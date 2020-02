DHA YURT BÜLTENİ - 10

22.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:38

İdlib şehidi Teğmen toprağa verildi

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları (24), memleketi Hatay'ın Samandağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunun kazağına sarılan anne Münteha FırıncıoğullarIı, "Bugün benim en özel günüm"dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, İdlib bölgesine göç ve krizi önlemek için yoğun askeri sevkiyatı sırasında Esad rejiminin düzenlediği hava saldırısında şehit düşen Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın naaşı bugün memleketi Hatay'ın Samandağı Deniz Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Şehit teğmenin üniforması da evlerinin kapısına asılması dikkat çekti. Oğlunun kazağına sarılaran anne Münteha FırıncıoğullarIı ise, "Bugün benim en özel günüm" dedi. Buradaki helalleşmenin ardından Şehit Fırıncıoğulları için Çiğde'de Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Cenazeye Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Fatih Metin, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, baba Remzi Fırıncıoğulları, anne Münteha FırıncıoğullarIı, İaskeri erkan, şehit yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Törende metanetli görünmeye gayret eden anne Münteha FırıncıoğullarIı, oğlunun fotoğrafını da taşıdı.

Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şehit evinden genel görüntüŞehidin üniformasından detayŞehit annesinin feryatları ve konuşmasıAnnenin şehit oğlunun kazağına sarılması Şehidin kardeşlerinin görüntüsüŞehidin naaşının evine getirilmesiKalabalığın cenaze ile birlikte mezarlığa yürümesiHelallik alınmasıCenaze namazının kılınması

Haber: Can ÇELİK-Hüseyin BOZOK-Ali ARSLAN-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/SAMANDAĞ, (Hatay),

Teke Deresi, kirlilikten beyaz ve gri renkte akıyor KIRKLARELİ'nde binlerce dönüm tarım arazisinin sulanmasında kullanılan, hayvanların su ihtiyaçlarını giderdiği Teke Deresi, beyaz ve gri renkte akarak çevreye kötü kokular yayıyor. Balık ölümlerinin de yaşandığı derenin, mandıralardan bırakılan sulardan kirlendiğini öne süren Dokuzhöyük Köyü sakinleri, söz konusu işletmelerin su arıtma tesislerini bir an önce çalıştırması gerektiğini söylediler.

Trakya'da kirliliğiyle gündemde olan Ergene Nehri'nin kolu olan Kırklareli'ne bağlı İnece Beldesi'nden geçen Teke Deresi, Dokuzhöyük Köyü bölgesinde, kirli akmaya devam ediyor. Derede, balık ölümlerinin yaşandığını belirten köy sakinleri, hayvanlarının su ihtiyaçlarını gideremediğini dile getirdi. Bölgede binlerce dönüm tarım arazisinin sulandığı dere, çevreye ağır kokular yayarken köylüler, bölgede kurulan mandıralar ile hayvan çiftliklerinin kirliliğe neden olduğunu öne sürdü. Derenin rengini, mandıralardan bırakılan peynir altı suların beyaza, diğer tesislerin ise griye boyadığı iddia edildi.

'KÖTÜ KOKUDAN DERENİN YANINDAN GEÇEMİYORUZ'

Dokuzhöyük Köyü sakinlerinden Ahmet Üresin, kötü kokudan dolayı derenin yakınından geçemediklerini ve ürünlerini sulayamadıklarını belirterek, "Üç, beş senedir dere sürekli böyle. Kokudan derenin yakınından geçemez olduk. Yetkililere haber verdik fakat hiçbir çözüm bulunamadı. Günden güne daha da kötü olmaya başladı. Mandıralar, sanayi tesisleri var muhtemelen buraların atık sularından bu hale geliyor. İnece Belediyesi de bunlara izin veriyor" dedi.

'BALIKLAR ÖLÜYOR, HAYVANLAR SU İÇEMİYOR'

Arif Güzel de daha önce balık tuttukları derenin kirli haline çok üzüldüklerini söyledi. Güzel, "Biz buralara ürün ekiyoruz, onları da pazara götürüyoruz. Fakat ürünler sulandıkça kokuyor. Belediyeye müracaat ettik fakat hiçbir faydası olmadı. Balıklar ölüyor, hayvanlar suyu içemiyor. Ne olacak bu derenin hali? Birileri zengin olacak diye, kaç köy bu kirliliği çekiyor. Daha önce burada balık tutuyorduk artık bir tane kurbağa bile kalmadı" diye konuştu. Eray Üresin ise, derenin kirliliğine çözüm bulunması için her yere başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını ifade ederek "Nereye gittiysek sonuç alamadık. Her tarafa başvurduk. Derede hiçbir canlı kalmadı. Burası daha önce pırıl pırıldı, balıklar görünüyordu. Balık tutuyorduk. Şimdi hiçbir şey kalmadı" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Drone ile yukardan dereDereden detayBeyaz akan dere görüntüleriKöylü ile röpFarklı açıdan detayMuhabir Ali Can Zeray'ın anonsuDerede inceleme yapanlar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER - Resul ORUÇOĞLU/ KIRKLARELİ,

Edirne'de Osmanlı Sarayı'nın kapısı bulundu

EDİRNE'de Osmanlı padişahı 2'nci Murad tarafından 1450 yılında yapımı başlanan ve oğlu Fatih Sultan Mehmet han tarafından tamamlanan Edirne Yeni Sarayı, (Saray-ı Cedide-i Amire) kazı çalışmalarında giriş kapısının temeline ulaşıldı. Sarayın has bahçeye açılan kapısının temellerine ulaşıldığını belirten kazı başkanı Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, " Kazılarda 15'inci yüzyıla ait duvarı bulduk. Bunun yanı sıra yine askeri müdahale edilmiş olan dönemde eklenti olarak karşımıza çıkan yeni duvarlar var. Bütüncül olarak kazıyı tamamladığımızda 15'inci yüzyıl duvarlarını belirli bir yüksekliğe göre tamamlayıp, avlu duvarlarını daha belirgin hale getireceğiz" dedi.

Edirne'de 1450 yılında Osmanlı padişahlarından 2'nci Murad tarafından yapımına başlanan ve oğlu Fatih Sultan Mehmet tarafından tamamlanan günümüzde tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'ndeki Tunca Nehri kenarında bulunan 'Edirne Yeni Sarayı' kazı çalışmalarında giriş kapısına ulaşıldı. Osmanlının önemli padişahlarından 2'nci Murad, Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman'a ev sahipliği yapan ve bir dönem imparatorluğun yönetildiği saray Osmanlı- Rus savaşında cephaneliğin patlatılması sonucu büyük zarar gördü. Patlama sonucu bir çok tarihi bina zarar görüp yıkılsa da, Cihannüma Kasrı, Kum Kasrı Hamamı, Fatih Köprüsü, Adalet Kasrı, Saray Mutfağı Kanuni Köprüsü, Su Maksemi, Şehabeddin Paşa Köprüsü, Namazgahlı Çeşmesi, Av Köşkü gibi yapılar dönem dönem yapılan restorasyon çalışmalarıyla günümüzde ayakta kalan eserler olarak dikkat çekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Edirne Yeni Saray'ı alanında Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu tarafından devam eden kazı çalışmaları sonrası sarayın ören yeri olarak Mayıs ayında ziyarete açılması hedefleniyor. Alanda ayrıca kazı çalışmalarında elde edilen eserler ile birlikte taşkınlarda zarar gören Saray Mutfağı, Kum Kasrı Hamamı ve Adalet Kasrı'nın müze olarak düzenlenip, kazılarda ele geçirilen eserler sergilenecek.

FATİH'İN CİHANNÜMA'SI RESTORE EDİLECEK

Kültür Bakanlığı tarafından devam Edirne Yeni Saray'ın kazı çalışmalarından en çok dikkat çeken eserlerden biri ise Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan ve İstanbul'un fetih planlarının yapıldığı büyük bir kısmı yıkık olan Cihannüma Kasrı. Yıkık kapı sonrası alanda günümüze ulaşmayı başaran binanın restorasyon çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.

'HAS BAHÇEYE AÇILAN KAPI'

Kazı çalışmalarında has bahçeye açılan kapının temellerine ulaştıklarını belirten Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, "Kazılarda 15'inci yüzyıla ait duvarı bulduk. Bunun yanı sıra yine askeri müdahale edilmiş olan dönemde eklenti olarak karşımıza çıkan yeni duvarlar var. Bütüncül olarak kazıyı tamamladığımızda 15'inci yüzyıl duvarlarını belirli bir yüksekliğe göre tamamlayıp, avlu duvarlarını daha belirgin hale getireceğiz. Demir kapının olduğu alan, Fatih Köprüsü'nden hemen sonra Kum Meydanı'na geçişi sağlayan bir kapı. Buradan Kum Meydanı'na ve cihannümaya ulaşım sağlanmış oluyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Saray Kazısı alanından detay görüntülerDrone ile havadan saray alanıMuhabir Ali Can Zeray AnonsDoç.Dr. Kurtişoğlu'yla röportajDetaylar

Haber - Kamera: Ali Can ZERAY - Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,-

Uludağ hafta sonu doldu taştı

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Kar kalınlığının 138 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da, günübirlik tatilciler ile yerli ve yabancı turistler, pistleri doldurdu.Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Çevre illerden gelen yerli ve yabancı turistler, kayak pistlerini doldurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Uludağ'da kar kalınlığı 138 santimetreye ulaştı. Uludağ'da hava sıcaklığı ise en yüksek sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü. Hava sıcaklığının gecenin ilerleyen saatlerinde sıfırın altında 13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.Uludağ'da hava sıcaklığının ve kar kalınlığının artmasıyla birlikte otellerdeki rezervasyonlarda artış gözlendi. Yakın şehirlerden günübirlik tatil için gelen vatandaşlar soğuk havaya rağmen çok eğlendiklerini dile getirdi.

Görüntü Dökümü-Pistlerden detaylar-Kayan tatilciler-Anonslar-Röportajlar

Boyut: 339 MB Süre: 03.02Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

Otomobil, polis aracına çarptı: 2'si polis, 3 yaralı (2) -Kaza anı kamerada

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilin kavşaktaki polis aracına çarpması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandığı kaza, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamera kayıtlarında otomobilin, polis aracına çarpması ve polis aracının çarpışmanın şiddetiyle yan yatarak devrilmesi yer aldı. Ayrıca kamera kayıtlarında kazayı gören vatandaşların yaralı polislerin yardımına koşması, devrilen polis aracını düzeltmesi de yer aldı. Polis memurlarının kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------------Güvenlik kamera görüntüsünde-Polis aracının kavşağa girmesi-Otomobilin polis aracına çarpması-Çarpışmanın etkisiyle polis aracının devrilmesi-Vatandaşların yardıma koşması-Vatandaşların devrilen aracı düzeltmesi

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

4 yaşındaki Öykü, yaşam mücadelesini kaybetti MERSİN'in Tarsus ilçesinde kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki Öykü Buğlem Güngör, tedavi gördüğü hastanede 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, Tarsus ilçesine bağlı Yeni Mahalle 4605 Sokak'ta meydana geldi. H.Ç. yönetimindeki 01 AAJ 444 plakalı kamyonet Öykü Buğlem Güngör'e çaptı. Kazanın ardından sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Öykü, durumu ağırlaşınca Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde 2 gündür tedavisi süren Öykü Buğlem Güngör, sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları, hastane bahçesinde gözyaşlarına boğuldu. Küçük Öykü, Tarsus'ta toprağa verilirken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Şehir Hastanesi bina görüntüsü-Şehir Hastanesi tabelası-Acilde bekleyen ambulans görüntüsü-Acil Servisi girişi-Öykü Buğlem Güngör'ün sağlık fotoğrafı

Haber: Okan ÇALIŞKAN-Kamera: TARSUS(Mersin),

Kaynak: DHA