DHA YURT BÜLTENİ - 10

25.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:38

'Koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında olan şoförün sağlık durumu iyi (2)

SONUÇ NEGATİF ÇIKTI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, geçen hafta İran'dan geldikten sonra yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu hastanede dün koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Türk şoför D.T.'den alınan numuneler, Ankara'da laboratuvarda incelendi. Yapılan testlerin sonucu negatif çıktı. Sağlık durumu iyi olan D.T.'nin bugün taburcu edileceği belirtildi.

HABER: MARDİN

===============================

Güleda'nın katili: Bıçağı göğsüne dayadım ve içeri girmesi için bastırdım (2)

'BUNUNLA MÜCADELE HEPİMİZİN GÖREVİ'

Duruşmanın ardından adliye binası önünde gazetecilere açıklama yapan Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun, ailenin vekilliğini sürdürdüğünü söyledi. Kadın cinayetlerinin bir örneğinin kısa süre önce Isparta'da gerçekleştiğine dikkati çeken avukat Uzun, Güleda Cankel'in Muğla'da kendi mahallelerinden olduğu için davaya daha bir ağırlık verdiklerini vurguladı. Kadın cinayetlerinin bütün hukukçuların ve insanların sorunu olduğunu kaydeden Uzun, "Bununla mücadele hepimizin görevi. Davada olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin bir dizi savunmalar dinledik. Ortaya çıkan gerçekler karşısında iddia makamı taammüden adam öldürme suçlamasıyla mütalaasında bulundu. Biz canavarca bir hisle adam öldürme olayı olduğu yönünde savunma yaptık. Mahkeme duruşmayı 7 Nisan tarihine erteledi. Biz o gün yine burada olacağız" dedi.'CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRDÜĞÜ BÜTÜN RAPORLARDA MEVCUT'Baba Mustafa Cankel de duruşma sonunda açıklama yaptı. Üzgün olduğu dikkati çeken baba Cankel, verilen cezanın ne kadar ağır olursa olsun kızının geri gelmeyeceğini söyledi. Ancak ağır bir ceza karşısında bir nebze olsun yüreğinin rahatlayacağını da anlatan baba Cankel, "İndirimsiz olarak ağırlaştırılmış ömür boyu hapsedilmesini istiyorum. Canavarca hisle öldürdüğü bütün raporlarda mevcut" diye konuştu.

HABER: Nurettin ARKAN- Alparslan ÇINAR- Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA

================================

Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 52'nci gün

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 52'nci günde de sürdürüldü. Arama çalışmaları, Sarısaltuk Viyadüğü'nden başlanarak, Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin olduğu kapakların yer aldığı 10 kilometrelik alana genişletildi. Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 52'nci günde de sürdürüldü. Arama çalışmalarına AFAD görevlileri ile Adana Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama- Kurtarma (JAK) timleri ve Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama- kurtarma ekipleri katıldı. Arama çalışmaları, Sarısaltuk Viyadüğü'nden başlanarak, Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin bulunduğu kapakların olduğu 10 kilometrelik alana genişletildi. Kayıp Gülistan'dan bugün de ize rastlanılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Arama çalışmalarıEkiplerUzunçayır Baraj GölüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

================================

Çaldıkları su saatlerini 20 liraya satan dayı-yeğen yakalandı

SAMSUN'da, 6 ayda 30 farklı adresten 33 su saati çaldıkları belirlenen Furkan Y. (31) ile yeğeni Doğukan Y. (22) polisin takini sonucu yakalandı. Şüphelilerin bir evin su saatini çaldıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, il genelinde farklı adreslerden su saati hırsızlığı ihbarları üzerine soruşturma başlattı. Ekipler, olay yerleri çevresinde yaptıkları güvenlik kamerası incelemesi sonucu, şüphelilerin Furkan Y. (31) ve yeğeni Doğukan Y. (22) olduğunu belirledi. 6 ayda 30 farklı adresten 33 su saati çaldıkları belirlenen şüpheliler, Yenidoğan Mahallesi'ndeki evlerinde gözaltına alındı. Çalıntı olduğu değerlendirilen su saatlerinin bir kısmı ise evde ele geçirildi. Su saatlerini 20 TL'ye sattıkları öğrenilen şüpheliler, alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.İki şüphelinin bir adreste bulunan su saatini kırarak çaldıkları anlar ise bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------İki şüphelinin hırsızlık yaptığı anların güvenlik kamerası kaydıŞüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

=================================

Okuldan bilgisayar hırsızlığına 2 tutuklama

KAYSERİ'de, General Emir Ortaokulu'ndan 4 dizüstü, 1 de tablet bilgisayar çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.Kocasinan'da bulunan General Emir Ortaokulu'nda, cuma günü 4 dizüstü, 1 de tablet bilgisayar çalınması üzerine polis çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını Sefa Y. (22) ve Kadir A.'nın (20) gerçekleştirdiğini belirledi. Polis, Sefa Y. ile Kadir A.'yı kaldıkları evde yakalayarak gözaltına alırken, çalınan dizüstü ve tablet bilgisayarları da ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Zanlıların adliyeden çıkışı-Genel detay

Haber Kamera: Samed Aydın SUN - Muhammed KISIR

=================================

Sokakta melodika çalan Ali'nin hayalini Haluk Levent gerçekleştirdi

BATMAN'da, okul çıkışı sokakta tablet alabilmek için melodika çalan 9 yaşındaki Ali'nin görüntülerini sosyal medyadan paylaşan, 'Çocuklar üşümesin' grubunun çağrısına yanıt veren sanatçı Haluk Levent, Ali'nin hayalini gerçekleştirdi. Sosyal medya üzerinden oluşturdukları 'Çocuklar üşümesin' grubuyla çocukların ihtiyacını karşılayan gençler, bu kez Batman'da sokakta melodika çalan küçük Ali'ye yardım eli uzattı. Ailesinin maddi sorunları nedeniyle okul çıkışında tablet alabilmek için sokakta melodika çalıp para biriktiren Ali'yi gören grup üyeleri, çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşarak çağrıda bulundu. O çağrıya sanatçı Haluk Levent'ten yanıt geldi. Küçük Ali'yi görüntülü arayıp konuşan Haluk Levent, hayali olan tableti hediye etti. Çizgi film karakterli kostümleri giyerek, müzik eşliğinde tableti götüren grup üyelerini karşısında gören Ali'nin yaşadığı mutluluk cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Küçük Ali'nin Haluk Leventle görüntülü konuşmasıGrup üyelerinin Küçük Ali'nin yanına gitmesiGrup üyelerinin çizgi film kostümleri giymesi Küçük Ali'ye tablet hediye etmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Elif FİLİZ-Kamera: BATMAN,

=================================

Kaynak: DHA