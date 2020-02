DHA YURT BÜLTENİ - 10

23.02.2020 21:14 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:14

Kavgayı ayırırken öldürüldü, toprağa verildi

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, borç-alacak nedeniyle tartışan iki kişiyi ayırmaya çalışan Onursal Barış Fettahoğlu'nu (47) bıçaklayarak öldüren S.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, dün akşam saatlerinde Edremit'e bağlı Altınkum Mahallesi Gülsu Caddesi üzerinde meydana geldi. S.K. ile M.Ç. arasında başlayan kavgayı ayırmaya çalışırken bıçaklanan Onursal Barış Fettahoğlu, yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan S.K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Fettahoğlu'nun cenazesi ise Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Edremit'e getirildi. İkindi namazı sonrası Ağa Camii'nde cenaze namazı kılınan Onursal Barış Fettahoğlu, Edremit Mezarlığı'na defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-S.K.'nin adliyeye çıkarılışı-Onursal Barış fettahoğlu'nuncenaze namazı

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), ======================

Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem(2)VATANDAŞLAR TEDİRGİN

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında Karabörklü Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların endişeli bekleyişi devam ediyor.22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrasında evi ağır hasar gören Karabörklü Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlardan Ümmü Gülsüm Çokdinç (65), "Depremden dolayı çok korktuk. Biz evimizin bahçesinde kurulan çadırda yaşıyoruz. Ama yine de korkuyoruz. Arada sırada yemek yapmak için eve girmek zorunda kalıyoruz. Tam da evde olduğum sırada deprem oldu. Dizlerim tutuldu. Hemen kendimi dışarıya attım. Rabbimden tek dileğimiz bu depremlerin bir an önce son bulmasıdırö dedi.Depremden etkilenen bir diğer vatandaş Sait Gürlek (47), "Depremden dolayı çok korktuk. Yani burada duruyoruz ama büyük bir korkuyla duruyoruz. İnşallah bu depremler en kısa zamanda sona ererö diye konuştu. Depremden duyduğu endişeyi anlatan Recep Yılmaz (65), "22 Ocak'tan bu yana meydana gelen depremler sonrasında çok endişeliyiz. Gerçekten korkuyoruz. Sürekli sallanıyoruz. Tek teselli eden nokta ise can kaybının ya da yaralanmanın olmamasıdır. Çadırda kalıyoruz. Depremler sırasında çıkan gürültülerden çok ürküyoruz. İnşallah bir daha olmaz. Psikolojimiz bozuldu.ö dedi.Depremle yaşamaya alıştığını anlatan Veysel Yılmaz (42), "Deprem maalesef Türkiye'nin bir gerçeği. Bizler de buna alışmaya çalışıyoruz. Ama yaşarken de korkuyoruz. Umuyoruz ki depremler bir an önce biter bizde rahat bir nefes alırızö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Karabörklü Mahallesi'nden genel görüntü-Hasar gören evlerden detaylar-Anons-Vatandaşlarla röp.-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA, DHA)======================

Yazlık evlere giren hırsızlar yakalandı SAKARYA'nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde yazlık evlere girerek hırsızlık yapan 7 kişi gözaltına alındı. Çalınan eşyaların Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan ikinci el eşyaların satıldığı işyerinde ele geçirilirken, 5 kişi tutuklandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karasu ve Kocaali ilçelerinde son 2 ay içerisinde yazlık evlere giren hırsızları yakalamak için soruşturma başlattı. PVC ile kaplı kapı ve pencereleri özel bir aparatla açarak girdikten sonra evlerden kombi, televizyon ve dizüstü bilgisayar gibi eşyaları çalan hırsızların, çalıntı malları Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ikinci el eşya satan bir iş yerine sattıkları belirlendi.Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenen operasyonla hırsızlık suçundan 13 adet kaydı bulunan B.Ö. (22), çeşitli suçlardan 3 adet kaydı bulunan S.M.S. (22), B.A.(22), 17 adet hırsızlıktan kaydı bulunan R.E.(23), çeşitli suçlardan 5 adet kaydı bulunan M. A. (27), çeşitli suçlardan 5 adet kaydı bulunan T. Ç. (30) ile R. K. (30) yakalandı. İkinci el eşya dükkanında yapılan aramalarda, Sakarya'dan çalınan 17 adet televizyon, 7 adet kombi, 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Çalıntı eşyaları götürdükleri araçta yapılan aramalarda ise hırsızlık için kullanılan çok sayıda aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan R.E., S.M.S., B.Ö., M.A., B.A., T.Ç. ve R.K. adliyeye sevk edildi. şüphelilerden R.E., S.M.S., B.Ö., M.A. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, T.Ç. ve R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ele geçirilen eşyalar ise sahiplerine teslim edildi. Polis, eşyaları taşıyamayacak durumda olan vatandaşlara da yardımcı oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Çalıntı malzemeleri dükkana götürme detay Araçta arama detay Çalınan eşyaların sahiplerine teslim detay Suçluların adliyeye sevk edilmesi detay

Haber: Güven HASBAŞ/ SAKARYA,====================

Silahlı soyguncu, kasiyere takıldı

İZMİR'in Buca ilçesinde bulunan bir markete giren yüzü kapalı şahıs, silahını çıkararak kasiyere doğrulttu ve soygun yapmak istedi. Kasiyerin direnmesiyle soyguncu, marketten hiçbir şey alamadan kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, dün (Cumartesi) akşam saatlerinde Fırat Mahallesi 277. sokakta bulunan bir zincir market şubesinde meydana geldi. Soygun yapmak için markete giren yüzü kapalı bir şahıs, birkaç ürün aldıktan sonra kasiyere para uzattı. İddiaya göre, kasiyer para üstünü vermek için kasaya yöneldiği sırada silahını çıkaran soyguncu, kasada bulunan paraları istedi. Kasiyerin, soyguncunun isteğine olumsuz yanıt vermesinin ardından ikili arasında arbede çıktı. Arbedenin ardından soyguncu, koşarak kayıplara karışırken, ekipler soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde soyguncunun, kasiyerin sırtına silahını doğrulttuğu ve ikili arasında çıkan tartışmanın ardından kaçtığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Mağaza kamerasından görüntü

Haber: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

===========================

Kaynak: DHA