdam sağlamak adına mesleki kurslar ve çeşitli eğitimler verileceğini anlatan Vali Güzeloğlu, şunları söyledi:

"Çok önem verdiğimiz, yararına inandığımız ve inşallah kadınlarımızdan başlayarak her birinin ailesinde çevresinde Diyarbakırımızda çok önemli kazanımlar sağlayacağına inandığımız bir projeyi sunduk. Öncellikle her projemizde ve bu projemizin de temelinde yer alan aile destek projelerimizden bahsetmek istiyorum. Kadının toplumsallaşması, hayatla buluşması, şüphesiz temel eğitimlerini alması ama en önemlisi mutlu olmasını sağlamak adına aile destek merkezlerimiz, Diyarbakır'da bugün Türkiye'ye örnek olacak bir başarıyı bir hizmeti ve çok önemli bir katkıyı sağlamakta. Yaklaşık 2 milyona yaklaşan nüfusun yarısını teşkil eden kadınlarımız aslında aile destek merkezleri bağlamında ve temelinde çok önemli bir toplumsallaşma süreci yaşamakta. Yaklaşık 3 yıl önce göreve başladığımızda bir çok yerde aile destek merkezlerimizi kurduk. 3 yıllık bu süre zarfında bugün hamdolsun 60'a kadar yer açtık. Her ilçeden en az 2- 3 aile destek merkezimiz, bugün hayata dokunan kadınlarımızı ve toplumumuzu kucaklayan merkezler oldu."

Şantaj parasıyla kaçarken paraları sokağa attı, böyle yakalandı

ANTALYA'da ikisi 18 yaşından küçük 4 kişi, sanal ortamda tanışıp yarı çıplak görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları H.B.Y.'den 3 bin lira alıp kaçarken polis operasyonuyla yakalandı. Kovalamaca sırasında şüphelilerden İ.K. paraları sokağa atıp karmaşa yaratmaya çalıştı.

24 Şubat günü Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Bürosu'na başvuran H.B.Y., sanal alemde tanışıp görüştüğü İ.K. ve G.H.Y.'nin, yarı çıplak görüntülerini çekerek kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla şikayetçi oldu. H.B.Y., 2 genç ile Kundu'daki evinde buluştuklarını, alkol aldıklarını ve boğazının sıkılarak yarı çıplak görüntülerinin çekildiğini anlattı. H.B.Y., "Masaj için kıyafetimi çıkarıp boğazımı sıktılar ve görüntülediler. Eve gelen S. isimli ile gençle de cinsel ilişkiye gireceğim yönünde konuşmaları kaydetmişler" dedi. Cep telefonu, banka kartlarını alan zanlıların, kendisinden ayrıca 3 bin lira istediğini aktaran H.B.Y., paranın getirilmemesi halinde görüntüleri ailesine vereceği şantajında bulunduğunu söyledi.NEFES KESEN OPERASYONLA YAKALANDILARH.B.Y.'nin şikayeti üzerine Gasp Bürosu dedektifleri, operasyon için harekete geçti. Seri numaraları alınan 3 bin lirayı H.B.Y.'ye veren polis, dün saat 18.30 sıralarında şüphelileri 100. Yıl Bulvarı'ndaki AVM önünde beklemeye başladı. Para alışverişi sırasında ortaya çıkan dedektifler, buluşma yerine gelen 4 şüpheliyi yakaladı.KARMAŞA YARATIP KAÇMAK İSTEDİBu sırada şüphelilerden İ.K. paralarla kaçmaya çalıştı. Elindeki paraları sokağa fırlatan İ.K. ile polis arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. İ.K. de gözaltına alındı. Bulvarda atılan paralar ise AVM güvenliği tarafından toplanıp polise teslim edildi. Operasyonda şikayetçi H.B.Y.'nin cep telefonu da gözaltına alınanların üstünden çıktı.Gözaltına alınan Y.E.S. ve L.G, yaşları küçük olduğu için Çoçuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, İ.K. ile G.H.Y., polisteki işlemlerinin ardından 'yağma, şantaj ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından adliyeye sevk edildi.

=====================================Suyun altına tuttuğu düdüklü tencere patladı, yüzü yandı

ERZURUM'da tıbbi sekreter Derya Alkan'ın (35) bir an evvel açmak için soğuk suyun altına tuttuğu düdüklü tencere patladı. Yüzü yanan Alkan, görev yaptığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, merkez Palandöken ilçesi Kayakyolu semtinde meydana geldi. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi kalp damar cerrahisi servisinde tıbbı sekreter olarak görev yapan 2 çocuk annesi Derya Alkan, 10 gün önce evde akşam yemeğinde pırasa yaptı. Alkan, yemek piştikten sonra düdüklü tencereyi ateşin üzerinden alarak soğuk suya tuttu. İçindeki buhar boşalmayan düdüklü tencere bir anda patladı. Musluğu ikiye bölen düdüklü tencereden saçılan yemekler Derya Alkan'ın yüzü ve kollarına sıçradı. Patlama sesi ve çığlıklar üzerine Derya Alkan'ın komşuları yardıma koştu. Komşularının çağırdığı ambulansla Alkan, görev yaptığı hastaneye kaldırıldı. Derya Alkan'ın yanık merkezindeki tedavisi sürüyor.

Düdüklü tencerenin bir anda patladığını söyleyen Derya Alkan, "Düdüklünün kapağı fırlamış mutfaktaki musluğu kırmış. Ben korkuyla mutfaktan çıktığımda yüzümün yandığını anladım. Boynumda ve yüzümde ciddi yanıklar vardı" dedi.

Düdüklü tencerenin kapağının boynunu da koparabileceğini belirten Alkan, büyük bir kaza atlattığını ifade etti. Alkan, "Bu olay benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Ev hanımları ve özellikle de çalışan kadınlar, zamandan tasarruf etmek için gerekmedikçe düdüklü kullanmasınlar. Kullandıkları vakit ocaktan aldıktan hemen sonra suyun altına tutmasınlar, 5-10 dakika beklesinler. Çok büyük bir kazaydı, verilmiş sadakamız varmış" diye konuştu.

Faslı çift, bebek hayaliyle Kayseri'ye geldi FRANSA'da 3 kez gördüğü tüp bebek tedavisine rağmen anne olamayan Fas uyruklu Khadıja Akhmouch (38), eşi Jamall Arrach (42) ile birlikte 15 yıldır kurdukları bebek hayali için Kayseri'ye geldi. Acıbadem Kayseri Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nde embriyoları dondurulan çifte, 6 ay sonra transfer işlemi gerçekleştirilecek.

Fas uyruklu Khadıja Akhmouch ile eşi Jamall Arrach, yaşadıkları Fransa'da 15 yıllık evlilikleri boyunca yaşadıkları 3 kez tüp bebek tedavisi gördü. Ancak tedaviler başarılı olmadı. Daha sonra yakın bir Türk arkadaşlarının önerisiyle Acıbadem Kayseri Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Çağlar Yazıcıoğlu'na ulaşan aile, Kayseri'ye geldi. Çifte, embriyo dondurma işlemi uygulandı. 10 gün süren tedavinin ardından Fransa'ya dönen çifte 6 ay sonra transfer işlemi gerçekleştirilecek.

'TÜRKİYE'NİN SAĞLIK SİSTEMİ DAHA İLERİDE'

Anne adayı Khadıja Akhmouch, Fransa'da 3 kez tüp bebek tedavisine rağmen başarılı olamadıklarını söyleyerek, "Bir Türk arkadaşım beni Çağlar Hoca'ya yönlendirdi. Ben Fransa'da doğdum, Fransa'da büyüdüm. Türkiye'yi bilmiyorduk, sağlık sistemi hakkında da bir bilgimiz yoktu. 'Avrupa'da yapılmayan şey nasıl Türkiye'de yapılabilir' diye düşündük. Ama hoca ile görüşmelerimiz ve arkadaşımın desteğiyle geldik gördük ki, Türkiye'de her şey var. Buradaki tedavim 10 gün sürdü. Fransa'da gördüğümüz tedaviler yeterli olmamıştı. Burada yapılan tedavinin başarılı sonuçlanacağını düşünüyoruz. Türkiye ve Fransa'daki sağlık sistemi arasında çok fark var. Türkiye'deki sistem gerçekten çok ileride. Olumlu bir sonuç almasak da, bundan sonra tekrar bu tedaviyi düşünürsek Türkiye'ye geliriz" dedi.

'HASTAMIZA MİYOM AMELİYATI YAPTIK'

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Çağlar Yazıcıoğlu ise, Khadıja Akhmouch'nun kendilerine telefon ile ulaştığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Hastamızın yaşını da göz önünde bulundurarak yumurta dondurma işlemini gerçekleştirdik. Bu tür operasyonlardan sonra rahmin 6 ay dinlenmesi gerekiyor. Hastamızın şu anda 2 adet çok kaliteli embriyosu var. 6 ay sonra tekrar gelecekler ve rahim içini hazırladıktan sonra o embriyoların transferini sağlayacağız. Ailemizi inşallah Fransa'ya bebekleri ile uğurlayacağız."

