DHA YURT BÜLTENİ - 10

18.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:36

HDP önündeki eylemde 169'uncu gün (2)

AİLE SAYISI 88 OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen, HDP binası önünde 169 gündür oturma eylemi yapan ailelerin sayısı, 2015'te 15 yaşındayken, kaçırıldığını iddia ettiği kızı Aysun için eyleme katılan Aydan Arslan ile 88 oldu. Aydan Arslan, kızının Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını iddia ederek, 5 yıldır görmediğini söyledi. Arslan, kızının kendisini 2 ay önce arayarak, Suriye'de terör örgütünün elinde olduğunu, kaçmak istediğini ancak tehdit edildiğini söylediğini anlattı. Kızına seslenen Aydan Arslan, "Korkma, kaç, gel; devletimize teslim ol. Devletimiz bizi koruyor, kimse sana bir şey yapmayacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------HDP il binasıAilelerin bekleyişiAydan ARSLAN'ının konuşmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Eşini öldüren uzman çavuşa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde eşi Müberra Kuzdan'ı (26), öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan uzman çavuş Gökhan Kuzdan (29), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın gerçekleştiği otomobilin arka koltuğun annesinin ölümüne tanıklık eden 2,5 yaşındaki Ahmet de babasına hapis cezası verildiği adliye binasına dedesi Mevlüt Gürsanlı'nın kucağında geldi.Olay, geçen yıl 8 Temmuz'da Elbistan ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Müberra Kuzdan, Gaziantep'te görev yapan eşi Gökhan Kuzdan ile düğüne gitti. Düğün sonrası Müberra Kuzdan, otomobilde eşinin tabancasından çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Olay sırasında kucağında o zaman 3 aylık olan kızı Asena olan ve arka koltukta da oğlu Ahmet bulunan genç kadın, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Müberra Kuzdan'ın 15 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşti. Kuzdan'ın ailesi tarafından bağışlanan organları 5 kişiye umut oldu. Jandarmadaki sorgusunda olayın kazara gerçekleştiğini belirten Gökhan Kuzdan ise tutuklandı.YÜZÜNDE ATIŞ ARTIĞI ÇIKINCA SAVCI AĞIRLAŞTILMIŞ MÜEBBET İSTEDİOlayla ilgili soruşturma devam ederken, jandarma kriminal laboratuvarından gelen rapor dosyaya girdi. Raporda, Gökhan Kuzdan'ın her iki elinde ve yüzünde atış artıkları bulunduğu kaydedildi. Cumhuriyet savcısı, soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede Gökhan Kuzdan'ın eşi Müberra Kuzdan'ı kasten öldürdüğünü değerlendirerek eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Savcı, iddianamesinde "Şüphelinin sağ ve sol eli ile yüz kısmından alınan svaplardan atış artığı çıktığı, normal şartlarda tabanca ile atışta yüzde atış artığı bulunmasının beklenmediği nazara alındığında, sanığın aracın içine eğilerek veya hedef almak maksadıyla silahı yüzüne yaklaştırarak atış yaptığı anlaşılmaktadır" dedi.'EŞİMİ SEVİYORDUM, BİLEREK ÖLDÜRMEDİM'Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün karar duruşması görüldü. Duruşmada anne Vildan Gürsanlı, damadının en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, "Keşke devletin silahıyla bir de beynime sıksaydım diye düşünsün" dedi. Aile avukatı olayın tasarlayarak gerçekleştiğini öne sürerken, sanık avukatı kazara olduğunu ve kazara adam öldürmeden cezalandırılmasını istedi.Daha önceki 3 duruşma boyunca olayın tabancasını belinden çıkarırken kazara ateş aldığını savunan Gökhan Kuzdan'dan mahkeme başkanı son savunmasını yapmasını istedi. Kuzdan, plan ve tasarlayarak adam öldürme yöntemini bildiğini, ancak planlayarak cinayet işlemediğini belirterek, "Suçluyum. Eşimi seviyordum, ama bilerek öldürmedim" dedi.'PİŞMANLIK GÖSTERMEDİĞİ' İÇİN İNDİRİM UYGULANMADIMahkeme heyeti, savunma sonunda kısa bir ara verdikten sonra kararını açıkladı. Mahkeme, Gökhan Kuzdan'ı, eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Dava süresince duruşmalarda pişmanlık göstermediği gerekçesiyle mahkeme heyeti cezada indirim uygulamadı.ADLİYEYE DEDESİNİN KUCAĞINDA GELDİOlay günü annesinin ölümüne tanıklık eden Ahmet Kuzdan da adliyeye dedesi Mevlüt Gürsanlı'nın kucağında geldi. Peşini bırakmadığı için torununu da adliyeye getirmek zorunda kalan Mevlüt Gürsanlı, kucağında Ahmet ile adliye koridorunda bekledi.GÜRSANLI: BİZİM CİĞERİMİZ YANDI, KENDİSİ DE ORADA ÇÜRÜSÜNKararı değerlendiren Mevlüt Gürsanlı, "Beklediğimiz bir karardı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı cani. Bizim ciğerimiz yandı, kendi de ömür boyu orada çürüsün. Hak ettiği hayatı yaşasın orada, benim suçsuz kızımı öldürdü cani. Düğüne getirdi, tasarlayarak ve bilerek öldürdü. Ben isterdim ki o cani vatan savunmasında devletimizi savunsun" diye konuştu.Vildan Gürsanlı da Gökhan Kuzdan'ın hak etiği cezayı bulduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Adliye binasıAdliye yazısıMevlüt Gürsanlı'nın adliyeden ayrılmasıMevlüt Gürsanlı ile röp.Vildan Gürsanlı ile röp.Mevlüt Gürsanlı kucağında torunuylaAdliyenin önü

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ

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'FETÖ' yalanıyla 48 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı

ANTALYA'da kendini 'polis' ve 'savcı' olarak tanıtıp, 'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' yalanıyla aradığı kişiyi 48 bin lira dolandırdığı belirlenen M.K., yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı. Polisi harekete geçiren dolandırıcılık olayı, 5 Şubat günü Antalya'da meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne müracaat eden Ü.T., polis ve savcı olduğunu söyleyen kişinin, kendisini arayıp, 'Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı' diyerek 48 bin lirasını aldığını söyledi. Ü.T., parayı bankadan kredi çekerek, ödediğini de aktardı.İhbarın ardından harekete geçen ekipler, bölgede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyip, şüphelinin M.K. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, M.K.'yı yakaladı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Şüphelinin şubeden çıkışı Birlikte ekip arabasına yürümeleri Ekip arabasına binmeleri Emniyet müdürlüğü dış plan

HABER -KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Mide kanseri İrem, yaşama tutunamadı

BURDUR'da, yaklaşık 2,5 yıldır mide kanseriyle mücadele eden lise öğrencisi İrem Ayvalı (19), yaşamını yitirdi.Burdur'da, 2018 yılında mide yanması şikayetiyle gittiği Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde mide kanseri teşhisi koyulan, o dönem Özel Sağlık Meslek Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi olan İrem Ayvalı, çeşitli hastanelerde tedavi gördü. En son İstanbul'da bir hastanede tedavi olduktan sonra Burdur Menderes Mahallesi'ndeki evine gönderilen İrem Ayvalı, bu sabah fenalaşınca Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen İrem Ayvalı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ailenin 2 çocuğundan büyüğü olan İrem Ayvalı'nın ölüm haberi, sevenlerini yasa boğdu. İrem Ayvalı'nın cenazesi, bugün ikindi vakti Ulucami'de kılınacak namazın ardından Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verilecek.'ÇOK ACI ÇEKTİN'Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İrem'le birlikte fotoğrafını paylaştığı sosyal medya hesabından, "Sevgili İrem, benim meleğim çok mücadele ettin, çok acı çektin en son uğradığımda, 'Ne olur beni bırakma Ali amca' deyişin kulaklarımdan gitmiyor, daha yapacak çok puzzle vardı. Belki acıların dindi, huzura kavuştun ama ben çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun yavrum, huzur içinde uyu" ifadelerine yer verdi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERMesut MADAN/BURDUR,

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Güleda'nın cinayet sanığı, hakim karşısına çıkıyor

ISPARTA'da, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i (19), kaldığı aparttaki odasında, boğazını sıkıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklayarak öldüren eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan'ın (20) yargılanmasına 25 Şubat 2020 Salı günü başlanacak. Zanlı hakkında 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası isteniyor.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, 18 Kasım 2019 tarihinde Fatih Mahallesi'nde kaldığı apartta eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından, odasında, boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Olayın ardından polise teslim olan Zafer Pehlivan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cankel'in cenazesi ise memleketi Muğla'da toprağa verildi.İDDİANAME GEÇEN ARALIK AYINDA KABUL EDİLDİZafer Pehlivan hakkında Isparta Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianame, geçen yıl Aralık ayında Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Zafer Pehlivan hakkında, 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen iddianamede, cinayete ilişkin detaylara da yer verildi.KABLOYLA BOĞMAYA ÇALIŞTI, ARDINDAN BIÇAKLADI4 sayfalık iddianamede; sanık ve Cankel'in gece yarısı genç kızın ikametgahında tartışmaya başladığı belirtilerek, Pehlivan'ın Cankel'in boğazını sıkıp yumruk attığı, "Seni öldüreceğim, daha sonra da kendimi öldüreceğim" dediği belirtildi. Pehlivan'ın, Cankel'i dövmesi üzerine polise haber verildiği ve gelen emniyet görevlilerinin tarafların ifadelerini ve adli raporlarını aldığı, gerekli işlemlerin ardından şüphelinin serbest bırakıldığı kaydedildi. İfadesi alınan Cankel'in daha sonra ikametgahına gittiği, sanığın da aynı adrese gittiği belirtilen iddianamede, "Maktulle sanık bir süre konuştu. Maktul, sanığa başının ağrıdığını söyleyince taksiyle hastaneye gittiler. Hastane dönüşü sanık da evde kaldı. Sanıkla maktul tartışmaya başladı. Maktulün boğazını önce elleri sonra da kulaklığın kablosuyla sıkmaya başladı. Kalbini dinlediği maktulün yaşadığını anlayınca Güleda'yı bıçakladı" ifadeleri yer aldı. İddianamede, "Bıçağı toplam 6 kez saplaması, şüphelinin canavarca hisle hareket ettiğinin göstergesidir" denildi.İddianamede, Zafer Pehlivan'ın, teslim olduğu polis merkezinde üzerinden çıkan mektuba da yer verildi. Mektupta, "Şimdi gidiyorum ama tek başıma değil. Beni bu seçeneği seçmeye mecbur kıldınız. Yanımda kelebeğim var. Unutmadan hiç alkol almadım veya bir madde. Kafam yerinde. Her şeyin zamanı yaşadığımız andır. Mutlu olmayı ertelemeyin. Canınız istediği zaman ölmeyeceksiniz" ifadelerinin yazılı olduğu belirtildi. Sanığın savunmasında mektubu iki üç gün önce yazdığını beyan etmesinin, eylemindeki tasarlama kastını gösterdiği tespitine de yer verildi.İLK DURUŞMAYA SON 1 HAFTABurdur Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Pehlivan'ın Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanacağı ilk duruşma, 25 Şubat 2020 Salı günü görülecek. Zafer Pehlivan bu duruşmayla ilk kez hakim karşısına çıkacak.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERAli ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Yürüyerek Paris'ten yola çıkan 3 Fransız genç, Tekirdağ'a vardı

FRANSA'nın başkenti Paris'ten 5 ay önce yürüyerek Mekke, Kudüs ve İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan 3 Fransız genç, Tekirdağ'a ulaştı.Fransasız vatandaşları Müslüman Samuel Courkin (24) Kabe'ye, Yahudi Tanguy de La Fahte (20) Kudüs'e, Hristiyan Gaetan Robert de (26) İstanbul'a gitmek üzere 5 ay önce ülkelerinden yola çıktı. Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine ulaşan Fransasız gençleri Yeniçiftlik Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Alp, evinde misafir etti.Samuel Courkin, "20 Eylül'de Fransa'dan ayrıldık. Birkaç ülkeyi yürüyerek geçtik. İsviçre, Slovenya, Hırvatistan, Bosna, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Türkiye. Mekke'ye gitmeden önce Lübnan ve Mısır'a yürümem gerekiyor. Tanguy'da hızlı yürüyecek çünkü Kudüs'e varmak istiyorö dedi.'TÜRKLER SICAK KANLI'Türkiye'de çok sıcak karşılandıklarını ifade eden Courkin açıklamasının devamında, "Allah evine doğru atılan her adım sevaptır. Allah yolunda, onun dinini doğru olarak yaymak için atılan bir adımın sevabına yetişemez. Aynı zamanda yaşamlarımız ve maneviyatımız üzerine düşünmemize, orada yaşayan insanlar ve ülkeleri tanıma fırsatı buluyoruz. Gezimiz parasız gerçekleşiyor. Küçük bir bütçem var. Türkiye insanı gerçekten, çok olağanüstü sıcakkanlı ve misafirperverö diye konuştu.Hüseyin Alp ise şunları söyledi: "Dinlerin kardeşliği çok güzel. Birisi Yahudi, birisi Müslüman ve diğeri Hıristiyan. Bende onları misafir ettim. Birisi Mekke'ye, birisi Kudüs'e, diğeri de Ayasofya'ya gidiyor. Burada hangi kapıyı çalsalar onlara açılır. Çünkü bizim gönül kapımız genişö

Görüntü Dökümü-----------------------3 Fransız gencin sırt çantaları ile yürüyüşleri-Yolda aralarında konuşmaları-Tekirdağlı bir vatandaşın onlarla ilgilenmesi-Fransız genç ile röportajlar-Detay görüntüleri

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Caminin üstüne devrilen minare kaldırıldı

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde şiddetli fırtına ve kar nedeniyle caminin üzerine devrilen metal minare kaldırıldı.Geçtiğimiz hafta ilçede etkili olan fırtına ve kar yağışı Arıkonak köyündeki caminin metal minaresinin devrilmesine neden oldu. Kar kalınlığının 1 metreye ulaşan ve ulaşımın sağlanamadığı Arıkonak köyüne giren ekipler caminin üstüne yıkılan minareyi kısa süren çalışmayla kaldırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Devrine minareMinarenin indirilmesi için çalışmaVatandaşlarGenel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sercan SAKAR-ADIYAMAN

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Nehir ortasında mahsur kalan kurt köpeği 3 gün sonra kurtarıldı

AĞRI'daki Murat Nehri ortasında buz tabakası üzerinde 3 gündür mahsur kalan kurt köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Veteriner hekimin kontrolünden geçirilen ve yiyecek verilen kurt köpeği, doğaya bırakıldı. Kent merkezinden geçen Murat Nehri'nin ortasında oluşan buz tabakası üzerinde kurt köpeğinin 3 gündür akarsudan geçemediğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, buz gibi suya giren itfaiye görevlisi kurt köpeğini yakalamak istedi. İtfaiye erini görünce bir süre kaçan kurt köpeği, buz gibi suya giremeyince görevli tarafından başına ağ geçirildi. Kurt köpeğini kucağına alan itfaiye eri, suya girerek kıyıya geçirdi. Ekipler, kurt köpeğini daha sonra Ağrı Belediyesi'nin hayvan barınağına götürüldü. Burada veteriner hekim tarafında muayene edilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Yiyecek verilen kurt köpeği, daha sonra doğaya bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Mahsur kalan kurt köpeği-İtfaiye erinin suya girmesi-Kaçan kurt köpeği-Başına ağı geçirmesi-Kurdu kucağına alması

-Kurt köpeğinin kurtarılması

Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER/ AĞRI,

Kaynak: DHA