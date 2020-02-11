DHA YURT BÜLTENİ - 10

11.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:18

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Enes Alper, Niğde'de toprağa verildi

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik topçu atışıyla yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper (23), memleketi Niğde'de toprağa verildi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevli Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper, Esad rejiminin bölgedeki TSK unsurlarına yönelik topçu atışında şehit oldu. Hatay'da gece saatlerinde düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde'ye getirilen Şehit Alper'in naaşı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, merkeze bağlı Yıldıztepe Beldesi'ndeki baba evine götürüldü. Babaevinde helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, törenin düzenleneceği belde belediyesi önüne getirildi.

GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDULARŞehidin tören alanına getirilişi esnasında annesi Keban, babası Mehmet Ali Alper, nişanlısı Sibel Altınyüzük ve kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze sırasında acılı aile, güçlükle ayakta durabildi. Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Yılmaz Şimşek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, askeri erkan ve belde halkı katıldı. İl Müftü Yardımcısı Ali Çetin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, belde mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Cenazenin gelişi Naaşın getirilmesiAnnesi ve kardeşlerinden görüntü Babasından görüntü Cenaze namazının kılınması Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI-Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE,

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Taksicinin, aracını tamircinin üzerine sürme anı kamerada (2) MAĞDUR ÇALIŞAN, O ANLARI ANLATTIAydın'ın Kuşadası ilçesinde, tartıştığı oto tamircisine aracıyla çarpıp, kaçan taksi şoförü Devrim A.'nın sinirle yanlarına geldiğini belirten tamirhane çalışanlarından Hüseyin Irmak, DHA muhabirine konuştu. Irmak, "Bizden, taktığımız parçayı söküp parasını iade etmemizi istedi. Önce bunu kabul etmedik. Sonuçta verdiğimiz bir emek var. Daha sonra olayın büyümemesi için parçayı söküp parayı iade etmeye karar verdik. Ancak bu sırada aramızda başlayan gerginlik bir anda kavgaya dönüşünce kendisini iş yeri sahibi Ender Anğı ve Serkan Gürbüzer ile dışarı çıkarttık. Aracına binip üzerimize sürdü. Şans eseri hafif sıyrıklarla kurtulduk" dedi.Öte yandan olayda sağ ayağında kırık oluşan tamirhane sahibi Ender Anğı, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sanayi Sitesi'nden görüntüOlayın meydana geldiği işyerinden görüntüOlayda yaralanan Hüseyin Irmak ile röportaj -Hüseyin Irmak'ın tamirhanede çalışırken görüntüsüHaber-Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),

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Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' soruşturmasında 3 şüpheli adliyede (2)REŞAT ELGİN: HALİT GÜLEÇ'İN BİLGİSİ DIŞINDA ÖDEME YAPILMADI

Yalova Belediyesi'nde yaşanan yolsuzluk ve zimmete para geçirme olayının ardından başlatılan soruşturmada Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ile aynı birimde muhasebe elemanı olarak çalışan Saliha Öktengil, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Zimmet olayının ortaya çıkmasının ardında kaçtığı Denizli'de yakalanan muhasebe personeli Reşat Elgin ile müdür Şenay Reyhan Kaş ve diğer çalışan Saliha Öktengil adliyeye sevk edildi. Parayı zimmetine geçirdiği iddia edilen Reşat Elgin'in, ifadesi ortaya çıktı.

Elgin, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in bilgisi olmadan kimseye ödeme yapılmadığını öne sürdü. Elgin'in "Halit Güleç, el yazısıyla not yazarak veya sekreteri vasıtasıyla, hangi firmaya ne kadar ödeme yapılacağını bana bildirirdi. Bana, firmalara ödeme yapılması konusunda talimat verirdi. Firmalara alacağından fazla ödeme yapıldı. Paranın belli miktarı Yalı Caddesi'ndeki bir otobüs firmasına bırakılırdı. Fazla yatan paraları Halit Güleç elden alırdı veya şoförü ya da sekreteri Güleç'in hesabına yatırırdı. Belediyenin ihaleleri Güleç'in istediği firmalara verilirdi. Aksi olunca ya ihale iptal edilir ya da ödemede sorun çıkarılırdı. İhaleyi kazanacak firmaları Halit Güleç belirlerdi" diye ifade verdiği öğrenildi.

ELGİN'İN AYLIK MAAŞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Yalova Belediyesi'nde muhasebe de çalışan personelin ortalama aylık maaşı 5 bin 500 lirayken Reşat Elgin'in, 8 bin lira net maaş, 3 bin lira kasa tazminatı ve mesai olmak üzere toplamda 11 bin lira maaş aldığı ortaya çıktı. Elgin'in aynı zamanda kendi adına bir taksi plakası olduğu da belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, şoförü B.E. ve sekreteri B.T.'nin emniyette sorgusu sürerken, müteahhit Bekir Bilgi soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber Kodu : 200210244Haber Kodu : 200211022 YALOVA

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Jandarma, 10 ton sahte içki ele geçirdi

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerinin son bir ayda yaptığı operasyonlarla 10 ton sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ulaş karakolu ekipleri. ilçede son bir ayda işyeri ve ev olmak üzere 8 ayrı adreste sahte içki araması yaptı. Yapılan aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır halde 10 ton sahte içki, içkilerin yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Jandarma ekipleri sahte içkilerle ilgili gözaltına aldığı 12 şüpheli, sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte içkiler ise imha edildi. Bu arada jandarmanın operasyonlarını artırması üzerine sahte içki üretimi yapan şüphelilerin, içkileri kanalizasyon ve derelere dökerek imha ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Jandarmanın operasyonu-Ele geçen içkiler-Arama yapılması-Genel ve detaylarHaber- Kamera : Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),

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Polisten kaçan kamyonette 15 kaçak göçmen yakalandı

TEKİRDAĞ'da polisi görünce kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan kamyonetin kasasında yurtdışına çıkış hazırlığında olan 15 kaçak göçmen yakalandı, araç sürücüsü gözaltına alındı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul-Tekirdağ karayolunun Beyazköy mevkiinde bir kamyonet içinde kaçak göçmenlerin taşındığı bilgisini aldı. Bölgede bulunan TOKİ uygulama noktasında önlem alan polisi gören 34 BP 5903 plakalı kamyonetin sürücüsü yan yola saparak kaçmaya başladı. Kovalama sonucu durdurulan kamyonette yapılan aramada kasasında eksi 5 dereceyi bulan soğuk havadan etkilendikleri görülen Somali, Pakistan, Afganistan, İran ve Irak uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı.Gözaltına alınan araç sürücü O.A. ile ilgili soruşturma sürerken, göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Yakalan göçmenler-Araçtan indirilen göçmenler-Göçmenlerden detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Kadir'in tutukluğu için itirazda bulunuldu

KONYA'da, Özgür Duran'ı (32) sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döverken engellemek isteyen ancak çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker'in (20), avukatı, 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluğu için itirazda bulundu. Kadir Şeker'in de olaydan sonra cezaevinde okumak için kitaplarını istediği öğrenildi. Adli işlemler için Konya'ya gelen Ayşe D. "Olay günü Özgür alkollüydü. Tartışıyorduk. Özgür beni dövmüyordu. Sadece oturduğumuz kameriyeyi eliyle vuruyordu. O sırada yanımıza ismini sonradan öğrendiğimiz Kadir geldi. Benim darp edildiğimi düşünmüş. Ama özgür bana vurmuyordu" dedi. Üniversite sınavlarına hazırlanan ve tıp fakültesini kazanmak isteyen Kadir Şeker, 5 Şubat Çarşamba akşamı, tramvaydan inip evine giderken parkta Özgür Duran'ın, iddiaya göre Ayşe D.'yi dövdüğünü gördü. Engellemek isterken çıkan arbede de Duran'ın, ölümüne neden olan Kadir Şeker, olayın ardından 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Şeker'in avukatı da 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluğuna itirazda bulunup, tahliyesini talep etti. Kadir Şeker'in olayın ardından da cezaevinde okumak için kitaplarını istediği öğrenildi. Kadir Şeker'in kullandığı bıçağın 6136 sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' kapsamında inceleme altına alındığı belirtildi. Duran'ın otopsisinde ise bıçağın nasıl saplandığı yönünde inceleme yapılıp, adli tıp raporu hazırlanacağı öğrenildi. KADİR'İN KURTARDIĞI KADIN KONUŞTU: 'BENİM DARP EDİLDİĞİMİ DÜŞÜNMÜŞ' Olayın ardından gittiği Antalya'dan adli işlemler için Özgür Duran'ın ailesiyle Konya'ya gelen Ayşe D., DHA'ya konuştu. Ölen Özgür Duran'ı sevdiğini belirten Ayşe D., "Ben Özgür'ü severek birlikte oldum. Onun için 3 çocuğumu bıraktım. Bir süre Eskişehir'de yaşadık. 4 ay kadar öncede Konya'ya geldik. Olay günü Özgür alkollüydü. Evde kavga ettik. Evden çıkıp karşı ki parka gittim. Tek başıma orada ağlıyordum. Özgür'e 'Aramızdaki sorunu konuşup halledelim' dedim. Özgür yanıma geldi ve yüksek sesle bağrışmaya başladık. Özgür kameriyeyi yumrukluyordu. O sıra yanımıza ismini sonradan öğrendiğimiz Kadir geldi. Muhtemelen bizim kavga ettiğimizi düşündü. Özgür'e "Neden bayanı rahatsız ediyorsun' dedi. Özgür'de 'Biz birlikteyiz' dedi. Özgür'e 'Nikahlı karın mı' diye sordu. Bende Kadir'e 'Evet ablacım o benim eşim sen git' dedim. Kadir'in elinde siyah bir bıçak vardı. Elinde bıçakla yanımıza geldi. Karşılıklı bir şeyler söylerken aralarında boğuşma yaşandı" dedi. Arbede sırasında Özgür Duran'ın yere düştüğünü belirten Ayşe D., "Boğuşma esnasında Özgür yere düştü. Baktığımda Özgür'den kan geliyordu. Ortada bıçaklamayı gerektirecek bir durum yoktu. Karı-koca arasında yaşanabilecek bir tartışmaydı bizim ki. Olaydan sonra polis eşliğinde hastaneden darp raporu aldım. Ancak vücudumda herhangi bir darp söz konusu değildi. Dayak yemiş olsam, Özgür bana vurmuş olsa, bende illaki darp izi olurdu. Kadir Özgür'ü kendisini darp ettiğini söylüyor; ama Özgür'de de darp izleri var. Görünen o ki oda Özgür'e vurmuş. Morgda baktığımızda Özgür'ün de yüzünde darp izleri vardı. Ortada bıçak çekecek bir durum kesinlikle yoktu. Üniversiteye hazırlanan bir çocuğun üzerinde bıçağın ne işi var. Özgür ile çok güzel günlerimiz oldu. Bir insanı geçmişiyle yargılamamak gerekir. 19 tane suç kaydı olması bir insanı kötü yapmaz. Ne yaptıysa uyuşturucu madde yüzünden yaptı. Ama ben elimden geleni yapıp onu bu durumdan kurtardım. Bana bu konuda her zaman minnettardı. Güzel bir birlikteliğimiz vardı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi Olay yerinde parktan detayÖzgür Duran'ın ailesinden detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK/ KONYA

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Tezgahlarda hamsi bolluğu

KARADENIZ'de bu yıl bol miktarda avlanan hamsi, yüzleri güldürüyor. Tüketiciler, 'kulağına kar suyu kaçtı' diyerek daha leziz olduğunu söylediği hamsiye yoğun ilgi gösteriyor.Samsun'un İlkadım ilçesindeki Saathene Meydanı'ndaki balıkçı tezgahları hamsiyle doldu. Havaların soğumasıyla hem hamsi bollaştı hem de lezzeti arttı. Balıkçıların ağlarına takılan hamsi de bolluk yaşanınca fiyatlar da düşdü. Hamsinin kilosu 10 liraya alıcı buluyor. Hamside yaşanan bolluğun ardından fiyatların düşmesiyle vatandaşlar da balıkçı tezgahlarına akın etti. 'Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı, balık lezzetlendi' diyen balıkçı esnafı, satışlardan memnun. 'HAMSİ 10 LİRAYKEN BOL BOL HAMSİ YİYİN'Hamsi satışlarının çok iyi olduğunu ifade eden balıkçı Kurtça Aydın, "Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı ve hamsi daha da lezzetlendi. Tam hamsi yeme zamanı. Tezgahlara gelen hamsiye ilgi çok fazla. Önümüzdeki günlerde hamsi fiyatları ne olur bilemeyiz. Belki yarın denizde hamsi olmaz, işte o zaman bugün 10 lira olan hamsi 20 liraya çıkar. Şu an hamsi 10 lirayken bol bol hamsi yiyinö dedi.'VATANDAŞLAR HAMSİYİ BAYA ÖZLEMİŞ'Hamsiyle birlikte balık tezgahlarının şenlendiğini belirten balıkçı Onurcan Kös, "Satışlar çok iyi. 2-3 gün önce hamsi az çıkıyordu, fiyat fazlaydı. Şimdi hamsi bol çıkmaya başladı ve fiyatlar 10 liraya düştü. Vatandaşlar da hamsiyi baya özlemiş, 2-3 kilo hamsi alıyorlar. Hem satıcı hem de alıcı memnun" şeklinde konuştu.2 kilo hamsi alan Yaşar Güner, "Kış ayına göre hamsi fiyatları çok normal, tam hamsi yeme zamanı. Hamsinin ızgarası, buğlaması şu an çok lezzetli olur. Ben de şimdi 2 kilo hamsi aldım ve akşam tavada kızartacağız. Hamsilerimiz çok güzel" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Muhabir Zeynep Irmak Öcal'ın anonsuBalık satıcılarından detaylarMüşterinin hamsi almasıBalık satıcısı Onurcan Köse röportajı

Balık satıcısı Kurtça Aydın röportajı

Haber-Kamera: Tayfur KARA, Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN,

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Kaynak: DHA