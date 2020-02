DHA YURT BÜLTENİ - 10

12.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:08

Kazada ölen uzman çavuş ve kayınvalidesinin cenazeleri Çankırı'ya gönderildi

KAYSERİ'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Yılmaz Yandım (27) ile kayınvalidesi Naime Veli'nin (45) cenazeleri, toprağa verilmek üzere Çankırı'ya gönderildi.

Kaza, dün akşam Kayseri-Malatya karayolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Elazığ'da görev yapan Uzman Çavuş Yılmaz Yandım, yıllık izine ayrılarak ailesiyle birlikte memleketi Çankırı'ya gitmek üzere yola çıktı. Yılmaz Yandım yönetimindeki 46 F 1077 plakalı otomobil, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Yılmaz Yandım ile araçta bulunan kayınvalidesi Naime Veli, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün eşi Mehtap Veli Yılmaz (26) ile kızı Asel ise ağır yaralandı. Anne ve kızının hastanede tedavileri sürüyor.

ÇANKIRI'DA TOPRAĞA VERİLECEKLERKazada ölen Yılmaz Yandım ve kayınvalidesi Naime Veli'nin cenazeleri, hastane morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kayınpederi Kerem Veli'nin TIR'ının 2 gün önce çıkan yangında yanması nedeniyle izine ayrıldığı öğrenilen Yılmaz Yandım ve Naime Veli'nin cenazeleri toprağa verilmek üzere Çankırı'ya götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Cenazelerin araca bindirilişi-Diğer detayla

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/ KAYSERİ

==================================

Suriye sınırına komando sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 'kirpi' olarak adlandırılan zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ile komando sevkiyatı yapıldı.Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırına gönderilen, içerisinde komandoların bulunduğu ZPT'lerden oluşan askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Konvoy daha sonra birliklerine hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Askeri araçların Kırıkhan ilçe merkezinden geçişi

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),

====================================

Kayseri'deki fabrika yangınında zarar 1,5 milyon lira

KAYSERİ'de masa sandalye üretimi yapan fabrikada çıkan ve 2 saatte kontrol altına alınan yangındaki maddi hasarın yaklaşık 1,5 milyon TL olduğu öğrenildi.Yangın, dün saat 19.00'da Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 15'inci cadde üzerindeki A.A.'ya ait masa sandalye fabrikasında çıktı. İddiaya göre; yurt içi ve yurt dışına üretim yapan fabrikakadaki sanayi tüplerinden birinin patlaması sonucu çıkan yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürülen yangında fabrikada kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Yangının bilançosu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Tek hangarda bulunan, masa sandalye üretim malzemeleri ve makineler ile üretimi tamamlanmış sandalyelerin tamamen kül olduğu yangındaki maddi zararın yaklaşık 1,5 milyon TL olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Yanan fabrikanın içi ve çevresinden görüntü Fabrika içindeki sanayi tipi tüplerinden görüntüDiğer genel detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ /KAYSERİ,

==================================

Doktoru ve öğretmeni darbeden 3 kişiye hapis cezası (RÖPORTAJLAR)

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyleyen Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen öğretmen Ali Türk'ün darbedilmesiyle ilgili görülen davada karar çıktı. Sanıklardan Mürşit Yılmaz 7 yıl 2 ay, Mehmet Yılmaz 3 yıl 3 ay ve Muharrem Yılmaz da 2 yıl hapis cezasına çarptırılırken, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve cezanın adli para cezasına çevrilmesine yer olmadığına karar verdi.

Olay, geçen sene 29 Mart Cuma günü saat 16.00 sıralarında Mevlana Mahallesi, 29 No'lu Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na başvuran Güler Yılmaz, hasta olduğunu söylediği eşi için ilaç yazdırmak istedi. Dr. Yoğurtçuoğlu, hastayı görmeden ilaç yazmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine kadın, hakaretler yağdırarak odadan çıktı. Bir süre sonra sağlık merkezine gelen Güler Yılmaz'ın eşi Mürşit Yılmaz, doktora saldırıp, vurmaya başladı. Olaya, yanındaki amcasının oğlu Muharrem Yılmaz da karıştı.Sağlık merkezindekiler ile çevredeki lokanta ile eczanede çalışanlar olaya müdahale ederek, iki kuzeni sakinleştirdi. Bir süre sonra kuzenlerin akrabası olan 4 kişilik grup, kamyonetle sağlık merkezine geldi. Grubun gelmesiyle birlikte Mürşit ve Muharrem Yılmaz, tekrar Yoğurtçuoğlu'na ve esnafa saldırdı. Dr. Yoğurtçuoğlu'nun burnu kırılırken, bu sırada Dr. Elif Çağlayan'ın yanında bulunan eşi sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk'ün de kafatasında zedelenme meydana geldi.

Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ve öğretmen Ali Türk'ün şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, Mürşit, Muharrem, Mehmet ve Müslüm Yılmaz'ı gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün de Mürşit Yılmaz ve diğer 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından tekrar gözaltına alınan şüphelilerden Müslüm Yılmaz hariç 3'ü, 2 Nisan'da tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İzmir 21'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Geçen sene 30 Mayıs'ta görülen ilk davada, Mürşit Yılmaz, "Ben konuşmak için doktorun yanına gittim. Ancak bana ters davrandı ve 'ulanlı' cümleler kurdu. Boğazıma yapıştı ve yumruk attı. Yaşanılanlardan ötürü çok üzgünüm ve pişmanım" dedi.27 Haziran'da görülen ikinci duruşmada dinlenen tanıklardan, Yunus Emre Sağlık Merkezi'nde hemşire olarak çalışan Elif M. ve Gizem Ö., Mürşit Yılmaz'ın elinde metal bir eşya gördüklerini, ilk başta bununla saldırmaya çalıştığını, ancak vurmayı başarıp başaramadığını görmediklerini söyledi. Daha sonra söz alan Mürşit Yılmaz da, elinde anahtar olduğunu, ancak anahtarla vurmadığını belirtti. Tanıkların dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Mürşit Yılmaz'ın tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

SANIKLARA CEZA YAĞDIDavanın görülen son duruşmasında ise sanıklardan Mürşit Yılmaz, hem Dr. Yoğurtçuoğlu'na hem de Ali Türk'e yönelik işlediği suçlardan toplamda 7 yıl 2 ay, Mehmet Yılmaz toplamda 3 yıl 3 ay, Muharrem Yılmaz da 2 yıl hapis cezası aldı. Hakim, sanıkların duruşmalar sırasındaki davranışlarını ve olayın işleniş şeklini göz önünde bulundurarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve cezanın adli para cezasına çevrilmesine yer olmadığına karar verdi.

'UMARIM BU DAVA EMSAL OLUR'Yargıdan çıkan karara saygılı olduğunu söyleyen Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu, "Beklediğimiz bir karardı, uygun bir karar olduğunu düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Sağlıkta şiddet terörünü insan kendi başına geldikten sonra çok daha iyi anlıyor. İl ve ilçe sağlık müdürlükleri, Türkiye'nin birçok ilindeki meslektaşlarımız gerçekten bana manevi olarak çok destek oldular. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Bu dava belki bir emsal olur. Biz kötü bir iş yapmıyoruz, kanunların verdiği izinlerle işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Maalesef Türkiye'de şuan 'Bir rapor versen ne olacak, ilacı yazsan ne olacak' gibi bir bakış açısı var. Bu karardan sonra umarım bu şekilde olaylar yaşanmadan halkımız biraz daha bilinçlenir ve biz de daha rahat hizmet veririz. Hizmet verdiğimiz kişilerin bize yaptıkları darbe aslında kendilerine bir darbe oluyor" diye konuştu.Olayın görgü tanığı olan ve eşi darp edilen Aile Hekimi Elif Çağlayan Türk ise, "Ben 20 yıllık hekimim, birçok şeyle karşılaştım. Biz burada devletin bize verdiği görevi icra etmekle mesulüz. Elimizden geldiğince tüm sağlık çalışanları olarak her şekilde canla başla çalışmaya uğraşıyoruz. Sonuç itibariyle insanız, yapabildiğimiz kadarıyla faydalı olmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız olay çok üzücü. Ben şiddete genel olarak karşı bir insanım. Her şeyin bir yolu yordamı var, insanlar verilen hizmetten memnun olmayabilir. Bakanlığın belli bir kanalı var, aile hekimini değiştirebilir, şikayette bulunabilir. Hastalara verilmiş haklar da var. Bunun için şiddete başvurmaya gerek yok. İnsanlar şiddetten vazgeçmeli. Bir meslektaşım yaptığı işten dolayı zarar gördü, gözlerimle gördüm. Böyle bir olayı işyerinde yaşadığınız zaman neden oldu diye oturup düşünüyorsunuz ve gerçekten bir nedeni olmadığını gördüğünüzde daha çok üzülüyorsunuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------Olayın geçtiği sağlık ocağından görüntülerAnonsDr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ile röp.Dr. Elif Çağlayantürk ile röp.

Haber: Davut CAN - Melis KARAKUZULU, Kamera: Hande NAYMAN/İZMİR,

==================================

Mersin'de PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

MERSİN'de, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmanın ardından örgütün sözde gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi içinde yer aldığı belirlenen 13 şüpheli için operasyon düzenlendi. Operasyonda, 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Polislerin eve girmesiEvde arama yapmaları

Haber-Kamera: MERSİN,

=================================

Fuhuş için anlaştı, dövülüp gasbedildi

ANTALYA'da fuhuş için anlaştığı E.T. ile eve giden H.T.'yi bıçak sapıyla dövüp, 'Bizim kardeşimizi nasıl alıkoyarsın, seni burada iki dakikada öldürürüz, kimsenin ruhu duymaz' diyerek darbettikten sonra içinde 480 lira bulunan cüzdanını gasbeden iki saldırgan, yakalandı. Şüphelilerin evde bulunan kumbarayı dahi aldıkları ortaya çıktı.Olay, 10 Şubat günü saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. H.T., cadde üzerinde karşılaştığı ve birlikte olmak için anlaştığı E.T. adlı kadınla birlikkte kendi evine gitti. Kısa süre sonra eve gelen 2 kişi, H.T.'ye, "Bizim kardeşimizi nasıl alıkoyarsın, seni burada iki dakikada öldürürüz, kimsenin ruhu duymaz, sende hiç ar namus yok mu, seni burada öldüreceğiz" diyerek, bıçak sapıyla darbetti. H.T.'nin ağzına çorap sokan 2 saldırgan, içinde 480 lira bulunan cüzdanını de aldı. 3 kişi, içinde bozuk para bulunan kumbarayı da aldı.Saldırganlar ile E.T.'nin evden ayrılmasının ardından polise giden H.T., şikayetçi oldu. Şikayet üzerine soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, H.T'nin para karşılığı fuhuş yapmak üzere anlaştığı E.T. ile diğer şüpheliler A.A. ve B.D.'yi gözaltına aldı. Üzerlerinde 395 lira olduğu belirlenen şüphelilerin, paranın diğer kısmıyla uyuşturucu madde aldıkları ortaya çıktı.3 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 'Konut dokunulmazlığını ihlal ve 'Yağma' suçlarından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Şüphelilerin emniyetten çıkarılışıArabaya bindirilişi

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,

===================================

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonu düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda dedektör narkotik köpeklerde kullanıldı. Daha önceden belirlenen 4 ayrı evde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen paralar, 1 pompalı tüfek ve çalıntı motosiklet ele geçirildi. Bu arada polisi gören bazı şüphelilerin uyuşturucu maddeleri tuvalete attıkları belirlendi.Operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan aranması ve 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.E., hükümlü ve tutuklunun kaçması, dolandırıcılık, silahla yağma, gece vakti silahla yağma gibi suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan V.E., uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti dosyasından firarda olarak aranan E.H. ve İ.Ç. ile başka bir suçtan aranması bulunan Ç.B., yakalandı. Yakalanan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Polis kamerasından operasyon anları-Narkotik köpeğinin arama yapması-Polis ekiplerinin mahalleye konvoy halinde girişleri-Ele geçirilen uyuşturucular-Detay görüntüler-Polis baskını anında tuvalete atılan uyuşturucular

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ

===================================

Antalya'da 'Patara Yılı' sevinci

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin 2020 Turizm Yılı temasının Patara Antik Kenti olduğunu açıklaması, Antalya'da sevinçle karşılandı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Antalya bu tarihi sorumluluğu başarıyla temsil edecektir" dedi. Kentteki sivil toplum kuruluşlarının başkanları ise 'Patara Yılı' kararının Antalya ve Türkiye'nin tanıtımına çok önemli katkı koyacağını, bölge turizminin ivme kazanacağını kaydetti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında, Türkiye'nin 2020 Turizm Yılı temasının, Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edildiğini açıklaması, grup toplantısındaki AK Parti Antalya milletvekilleri ve katılımcılar tarafından da alkışlarla karşılandı. Toplantıda, Patara'yı tanıtan sinevizyon gösterisi de yapıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, günümüze kadar ulaşan tek deniz fenerinin de Patara'da olduğunu belirterek, "Bu deniz fenerini de yine en kısa sürede ayağa kaldırmayı planlıyoruz. Şehir kapısından su yollarına kadar daha pek çok nadide özelliğiyle Patara'yı, ülkemizin tarihi zenginliğini dünyada temsil edebilecek bir yer olarak gördük. 2020 Patara Yılı'nın ülkemize ve turizm sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.ANTALYA'DA SEVİNÇLE KARŞILANDINoel Baba olarak da bilinen Aziz Nikolaos'un doğum yeri, Likya'nın başkenti ve Osmanlı döneminde de ilk telsiz telgrafın kullanıldığı ve dünyanın ilk meclis binasına ev sahihliği yapan Patara'nın 2020 Turizm Yılı teması olarak ilan edilmesi, Antalya'da da büyük sevinç yarattı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Patara Yılı ilanını, sosyal medyadan kutladı. Vali Karaloğlu, "2020 Patara Yılı Antalyamıza ve ülkemize hayırlı olsun. Antalya bu tarihi sorumluluğu başarıyla temsil edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve katkısı olan herkese şükranlarımı arz ediyorum" dedi.'PATARA'YI İYİ ANLATMAK LAZIM'Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ise Antalya ve Türkiye turizmi açısından çok önemli bir karar olduğunu belirti. Davut Çetin, "Aralık ayından beri 2020'nin Patara Yılı olmasıyla ilgili açıklamayı bekliyordum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Bu tip belli yıllara tema vermek çok önemli. Biz yıllardır Antalya'da sayın valimizin önderliğinde bunu yapıyoruz. Antalya'da önceki yıl Perge, geçen yıl Aspendos Yılı'ydı. Bu sene Patara'nın açıklanmasını beklediğimizden Antalya'da ilan etmedik. Gerçekten sevindirici bir haber. Patara'yı iyi anlatmak lazım. Bu şehre 16 milyon turist geliyor. Türkiye'ye gelen turistin üçte biri. Konaklama anlamında da gecelemenin üçte ikisi Antalya'da. Biz hep deniz-kum, güneş eksenine sıkıştık. Artık biraz daha tarihi güzelliklerimiz ve coğrafyamıza dikkat çekmek lazım. Patara da bizim açımızdan en önemli nokta" diye konuştu.CUMHURBAŞKANINA PATARA TEŞEKKÜRÜPatara'nın dünyanın ilk meclisi, Noel Baba Aziz Nikolaos'un doğduğu yer, Apollon'un yaşadığı ve öldüğü yer olduğunu anlatan Çetin, şöyle devam etti: "Patara plajları dünyanın en iyi plajlarıdır. Caretta carettaların yavrularını bıraktığı en önemli plajlardan biridir. Bunların hepsini çok iyi anlatıp, Patara'ya dikkat çekmemiz lazım. Biraz da turistleri oraya yönlendirip Antalya ve Türkiye'nin tanıtımına en önemli katkıyı yapacak yerlerden biridir. Bir yıl Göbeklitepe, ondan önce Troya ilan edildi ve Türkiye'nin tanıtımı için çok önemliydi. Bu sene Patara'nın tanıtım anlamında Türkiye'ye daha çok katkı koyacağına inanıyorum. Türkiye'nin tanıtımı için bizim bunları kullanmamız lazım. Onun için çok teşekkür ediyorum sayın cumhurbaşkanımıza."'EŞİ BENZERİ OLMAYAN LİKYA YOLU'NUN KALBİ'Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Patara'nın tamamıyla hak ettiği ödüle kavuştuğunu söyledi. Recep Yavuz, şöyle konuştu: "Patara nadide bir şehrimiz, Antalya- Muğla arasında biraz uzakta kalmış, biraz üvey evlat muamelesi görmüş bir şehrimiz. Ama sağolsunlar Fahri Işık ve Havva Işık hocalarımızın katkılarıyla şehir gerçekten yeniden hayata kavuştu. Patara'nın çok nedeni vardı tabi. Bir kere demokrasinin doğduğu Likya'nın başşehri görevini üstlenerek birçok yere ilham kaynağı olmuş bir şehirdir. İkincisi bütün dünyanın bildiği Noel Baba'nın doğduğu yerdir. Aziz Paul'ün seyahatinde kullandığı limandır. Eskiden tahıl deposu olarak kullanılan bir ticari alandır. Bununla birlikte bütün dünyanın bildiği, caretta carettaların yuvalama yeridir. 18 kilometrelik ve dünyanın en güzel üç plajından birisinin olduğu yerdir. Bir de eşi benzeri olmayan Likya Yolu'nun kalbidir. Bu yüzden Patara bunu hak etti. Emeği olanları tebrik ediyorum. Doğru bir karar verildi. Tabii ki İshakpaşa, Kapadokya ve diğer 330 şehrimiz de bu onuru hak ediyor. İnşallah gelecek yıllarda onlar da bu şekilde değerlendirilir."'ANTALYA, KÜLTÜR VE TARİHİN DE ÇOK ÖNEMLİ BİR ROTASI'Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege, öncelikle bunu düşünen ve bunun olması için çabalayan herkese teşekkür ettiğini söyledi. Deniz kum güneşin yanında Antalya'nın var olan değerlerini, yıllarca çabalamalarına rağmen parlatamadıklarını aktaran Gül Ege, şöyle konuştu: "İşte 2020 bunun için mükemmel bir yıl olacak. Patara Yılı ile birlikte Antalya'nın kültürünü tanıtabileceğiz. Bu sayede bu coğrafyada bulunan tüm antik kentlerimiz de aynı şekilde bu kültür rotasında ciddi anlamda ivme kazanacaktır. Bununla birlikte Likya Uygarlığı'nın başkenti. İçinde bulunan müthiş meclis binasıyla, tiyatrosuyla ve en eski deniz fenerlerinden birisi yine Patara'da. Telsiz telgraf istasyonunu da bu yaz açmıştık. Çok da tesadüf değil. 32 yıldır süren kazılarda emeği geçen tüm arkeolog arkadaşlarımıza, öğrencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Patara'nın yakınında bulunan Patara Plajı'nın da dünyanın odağı olmuş caretta carettaların yumurtlama merkezi oluşu ve bu anlamda da yapacağımız sınırsız güzel aktivitelerle de eminim ki bakanlığımızın da bize işaret ettiği şekilde bu yılı en güzel şekilde kutlayacağız. Ulusal ve uluslararası anlamda Antalya'nın sadece deniz kum güneşten ibaret olmadığını, aynı zamanda kültür ve tarihin de çok önemli bir rotası olduğunu göstereceğiz."HAVVA HOCA'DAN TEŞEKKÜRPatara Antik Kenti'nde 32 yıldır kazı çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Türkiye'de 2020 Turizm Yılı temasının Patara ilan edilmesinin, mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Prof. Dr. Işık, "Her şeyden önce Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanımıza, valimize, kendim ve ekibim adına sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Bu kararla hem 32 yıllık çalışmalarımız taçlanmış oldu, hem de Antalyamız, ülkemiz tanıtımı çok büyük ivme kazanmış oldu. Bu kararla Anadolu'nun en kadim uygarlıklarından biri olan Likya Uygarlığı, dünyanın da tanıdığı bir alan haline gelecek. Bütün meslektaşlarımla birlikte bu kararın hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.PATARA ANTİK KENTİ ÖZELLİKLERİAntalya'nın Kaş İlçesi sınırlarında olan Patara Antik Kenti, Fethiye- Kalkan arasında Xanthos Vadisi'nin güneybatı ucunda bugünkü Ovagelemiş köyünde yer alıyor. Likya Birliği'nın başkenti kabul edilen Patara'da Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Havva İşkan Işık ve eşi Prof. Dr. Fahri Işık tarafından 1988 yılından beri kazılar sürdürülüyor.Dünyanın 'Noel Baba' olarak tanıdığı Aziz Nikolaos'un doğup yaşadığı yer olarak bilinen Patara'da, taşları muhafaza edilen dünyanın en eski deniz feneri bulunuyor. Roma İmparatoru Neron tarafından MS 64/65 yıllarında yaptırıldığı tahmin edilen fener, yeniden ayağa kaldırıldığında, antik dünyanın özgün dokusuyla günümüze kalabilen tek tek deniz feneri olacak.Dünyanın ilk demokratik meclisi olarak kabul edilen Likya Birliği Meclisi binası, Patara'da bulunuyor. Kullanım hakkı 2008 yılında TBMM'ye devredilen Likya Birliği Meclis binasının kazısında çok sayıda imparator portresi, meclis kararlarının yer aldığı yazıtlar, Herakles heykeli, takılar ve seramik eşyalar bulundu. Kazı sonrası yapının 1500 kişi kapasiteli olduğu belirlendi.Osmanlı Devleti'nin ilk Telsiz Telgraf İstasyonu, 1905 Yılında Sultan 2. Abdülhamid tarafından Patara'da kuruldu. Patara Telsiz İstasyonu, Anadolu'da Osmanlı İmparatorluğu tarafından Alman Telefunken firmasıyla yapılan anlaşma sonrası kurulan ilk telsiz istasyonu. Osmanlı İmparatorluğu Afrika'daki topraklarıyla iletişim sağlamak için biri Patara'da, diğeri bugün Libya topraklarında bulunan Derne'de iki telsiz istasyonu kurmuş, Trablusgarp Savaşı sırasında Patara'nın karşı istasyonu olan Derne'deki telsiz istasyonunun komutanlığını Mustafa Kemal Atatürk yapmıştır.12 kilometre uzunluğundaki ünlü Patara Kumsalı, dev deniz kaplumbağaları caretta carettaların dünya çapındaki en önemli üreme alanlarından biri.Patara'yı 2019 yılında 500 bin kişi ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)--------------RÖP 1: Davut ÇetinRÖP 2: Recep Yavuz

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (2)--------------RÖP 3: Vali Münir KaraloğluRÖP 4: Yeliz Gül Ege

HABER: Mehmet ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

====================================

Karın ağırlığına dayanamayan pazar yeri çatısı çöktü

SİVAS'ta kent merkezinde bulunan bir pazar yerinin çatısı, üzerinde biriken yoğun kar kütlesinin ağırlığına dayamayarak çöktü. Park halindeki 3 araç hasar gördü.Olay, saat 14.30 sıralarında Fatih Mahallesi Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde bulunan Cumartesi Pazarı alanında meydana geldi. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, yoğun kar birikintilerine neden oldu. Brandadan yapılan pazar çatısının bir bölümü üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayınca çöktü. Çöken çatının altında kalan 3 araçta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, pazar yerine park eden diğer araçlar ise kaldırıldı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Pazar yerinden görüntüler-Çökme yaşanan bölüm-Araçlardaki hasar

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

===================================

Misinaya dolanmış ve kanadına balıkçı iğnesi takılmış martı kurtarıldı

ANTALYA'da misinaya dolanmış ve kanadına balıkçı iğnesi takılmış martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Konyaaltı ilçesindeki Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yürüyüş yapanlar, su yüzeyinde çırpınan martıyı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler zodyak botla martının bulunduğu yere ulaştı.Misinaya dolanmış ve kanadına balıkçı iğnesi takılmış kuşa ulaşan 2 itfaiye personeli, kanadındaki iğneden de hayvanı kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen martı, doğal ortamına salındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------İtfaiye ekiplerinin martıya ulaşmasıEkiplerin martıyı kurtarmasıMartının kıyıya getirilmesiKurtarılan martının bırakılması

HABER: Özgür ÖZTÜRK- KAMERA: ANTALYA,

===================================

Cadde üzerinde kayak yaptı

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde dün gece başlayan kar yağışı sonrası kepçe operatörü Salih Demir, sokaklarda kayak yaptı. Reşadiye ilçesinde kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kar yağışı bazıları için ise eğlenceye dönüştü. Kar yağışını fırsat bilen ilçede kepçe operatörlüğü yapan Salih Demir, kayak takımlarını giyerek ilçe merkezinde cadde üzerinde kayak yaptı. Yaşanan o anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Demir'in caddede kayak yaparken görüntüleri

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT

===================================

Bitlis'te okullara 2 gün kar tatili

BİTLİS'te, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullar, yarın ve Cuma günü tatil edildi.Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkez ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullar, yarın ve Cuma günü tatil edildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli porsenelin de izinli sayılacağı belirtildi. Bitlis Valiliği, kar yağışı nedeniyle ağır vasıta araçların geçişine kontrollü olarak izin verildiği, zincirsiz araçların ise trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceği belirtildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

===================================

Kaynak: DHA