DHA YURT BÜLTENİ - 10

19.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:38

Manisa'da depremden korkanlar geceyi çadırda geçirdi (2)

HAYVANLARIN KORKUSU ADETA DEPREMİN HABERCİSİ OLDU

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dün akşam meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, sadece insanları değil hayvanları da korkuttu. 15 yıldır Kırkağaç'ın Karakurt Mahallesi'nde besicilik işiyle uğraşan evli ve 2 çocuk babası İbrahim Güngör, ahırındaki koyunlarını cep telefonuyla görüntülerken 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem öncesinde hayvanlarının panik halinde hareket etmesine ve yüksek ses çıkarmasına anlam veremeyen Güngör, tepki vermelerinden 5 saniye sonra ise deprem olduğunu anlattı. İbrahim Güngör, hayvanlarının 22 Ocak'tan bu yana yaşanan bazı depremler öncesinde de benzer hareketlerde bulunduğunu ancak yalnızca bu son depremi kayıt altına alabildiğini belirtti. Güngör, "Akşam koyunlarımı otlatmaktan getirdim. Yavru kuzular da vardı. Hatıra olsun diye video çekmek istedim. Kayda girdikten sonra koyunlarımda anlam veremediğim bir hareketlilik gördüm. Yüksek ses çıkararak sağa sola kaçtılar. 5 saniye sonrada deprem oldu. Bu hareketler daha öncede oluyordu. Koyunlar resmen depremden önce haber verdi. Ama onu anlayabilmek meseleydi. 5 saniye sonra anlayabildik. 22 Ocak'ta meydana gelen deprem öncesinde de aynı böyleydiler. Köpeklerim var onlarda aynı bu şekilde resmen depremin habercisi gibi" dedi.

'HAYVANLAR HİSSEDER'Veteriner Fatih Yalçın ise, "Yaşanan depremler hayvanları da tedirgin etmektedir. Hayvanlar depremi olmadan önce hisseder tezimizi, İbrahim Güngör tarafından çekilen bu videoyla bir kez daha kanıtladık. Evlerimizde baktığımız hayvanların, dışarıda yaşayan hayvanların her birinin kuvvetli derecede hisleri var. Kuşların olası bir depremden önce öttüklerini, kedi ve köpeklerin tedirgin olup sağa sola koşturduklarını, dün şahit olduğumuz koyunların yüksek ses çıkararak sağa sola kaçıştıklarını biz hep söylüyorduk. Bunu bir kez daha kanıtlamış olduk. Hayvanlar bizim göremediklerimizi görürler, bizim duyamadıklarımızı duyarlar, bizim hissedemediğimiz kokuları hissederler. İnsanların dahi tedirgin olduğunu hissederler. İnsanların yaşadığı tüm hisleri hatta daha da fazlasını hayvanlar hisseder" dedi.GÜVERCİNLER KULUÇKAYA YATAMIYORDepremin hayvanları etkilediği bir diğer olay da dikkati çekti. 10 yaşından bu yana güvercin besleyen Fevzi Özkan (61), son 1 aydır güvercinlerin stresten dolayı kuluçkaya yatamadıklarını söyledi. Dün deprem sebebiyle hayvanlarının telef olduğunu belirten Özkan, "Hayatım boyunca böyle bir deprem fırtınası görmedim. Kümesimde yaklaşık 150 güvercin bulunuyor. Dün meydana gelen 5.2 şiddetindeki deprem sebebiyle onların içinde olduğu kümes de parçalandı. Dün akşam meydana gelen depremde kasaların devrilmesi sebebiyle 20'ye yakın hayvan telef oldu. Güvercinler deprem stresi yaşıyor. Stresten dolayı yavruya ve yumurtaya yatamıyorlar. Böyle olunca, küçük yavrular da ölüyor. Sadece insanlar değil, hayvanlar da depremden çok etkilendi. 5.2 şiddetindeki depremde neredeyse tüm hayvanlar feryat etti. Depremi, bizden daha iyi hissettiklerini düşünüyorum. Kümese girdiğimde telef olan hayvanları görünce çok üzüldüm" dedi.Depremden önce hayvanların huzursuzlaştığını savunan Mustafa Özkan (32) ise, "Güvercinlerimiz depremden önce inanılmaz şekilde huzursuz oldu. Köpeğimiz zaten hiç durmadı. Depremin oluş sırasında hayvanlar bağırıyor. Depremde çok şükür can kaybı yaşanmadı. Hayvanlarımız evladımız gibi. Bazıları telef oldu. Yumurtadan çıkıyorlar, tüyleniyorlar, yeri geliyor donan yavruyu kalorifer peteğinin üzerine koyarak hayata döndürüyoruz. Bu kadar emek verince insan ister istemez üzülüyor" diye konuştu.

MANİSA GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Deprem öncesinde ve sırasında tedirgin olan kuzulardan görüntüKuzuların otlamasından görüntüBesici İbrahim Güngör'ün kuzuları otlatmasından görüntü-İbrahim Güngör röp.Veteriner Hekim Fatih Yalçın röp.Genel ve detay görüntülerHaber- Kamera; Cemil SEVAL- Erdinç ALKAN/ KIRKAĞAÇ (Manisa), DHA)

İZMİR GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Güvercinlerden görüntü-Kümesten görüntü-Fevzi Özkan röportaj görüntüsü-Mustafa Özkan röportaj görüntüsü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Tekin GÜRBULAK/ MANİSA,

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Tayland'dan döndü, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altında RİZE'de, iş için gittiği Tayland dönüşü yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran, ismi öğrenilemeyen kişi, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Rize ve Trabzon'dan bir grup, iş için Tayland'a gitti. İsmi açıklanmayan gruptaki kişi, ülkeden dönüşünde, yüksek ateş şikayetiyle Rize Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tayland'dan geldiği belirten hasta, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Rize'deki tedavisinin ardından Trabzon'daki Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen hastadan kan örneği alınırken, araştırmaya gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Hastane detaylarıAcil servis detayları

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER/RİZE,

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Akşener: Rahmetli anacığım derdi ki, 'Kul kurar, kader gülermiş'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan grup toplantısını bizlerle aynı gün yapmıyor, bugüne getirmiş. Demiş ki, 'İYİ Parti 2023'e kalmaz.' Valla rahmetli anacığım derdi ki, 'Kul kurar, kader gülermiş'" dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'nin İpsala ve Keşan ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Akşener, ilk olarak, İYİ Parti'den İpsala Belediye Başkanlığı'na seçilen Abdullah Naci Ünsal'ı makamında ziyaret etti. Ardından da pazar yerine giderek, pazarcıları dinledi. Meral Akşener daha sonra İYİ Parti Keşan İlçe Başkanı Zafer Sarıkeç'ye ziyarette bulundu. Sarıkeçe ve CHP Keşan İlçe Başkanı Recep Pekcan tarafından karşılanan Akşener, esnafı dolaşarak, sorunlarını dinledi. Partisinin ilçe başkanlığı binası önünde topanan vatandaşlara seslenen Akşener, bugüne kadar hiç yapılmayan bir çalışma ortaya koyduklarını belirterek, şunları söyledi: "Sayın Erdoğan grup toplantısını bizlerle aynı gün yapmıyor, bugüne getirmiş. Demiş ki, 'İYİ Parti 2023'e kalmaz.'Valla rahmetli anacığım derdi ki, 'Kul kurar, kader gülermiş'. 2023'te kimin kalıp, kalmayacağına burada toplanan Keşanlı karar verecek. Herkese inat, gezmeye devam edeceğim. Tek tek herkesin ayağına gideceğim." Meral Akşener'e ilçe teşkilatı ziyareti sırasında çeşitli hediyeler verildi. Akşener, parti yöneticileriyle yaptığı kısa toplantının ardından ise Keşan Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Meral Akşener'in meydanda karşılanması-Akşener'in esnaf ziyaretleri-Akşener'in halka hitap etmesi-Akşener'in İYİ Parti İlçe Başkanlığı ziyareti-Akşener'e çeşitli hediyeler verilmesi-Akşener'in parti binasından çıkışı-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

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Karla mücadele ekiplerinin kurtardığı hamile kadının, ikizleri oldu

VAN'ın Başkale ilçesinde doğum sancıları başlayan Yadigar Koç (37), yolu kapalı olan mezradaki evinden, karla mücadele ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu alınarak hastaneye kaldırıldı. Yadigar Koç, hastanede ikiz bebek dünyaya getirdi.Başkale ilçe merkezine 43 kilometre uzaklıktaki Yurttepe Mahallesi Yüksel mezrasında dün saat 19.30 sıralarında doğum sancıları başlayan 7 çocuk annesi Yadigar Koç'un yakınları, 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kar ve tipi nedeniyle yolu kapalı olan mezraya ulaşamayan sağlık ekipleri, Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Yer yer 2 metreyi bulan karı temizleyen iş makinelerin eşliğinde köye ulaşan ekipler, Koç'u ambulansa aldı. Saat 00.30'da Başkale Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan Koç, burada yaptığı doğumla biri kız, 2 çocuk dünyaya getirdi.Koç ailesi, Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİVAN,

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Ahır yangınında 26 koyun telef oldu

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde çıkan ahır yangınında 26 koyun telef oldu, 13 koyun da yaralandı. Yangın, ilçeye bağlı Çiğdemli Köyü'ndeki Hacı Kedi'ye (47) ait ahırda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden Hacı Kedi, önce kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı. Alevlerin büyüdüğü ahırdaki 39 koyundan 13'ü yaralı olarak tahliye edilirken, çoğunluğu hamile 26 koyun ve kuzu ise yanarak telef oldu. Ayrıca yangında süt sağım makinesi ve su motoru da yandı. Hayvanlarını çok sevdiğini belirten Hacı Kedi, gözyaşları içinde yaşanan olayı şöyle anlattı: "Bir işim nedeniyle evden ayrılıp arabayla yola çıktım. Evden 1 kilometre gitmeden haber geldi. Geri döndüm geldim hemen ahıra yöneldim. 13 koyunu kurtardım ama çoğu hamile olan ve bir kaç yavru kuzum yanarak telef oldu. Onlar yanana kadar arabam yansaydı bu kadar üzülmezdim. Koyunları canım kadar çok severdim." Eşinin hayvanları borca aldığını belirterek, yetkililerden yardım eli uzatmalarını isteyen Fatma Kedi de 6 çocuklarının geçimini hayvancılıkla sağladıklarını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------Yanan ahırın dış görüntüsüHacı Kedi ve eşi Fatma Kedi'nin yanan hayvanlara bakarak ağlaması Yanan hayvanların görüntüleriHacı Kedi ile röp.Yaralı kurtulan hayvanların görüntüleriYaralı kurtulan koyunları tedavi ederken

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),

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Sahilde kayalıklara sıkışan köpek kurtarıldı

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, sahilde kayalıklara sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye eri Mustafa Gedikli, "Ellerimizle taşları boşalttık. Köpeğin sıkıştığı alanı genişlettik, köpeği kurtardık" dedi. Akçaabat ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde, sahil kenarında kayalıklara sıkışan köpek olduğunu görenler, belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, kayaları yerinden hareket ettirerek köpeği sıkıştığı yerden çıkardı. Köpeği kurtaran ekipten tfaiye eri Mustafa Gedikli, "Sadece insanların değil tüm canlıların yardımına koşmak için varız. Sokakta yaşayan hayvanlarımız Allah'ın sessiz kulları. Bizlere ihtiyaçları oluyor. Burada da onunla karşılaştık. Ellerimizle taşları boşalttık. Köpeğin sıkıştığı alanı genişlettik. Daha sonra kayayı hep birlikte kaldırmaya çalıştık ve köpeği oradan kurtardık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Köpeğin kayalıklara sıkışmış görüntüsü-İtfaiye ekiplerinin köpeği çıkarmak için verdiği mücadele-Köpeğin kayalıklardan çıkarılma anı-Olay yeri görüntüsü-İtfaiye eri ile röportaj-Haber genel ve detay görüntüleri

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR TRABZON

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Elmada yüzde 20 'Habur' hareketliliği

Antalya'daki elma üreticisi, Habur Sınır Kapısı'nın yeniden ticarete açılmasına sevindi. Üretici Ogün Taş, ticarete yüzde 20 hareketlilik geldiğini söyledi.Korkuteli ilçesinde elma üreticileri hasadın ardından soğuk hava depolarına doldurdukları elmaları işlemeye başladı. Hem iç pazara hem de yurt dışına gönderilen elmalar aroması ve düzgün şekliyle tüketicinin büyük beğenisini alıyor. Korkutelili üreticiler elmanın ihraç edilmesinin önündeki en büyük engelin bazı sınır kapılarının kapalı olmasından kaynaklandığını söyledi.Elma üreticisi ve tüccarı Ogün Taş, Habur Sınır Kapısı'nın yeniden ticarete açılmasıyla birlikte işlerinde bir hareketlilik meydana geldiğini söyledi. Irak pazarı ve Irak üzerinden Ortadoğu'ya elmanın gönderildiğini de kaydeden Taş, "Önceden elma gitmiyordu, elimizde kalıyordu. Şimdi Rusya, Hindistan ve birkaç bölgeye gönderiyoruz. Habur Sınır Kapısı'nın da açılmasıyla iyice hareketlendi dış pazarımız. Yüzde 15-20 oranında bir hareketlilik geldi. Elmanın kilogramı şu anda 2 TL'ye satılıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Soğuk hava deposundan detay görüntüElmalardan detay görüntüSevkiyattan detay görüntüÇalışanlar paketleme yaparken

RÖP: Ogün Taş (Elma üreticisi)

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

Kaynak: DHA