DHA YURT BÜLTENİ - 10

20.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:46

Bakan Albayrak: Enflasyon ve faizlerle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Gaziantep 'te iş dünyası ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Albayrak, "Enflasyonda, kurda ve faizlerde, ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık. Ama yetmez. Enflasyon ve faizlerle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz" dedi.Gaziantep Ticaret Odası hizmet binasında 'İş Dünyası Buluşmaları' programına Bakan Albayrak'ın yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, iş insanları ile banka yöneticileri katıldı. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım'ın açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep'in Türkiye'nin en çok ihracat yapan 6'ncı şehri olduğunu ifade etti.'İŞ DÜNYAMIZA VERDİĞİMİZ DESTEKLERLE KRİZ SEVDALILARINI HÜSRANA UĞRATTIK'Kentin ihracata, istihdama ve katma değerli üretime dayalı büyüme modelinin örnek şehirlerinden birisi olduğunu söyleyen Bakan Albayrak, şunları dedi: Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 6'ncı şehri olan Gaziantep'in bu yıl 7 milyar dolarlık ihracat hedefini de nerdeyse 2019 yılının son ayına gelmeden yakaladı. Rakamlara baktım. Antep'imiz ihracat hedeflerini 2019 yılı gibi zor bir yılı, bölgemizdeki istikrarsızlığın artmasına rağmen bu rakam ile kapatıyorsak demek ki Gaziantep'te çok daha büyük bir potansiyel var. İşte bugün burada bu potansiyel için neler yapmamız gerekiyor, tek tek konuşacağız. Sadece Gaziantep'in ihracatını artırmanın yollarını değil, Türkiye'nin ithalatını ikame edecek üretim alanlarını güçlendirmek için, ithalatı azaltmak, ülkemizin küresel ticarette rekabet gücünü artırmak için neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Gaziantep 19. ilimiz. İnşallah buradan Mardin'e geçeceğiz. Birileri bizim bu reel sektör buluşmalarımızdan, esnafımızla, sanayicimizle, çiftçimiz ile bir araya gelmemizden, Büyük ve Güçlü Türkiye ideali için ekonomide yeni bir başarı hikayesi arzumuz var. Ankara'da oturup ahkam mı keselim? Her yolu denediler. Olmadı. Milleti korkutmaya, gelecekten karamsar hale getirmeye çalıştılar, çalışıyorlar ama olmadı. Dünya yanıyor, Türkiye dimdik ayakta. Biz aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyon ile iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle kriz sevdalılarını hüsrana uğrattık."'ENFLASYON VE FAİZLERLE MÜCADELEDE KARARLILIĞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'Geçen yıl ekonomik anlamda atılan adımlar ve alınan sonuçların başarılı olduğunu dile getiren Bakan Albayrak, "Dün de sayın Cumhurbaşkanımız anlattı. Enflasyonda, kurda ve faizlerde, ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık. Ama yetmez. Enflasyon ve faizlerle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz. Sanayi üretimindeki rekor büyüme, kredi maliyetlerindeki düşüş, büyümenin öncü göstergelerinde özellikle Satın Alma Yöneticileri Endeksindeki sıçrama ile Türkiye'yi yeniden sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme trendine kavuşturduk. En az yüzde 5'lik bir yılsonu büyümesini bu model çerçevesinde yakalayacağız. Dün Merkez Bankası politika faizleri ile ilgili bir adım daha attı ve 50 baz puanlık bir indirime gitti. Merkez Bankası, elindeki tüm aygıtları, geçmişte örneği olmayan bir kararlılık ile finansal istikrar ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusunda kullanmaya devam ediyor. 1,5 yıldır 'faiz inerse kur sıçrar', 'faiz inerse kredi büyümesi olur, enflasyon tutulamaz' ezberinden başka bir şey duymadık. Türkiye bu ezbercilikten çok çekti. Ama biz öyle düşünmüyoruz. Bizden ekonomiyi durdurmak isteyenlere prim vermemizi kimse beklemesin" dedi.VADELER ARTIYORYeni ekonomik programda açıklanan 'ivme' paketi ile sanayiciye önemli finansman sağlandığını aktaran Bakan Albayrak, 2020 yılının ilk verilerine göre birçok alanda iyi gidildiğini ifade ederek, "Bakın sadece ivme paketimiz ile sanayicimize 30 milyar TL finansman sağladık. 50 milyar TL kadar da tahsis edildi. İstihdam odaklı finansman paketimiz İSTOD ile de 35 milyar TL kredi tahsis edildi. 23 milyar TL'si yatırıma dönüştü. İvme ile ilgili burada bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Yerli üretimi ve ihracatı desteklemek amacıyla devreye aldığımız İVME finansman paketimizde artık TLREF endeksli ve sabit faizli iki seçenekli döneme geçiyoruz. Sabit faizli seçenek 7 yıl vadeli ve yüzde 8,5 faizli olarak belirlendi. TLREF endeksli seçenekte ise 7 yıla kadar TLREF + yüzde 1,5, 7 yıldan fazla vadede TLREF+ yüzde 2 olarak uygulanacak. Daha önce 0-5 yıl ve 5-10 yıl olarak belirlenen vadeleri de 0-7 yıl ve 7-12 yıl olarak değiştiriyoruz. 2 yıllık anapara ödemesiz dönemi de 10 yıl ve üzeri vadelerde 3 yıla kadar uygulayacağız. Benzer şekilde İSTOD Finansman Paketinde de yine iş insanlarımızı sevindirecek bazı müjdelerimiz var. Orada da faiz oranlarını sektörlere göre 1-1,5 puan düşürüyoruz. 5 yıla kadar olan İSTOD kredisinde yüzde 10'dan yüzde 9'a inildi. Bu adımların iş dünyamıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.İTHAL ÜRÜNÜ, ÜRETENE KALKINMA BANKASI'NDAN FİNANSMANDaha güçlü finansman modelleriyle üretimi ve istihdamı artırmaya devam edeceklerini dile getiren Albayrak konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün, Türkiye'nin ihracata, katma değerli üretime dayalı büyümesi için çok tarihi bir adımı daha atıyoruz. Bildiğiniz gibi, Kalkınma Bankamız uzun vadeli kredileri ancak döviz kredileri ile sağlayabiliyor. Bunu da belli alanlarla sınırlı tutuyordu. İşte, Türkiye'nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk Lirası'na dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz. Kalkınma Bankası aracılığı ile devreye alacağımız bu finansman modeli ile stratejik sektörlerimizdeki yatırımları tamamen yerlileştirme amacıyla destekleyeceğiz. Örneğin, stratejik bir sektörde, ithal ettiğimiz bir ürünün üretimini sağlayacak bir tesis düşünün. Bu tesise, kullandığı üretim cihazların da yerli olma öncelikli şartıyla Kalkınma Bankamız çok düşük maliyetle, çok uzun süreli Türk Lirası finansmanı sağlayacak. Göreceksiniz, bu model ile eczacılık, medikal ürünler, makine imalat sanayi, bilgisayar ve bilişim teknolojileri, motorlu taşıt parçaları, elektrikli teçhizatlar gibi yıllık 50 milyar dolarlık ithalat yaptığımız stratejik alanlarda dünya ile rekabet edecek bir seviyeye geleceğiz. Bölgesel ve stratejik projelerle istihdama da büyük destek sağlayacağız. Sadece Kalkınma Bankası mı? Hayır. Diğer tarafta bu üretim ve kalkınma hamlesine, Varlık Fonumuz da büyük bir destek verecek. Madencilik, enerji ve petrokimya alanları öncelikli olarak, Varlık Fonumuz da Türkiye'nin cari açığının en önemli alanları olan bu stratejik alanlarda yatırımlarını kısa sürede hayata geçirecek. Doğrudan yatırımın yanında, ortaklıklar da bu stratejik alanlarda Türkiye'yi küresel bir üretici, küresel bir oyuncu haline getireceğiz."'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Ekonomik anlamda atılan her adımın meyvesinin kısa sürede kendini göstereceğini dile getiren Albayrak, "Göreceksiniz, bu yatırımların, bu adımların meyvelerini de çok kısa zamanda toplayacağız. Hamdolsun, her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın zamanda tabana yayılacağından, toplumun tüm kesimlerine yansıyacağından kimsenin şüphesi olmasın. Biz bu istikamette, milletimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Nasıl ki, 2019 yılında ortaya koyduğumuz performansla uluslararası finans kuruluşları başta olmak üzere tüm kesimlerin Türkiye ekonomisi ile ilgili beklentilerini pozitif olarak revize etmelerini sağladık, aynı şekilde 2020 yılında da beklentileri çok daha ileri taşıyacak. Bu konuda da gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Konuşmaların ardından program basına kapalı şekilde devam etti.

Suriye'ye tank sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden tankların taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankların taşındığı TIR'lardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde İslahiye'ye ulaştı. İslahiye- Hassa yolunda Hatay yönüne ilerleyen konvoydaki tankların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçirilerek, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------İslahiye Çevre yoluAskeri konvoyun geçişiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP

Diyarbakır'da, kadınların kavgasını erkekler ayırdı

DİYARBAKIR'da, 2 kadın arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavga, erkeklerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kadınların, birbirini yere düşürdüğü görüldü. Olay, öğle saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde meydana geldi. Yolda karşılaşan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kadın, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken, kadınlar, birbirinin saçlarını çekip, yere düşürdü. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga eden kadınları, yoldan geçen erkekler ayırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kavga anıKavga eden kızlarKavgayı ayırmaya çalışanlarGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

Depremde hasar gören caminin minaresi yıkıldı (1)

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak tarihinde meydana gelen deprem sonrasında ağır hasar gören Bünyaniosmaniye Camii'nin minaresinin yıkımı gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHABER: Cemil SEVAL/MANİSA,

Kahraman Ömer Halisdemir'i doğum gününde yalnız bırakmadılar

ANKARA'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz 2016'da darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir, doğum gününde öğrenim gördüğü okulun öğrencileri ve vatandaşlar tarafından dualarla anıldı. 20 Şubat 1974 yılında dünyaya gelen 15 Temmuz hain darbe girişiminin kahramanı Ömer Halisdemir'in doğum gününde, Bor ilçesi Çukurkuyu Beldesi'nde bulunan kabrini öğrenciler ve vatandaşlar ziyaret etti. Konya'dan Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmek için gelen Mustafa Akman, "Hain darbe girişimi sonrası en az 10 gün sabahlara kadar uyumadık hep meydanlardaydık. Ömer Halisdemir şehidimizin şehadetini de canlı olarak seyrettik. O hala gözümün önünde ve hiçbir zaman ölünceye kadar da gitmeyecek. O duygular zaten bizi bu tarafa döndürüyor. Mesela direk geçebilirdim ama buradan, her geçtiğimde inşallah uğrayacağım. Çok duygulandım bundan sonra gelecek nesillere, torunlarımıza anlatacağız şehitlerimizi. Onları da bu duygularla bu güzel hislerle büyüteceğiz inşallah" dedi.'GURURLUYUZ'15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret eden Şehit Ömer Halidemir Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi Arda Tümer ise, "Şehit Ömer Halisdemir, bizim vatanımızın 15 Temmuz kurtarıcısıdır. Ömer Halisdemir'i herkesin örnek alması gerekmektedir. Çünkü o bizler için, bizim geleceğimizi düşündüğü için kendini feda etti. Biz de büyüyünce seve seve hiç sorgulamadan kendimizi vatan için feda edeceğimizi, kimse aklından çıkarmamalıdır. Ömer Halisdemir ile aynı ilçedeyiz, aynı okulda okuduk onun için ben daha çok gururluyum. Onu önemsiyoruz her zamanda ona çok minnet duyacağız. Doğum gününü kutlamak amacıyla geldik. Canı gönülden onun doğum gününü kutluyoruz" diye konuştu.'ONU HİÇBİR ZAMAN UNUTTURMAYACAĞIZ'Şehit Ömer Halidemir Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi Kadriye Özcan de, şunları söyledi: "Biz imanın gereği olarak vatanımızı kurtarmalıyız vatanımız için ne varsa onu yapmalıyız. Şehit Ömer Halisdemir ağabeyimiz de bizleri kurtardı. Biz de gözümüzü kırpmadan onun yaptığının aynısını yaparız. Onunla aynı okulda aynı ilçedeyiz ve biz gurur duyuyoruz. Onun her zaman doğum gününde geleceğiz, doğum gününü kutlayacağız ve onu hiçbir zaman unutturmayacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Kabirden detay görüntü-Kabre gelip dua eden vatandaşlardan görüntü-Konya'dan gelen Mustafa Akman ile roportaj-Konya'dan gelen Nazmiye Akman ile röportaj-Öğrencilerin Türk bayrağı ile şehitliğe gelmesi-Öğrencilerin şehidin mezarı başında dua etmeleri-Öğrencilerden Arda Tümen ile röportaj-Öğrencilerden Kadriye Özcan ile röportaj

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE

Duyarlı vatandaşlardan örnek davranış

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, seyir halindeki kasalı bir kamyonetten çok sayıda portakal yola saçıldı. Olayı gören vatandaşlar, portakalları toplayarak kamyonet sürücüsüne yardım etti.Bugün sabah saatlerinde, Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasından çok sayıda portakal yola saçıldı. Olayı gören sürücüler, araçlarını yolun sağ tarafına park ederek, kamyonet sürücüsüne yardım etti. Yerdeki portakalları tek tek toplayan vatandaşlar, kasalara koyarak kamyonet sürücüsüne teslim etti. Vatandaşların duyarlı hareketi ise başka bir vatandaş tarafından görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------

Vatandaşların portakal toplamasından görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

Kaynak: DHA