DHA YURT BÜLTENİ - 10

Palu Ailesi davasında, son savunmalar alınıyor (2)

TUNCER USTAEL AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, Meryem Tanhal'ın, Tuncer Ustael tarafından ısrarlı şekilde dövülmesi, aç soğukta bırakılması sonucu eziyet çektirerek öldürüldüğü kanaatine vararak, Tuncer Ustael'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Merhem Tanhal'ı ağaca bağlaması nedeniyle 'Kişiyi hürriyetten yoksun kılmak' suçundan 4 yıl, Meryem Tanhal'ın banka ve kredi kartlarını kullanması suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Emine Ustael, Hava Palu, İsa Palu ve Ayşe Palu ise suça iştirak etmek suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı kişilere ayrıca 'Kişiyi hürriyeti yoksun kılmak' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, bu ceza ertelendi. Fatih Palu ise suça iştirak etmek suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. Hakim, Fatih Palu'ya, "Suç tarihinde yaşın ufaktı ama işlenen suçun bilincinde olduğu kanaatine vardık" dedi.

Tamirciden çalınan minibüsünü parçaları alınmış olarak buldu

AKSARAY'da kaza yapan Mustafa Konuk'un (38), tamir için bıraktığı minibüs çalındı. Güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkan polis, çalınan minibüsü Kızılkaya köyünde parçaları alınmış olarak buldu.

Aksaray'da oturan ve yurt işleten Mustafa Konuk, öğrenci servisinde kullandığı 66 KK 438 plaka minibüsünün kaza yapması nedeniyle 10 gün önce tamir için sanayi sitesindeki bir iş yerinin önüne bıraktı. Konuk, minibüsün tamirini kontrol etmek için dün bıraktığı tamirciye gitti. Minibüsünü göremeyince iş yeri sahibine sordu. Onun da durumdan bilgisinin olmaması üzerine polise ihbarda bulundu. Polis, sanayi sitesindeki iş yerlerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemede minibüsün bir çekiciyle götürüldüğü belirlendi. Çekicinin sürücüsüne ulaşan polis, minibüsü satın aldığını öne süren C.H.'nin Kızılkaya köyüne götürdüğünü belirledi. Ardından C.H.'nin adresine yapılan baskında minibüsün çoğu parçalarının alınmış olduğunu belirledi. C.H.'nin gözaltına alınmasının ardından minibüs, sahibine teslim edildi. C.H., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yaşadıklarını anlatan Mustafa Konuk, şunları söyledi: "Cumartesi günü aracım çalınmış, yeni fark ettim ve durumu polis ekiplerine bildirdim. Polis ekipleri, hırsız ile aracımı yükleyip götüren çekiciyi güvenlik kameralarını inceleyerek buldu. Köye gidip aracımı teslim aldık ama aracımı parçalamışlar. Motor parçaları, iki tane lastiği, tampon, farları, içindeki koltukları, aracın egzozu ile aklınıza gelecek yedek parçalarını sökmüşler. Yaklaşık 15 bin lira zararım var. Aracımı tekrardan çekiciye yükleyip merkeze getirdik" dedi.Minibüsünün 3 saat bir kısa sürede bulunduğunu belirten Konuk, minibüsü çaldığını öne sürdüğü C.H.'nin, minibüsü satın aldığını söylediğini belirtti. Konuk, "Böyle bir satın alma sisteminin olmadığını kendisine söyledim. Araç benim. Çekiciye yükle, şuraya götür diye bir satın alma işleminin olmadığını söyledim. İnsan bisikleti bile faturasız alamaz. Düşünün benim haberim yok. 'Ben satın aldım diyor' Noterden herhangi bir satış sözleşmesi olmaksızın adam çekiciye minibüsü yükleyip götürmüş. Bana da başka birinden satın aldım deyip satın almanın ardına sığınıyor. Bu çok enteresan bir durum. Bundan sonrası da dosyamız adliye gitti. Ben aracımı götüren hırsızdan şikayetçi oldum. Bunun sonucuna bakacağız bu işten zararsız bir şekilde çıkmak istiyorum" diye konuştu.

Gamze'nin 'maganda kurşunu' ile ölümünde muhtara 18 yıl 9 ay hapis KIRŞEHİR'de, katıldığı sünnet düğününde halay çekerken başına kurşun isabet eden Gamze Boynuince'nin (21) ölümüyle ilgili davada tutuksuz yargılanan sanıklar köy muhtarı Bayram Zengin 18 yıl 9 ay, Taner Zengin 3 yıl 4 ay, Murat Zengin 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yaz tatili için Belçika'dan Kırşehir'e gelen Gamze Boynuince, geçen yıl 15 Ağustos'ta merkeze bağlı Çadırlıhacıyusuf köyünde ailesi ile birlikte aynı zamanda akrabaları olan köy muhtarı Bayram Zengin'in oğlunun sünnet düğününe katıldı. Düğünde bazı kişiler havaya ateş açtı. Bu sırada, halay çeken Gamze Boynuince'nin başına kurşun isabet etti. Yere yığılan Boynuince, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

151 BOŞ KOVANOlayla ilgili inceleme yapan jandarma, düğünün yapıldığı alanda 2 adet şarjör, 151 adet boş kovan ve 6 adet av tüfeği fişeği buldu. Ancak jandarmanın köye gelmesinden önce düğünde görüntü çeken kameramandan kasetin alınıp, görüntülerin yok edildiği belirlendi. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda düğünde havaya ateş açan köy muhtarı Bayram Zengin ile kuzenleri Taner Zengin ve Murat Zengin gözaltına alındı. Bayram Zengin, jandarmaya düğünde kullanmadığı siyah kabzalı iki silahı teslim ederken, Gamze Boynuince vurulduğu sırada orada olmadığını da ileri sürdü. Ancak düğüne katılanların çektiği fotoğraf ve videolarda muhtar Bayram Zengin'in belinde kahverengi kabzalı başka bir tabanca bulunduğu belirlendi. Muhtar Bayram Zengin ile Taner Zengin tutuklanırken, Murat Zengin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BENİM KIZIMI KİM VURDU?'Soruşturma sonunda şüpheliler hakkında Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen 3'üncü duruşmada karar çıktı. Duruşmada, ikinci duruşmada tahliye edilen muhtar Bayram Zengin ile ilk duruşmada tahliye edilen Taner Zengin ve diğer tutuksuz sanık Murat Zengin hazır bulundu. Sanıklar Bayram Zengin, Taner Zengin ve Murat Zengin suçsuz olduklarını belirterek, beraatlarını istedi. Ölen Gamze'nin babası Rahmi Boynuince ise düğün için Belçika'dan geldiklerinde, böyle bir olay yaşadıklarını belirterek, "Düğün sahibi Bayram Zengin akrabamız olur. Benim kızım düğünde halay çekerken öldürüldü. Avukatlar, 'deliller yetersiz' diyor. Peki, benim kızımı kim vurdu? Bayram Zengin'in yeniden tutuklanmasını istiyorum" dedi.

3 SANIĞA HAPİS CEZASIMahkeme heyeti köy muhtarı Bayram Zengin'e 'olası kast ile adam öldürmek' suçundan 16 yıl 8 ay, 'genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan da 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Taner Zengin'e 'suç delillerini gizlemek' suçundan 2 yıl 1 ay, 'ruhsatsız silah bulundurmak ve ateş etmek' suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 3 yıl 4 ay, diğer sanık Murat Zengin'e ise 'ruhsatsız silah taşımak ve genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, İstinaf sürecinde sanıkların tutuksuzluk hallerinin devamına hükmetti.

TIR dolusu iplik ve madeni yağları çalanlar yakalandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 460 bin TL değerindeki penye triko ipliği çalanlar, polis operasyonuyla yakalanırken, aynı kişilerin çaldığı 300 bin TL değerindeki madeni yağ da ele geçirildi.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nce Kahramanmaraş'ta fabrikadan yüklenen 460 bin TL değerinde ve 25,5 ton ağırlığındaki penye triko ipliği Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine götürüldüğü TIR'ın, Körfez ilçesinde mola sırasında çalınması üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucu TIR'ın çekicisi, Sakarya'da boş arsada terk edilmiş bulundu. Çalınan TIR'ın dorsesinin ise başka çekiciye takılı olarak İstanbul'a götürüldüğü belirlendi. Düzenlenen operasyonla çalınan iplikler, İstanbul Esenyurt'ta tekstil atölyesinin deposunda eksiksiz bulunarak, sahibine teslim edildi.Şüphelilerden T.D.'nin üzerinde, İstanbul Sancaktepe'de olduğu tespit edilen başka depo anahtarı bulundu. Bu depoda yapılan aramalarda ise İstanbul'dan Çorum'a götürülmek üzere yüklenen 300 bin TL değerinde madeni yağın İstanbul Tuzla'dan yine aynı şekilde çalındığı tespit edilip, sahiplerine teslim edildi.Kocaeli, Bursa, Sakarya ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla U.Ü., İ.T., T.D. ve S.B.A. gözaltına alındı. S.B.A.'nın 'sahtecilik', 'hırsızlık', 'dolandırıcılık' ve 'güveni kötüye kullanma' suçları başta olmak üzere 8 suçtan arama kaydının bulunduğu tespit edildi.

Yaşlı çift, evde ölü bulundu

KONYA'da İsmail Kırkız (77) ve eşi Miyase Kırkız (78), evin banyosunda ölü olarak bulundu. Üzerinde kıyafetleri bulunan çiftin banyodaki sobayı yaktıktan sonra sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri üzerinde duruluyor. Olay, bugün saat 13.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Muradiye Mahallesi Papağan Sokakta İsmail Kırkız'a ait tek katlı müstakil evde meydana geldi. İsmail Kırkız'ın yakınları kendisine ulaşamayınca eve geldi. Kapıyı açan olmayınca da arka kapıdan içeri girdiklerinde İsmail Kırkız ve eşi Miyase Kırkız'ı haraketsiz halde buldu. Ardından polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırkız çiftinin öldüğünü belirledi. Polis yaptığı incelemede üzerinde kıyafetleri bulunan çiftin banyodaki sobayı yaktıktan sonra sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri üzerinde duruuyor. Çiftin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından sonuçlanacağı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

===================================Eskişehir'de rüşvet operasyonu: 10 gözaltı

ESKİŞEHİR'de kent merkezinde masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonları ve denetimlerinde uygulanan para cezalarını ve idari yaptırımları iptal etmeleri karşılığında rüşvet aldığı ve rüşvet verdiği belirlenen aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 1'i kadın 10 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte faaliyet gösteren masaj salonlarına düzenlenen baskınlarda ve denetimlerde uygulanan cezaların rüşvet karşılığında kamu görevlilerince iptal edildiği bilgisine ulaştı. Polis ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında cezalar ve yaptırımları, aldıkları rüşvet karşılığında iptal ettiği belirlenen aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 1'i kadın 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Evlerine düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda rüşvet olaylarına ilişkin dijital ve basılı belge ele geçirildiği belirtildi.

Asayiş Şubesi'nde ifadeleri alınan 10 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da 204 yerleşim biriminin yolu kardan kapalı

ADIYAMAN'DA etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 204 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken merkeze bağlı 45, Besni'ye bağlı 13, Çelikhan'a bağlı 20, Gerger'e bağlı 39, Gölbaşı'na bağlı 16, Kahta'ya bağlı 42, Samsat'a bağlı 3, Sincik'e bağlı 21 ve Tut ilçesine bağlı 5 olmak üzere toplam 204 köye ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdare ekipleri ise 36 ekip ile yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karla kaplı cadde ve sokaklarda kayak yaptı SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yaşayan Yunus Emre Kutlu (38) ilçe merkezinde cadde ve sokaklarda kayak yaptı.

İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Suşehri ilçesinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Suşehri Belediyesi'nde çalışan evli 2 çocuk babası Yunus Emre Kutlu, yoğun kar yağışını fırsata dönüştürdü. Fırsat buldukça hobi olarak kayak yapan Kutlu, bu kez ilçenin cadde ve sokaklarında kaydı. Aracının arkasına bağladığı iple Sivas Caddesi üzerinde kayan Kutlu'yu görenler şaşırdı.

'SABAHA KADAR DA KAYSAK BUNUN ZEVKİ BİTMEZ'

Uzun yıllardır kayak sporu ile ilgilendiğini söyleyen Yunus Emre Kutlu, "Akşam üzeri karar verdim. Baktım 40 santimetreye ulaştı. Kayak takımlarımı hazırlayıp çocuklarımı da alarak kayak yapmaya karar verdim. Çok eğlendim, çocuklarım da eğlendi. İlçemizde kayak merkezi olmadığı için ve ilimizdeki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne de her zaman gidemiyoruz. Biz de bunu Suşehri'nde caddelerde yapmaya karar verdik. Eğlendik, çok da güzel oldu. Ben kayak sporunu herkese tavsiye ediyorum. Sabaha kadar da kaysak bunun zevki bitmez" dedi.

Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçeleri ve On Gözlü Köprü, beyaza büründü DİYARBAKIR'da dün akşamdan beri kar yağışı etkili olurken, tarihi Hevsel Bahçeleri ile Diyarbakır Surları ve On Gözlü Köprü, beyaz örtüyle kaplandı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışı etkili olurken, Diyarbakır'da da dün akşam saatlerinde yağış başladı. Kent, kar yağışıyla kısa sürede beyaza büründü. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri ile Diyarbakır Surları ve On Gözlü Köprü, beyaz örtüyle kaplandı.

Kınalı elleriyle çaldığı sipsi ile 'Yaşayan İnsan Hazinesi' seçildi

DENİZLİ'nin Beyağaç ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki sipsi ustası Halime Özke, Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü almanın mutluluğunu yaşıyor.Beyağaç ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan evli ve 3 çocuk annesi 7 torun sahibi sipsi ustası Halime Özke, 7 yaşında koyun ve keçi otlatırken büyüklerinden sipsi çalmayı öğrendi. Sipsi çalmayı çok sevdiği belirten Özke, enstrümanını hiçbir zaman yanından ayırmadığıın söyledi. Kendini sipsi yapımı ve kullanımında oldukça geliştiren Özke, giydiği 3 parça olarak adlandırılan kırmızı kıyafetiyle ilçedeki düğünlerin de aranan ismi haline geldi.Nota bilmeden kınalı elleriyle çaldığı sipsisiyle ün kazanan Özke, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi listesine alındı. Özke, geçen 11 Şubat'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülünü Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almanın mutluluğunu yaşadı.Sipsinin hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirten sipsi ustası Halime Özke, "Biz, mahallemizde sipsiyi çalabilen 5 kızdık. Diğer 4 kızın eşleri sipsi çalmalarına izin vermedi. Bir tek ben kaldım. Yıllardır sipsi çalmayı hiç bırakmadım. O benim neşe kaynağım. Eskiden evde, eşimle birlikte çalıp, söylerdik. Sipsi çalınca neşem yerine geliyor. Radyodan türkü öğrenip, sipsiyle çalıyorum. Nefesim yettiğince sipsi çalmak istiyorum. Ölünce de mezarımın başucuna koyulmasını istiyorum" dedi.Özke, ödüle layık görüldüğü için gurur duyduğunu belirtip, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya davet etti. Davet üzerine, gidip, ödülümü aldım. Beni, bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Ben de Cumhurbaşkanımız'ı Beyağaç'a davet ettim" diye konuştu.Özke, Çamelili cura sanatçısı Hayri Dev'in ardından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' listesine Denizli'den giren ikinci isim oldu.

Adıyaman'da 3 yıl sonra yağan kar eğlencesi ADIYAMAN'da, 3 yıl aradan sonra yağan kar yüzleri güldürdü. Kentte, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte okullar tatil oldu. Çocuklar ve gençler parklara akın ederek karın keyfini çıkarttı. Parklara akın eden bazı vatandaşlar ise kardan adam yaptı. 3 yılın ardından ilk defa karla buluşan Adıyamanlılar kar topu oynayarak hasret giderdi.

Toplumsal mesaj içeren cümleleri, afişlere yazdırıp dükkanının dışına asıyor

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, mahalle kasabı Kadir Öz (36), okuduğu kitaplardan beğendiği, toplumsal mesaj içeren cümleleri dev afişlere yazdırarak, dükkanının dış cephesine asıyor. Caddeden geçerken, afişleri görenler, cep telefonlarının kameralarıyla çekip, sosyal medyadan paylaşıyor.

Muratdede Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda kasaplık yapan Kadir Öz, okuduğu kitaplardan beğendiği ve toplumsal mesajlar içeren cümleleri 8 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde bez afişlere yazdırıyor. Öz, daha sonra bu afişleri dükkanının dış cephesine asarak, yoldan geçenlerin okumasını sağlıyor. Öz, en son olarak yaptırıp, astığı dev afişe, 'Bu dünyayı sarılmak kurtaracak. Hep gülün, yeter ki kalbiniz kirlenmesin' yazdırdı. Kasap dükkanının üzerindeki afişe, caddeden geçenler ise dikkatle bakıyor. Afişleri görenler, cep telefonlarının kameralarıyla çekip, sosyal medyadan paylaşıyor. Bazı kişiler de dükkana girip, Öz'e afiş için teşekkür ediyor.

Kasap Kadir Öz, amacının, herkesin yüzünü güldürmek olduğunu belirterek, "Son zamanlarda ülkemiz deprem ve çığ gibi doğal afetler yaşadı. Ben de okuduğum kitaplarda beğendiğim ve toplumsal mesajlar içeren cümleleri afişe yazdırıp, vatandaşların okuması için asıyorum. Amacım vatandaşların yüzünde ufak bir tebessüm oluşturmak, onları mutlu etmek. Caddeden geçenler, afişi çok beğeniyor, gelip teşekkür edenler bile var. Topluma sadece küçük bir cümleyle mesaj vererek katkıda bulunmaya çalışıyorum" dedi.

Kaldırımdan geçerken, gördüğü afişi beğendiğini dile getiren Hanifi Çağın ise "Güzel bir toplumsal yazı, hoşuma gitti. Cep telefonuyla çekip sosyal medya hesabımda paylaştım" diye konuştu.

STK'lar ve iş insanlarından eğitime destek

BURDUR'da sivil toplum kuruluşları ve iş insanları tarafından kentteki çeşitli okullara yaptırılacak Yenilikçi Sınıf ve Tasarım Beceri Atölyeleri için protokol imza töreni düzenlendi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen protokol imza törenine Vali Hasan Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile STK başkan ve temsilcileriyle iş insanları katıldı. Törende konuşan Vali Hasan Şıldak, "İlimizdeki okullarımızın fiziki olarak desteklenmesi, bilhassa Milli Eğitim Bakanlığımızın son dönemde çok üzerinde durduğu yenilikçi sınıf ortamlarının oluşturulması, çocukların eğitim düzeylerinin yükseltilmesi için görerek, yaparak bizzat uygulamanın içinde konuları öğrenmeleri itibariyle desteklenen yenilikçi sınıflar, atölyeler oluşturmak için biz Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak burada bulunan iş insanlarına müracaat ettik. Taleplerini rica ettik ve sağ olsunlar burada bulunan bütün oda ve hayırseverlerimiz bu talebimize olumlu cevap verdi" dedi.Burdur'un her zaman eğitimin yanında yer alan, eğitimi isteyen, eğitimle büyüyen bir şehir olduğunu aktaran Vali Şıldak, "Küçük sınıfların donatımlarını sağlamanın ötesinde taşıdığı değer bizim açımızdan çok büyük. Bu şekilde toplumumuza mesaj veriyoruz. Toplumumuzun asıl dinamik gücünü oluşturan reel sektörün temsilcilerinin ve iş dünyasının temsilcileri burada biz de eğitime katkı sağlıyoruz ve bu yıl yürüttüğümüz Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi'ne (BİGEP) destek oluyoruz mesajı veriyorlar. Bu itibarla bu projenin içinde bulunan okul idarelerimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz hayırseverlerimizin bu desteği ile daha güçlenmiş oluyorlar ve moral buluyorlar. Bu itibarla topluma da dayanışma, birlik içinde hareket etme ve özellikle eğitim konusunda en güzel örnekleri sunma adına gerçekleştirilen bu yardım faaliyetine ve üstlenilen bu sorumluluğa ben büyük bir takdirle ve teşekkürle cevap vermek istiyorum. Bu hayırseverlikleri ve eğitime destekleri nedeniyle yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.Daha sonra kentteki 15 ilk ve orta dereceli okulda yapılacak sınıf ve atölyelerin protokolleri Vali Hasan Şıldak, Milli Eğitim Müdürü Çay ile STK temsilcileri ve iş insanları tarafından imzalandı.

