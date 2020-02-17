DHA YURT BÜLTENİ - 10

17.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:50

Elazığ'da, 4.2 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 14.42'da, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.64 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

ELAZIĞ,

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Elazığ'da 4.2'lik depremde hasarlı 6 katlı bina yıkıldı

ELAZIĞ'da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından daha önce boşaltılan hasarlı 6 katlı bina yıkıldı. Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündemi depremin ardından artçılar sürüyor. Bugün saat 14.42'de AFAD verilerine göre 4.2 büyüklüğünde merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem meydan geldi. 24 Ocak'taki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında boşaltılan Abdullah Paşa Mahallesi'ndeki 6 katlı bina yıkıldı. Binanın daha önce boşaltılması olası faciayı önlerken, yıkım anı ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİELAZIĞ,

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Baraj gölü yüzeyinde ve kıyıda kayıp Gülistan'dan iz arandı

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 44'üncü günde de sürdürüldü. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Uzunçayır Baraj Gölü'nde görüş uzaklığı sıfır olduğu için su altı dalışı gerçekleştiremedi. Bunun üzerine botlarla baraj gölü yüzeyinde ve kıyıda arama çalışması yapıldı.Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı. SU ALTI ARAMA ÇALIŞMASI YAPILAMADIGülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 44'üncü günde de sürdürüldü. Arama çalışmalarına AFAD görevlileri, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK Timi ile Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nden ekipler katıldı. JAK Timi, Uzunçayır Baraj Gölü'nde görüş uzaklığı sıfır olduğu için su altı dalışı gerçekleştiremedi. Bunun üzerine botlarla baraj gölü yüzeyinde ve kıyıda arama çalışması yapıldı. Bugünkü arama çalışmalarında Gülistan Doku'dan ize rastlanılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Arama çalışmalarıUzunçayır baraj gölüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Elektrik direğine çarpan otomobilde sürücü yaralandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında, Gökçeören Mahallesi mezarlık yolunda meydana geldi. Fevzi Erim (46), yönetimindeki 35 AJ 7094 plakalı otomobilin toprak yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç savrulurken, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü Erim, araçta sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenler sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Erim'i kurtardı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Erim, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erim, daha sonra Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Kaza yeriAğır yaralı Erim'in otomobilden çıkarılışıAğır yaralı Erim'e ilk müdahaleErim'im ambulansa bildirilişiElektrik direğine çarpan otomobilGenel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),

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Sobadan zehirlenen çifti, damatları ölü buldu

BURDUR'da, sabah işe gitmeyen Mesut Kelleci'ye (50) ulaşamayınca merak eden yakınları, yedek anahtarla girdikleri evde Mesut Kelelci ve eşi Gülşen Kelleci'nin (44) cansız bedeniyle karşılaştı. Çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.Olay, Burdur merkeze bağlı Konak Mahallesi Uğuz Sokak Çıkmazı'ndaki Uluçay Apartmanı'nda meydana geldi. Oto sanayisinde boyacılık yapan Mesut Kelleci sabah işe gitmeyince durumdan şüphelenen arkadaşları, Kelleci'ye cep telefonuyla ulaşmaya çalıştı. Kelleci'nin aramalara cevap vermemesi üzerine damadı Bekir Erken'e ulaşıldı. Yanındaki yedek anahtarla kapıyı açan damat Erken, evin salonunda Mesut Kelleci ve eşi Gülşen Kelleci'yi hareketsiz yatarken buldu.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mesut ve Gülşen çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 3 çocuklu Kelleci çiftinin cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Sağlık ekipleriPolis ekipleriOlay yeri inceleme ekipleriFenalaşan kişinin götürülüşüEv dış görünüşCenaze arabasının gelişiCenazelerin çıkarılışıCenaze arabasının gidişiRÖP: Bekir Erken

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/ BURDUR

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Park halindeki kamyonet yandı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, park halindeki kamyonet çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.Sümer Mahallesi 3'üncü Sanayi Sitesi'nde park halinde duran 09 KE 143 plakalı kamyonet, bugün saat 05.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kamyonetten dumanların yükseldiğini görenler yangını, itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere su sıkarak müdahale etti. Alev topuna dönen kamyonet, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Ancak araç, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Kamyonetin yanmasıİtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Diyarbakır'da ürün bazlı gıda denetimi başladı

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından bugün Türkiye'de eş zamanlı başlatılan ürün bazlı gıda denetimi Diyarbakır'da 64 ekiple gerçekleştirildi.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bugün 81 ilde başlatılan ürün bazlı gıda denetimleri Diyarbakır Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. 22 Şubat'a kadar sürecek denetimlerde kırsal ilçeler de dahil olmak üzere toplamda 64 gıda denetim personeli görev alacak. Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mehmet Hüseyinoğlu, insanların daha sağlıklı gıdaya ulaşmaları için 17 ilçe ve şube müdürlüğü olarak tüm ekiplerin yıl boyunca denetimlere devam ettiğini belirterek, "Özelde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı üzerine 17-22 Şubat tarihleri arasından 6 günlük bir gıda denetim seferberliğine başladık. Seferberlik kapsamında et, süt ürünleri, işleyen tesisler, fırın, lokanta ve toplu yemek üretimi gibi yerlerin tamamı bu süreçte denetlenecek" dedi.2019'DA 15 BİN DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ2019 yılı içinde 10 bin işletmede 15 bine yakın denetim gerçekleştirdiklerini anlatan Hüseyinoğlu, "Bu denetimlerde 83 idari yaptırım uyguladık. Bunlardan 3'ü Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu şeklinde uygulandı. Bu kapsamda 1 milyon TL'ye yakın bir ceza uygulandı. Hedefimiz her işletmemizin en az 2 defa, özellikle riskli ürünlerde, unlu mamullerde 3 defa denetimler gerçekleştirmek. 15 bin olan denetim sayımızı 20 bine çıkarmayı planlıyoruz. Yıl boyunca denetimlerimiz devam ediyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Gıda denetimMehmet Hüseyinoğlun'un konuşması

Genel ve detay

Emrah KIZIL, Elif FİLİZ, DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA